- شيءٌ ما يتكوَّن في السياسة السورية لروسيا
- احفظ وسمّعني
- "فيتو رباعي" أسقط سلعاتا... وباسيل "عليّ وعلى حلفائي"!
- القضاء يوقف حمدان.. ودياب يطالب سلامة بضخ الدولار!
- وفد مصرف لبنان «يطعن» الحكومة امام صندوق النقد: التلاعب بالليرة: من يغطي سلامة؟
- هل يخضع دياب لتوصية نصرالله ويزور الأسد؟
- تهريب المحروقات سرّع انهيارنا المالي(1): 5 مليار $ طارت من مصرف لبنان
- حزب الله المتوجس من فكرة حصاره يضغط لعودة سوريا إلى لبنان
- لبنان في الطريق المسدود…
- بمناسبة الذكرى المئوية لقيام الدولة اللبنانية مشروع أولي للنقاش.. الإنتخابات مدخلٌ إلى الإصلاح السياسي
- المخيمات الفلسطينية... تُعزل لتُحمى؟
- "صلاة المعابر" لضمائر المستكبِرين
- لماذا أثار نصرالله موضوع العلاقات اللبنانية - السورية؟
- الحريري ينتظر في بيروت ما لم يصله في الرياض وباريس
- مرامل ومقالع الليطاني: 3 مليارات دولار أرباح المتعدّين
- لبنان والفيول المغشوش: كيف فرضت “سوناطراك” شريكاً ثالثاً؟”
- صندوق النقد الدولي في الاجتماع الأوّل: حرّروا سعر الصرف
- غجر: الشركات المصنّعة لا تزال مهتمّة... والتوقيع قريباً
- معامل الكهرباء: مذكّرة تفاهم لاختبار الجدّية
- محافظ بيروت: خلاف دياب وعودة مستمر
- حانات لبنان مهدّدة بالإقفال... المواطنون سيعتادون السهر في المنزل
- أسواق طرابلس نتيجة الإقفال لأربعة أيام: "جُمعة العيد طارت"
- احتمال تمديد الإقفال إلى ما بعد الاثنين: لا خطط جاهزة للحجر القسري على العائدين
- نفايات النبطية... عود على بدء: العجز متعمّد؟
- مجلس الوزراء يُسقِط «سلعاتا» بالتصويت
- فرنجية: معلوماتي ليست من السفير الفرنسي
- ترامب ينعى عصر العولمة ويتحدث عن امكانية قطع كل علاقة مع بكين
- فهمي: تأخير تبليغنا بلوائح العائدين فلّت الوضع
- تحذير من فقدان السيطرة على «الوباء».. والحدود الفالتة «مكانك راوح»
- الحدود اللبنانية محور مواجهة «بلا حدود» مع المجتمع الدولي؟
- توقعات الأبراج ليوم May 15, 2020
- الإطاحة بكمال حايك.. خطوة استباقية لإخفاء فضائح أعظم
- أستراليا: توقعات بعدم عودة السفر الدولي إلى طبيعته قبل 2023
- أستراليا.. موريسون: معدلات البطالة "تفطر القلب" بعد فقدان 600 ألف وظيفة في شهر واحد
- صاروخ فضائي صيني كاد يسبب كارثة في نيويورك
- مصائب الفقراء عند الأغنياء فوائد.. كيف ضاعف كورونا ثروات المليارديرات؟
- واشنطن وطهران اتفقتا في العراق على الكاظمي.. صفقة سرية شملت الإفراج عن أموال إيرانية وتهدئة في الخليج
- مسؤول إيراني: على الجميع أن يصابوا بكورونا
- نزاع دولي على "لقاح كورونا" لم يُنتج بعد
- مضاعفات "لم تكن في الحسبان" لكورونا.. وهذه المرة في الكُلى
- اختبار كورونا الذي روّج له ترامب "يثبت فشله"
- كورونا.. نحو 300 ألف وفاة ومنظمة الصحة تحذر: الفيروس قد لا يختفي أبدا
- عراقيل استيراد المستلزمات الطبية..الأمن الصحي في خطر!
