- ملاحقة 4 مغتربين تسببوا في حجر 4 ملايين.. وعون يفتح ملف «التهريب»
- بيروت تسعى لـ «لبْننة» حلولٍ جزئية للمعابر مع سورية خشية «تدويلها»
- نصر الله يطالب بالتطبيع مع الأسد: باقون وإيران بسوريا
- حلم الرخاء بالسعودية يتبدد.. التقشف ينال من المواطنين، وغضبهم عبّروا عنه بصورة للملك عبدالله
- الصحة: 8 اصابات جديدة
- "كورونا" لم يمنع المسؤولين إلا عن إحياء ذكرى البطريرك صفير... حريّة وسيادة واستقلال!
- "8 آذار"... مواصفاتُ رئاسات الخراب
- الصين والصحة العالمية وكورونا.. تقرير يكشف "تفاصيل المؤامرة"
- أستراليا: تأكيد إصابة 3 من العاملين في أحد فروع ماكدونالدز بملبورن
- لبنان يفاوض صندوق النقد "ولا خيار برفض الشروط"
- كورونا تُقفل لبنان 4 أيام... ومجلس دفاع اليوم لمكافحة التهريب
- أسرار وخفايا لبنانية
- الظروف المحلية - الاقليمية - الدولية غير مؤاتية لبهاء؟
- الإنقلاب الصيني- الإيراني ممكن في لبنان؟
- صهاريج المازوت ورؤوس السياسيين!
- بين «القوات» و«حزب الله».. علاقة «شرعيّة»
- خطة الإنقاذ... لماذا أُلغي بند التدقيق في حسابات السياسيين
- بين «الإشتباكين»... هل من فرصة للخطة؟
- ارتفاع "حاد" بوفيات كورونا في الولايات المتحدة
- أستراليا.. "تحتاج إلى أعوام لردها": وزير الخزانة يحذر من جبال الديون بسبب كورونا
- أستراليا: موريسون يأمر بتقصي مرض الأطفال الغامض المرتبط بكورونا
- الإغلاق - الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!
- المعابر... "حزب الله" أدرى بشِعابها!
- مجلس الوزراء: معمل سلعاتا يُسقط «خطّة الكهرباء»
- فاسدون بحماية دولة المقاومة و”مروة” و”غنوي” في سجنها
- تحت رحمة صندوق النقد: مقاولات السياسيين ومعابر حزب الله
- تهريب المازوت: لبنان يخسر نصف مليون دولار يومياً... براكس: حاميها حراميها
- الحكومة محميّة... وبمنأى عن "صراع الموارنة"
- حمد يُرقّع إخفاقات جبق... وزراء "البروباغندا" هم الغالبون
- تقاتل المرشّحين الموارنة فوق أنقاض الجمهورية
- الكهرباء – الجمارك – الضرائب عناوين النجاح في صندوق النقد
- الدولار 1.000.000 ليرة (2/2): الخطوة الأولى تسعيره بـ3500 ليرة
- المجلس الوطني لإعلام النّظام يحاول فرض سلطته على المواقع الإلكترونية
- طرابلس تعيش أسوأ أوضاعها الإجتماعية... التسوّل لتأمين "حق ربطة خبز"!
- أين أصبح قانون السلطة القضائية المستقلّة؟
- شركات النفط تُمعن بالفجور وتطالب الدولة بالرسوم!
- موت السجال في المشرق العربي
- سقوط الرهان الإيراني على سقوط ترامب
- حزب الله وعبء حلفائه
- سلامة يتلاعب بالليرة: المُضارِب
- تعليم أطفال النازحين: «التربية» تقبض بالدولار وتدفع باللبناني
- «توتال» باقية إلى البلوك 9: هل دخل الفرنسيّون على خطّ الصراع الداخلي؟
- التنكّر لآلية التعيينات: لا أحد يتخلّى عن «دويلته العميقة»
- عون لا يوقّع «مرسوم سوزان الحاج»
- «حقّ العودة» للفلسطينيين... شرط توفّر مقاعد شاغرة!
