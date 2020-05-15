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حملة ممنهجة على خلف... والصدارة له

آخر تحديث: منذ 3 من الساعات و 13 من الدقائق
المصدر: MTV
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 78
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حملة ممنهجة على خلف... والصدارة له

تصدّر اسم نقيب المحامين ملحم خلف "تويتر" يوم أمس، مع رقمٍ ضخم من التغريدات التي أرفق بعضها بصورٍ وفيديوهات.

فقد انطلقت حملة منظّمة، على الأرجح، على خلف من قبل ناشطين غالبيّتهم حزبيّين اتّهمت نقيب المحامين بالانحياز لفريق سياسي وبالسكوت عن بعض الملفات، ما يظهر وجود خلفيّة سياسيّة وراء هذه الاتهامات.

وفي المقابل، انطلقت حملة مضادة شارك فيها محامون استنكروا الحملة التي يتعرض لها نقيبهم، مذكرين بأنّ خلف كان، قبل أن يصبح نقيباً، في طليعة العاملين في مكافحة الفساد، لا سيما عبر كشف ملف القمح المسرطن والسعي لإنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء.

وذكر عددٌ من المحامين أنّه حين كان نقيب المحامين في بيروت ينظّف شواطئ لبنان، وشوارع مدنها، كانت السلطة تعقد صفقات مشبوهة أدت إلى طوفان المدينة بالنفايات.

المصدر: MTV

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