- أستراليا.. "تحتاج إلى أعوام لردها": وزير الخزانة يحذر من جبال الديون بسبب كورونا
- أستراليا: موريسون يأمر بتقصي مرض الأطفال الغامض المرتبط بكورونا
- الإغلاق - الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!
- المعابر... "حزب الله" أدرى بشِعابها!
- مجلس الوزراء: معمل سلعاتا يُسقط «خطّة الكهرباء»
- فاسدون بحماية دولة المقاومة و”مروة” و”غنوي” في سجنها
- تحت رحمة صندوق النقد: مقاولات السياسيين ومعابر حزب الله
- تهريب المازوت: لبنان يخسر نصف مليون دولار يومياً... براكس: حاميها حراميها
- الحكومة محميّة... وبمنأى عن "صراع الموارنة"
- حمد يُرقّع إخفاقات جبق... وزراء "البروباغندا" هم الغالبون
- تقاتل المرشّحين الموارنة فوق أنقاض الجمهورية
- الكهرباء – الجمارك – الضرائب عناوين النجاح في صندوق النقد
- الدولار 1.000.000 ليرة (2/2): الخطوة الأولى تسعيره بـ3500 ليرة
- المجلس الوطني لإعلام النّظام يحاول فرض سلطته على المواقع الإلكترونية
- طرابلس تعيش أسوأ أوضاعها الإجتماعية... التسوّل لتأمين "حق ربطة خبز"!
- أين أصبح قانون السلطة القضائية المستقلّة؟
- شركات النفط تُمعن بالفجور وتطالب الدولة بالرسوم!
- موت السجال في المشرق العربي
- سقوط الرهان الإيراني على سقوط ترامب
- حزب الله وعبء حلفائه
- سلامة يتلاعب بالليرة: المُضارِب
- تعليم أطفال النازحين: «التربية» تقبض بالدولار وتدفع باللبناني
- «توتال» باقية إلى البلوك 9: هل دخل الفرنسيّون على خطّ الصراع الداخلي؟
- التنكّر لآلية التعيينات: لا أحد يتخلّى عن «دويلته العميقة»
- عون لا يوقّع «مرسوم سوزان الحاج»
- «حقّ العودة» للفلسطينيين... شرط توفّر مقاعد شاغرة!
- مستوردو المستلزمات الطبية يحذرون من «كوارث»: مزيد من الإصابات... وعودة الى «الحجر العام»
- توقعات الأبراج ليوم May 13, 2020
- المصارف تتعهد سبعة بنود.. ولا تلتزم بها بألف حيلة
- "العفو الخاص" على طاولة بعبدا: مزاج الرئيس يسمح!
- بالفيديو: إيران.. ونيران صديقة
- تقرير:سكان أستراليا الأصليون .. أزمات مستحدثة في زمن كورونا
- مجلس الوزراء أعلن الإغلاق التام من مساء الاربعاء حتى الاثنين
- الصحة العالمية: كورونا فيروسات "محيرة" يصعب إنتاج لقاحات لها
- عالم إيطالي مخضرم: كورونا يتراجع.. ونواجه "مرضا مختلفا"
- لبنان: إغفال ذوي الإعاقة بوجه "كورونا"
- الصحة:11 اصابة جديدة بكورونا
- موقع "التيّار" ضحيّة مواجهة "الوطني الحر" و"المردة"
- أستراليا: محاكمة رجل قام بتصوير رجال شرطة يحتضرون وسخر منهم
- أستراليا.. وزير الخزانة في البرلمان: "انكماش الاقتصاد بمقدار 50 مليار دولار"
- حرب بنشعي - بعبدا هل تهدد الائتلاف الحكومي؟
- أستراليا: كيف ومتى سيتم تخفيف القيود في كل الولايات والمقاطعات؟
- عبر سياسة التهديد والابتزاز.. الصين تعلق استيراد اللحوم من أربعة مسالخ أسترالية
- فرنجية يتهم عون وباسيل بـ«الكذب».. الرئاسة اللبنانية اعتبرت موقفه «حافلاً بالإساءات وتزوير الحقائق»
- بدأ التفاوض مصحوباً بتوترات لا إنجازات.. فرنجية يهاجم.. وبعبدا تتهمه بالإنفعالي
- أسرار وخفايا لبنانية
- مفاوضاتٌ على رفوف السوبرماركت
- فرنجية يصعد في وجه التيار و"الحزب" فهل ينجح في المغامرة؟
- لبنان ”الكحيان” وابنة الملك!
- مع تصاعد معدلات الفقر.. لبنان يواجه تهديدا خطيرا للاستقرار
مجلس الوزراء: معمل سلعاتا يُسقط «خطّة الكهرباء»
لم تكَد حكومة الرئيس حسان دياب تتنفّس الصعداء، بعد تخطّيها مرحلة «كورونا» الأولى بأقل الخسائر، حتى وجدَت نفسها تتخبّط في ملاقاة الموجة الثانية من الوباء التي غذّتها لامبالاة بعض المصابين، والأوضاع المعيشية المأسوية، وسط «حروب» أهل البيت الواحد في معركة مُكافحة الفساد. وبينَ الهمّ الوبائي والسياسي، انشغلت الحكومة بالاستعداد لبدء المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وطلب المساعدة الذي تقدّمت به الحكومة بناءً على «خطّة التعافي» المالي التي أقرّتها. فإلى جانِب النقاشات التي جرت في شأن التدابير والإجراءات في ما يتعلّق بالارتفاع المُخيف لأعداد المصابين بكورونا، أخذ موضوع التفاوض مع البنك الدولي حيّزاً من المداولات، قبلَ إقرار عدد من بنود جدول الأعمال، وتأجيل البعض الآخر بسبب غياب التفاهم عليه.
