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5 حالات جديدة بكورونا في لبنان

آخر تحديث: منذ 3 من الساعات و 12 من الدقائق
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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5 حالات جديدة بكورونا في لبنان

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 5 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 891.

 

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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