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5 حالات جديدة بكورونا في لبنان
آخر تحديث: منذ 3 من الساعات و 12 من الدقائقالكاتب:
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
عدد المشاهدات: 75
قيّم هذا المقال/الخبر:
اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 5 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 891.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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أحدث الأخبار - لبنان
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