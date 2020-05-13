- الحكومة المفلسة بمواجهة ضغوط أميركا على حزب الله وإيران
- فهمي وضع يده على القرار... صيداني: عزل مدير "داتا" بلدية بيروت مريب
- ملاحقة 4 مغتربين تسببوا في حجر 4 ملايين.. وعون يفتح ملف «التهريب»
- بيروت تسعى لـ «لبْننة» حلولٍ جزئية للمعابر مع سورية خشية «تدويلها»
- أستراليا.. تغريم كنيسة محلية لترويجها "المحلول المعدني المعجزة" كدواء ضد كورونا
- نصر الله يطالب بالتطبيع مع الأسد: باقون وإيران بسوريا
- حلم الرخاء بالسعودية يتبدد.. التقشف ينال من المواطنين، وغضبهم عبّروا عنه بصورة للملك عبدالله
- الصحة: 8 اصابات جديدة
- "كورونا" لم يمنع المسؤولين إلا عن إحياء ذكرى البطريرك صفير... حريّة وسيادة واستقلال!
- "8 آذار"... مواصفاتُ رئاسات الخراب
- الصين والصحة العالمية وكورونا.. تقرير يكشف "تفاصيل المؤامرة"
- أستراليا: تأكيد إصابة 3 من العاملين في أحد فروع ماكدونالدز بملبورن
- لبنان يفاوض صندوق النقد "ولا خيار برفض الشروط"
- كورونا تُقفل لبنان 4 أيام... ومجلس دفاع اليوم لمكافحة التهريب
- أسرار وخفايا لبنانية
- الظروف المحلية - الاقليمية - الدولية غير مؤاتية لبهاء؟
- الإنقلاب الصيني- الإيراني ممكن في لبنان؟
- صهاريج المازوت ورؤوس السياسيين!
- بين «القوات» و«حزب الله».. علاقة «شرعيّة»
- خطة الإنقاذ... لماذا أُلغي بند التدقيق في حسابات السياسيين
- بين «الإشتباكين»... هل من فرصة للخطة؟
- ارتفاع "حاد" بوفيات كورونا في الولايات المتحدة
- أستراليا.. "تحتاج إلى أعوام لردها": وزير الخزانة يحذر من جبال الديون بسبب كورونا
- أستراليا: موريسون يأمر بتقصي مرض الأطفال الغامض المرتبط بكورونا
- الإغلاق - الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!
- المعابر... "حزب الله" أدرى بشِعابها!
- مجلس الوزراء: معمل سلعاتا يُسقط «خطّة الكهرباء»
- فاسدون بحماية دولة المقاومة و”مروة” و”غنوي” في سجنها
- تحت رحمة صندوق النقد: مقاولات السياسيين ومعابر حزب الله
- تهريب المازوت: لبنان يخسر نصف مليون دولار يومياً... براكس: حاميها حراميها
- الحكومة محميّة... وبمنأى عن "صراع الموارنة"
- حمد يُرقّع إخفاقات جبق... وزراء "البروباغندا" هم الغالبون
- تقاتل المرشّحين الموارنة فوق أنقاض الجمهورية
- الكهرباء – الجمارك – الضرائب عناوين النجاح في صندوق النقد
- الدولار 1.000.000 ليرة (2/2): الخطوة الأولى تسعيره بـ3500 ليرة
- المجلس الوطني لإعلام النّظام يحاول فرض سلطته على المواقع الإلكترونية
- طرابلس تعيش أسوأ أوضاعها الإجتماعية... التسوّل لتأمين "حق ربطة خبز"!
- أين أصبح قانون السلطة القضائية المستقلّة؟
- شركات النفط تُمعن بالفجور وتطالب الدولة بالرسوم!
- موت السجال في المشرق العربي
- سقوط الرهان الإيراني على سقوط ترامب
- حزب الله وعبء حلفائه
- سلامة يتلاعب بالليرة: المُضارِب
- تعليم أطفال النازحين: «التربية» تقبض بالدولار وتدفع باللبناني
- «توتال» باقية إلى البلوك 9: هل دخل الفرنسيّون على خطّ الصراع الداخلي؟
- التنكّر لآلية التعيينات: لا أحد يتخلّى عن «دويلته العميقة»
- عون لا يوقّع «مرسوم سوزان الحاج»
- «حقّ العودة» للفلسطينيين... شرط توفّر مقاعد شاغرة!
- مستوردو المستلزمات الطبية يحذرون من «كوارث»: مزيد من الإصابات... وعودة الى «الحجر العام»
- توقعات الأبراج ليوم May 13, 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
مفاوضاتٌ على رفوف السوبرماركت ...الكاتب:
الحكومة المفلسة بمواجهة ضغوط أميركا على حزب الله وإيران
دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله، وتحذيره من مخاطر تدخل المجموعة شبه العسكرية في سوريا، معياران جديدان للموقف الدولي من لبنان.
تدويل المعابر
طبعاً، ليست هذه المرّة هي الأولى التي تدعو فيها الأمم المتحدة الدولة اللبنانية إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة. هو طلب غير واقعي بالطبع، ولا ميزان له في السياسة. فالدعوة أُعلنت أثناء مناقشة مجلس الأمن تطبيق القرار 1559، وعلى مشارف التمديد لعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني. وما يريده مجلس الأمن، استجابة منه لضغط أميركي، هو تعديل صلاحيات قوات الطوارئ الدولية، وتوسيع نطاق عملها.