- نصرالله يكرّس نفسه الآمرالناهي!
- العلاقة مقطوعة قياديا لكن تفاهم معراب صامد
- بعد الكلام الرئاسي...هل تعود المحاصصة إلى التعيينات؟
- انجازات السلطة في الأمن: بادر وماينهوف وقاتل حسين العطّار
- 8 اصابات جديدة بكورونا في لبنان
- الصين تهدد وتبتز استراليا: البرازيل يمكنها توريد كميات كبيرة من خام الحديد أو الفحم أو الغاز الطبيعي المسيل إلى الصين
- ضبط الحدود أم تعويم العلاقات مع النظام السوري؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ما يختزل مأساة لبنان! ...الكاتب:
-
بهاء الحريري ضارباً رأسه بحائط الضريح ...الكاتب:
-
روسيا تنأى بنفسها عن الصراع الرئاسي ...الكاتب:
-
"فيول" مغشوش... فنيش: قنابل دخانية لتغطية ارتكاب ...الكاتب:
"فيتو رباعي" أسقط سلعاتا... وباسيل "عليّ وعلى حلفائي"!
كباش "الحاكم والحكومة" تابع... "صندوق النقد" أمام خطّتين!
الأكيد أنّ ما حصل في مجلس الوزراء أمس ما كان ليحصل لو أنه كان منعقداً في قصر بعبدا، فلا رئيس الجمهورية ميشال عون كان ليسمح بإسقاط خطة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ولا رئيس الحكومة حسان دياب كان ليجرؤ على طلب التصويت على إسقاطها في حضرة عون. أما وقد حصل ما حصل و"زمط" دياب بجلسة يترأسها ليفرض فيها آلية التصويت بشكل مباغت للتيار العوني، فإنّ ما آزر رئيس الحكومة وشدّ من أزره في توجهه هذا كان انضمام "حزب الله" إلى تحالف رباعي ضمه إلى كل من "حركة أمل" وتيار "المردة" وحزب "الطاشناق" لإسقاط أولوية معمل سلعاتا من خطة "الكهرباء" التي حملها الوزير ريمون غجر، فكانت النتيجة أن حاصر "الفيتو الرباعي" النزعة "السلعاتية" لدى "التيار الوطني" لصالح فرض نقطة الانطلاق في بناء معامل الكهرباء من موقعي الزهراني ودير عمار، الأمر الذي أثار حفيظة باسيل جراء انقلاب مجلس الوزراء على خطته، حسبما نقلت مصادر مواكبة للأجواء التي تلت انعقاد جلسة السراي لـ"نداء الوطن"، متوقعةً في ضوء ذلك ألا يتراجع رئيس "التيار الوطني" عن مطلبه فيعيد ربط تنفيذ الخطة بالمضي قدماً في سياق متزامن من الأعمال في المواقع الثلاثة، سلعاتا والزهراني ودير عمار، تحت طائل "فرملة" الخطة برمتها على قاعدة "عليّ وعلى حلفائي".