وكانَ بند عرض وزارة الطاقة في موضوع تأمين الكهرباء، من أكثر البنود التي جرى التوقف عندها، فيما لا يزال اقتراح إنشاء معمل في سلعاتا (البترون) يثير ريبة عدد من مكونات مجلس الوزراء، في مقابل إصرار التيار الوطني الحر على إنشاء المعمل في تلك المنطقة. وزيرا حركة أمل سجّلا تحفّظات عدّة على طريقة الطرح لجهة أن الخطة المعروضة «تسوّق لشركة سيمنز أكثر من غيرها»، فهي «تشرح تفاصيل العرض المقدم من قبل الشركة الألمانية بشكل مفصّل، بينما الشركات الأخرى ذُكرت بشكل مُقتضب». ومن الملاحظات التي سجلها الوزيران أن «القانون ينصّ على التفاوض من دولة لدولة، بينما وزير الطاقة يعتمد آلية التفاوض مع الشركات»، من دون توضيح «كيفية توزيع الوحدات، والمناطق التي ستقام فيها المعامل، وثمن الفيول والغاز، والإدارة ودور الشركات»، فضلاً عن «تبدّل الأسعار خلال السنوات الثلاث المُقبلة». كما جرت الإشارة إلى أن «الفرنسيين أبلغوا وزير الخارجية ناصيف حتّي أن الموافقة على خطة الكهرباء تتّصل بإقامة محطتين لإنتاج الكهرباء، فلماذا الإصرار على معمل سلعاتا في وقت نستجدي فيه مساعدة صندوق النقد، والكل يعلَم تكلفة إنشاء معمل ثالث؟». وبينما كان لوزير الصناعة عماد حب الله مداخلة اعتبر فيها أنه «ليس بالإمكان اتخاذ قرار بالموافقة على مذكرة التفاهم في موضوع الطاقة لأنها بحاجة الى الدرس»، أصرّ رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ قرار في الجلسة، لكن البند لم يمُر بعد عرضه على التصويت نتيجة معارضته من قبل وزراء «حزب الله وحركة أمل والمردة والوزيرتين منال عبد الصمد وفارتينه أوهانيان». ومن البنود التي حصَل جدال حولها، عرض وزارة الإعلام لخطة عمل الوزارة الاستراتيجية. فقد انتقد الوزير راوول نعمة الخطة، معتبراً أنها «تقليدية، وأصلاً لا لزوم لوجود وزارة للإعلام كما هي الحال في كثير من الدول»، ما استفزّ وزيرة الإعلام التي أكدت أن «الخطة متطورة جداً»، قبل أن يتمّ الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الأمر. وبينما تم ترحيل بنود أخرى لحاجتها إلى النقاش، وافق مجلس الوزراء على هبة نقدية من إدارة حصر التبغ والتنباك بقيمة توازي مليون دولار قابلة للتحويل الى الخارج، على أن يصار الى استعمال جزء من هذه الهبة لمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين المتعثّرين مادياً والموجودين في الخارج، ولا سيما في المناطق المعزولة.
جدال بين نعمة وعبد الصمد بسبب خطّة وزارة الإعلام
في سياق آخر، ورغم أن رئيس الحكومة رفع الصوت بوجه التجار وجشعهم الذي يتسبب بالارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، داعياً الى إجراءات صارمة بحقهم، لم تتخذ الحكومة قرارات واضحة بإجراءات رادعة في مواجهة الغلاء. وكان دياب قد أكد ضرورة محاسبة من يتلاعب بالعملة الوطنية، تماماً كما كان التشدد في ضبط مخالفات الصيارفة، مشيراً الى انه طلب من حاكم مصرف لبنان ضخّ دولارات في الأسواق للجم ارتفاع سعر صرف الدولار عبر تحقيق حدّ أدنى من التوازن، وهذا الأمر ضروري ومن مسؤولية الحاكم. أما رئيس الجمهورية فأثار قضية التهريب، ولا سيما المازوت والقمح عبر المعابر غير الشرعية. وتقرر دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع يُعقد بعد ظهر اليوم لوضع إجراءات إضافية أكثر تشدداً لمنع التهريب.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ريهانا ومؤخرتها الرائعة في جلسة تصوير مثيرة لمجموعة اللانجري الجديدة لـ"SAVAGE X FENTY" الصيفية!
- حزب الله وعبء حلفائه
- تقرير:سكان أستراليا الأصليون .. أزمات مستحدثة في زمن كورونا
- طرابلس تعيش أسوأ أوضاعها الإجتماعية... التسوّل لتأمين "حق ربطة خبز"!
- التنكّر لآلية التعيينات: لا أحد يتخلّى عن «دويلته العميقة»
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الإغلاق - الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!
- المعابر... "حزب الله" أدرى بشِعابها!
- مجلس الوزراء: معمل سلعاتا يُسقط «خطّة الكهرباء»
- تهريب المازوت: لبنان يخسر نصف مليون دولار يومياً... براكس: حاميها حراميها
- تقاتل المرشّحين الموارنة فوق أنقاض الجمهورية
- الكهرباء – الجمارك – الضرائب عناوين النجاح في صندوق النقد
- الدولار 1.000.000 ليرة (2/2): الخطوة الأولى تسعيره بـ3500 ليرة
- المجلس الوطني لإعلام النّظام يحاول فرض سلطته على المواقع الإلكترونية
- طرابلس تعيش أسوأ أوضاعها الإجتماعية... التسوّل لتأمين "حق ربطة خبز"!
- أين أصبح قانون السلطة القضائية المستقلّة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)