منذ سنوات تطرح الولايات المتحدة الأميركية توسيع نطاق عمل قوات اليونيفيل. وهي طرحت سابقاً أن تشمل مهامها مطار رفيق الحريري الدولي، والحدود اللبنانية السورية. وبالتالي مراقبة المعابر الشرعية وغير الشرعية كلها.
وقبل أيام اتُهمت سفيرة لبنان في الأمم المتحدة، أمال مدللي، بأنها تعمل مع الأميركيين على تحقيق هذا التغيير في دور اليونيفيل. الحملة على مدللي ظالمة بالطبع. فالمسألة دولية، وتعبر عن توجه أميركي ضاغط على حزب الله، ومن خلفه إيران. والضغط هذا ينعكس على لبنان.
إيران ثم إيران
وتتزامن دعوة الأمم المتحدة مع زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل. والزيارة تكتسب أهمية لدى الطرفين. وعنوانها الأساسي إيران ثم إيران، تناغماً حول مسألتين أساسيتين: الأولى، توافقٌ حول منع إيران من أن تكون دولة نووية، مهما كلف الأمر. والثانية سعي الأميركيين مع دول العالم كلها، لتمديد حظر الأسلحة على إيران. فالأميركيون يتحركون بقوة لاستمرار حظر الأسلحة، وصدور قرار بذلك عن مجلس الأمن.
أمام أميركا عقبتان أساسيتان لتحقيق ذلك: الأولى، أن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الدولي حول إيران. لذا لا يحق لها المطالبة بتجديد قرار مجلس الأمن هذا. والثانية، أن الدول المعنية بتجديد الحظر، لا سيما الصين وروسيا، ليست موافقتها مضمونة على تجديده.
ضغوط مستمرة
هذه المسائل كلها تنعكس مباشرة على لبنان: من إيران إلى العراق فسوريا. عراقياً، تتخذ المواجهة منحى مختلفاً، بعد تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي. في سوريا أرض المعركة الرئيسية تجسدها الضربات التي تتلقاها إيران وحزب الله. وتبقى العقوبات الاقتصادية والضغوط على حزب الله مفتوحة إلى أمد طويل. وهي ضغوط تتضمن عمليات التهريب بين لبنان وسوريا، واستخدام المعابر غير الشرعية بين البلدين. وبنتيجة الضغوط الأميركية، عقد المجلس الأعلى اللبناني للدفاع اجتماعاً لمناقشة مسألة التهريب والمعابر غير الشرعية.
وهذه المسألة تظل مفتوحة على المدى الطويل، وتبقى باباً جديداً للضغوط الدولية على لبنان وحزب الله. والأميركيون لا يبدون مستعدين للتراجع أبداً عن ضغوطهم. بل سيستمرون فيها، على الصعيدين المالي والسياسي. وهذا السياق يشمل المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، والشروط القاسية التي تُفرض، والتغييرات التي يجب إدخالها على الخطّة.
حكومة في العراء
لبنان أمام شهور صعبة جداً تتزايد فيها الضغوط. سوء الأحوال الاقتصادية ينجم عنه تحركات مطلبية ساخطة وغاضبة في الشارع. الخلاف السياسي المستمر والتوتر المفتوح على مصراعيه، خصوصاً بعد موقف سليمان فرنجية، يُفقِد الحكومة مقوماتها لتحقيق أي إنجاز، يحتاج حكماً إلى توافق سياسي غير متوفر في حكومة تصطدم بعقبات سياسية كثيرة، برزت من الهيركات إلى الكابيتال كونترول وسواهما من الأمور العالقة. صحيح أن لا بديل عن الحكومة يلوح في الأفق. وصحيح أن الحكومة تبذل جهداً وتظهر سعياً جاداً للعمل وعدم التلكؤ. لكن هذا لا يعوّض فقدانها الغطاء السياسي والرعاية الدولية، اللذين لا تقدم من دونهما.
وهناك من يطرح استنفاد دور هذه الحكومة، للبحث عن حكومة جديدة، تحظى بغطاء سياسي ورعاية دولية، وقادرة على اتخاذ قرارات. وأصحاب وجهة النظر هذه يقرأون في كتاب حكومة مصطفى الكاظمي في العراق.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ريهانا ومؤخرتها الرائعة في جلسة تصوير مثيرة لمجموعة اللانجري الجديدة لـ"SAVAGE X FENTY" الصيفية!
- أستراليا: موريسون يأمر بتقصي مرض الأطفال الغامض المرتبط بكورونا
- الصين والصحة العالمية وكورونا.. تقرير يكشف "تفاصيل المؤامرة"
- أستراليا: تأكيد إصابة 3 من العاملين في أحد فروع ماكدونالدز بملبورن
- أستراليا.. "تحتاج إلى أعوام لردها": وزير الخزانة يحذر من جبال الديون بسبب كورونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
منير الربيع
صحافي لبناني
- الحكومة المفلسة بمواجهة ضغوط أميركا على حزب الله وإيران
- تحت رحمة صندوق النقد: مقاولات السياسيين ومعابر حزب الله
- سنّة لبنان كأشقّائهم في المنطقة: لا قادة ولا سياسة
- استراتيجية أميركية جديدة في المنطقة: إسرائيل آمنة وإيران منضبطة
- سعد الحريري دون أهله.. و"السنّية السياسية" كسيحة
- العهد وحكومته لخمس سنوات قاسية من الإفلاس والقمع معاً
- الخديعة الكبرى لخطة "العهد": الأموال المطلوبة لن تأتي
- جعجع "يخطف" منبر بعبدا.. والشروط الأميركية ستطغى
- عون يستفز خصومه.. وبرّي يلقن درساً لباسيل ودياب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)