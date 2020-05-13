- لبنان يفاوض صندوق النقد "ولا خيار برفض الشروط"
- كورونا تُقفل لبنان 4 أيام... ومجلس دفاع اليوم لمكافحة التهريب
- أسرار وخفايا لبنانية
- الظروف المحلية - الاقليمية - الدولية غير مؤاتية لبهاء؟
- الإنقلاب الصيني- الإيراني ممكن في لبنان؟
- صهاريج المازوت ورؤوس السياسيين!
- بين «القوات» و«حزب الله».. علاقة «شرعيّة»
- خطة الإنقاذ... لماذا أُلغي بند التدقيق في حسابات السياسيين
- بين «الإشتباكين»... هل من فرصة للخطة؟
- ارتفاع "حاد" بوفيات كورونا في الولايات المتحدة
- أستراليا.. "تحتاج إلى أعوام لردها": وزير الخزانة يحذر من جبال الديون بسبب كورونا
- أستراليا: موريسون يأمر بتقصي مرض الأطفال الغامض المرتبط بكورونا
- الإغلاق - الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!
- المعابر... "حزب الله" أدرى بشِعابها!
- مجلس الوزراء: معمل سلعاتا يُسقط «خطّة الكهرباء»
- فاسدون بحماية دولة المقاومة و”مروة” و”غنوي” في سجنها
- تحت رحمة صندوق النقد: مقاولات السياسيين ومعابر حزب الله
- تهريب المازوت: لبنان يخسر نصف مليون دولار يومياً... براكس: حاميها حراميها
- الحكومة محميّة... وبمنأى عن "صراع الموارنة"
- حمد يُرقّع إخفاقات جبق... وزراء "البروباغندا" هم الغالبون
- تقاتل المرشّحين الموارنة فوق أنقاض الجمهورية
- الكهرباء – الجمارك – الضرائب عناوين النجاح في صندوق النقد
- الدولار 1.000.000 ليرة (2/2): الخطوة الأولى تسعيره بـ3500 ليرة
- المجلس الوطني لإعلام النّظام يحاول فرض سلطته على المواقع الإلكترونية
- طرابلس تعيش أسوأ أوضاعها الإجتماعية... التسوّل لتأمين "حق ربطة خبز"!
- أين أصبح قانون السلطة القضائية المستقلّة؟
- شركات النفط تُمعن بالفجور وتطالب الدولة بالرسوم!
- موت السجال في المشرق العربي
- سقوط الرهان الإيراني على سقوط ترامب
- حزب الله وعبء حلفائه
- سلامة يتلاعب بالليرة: المُضارِب
- تعليم أطفال النازحين: «التربية» تقبض بالدولار وتدفع باللبناني
- «توتال» باقية إلى البلوك 9: هل دخل الفرنسيّون على خطّ الصراع الداخلي؟
- التنكّر لآلية التعيينات: لا أحد يتخلّى عن «دويلته العميقة»
- عون لا يوقّع «مرسوم سوزان الحاج»
- «حقّ العودة» للفلسطينيين... شرط توفّر مقاعد شاغرة!
- مستوردو المستلزمات الطبية يحذرون من «كوارث»: مزيد من الإصابات... وعودة الى «الحجر العام»
- توقعات الأبراج ليوم May 13, 2020
- المصارف تتعهد سبعة بنود.. ولا تلتزم بها بألف حيلة
- "العفو الخاص" على طاولة بعبدا: مزاج الرئيس يسمح!
- بالفيديو: إيران.. ونيران صديقة
- تقرير:سكان أستراليا الأصليون .. أزمات مستحدثة في زمن كورونا
- مجلس الوزراء أعلن الإغلاق التام من مساء الاربعاء حتى الاثنين
- الصحة العالمية: كورونا فيروسات "محيرة" يصعب إنتاج لقاحات لها
- عالم إيطالي مخضرم: كورونا يتراجع.. ونواجه "مرضا مختلفا"
- لبنان: إغفال ذوي الإعاقة بوجه "كورونا"
- الصحة:11 اصابة جديدة بكورونا
- موقع "التيّار" ضحيّة مواجهة "الوطني الحر" و"المردة"
- أستراليا: محاكمة رجل قام بتصوير رجال شرطة يحتضرون وسخر منهم
- أستراليا.. وزير الخزانة في البرلمان: "انكماش الاقتصاد بمقدار 50 مليار دولار"
صهاريج المازوت ورؤوس السياسيين!
عندما غادر وفد صندوق النقد الدولي بيروت في نهاية شباط الماضي، كان الذهول وعدم التصديق عنوان الخلاصات المفاجئة، التي خرج بها من المحادثات التي اجراها مع المسؤولين اللبنانيين، فقد بدوا أمامه وكأنهم على غير دراية بقواعد العمل بين الدول التي تطلب عادة المساعدة من الصندوق، وبما هو مطلوب منها اصلاً، وهو ما جعل أحد أعضاء الوفد يقول يومها صراحة: إننا مذهولون فعلاً، فهذه حكومة تطلب مساعدة ولكنها لا تملك خطة او تصوراً لمشاريعها، الى إين تريد ان تذهب المساعدات، وكيف ومتى يمكنها ان تسدد ما سيترتب عليها!