- مستوردو المستلزمات الطبية يحذرون من «كوارث»: مزيد من الإصابات... وعودة الى «الحجر العام»
- توقعات الأبراج ليوم May 13, 2020
- المصارف تتعهد سبعة بنود.. ولا تلتزم بها بألف حيلة
- "العفو الخاص" على طاولة بعبدا: مزاج الرئيس يسمح!
- بالفيديو: إيران.. ونيران صديقة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
مفاوضاتٌ على رفوف السوبرماركت ...الكاتب:
-
فرنجية يصعد في وجه التيار و"الحزب" فهل ...الكاتب:
-
لبنان ”الكحيان” وابنة الملك! ...الكاتب:
ملاحقة 4 مغتربين تسببوا في حجر 4 ملايين.. وعون يفتح ملف «التهريب»
المفاوضات مع «النقد الدولي» تبدأ «افتراضياً» وسط انقسامات محلية.. وجميل السيد مغرداً: «لو أصبت.. يمكن أعمل زيارة لـ 6 أو 7 في الدولة وبيمشي الحال»
لبنان مغلق بالكامل حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين المقبل، مع بعض الاستثناءات الصحية والضرورات الغذائية، إنها عقوبة الاستهتار واللامسؤولية من جانب عدد من المغتربين العائدين من أفريقيا، الذين قدموا شهادات صحية غير صحيحة لتفادي الفحوصات، بالإضافة الى أرقام هواتف مغلوطة تجنبا للمتابعة الصحية، ونجم عن ذلك 109 اصابات جديدة بفيروس كورونا ظهرت خلال الأيام الأخيرة. وقد بادر محافظ جبل لبنان محمد مكاوي الى ملاحقة ناقلي العدوى المغتربين الاربعة الذين تسببوا في الانتكاسة بجرم الإهمال وقلة الاحتراز والتسبب بداء وبائي، ما يقود الى السجن حتى 3 سنوات في حال ثبت علمهم بالأمر.
وبسبب هؤلاء المغتربين المستهترين، إضافة الى الاسترخاء العام والتقاعس عن التقيد بإجراءات التعبئة، تم الحجر على 4 ملايين لبناني لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.
وقد ارتفعت أمس حالات «كورونا» لدى الشرطة العسكرية العاملة في المحكمة العسكرية الى 26، مصدر اصابتهم عائد من نيجيريا، وتردد ان 2 من حرس النائب اللواء جميل السيد قد أصابهما الفيروس، وقد غرد السيد عبر تويتر قائلا «في حال أصبت بالكورونا لن اخبر أحدا، انما يمكن ان أعمل زيارة لـ 6 أو 7 في الدولة وبيمشي الحال».
ودعا رئيس لجنة الصحة النيابية د.عاصم عراجي الى اعادة تقويم المرحلة الثالثة من اعادة المغتربين من الخارج، لأنه اذا كان من حق المغتربين العودة، فمن حق المقيمين المحافظة على سلامتهم. وأرجئت رحلتان لنقل المغتربين من سويسرا بداعي ان بعض هؤلاء صرف النظر عن العودة.
والتزاما بقرار مجلس الوزراء، علقت دار الفتوى في لبنان صلاة الجمعة في جميع المساجد لهذا الأسبوع.
«كورونا» ليست وحدها التي تتربص بحكومة حسان دياب، فهناك الأمن الغذائي الهائم بين فلتان تهريب الطحين والمازوت المدعوم من مصرف لبنان الى سورية، وهناك سباق الأسعار مع الدولار على مرمح الليرة اللبنانية.
إذ إن فوضى التهريب وجنون الأسعار، قد يشكلان الشرارة الجاهزة لإشعال نار التظاهرات الاحتجاجية، بعد عيد الفطر وبمعزل عن كورونا وأخواتها، ومن هنا كانت دعوة الرئيس ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع الى الاجتماع في بعبدا عصر أمس، لتقرير الإجراءات المطلوبة لإقفال معابر التهريب، قولا وفعلا هذه المرة.
