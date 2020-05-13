"كورونا" لم يمنع المسؤولين إلا عن إحياء ذكرى البطريرك صفير... حريّة وسيادة واستقلال!

غريب عجيب فعلاً، كيف انحصرت الذكرى الأولى لرحيل هامة وطنية وروحية كبيرة، محليّة وحتى عالمية، من وزن وأهميّة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، ببعض التغريدات على موقع "تويتر"، من قِبَل بعض النواب أو السياسيّين، فيما كان يجب أن يتمّ إحياء تلك الذّكرى بطريقة مختلفة تماماً.

فأخذ الحيطة والحَذَر من فيروس "كورونا"، لا يمنع مثلاً إصدار بيان عن رئاسة الجمهورية، يُحيّي روح الراحل الكبير. كما لا يمنع من إقامة ولو احتفال بسيط، محصور بنسبة حضور 10 في المئة ربما، وبتباعُد إجتماعي ملحوظ، إحياءً لذكرى غيابه الأولى.

واجب

فيروس "كورونا" ليس حجّة "صالحة" للتملُّص من هذا الواجب. فالكنائس استعادت نشاطها يوم الأحد الماضي بنسبة ثلاثين في المئة من قدرتها الإستيعابية. وحتى إذا أخذنا في الاعتبار أن تلك الخطوة قد تتوقّف كلياً إذا طالت مدّة إعادة إقفال البلد في ما بعد، إلا أن ذكرى رحيل البطريرك صفير تُشبه الإحتفال بقدّاس الفصح، أو صلاة الجمعة العظيمة، أو أحد الشعانين، أي انه يُمكن إقامتها عن بُعْد، ونقلها عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصُل الإجتماعي.

وهذا يعني أنه كان يُمكن تنظيم احتفال معيّن، بمشاركة بعض الرسميّين، من الصفّ الأوّل، الذين لا يزالون يُتابعون استقبالاتهم وأنشطتهم اليومية، على مستويات متعدّدة، بكمامات وأحياناً من دونها، رغم الأزمة الوبائية.

مصدر كنسي

نفى مصدر كنسي وجود أي تعتيم على ذكرى رحيل البطريرك صفير، لأسباب سياسية.

وشدّد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" على أن "البطريرك صفير يشكّل نهجاً، طبع الكنيسة المارونية بطابع وطني وروحي كبير مثل كل البطاركة الذين سبقوه".

وقال:"أقمنا قدّاساً عن راحة نفسه في بكركي، فيما الرعايا أقامت قداديس أيضاً عن روحه. ولكن الظروف الوبائية تفرض علينا التزام "التعبئة العامة".

وأكد أن "ما يهمّنا هو المفعول الروحي للذكرى، أكثر من الشقّ الدّنيوي. وتمّ الإكتفاء ببثّ بعض الأفلام الوثائقية عنه، في بعض وسائل الاعلام".

وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت أي جهة تواصلت مع بكركي، لتنظيم أي احتفال في الذكرى الأولى لرحيله، أجاب:"لا أبداً. فهذا ليس الوقت المناسب الآن".

مصدر مُراقِب

ومن جهته، علّق مصدر مُراقِب على غياب أي مبادرة رسمية حول ذكرى وفاة البطريرك صفير، فرأى أنه "ليس خافياً على أحد أن "العلاقة كانت سيّئة، على مدى سنوات وسنوات، بين "التيار الوطني الحر" وأفكار البطريرك صفير، والمبادئ التي كان يُريد ممارسة الحرية والسيادة والإستقلال وبناء الدولة الفاعلة، من خلالها".

واعتبر في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "رئاسة الجمهورية تتصرّف على أساس أنها رئاسة لـ "الوطني الحر". ولذلك، نجد أنها لم تُبادِر فعلياً تجاه تلك الذّكرى، رغم مكانة البطريرك صفير، ورغم المناداة بالحفاظ على حقوق المسيحيين".

وختم:"مع الأسف، نلاحظ أن فريق "التيار الوطني" يُصبح حاقداً وناقماً أكثر فأكثر. وليكُن الله في عون الشعب من ثقافة مماثلة تعود الى التغلغل في حياتنا السياسية والوطنية".