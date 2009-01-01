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مجلس الوزراء أعلن الإغلاق التام من مساء الاربعاء حتى الاثنين
أشارت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "استهل الجلسة بتحية الممرضين والممرضات، ملائكة الرحمة الذين أصيب عدد منهم ولم يترددوا في إتمام واجباتهم".
ونقلت عبد الصمد عن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب قوله إن "الحكومة حققت إنجازا في مواجهة كورونا، وللأسف بسبب التراخي في بعد المناطق هذا الإنجاز مهدد اليوم بالانهيار".
وقالت: "أكد الرئيس دياب أننا سنعود إلى الإغلاق التام في الداخل من مساء الأربعاء حتى الإثنين، باستثناء المستشفيات والقطاعات الغذائية والزراعية، وسنعيد النظر في مراحل إعادة فتح القطاعات ونحن في المرحلة الثالثة. وشدد على وجوب اتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار الذين يتلاعبون بالأسعار. وقال: طلبت سابقا من القوى الأمنية ضبط المتلاعبين بسعر صرف الدولار، وهذا ما جرى والملف اليوم بيد القضاء".
أضافت: "ذكر الرئيس دياب وحدات القطاع العام ومنها مصرف لبنان بضرورة العمل لإنجاح الخطة، ولم نسمع حتى الآن عن بدائل جدية للخطة، لذا رضي العالم بخطتنا وهذه الخطة مسار للدولة والتصويب عليها يصعب الحصول على مساعدات للدولة".
ولفتت الى أن "مجلس الوزراء وافق على قبول هبة نقدية من الريجي بقيمة مليون دولار، على أن يصار الى استعمال جزء منها لنقل الطلاب اللبنانيين من الخارج".
وأعلنت أنه "يتم تشكيل خلية في وزارة المال لمعالجة موضوع التهريب وسيستكمل البحث في هذا الملف الأسبوع المقبل".
وأوضحت عبد الصمد أن "وزير الداخلية سيصدر قرارا اليوم، لوضع الإطار لتحركات المواطنين".
وفي موضوع التعيينات، لفتت الى أنها "قيد التحضير ويفترض أن تعرض على مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة، وليس هنالك عقبات في هذا الشأن".
وقالت: "قرار ضخ الدولار في السوق يعود لمصرف لبنان، وكانت توصية من الرئيس دياب في هذا القبيل لكبح ارتفاع سعر الصرف على أمل الاستجابة".
وفي ما خص موضوع الاعلام، قالت: "إن الخطة الاستراتيجية التي طرحت تتضمن تغييرا كبيرا على صعيد وزارة الاعلام، وتضمن مواكبة العلمنة والرقمنة. كما ركزنا على قانون الإعلام وصون حرية الرأي والتعبير".
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