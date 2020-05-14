أسرار وخفايا لبنانية

النهار

يبدو ان اصرار رئيس الحكومة على تعيين مستشارته محافظة لبيروت في ظل الرفض الارثوذكسي لها سيعطل عملية التعيين ويدفع الى تعيين محافظ بالتكليف الى حين البت في القضية ما يدفع الى خلاف اوسع خصوصا ان المكلف ربما يكون محافظ جبل لبنان.

كان لافتاً دور شقيق نائب سابق ورئيس حركة سياسية بعد لقائه رئيس حزب ونائباً درزياً في ظل معلومات بأنّه سيخلف شقيقه في السياسة بعدما أحجم الأخير عن النشاط السياسي والحزبي.

يقول نائب في مجالسه إنّ تظاهرة بعض الثوار تجاه السفارة الفرنسية لإنهاء مفاعيل مؤتمر "سيدر" لا تسمن ولا تغني باعتبار ان باريس تدرك قبل سواها أنّ هذا نتائج المؤتمر تبدلت كثيرا في ظل التحولات اللبنانية والدولية.

الجمهورية

عمدت جهات متضررة إلى تسريب معلومات خاطئة عن تحقيقات تجري في ملف حسّاس للغاية بغية إضاعة البوصلة وتضييع وجهة التحقيق الصحيحة.

لاحظت أوساط سياسية أن سبب الخلاف بين مسؤول كبير وأحد السياسيين هو دعم الأخير لإسم قريب منه فيما المسؤول يريد إسماً آخر.

إشتكى وزير من أن القضاء لم يبتّ في 52 مراجعة قدّمها وتعود إلى مسائل تتصل بوزارته.

اللواء

عادت أجواء التشاؤم تحيط بمرجع كبير، من إمكان حدوث إختراقات جدية في المعالجات الجارية..

يعتقد مطلعون أن الإطلالة الأخيرة لقطب شمالي، حملت إشارات سلبية على صعيد حظوظه، لإستحقاق مقبل.

تحدثت معلومات عن إصابات بين قيادات ميدانية، غير مؤكدة، من تفشي الكورونا، والتحقيقات والإجراءات جارية..

نداء الوطن

تردّد أنه بعد قرار عدم التجديد لزياد شبيب في موقع محافظ بيروت واستبعاد مرشحة رئيس الحكومة بترا خوري، باتت الترشيحات تدور بين 3 أسماء: مروان عبود من دوما - البترون يدعمه جبران باسيل، زياد مكنا من ضهور الشوير يدعمه الياس بو صعب، ومرشح ثالث من عكار.

استغربت مصادر سياسية كيف يمكن لوزير الإقتصاد والتجارة البدء بإعداد قرار جديد يحدد بموجبه نسب الأرباح الجديدة لتجار الجملة والمفرق بما يتناسب مع الإرتفاع في كلفة الإستيراد، من دون أن يترافق ذلك مع قرار بتعديل الرواتب والأجور.

على الرغم من عدم وجود اتفاق بينهما على رؤية موحّدة للمرحلة المقبلة، إلا ان الاتصالات انطلقت مجدداً بين حزبين معارضين عبر وسطاء لتوحيد النظرة تجاه قضايا أساسية مطروحة.

الأنباء

تبيّن أنّ خطوات اقتصادية رسمية تم اقتراحها وأثارت موجة رفض واسعة، يقف خلفها بعض المنظّرين العقائديين الناقمين على قطاعات محددة.

يعتزم أحد الوزراء تأجيل البت بتعيين مرتقب مدة زمنية إضافية.

البناء

قالت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت إن زيارة السفير الفلسطيني لرئيس الحكومة بعد ثلاثة شهور من نيل الحكومة الثقة وأربعة شهور من تشكيل الحكومة هي أول خطوة في سياق كسر قرار المقاطعة الدبلوماسية على رئيس الحكومة الذي فرضه سفراء عرب بواسطة زملائهم الذين تعرّضوا لمساءلة من حكوماتهم عن أسباب المقاطعة فبدأت بالسقوط.

قالت آخر استطلاعات الرأي في أميركا إن الرئيس دونالد ترامب يخسر المركز الأول في رأي الناخبين للمرة الأولى بنيله 46 نقطة مقابل 51 لمنافسه الديمقراطي جو بايدن وعزا المستطلعون تراجعهم عن دعم ترامب لأدائه غير المقنع في مواجهة كورونا وتوقعت مراكز قياس الرأي أن تتزايد نسبة الفارق لصالح بايدن.