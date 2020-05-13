الصحة: 8 اصابات جديدة

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قيّم هذا المقال/الخبر:
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 حالات جديدة بكورونا، رفعت العدد التراكمي الى 878.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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