وسبق اجتماع المجلس الأعلى اتصالات مع الجهات المعنية بالمعابر غير الشرعية، وبالذات حزب الله، الذي كان لأمينه العام السيد حسن نصرالله اطلالة جديدة عصر أمس أيضا تناول فيها مختلف المستجدات المحلية والإقليمية.
وتبقى المعضلة المالية والمصــرفيــة والخـــطة الاقتصادية وأرقامها المشوبة بالغموض والاختلاف بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي والقطاع المصرفي، الأمر الذي جعل الفريق اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي في وضع حرج خلال جلسة المفاوضات التي عقدت أمس افتراضيا عن مؤتمر الفيديو.
وبالتالي، فإن قرار إقراض لبنان 10 مليارات دولار لن يكون متاحا إلا بعد تلبية شروط المقرض، وأبرزها وقف التهريب الى سورية، ووقف التهرب الضريبي، وإصلاح قطاع الكهرباء، وخفض حجم القطاع العام المحشو بآلاف الموظفين الذين يداومون مرة واحدة في الشهر لقبض الرواتب، فضلا عن زيادة الرسم على القيمة المضافة.
وتبقى مشكلة المودعين لدى المصارف، والمصارف مع المصرف المركزي، فالمودعون أودعوا أموالهم في المصارف، والمصارف هي التي تمتنع عن رد ودائع المودعين، بحسب الخطة الاقتصادية، في حين تقول المصارف إنها أودعت أموالها وأموال المودعين لدى مصرف لبنان. وترى المصارف أنها خسرت رساميلها بسبب ديون الدولة و«اليوروبوند»، وان اقتطاع جزء من الودائع عبر عملية الـ «بي إن» سيزيد من تفاقم العجز والشح، فيما تبقى من سيولة لدى المصارف، كما أن الإشارة الى اعطاء 5 تراخيص بإنشاء مصارف جديدة، يوحي بأن التعامل مع المصارف الخمسة والستين الحالية وكأنها مفلسة.
على أي حال، تقول المصادر المصرفية ان المس بالملكية الخاصة يحتاج الى قانون في مجلس النواب، وأي نائب يمكن ان يجرؤ على التصويت على قانون كهذا قد يصيب ودائعه قبل غيره.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ريهانا ومؤخرتها الرائعة في جلسة تصوير مثيرة لمجموعة اللانجري الجديدة لـ"SAVAGE X FENTY" الصيفية!
- أستراليا: موريسون يأمر بتقصي مرض الأطفال الغامض المرتبط بكورونا
- الصين والصحة العالمية وكورونا.. تقرير يكشف "تفاصيل المؤامرة"
- أستراليا: تأكيد إصابة 3 من العاملين في أحد فروع ماكدونالدز بملبورن
- أستراليا.. "تحتاج إلى أعوام لردها": وزير الخزانة يحذر من جبال الديون بسبب كورونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ملاحقة 4 مغتربين تسببوا في حجر 4 ملايين.. وعون يفتح ملف «التهريب»
- بيروت تسعى لـ «لبْننة» حلولٍ جزئية للمعابر مع سورية خشية «تدويلها»
- نصر الله يطالب بالتطبيع مع الأسد: باقون وإيران بسوريا
- الصحة: 8 اصابات جديدة
- "كورونا" لم يمنع المسؤولين إلا عن إحياء ذكرى البطريرك صفير... حريّة وسيادة واستقلال!
- لبنان يفاوض صندوق النقد "ولا خيار برفض الشروط"
- كورونا تُقفل لبنان 4 أيام... ومجلس دفاع اليوم لمكافحة التهريب
- أسرار وخفايا لبنانية
- صهاريج المازوت ورؤوس السياسيين!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)