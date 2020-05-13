أسرار وخفايا لبنانية

النهار

توقعت مصادر مراقبة ان تتضاعف الحملات السياسية والشارعية على المصارف من جراء التضييق الذي ‏تمارسه الاخيرة من دون حسيب او رقيب‎.‎

ابتعد وزير ومرجع أمني سابق عن الإشكاليات التي حصلت ضمن طائفته، لئلا يقال إنّه محسوب على أحد ‏الطرفين المتخاصمين وخصوصاً بعدما تصالح مع مرجع حكومي سابق‎.‎

لم تظهر اي متابعة لنقابات المهن الحرة رفضا للسياسات المالية المتبعة ورفضا لاي اقتطاع مالي من الودائع‎.‎

تستعد مجموعات ناشطين في الانتفاضة الى الاعلان عن قيام احزاب جديدة تعد العدة للانتخابات المقبلة‎.‎

نداء الوطن

يدرس مسؤول روحي يحمل صفة دولية سبل التحرك لمحاولة تبريد الاجواء ومنع تفلت الامور بين طرفين ‏مسيحيين انفجر الخلاف بينهما أخيراً‎.‎

تسبب حضور الوزير السابق الياس بوصعب اجتماع المطران عودة بالرئيس ميشال عون بانزعاج النائب إيلي ‏الفرزلي باعتباره هو من تلا بيان الاجتماع الارثوذكسي عند عودة وتابع اللقاءات مع المرجعيات بشأن حصة ‏الأرثوذكس في التعيينات، وبالتالي كان يتوقع أن يكون هو الحاضر في اللقاء وليس بوصعب‎.‎

يتردد أن إحدى شركتي الخلوي أبلغت وزير الاتصالات أنها مستعدة لتسليم الإدارة للدولة فوراً إلا أن الوزير طلب ‏منها التريث لأنه ليس مستعداً بعد للتسلّم‎.‎

اللواء

كشف مقربون أن اللقاء بين مرجع سابق و"قطب صديق" بدأ سلساً، وغلب على المرجع الاستماع من دون ‏التعليق، أو إبداء الملاحظات الخارجية‎..‎

فهم من مصدر متابع أن فريق صندوق النقد، بعد جولة الإستطلاع، ينتظر ضوءًا أخضر دولياً، لبدء مفاوضات ‏الإقتراض؟

التزم حزب حليف الحياد، في الاشتباك الحاصل بين فريقين تربطه بكل منهما علاقات جيدة، ولكن ضمن سقف ‏الحفاظ على التوازن الحكومي‎!‎

الأنباء

‎*‎إشارة إيجابية‎

نائب حالي كان انسحب تدريجيًا من كتلته، أرسل إشارة إيجابية الى رئيس الكتلة‎.‎

‎*‎ملف التهريب‎

ملفٌ التهريب والمعابر غير الشرعية كان أحد بنود البحث في لقاء جمع مرجعاً سياسياً ‏مع مرجع أمني‎.‎

البناء

خفايا

قال سياسي مخضرم إن رجل الأعمال بهاء الحريري أضاع فرصته الوحيدة بأنه لم يطرح نفسه بديلاً لشقيقه رئيس ‏الحكومة السابق سعد الحريري بصفته الزعيم المستعدّ لتحقيق وفاق وطني مسؤول خارج المحاصصات ضماناً لعبور ‏لبنان الأزمة ولم يبنِ خطابه على اعتبار أن شقيقه غادر الصيغة الوفاقيّة في وقت خاطئ بعدما دخلها بمحاصصة ‏خاطئة‎.‎

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‎كواليس‎

قالت مصادر أممية إن تقدماً يجري تحقيقه في الإعداد لمسار تهدئة يتحول إلى تسوية سياسية في اليمن بين السعودية ‏وأنصار الله. وإن العقدة الرئيسيّة تظهر في مكان آخر. وهو كيفيّة حل معضلة الجنوب اليمنيّ بين ثلاثة أطراف ‏الأخوان المسلمين المدعومين من تركيا وقطر والحراك الجنوبي المدعوم إماراتياً وحكومة منصور هادي المدعومة ‏سعودياً‎. ‎

الجمهورية

ـ توجه إداري مخضرم الى أحد المسؤولين الذي يرفض العودة الى الآلية المعتمدة في التعيينات للفئة الأولى ولفته الى ‏أن 32 مسؤولا من أصدقائه وصلوا عبرها‎.

ـ سمح أحد الملفات المطروح حديثا بمجموعة من "الحروق الصغيرة" بين أهل البيت الواحد وعلى أكثر من مستوى‎.

ـ يقول قريبون من مرجع كبير إنه يلمس حرصا على المصلحة اللبنانية في وقت تبدّي فيه أطراف داخلية المصالح ‏الحزبية والشخصية على المصلحة الوطنية‎