اليوم بعد شهرين تقريباً، تبدأ الجولة الثانية من المفاوضات مع وفد الصندوق الذي وصل امس الى بيروت. طبعاً في خلال هذه الفترة، عكفت الحكومة على وضع تصور وبرنامج، اولاً على قاعدة اللقاء مع سفراء الدول المانحة في السرايا كما هو معروف، وثانياً عبر تنظيم ما سمّاه الرئيس ميشال عون “يوماً تاريخياً” للإعلان عن خطة إنقاذية للوضع المفلس في البلد، ثم كان ذلك اللقاء الوطني في بعبدا الذي تغيبت عنه قوى سياسية أساسية في البلد، وكان من الواضح ان الهدف منه الإيحاء بوجود اجماع وطني على الخطة، وضمناً تحميل الجميع مسؤولية ما ستؤول اليه هذه الخطة.
لكن المفاجأة المهمة جاءت من مناقشات لجنة المال والموازنة التي عُقدت بالتوازي، ووضعت ملاحظات حيوية ومهمة على بعض بنود وأبواب الخطة التي تفتقر الى أي سند قانوني، وأكثر من هذا تلك التي تتعارض مع روح النظام الاقتصادي الحر الذي يتّبعه لبنان وخصوصاً لجهة حق الملكية الفردية. كان الأمر غريباً ومفاجئاً فعلاً، ولكأن الذين وضعوا الخطة وأوحوا لعون انها خطة تاريخية فعلاً، ليسوا على دراية لا بطبيعة النظام اللبناني ولا بأهمية حق الملكية في جوهر القانون، وهو ما جعل البعض يعلّق ساخراً ولكأن هناك محاولة لتغيير النظام اللبناني والذهاب نحو أنظمة فاشلة او بائدة تفرض وصاية الدولة على الدورة الإقتصادية! ربما وجد البعض في هذا الكلام نوعاً من المبالغة، لكن الأهم من كل هذا هو كيف يمكن لبنان ان يحارب الفساد، عندما يقف رئيس حكومته ليبشّر بالخطة الانقاذية، مستهلاً كلامه بالقول إن “الفساد هو الدولة”، وكاد أي سفير من الحضور ان يقول رداً على هذا:
دولة الرئيس، إذاً لماذا لا تهدموا هذه الدولة للخلاص من الفساد؟! ولكن التهذيب الديبلوماسي طبعاً يمنع ذلك، مع ان الشعب اللبناني الذي ثار منذ 17 تشرين الأول وسيعود حتماً الى الثورة بكورونا ومن دون كورونا بسبب الجوع الضارب، يقول مثل هذه الكلام منذ زمن، لا بل إنه يدعو الى هدم الدولة على رؤوس مَن أفسدوها. في أي حال، وفد الصندوق الدولي الذي سيفاوض الحكومة هو على بيّنة كاملة من الأوضاع السيئة والفساد الذي ينخر فيها، ولسوء الحظ او حسن الحظ ان تتفجر قصة الفيول المغشوش ثم قصة تهريب المازوت والبنزين والغاز والطحين من لبنان الى سوريا على هذا النحو الفاضح، عشية بدء المفاوضات، وخصوصاً ان المبالغ التي يتكبدها المصرف المركزي لدعم هذه المواد الإستهلاكية إنما تذهب من أموال المودعين لا من أموال الدولة السائبة تماماً. لست أدري كيف ستدور المفاوضات مع وفد الصندوق الدولي، وكيف يمكن إقناعه بأن يضخ مليارات من الدولارات الى دولة مليئة بالثقوب السود، ودائماً كما وصفها جيداً حسان دياب، وخصوصاً عندما تكون روائح الفيول والمازوت تزكم الأنوف وليس من مسؤول فاسد يقف وراء القضبان أو يلقيه الشعب في مستوعبات النفايات التي تتراكم في الشوارع مجدداً!
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا: موريسون يأمر بتقصي مرض الأطفال الغامض المرتبط بكورونا
- أستراليا.. "تحتاج إلى أعوام لردها": وزير الخزانة يحذر من جبال الديون بسبب كورونا
- ريهانا ومؤخرتها الرائعة في جلسة تصوير مثيرة لمجموعة اللانجري الجديدة لـ"SAVAGE X FENTY" الصيفية!
- الإغلاق - الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!
- فاسدون بحماية دولة المقاومة و”مروة” و”غنوي” في سجنها
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لبنان يفاوض صندوق النقد "ولا خيار برفض الشروط"
- كورونا تُقفل لبنان 4 أيام... ومجلس دفاع اليوم لمكافحة التهريب
- أسرار وخفايا لبنانية
- صهاريج المازوت ورؤوس السياسيين!
- خطة الإنقاذ... لماذا أُلغي بند التدقيق في حسابات السياسيين
- الإغلاق - الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!
- المعابر... "حزب الله" أدرى بشِعابها!
- مجلس الوزراء: معمل سلعاتا يُسقط «خطّة الكهرباء»
- تهريب المازوت: لبنان يخسر نصف مليون دولار يومياً... براكس: حاميها حراميها
- تقاتل المرشّحين الموارنة فوق أنقاض الجمهورية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)