وفي التفاصيل، لفتت المصادر إلى أنّ "السيناريو نفسه" الذي حصل حين طرحت إشكالية ضرورة إنشاء معمل في سلعاتا من عدمها على طاولة الحكومة السابقة، تكرر بالأمس على طاولة مجلس الوزراء، موضحةً أنّ "محور الاعتراض كان ولا يزال حول التكلفة العالية لبناء معمل سلعاتا وما يفرضه من استملاكات من خزينة الدولة بملايين الدولارات"، فاستحوذت هذه الجدلية على معظم النقاش الذي دار بين الوزراء، بحيث أشار وزير الطاقة إلى أنّ أربع شركات مهتمة ببناء معامل الكهرباء (سيمنز، جنرال الكتريك، ميتسوبيشي، انسالدو) طارحاً ضمّ موقع سلعاتا إلى أعمال المرحلة الأولى، فسارع حينها وزراء "حركة امل" و"حزب الله" و"المردة" و"الطاشناق" إلى الرفض لأنه خيار مكلف سيّما وأنّ الاستملاكات لبناء معمل سلعاتا مرتفعة الثمن وقد تصل إلى نصف مليار دولار في حين أنّ موقعي الزهراني ودير عمار جاهزان ولا يحتاج بناء معملين فيهما إلى الكثير من الوقت والتمويل، وعليه طالبوا ببدء العمل من الزهراني ودير عمار. لكن وأمام إصرار وزير الطاقة ووزراء "التيار الوطني الحر" على تزامن بناء المعامل في المواقع الثلاثة، طرح رئيس الحكومة البند على التصويت فسقط طرح "التيار الوطني" الذي حظي فقط بخمسة أصوات (غجر وراوول نعمة وناصيف حتي وماري كلود نجم وغادة شريم) مقابل أكثرية وزارية معارضة انضمت إليها وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، فكان القرار ببدء العمل من موقع الزهراني في المرحلة الأولى على أن يتولى وزير الطاقة التفاوض مع الشركات الراغبة على هذا الأساس.
توازياً، تفاعلت قضية غياب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن الاجتماع الرسمي الأول في وزارة المالية عبر تقنية "الفيديو كونفيرنس" مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، بحيث عكس غيابه استمراراً لصورة الكباش المحتدم بينه وبين رئيس الحكومة الذي أعاد تلميحاً اتهامه لسلامة بعدم الامتثال إلى طلب ضخ السيولة بالعملة الخضراء في السوق، مجدداً إثارة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء من زاوية التأكيد على وجوب قيام حاكم المركزي بهذه الخطوة.
وأوضحت مصادر مواكبة للمفاوضات الجارية مع الصندوق لـ"نداء الوطن" أنّ سلامة الذي أوفد 6 ممثلين عن المصرف المركزي للمشاركة في اجتماع أمس الأول كان قد سجل تحفظه على الأرقام الواردة في خطة الحكومة التي رفعتها إلى صندوق النقد، معتبراً أنها تضمنت أرقاماً غير دقيقة ولا تعبّر عن الواقع المالي للدولة، وعليه فإنه استمهل المعنيين لوضع خطة المصرف المركزي وتصوره للأرقام المالية والنقدية الحقيقية خلال عشرة أيام، بحيث تكون مشاركته في الاجتماعات اللاحقة مع ممثلي الصندوق الدولي مبنية على أساس خطة "المركزي" وليس على أساس الأرقام الواردة في خطة الحكومة تمهيداً للشروع في التباحث مع صندوق النقد في سبل الاتفاق على برنامج عمل عملي قابل للتطبيق للخروج من الأزمة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "فيتو رباعي" أسقط سلعاتا... وباسيل "عليّ وعلى حلفائي"!
- القضاء يوقف حمدان.. ودياب يطالب سلامة بضخ الدولار!
- وفد مصرف لبنان «يطعن» الحكومة امام صندوق النقد: التلاعب بالليرة: من يغطي سلامة؟
- تهريب المحروقات سرّع انهيارنا المالي(1): 5 مليار $ طارت من مصرف لبنان
- حزب الله المتوجس من فكرة حصاره يضغط لعودة سوريا إلى لبنان
- بمناسبة الذكرى المئوية لقيام الدولة اللبنانية مشروع أولي للنقاش.. الإنتخابات مدخلٌ إلى الإصلاح السياسي
- لماذا أثار نصرالله موضوع العلاقات اللبنانية - السورية؟
- مرامل ومقالع الليطاني: 3 مليارات دولار أرباح المتعدّين
- لبنان والفيول المغشوش: كيف فرضت “سوناطراك” شريكاً ثالثاً؟”
- محافظ بيروت: خلاف دياب وعودة مستمر
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)