- تصاعد ضغوط حزب الله على حاكم مصرف لبنان بسبب هبوط الليرة السورية
- دياب "التكنوقراطي".. اختصاصي خسارة المعارك
- مازن حمدان: متورّط جديد أم كبش فداء لحماية الحاكم؟
- الثوار فتحوا ملفات الفساد ونواب على الدرب: اخبارات جديدة!
- 5 حالات جديدة بكورونا في لبنان
- حملة ممنهجة على خلف... والصدارة له
- ملفات "غب الطلب" والتحقيقات تبلغ مصرف لبنان
- توقيف مدير النقد في مصرف لبنان... وتصويت «كهربائي» يخذل «التيار»
- أسرار وخفايا لبنانية
- أهلاً بكم في مفاوضات العصا والجزرة!
- نهبوا البلد… صحتين!
- “حزب الله” لن يترك فرنجية وحيدا
- كفى تمويهاً
- القوى تحشد... عون يدعو الى الصلاة.. فهل «سَيعِظ» باسيل «الأحد» أم سيعترف؟
- «حزب الله» أمام خيارين
- فرنجية: كرامتي قبل الرئاسة
- الخيل والليل: والمتنبي وليد جنبلاط
- شيءٌ ما يتكوَّن في السياسة السورية لروسيا
- احفظ وسمّعني
- "فيتو رباعي" أسقط سلعاتا... وباسيل "عليّ وعلى حلفائي"!
- القضاء يوقف حمدان.. ودياب يطالب سلامة بضخ الدولار!
- وفد مصرف لبنان «يطعن» الحكومة امام صندوق النقد: التلاعب بالليرة: من يغطي سلامة؟
- هل يخضع دياب لتوصية نصرالله ويزور الأسد؟
- تهريب المحروقات سرّع انهيارنا المالي(1): 5 مليار $ طارت من مصرف لبنان
- حزب الله المتوجس من فكرة حصاره يضغط لعودة سوريا إلى لبنان
- لبنان في الطريق المسدود…
- بمناسبة الذكرى المئوية لقيام الدولة اللبنانية مشروع أولي للنقاش.. الإنتخابات مدخلٌ إلى الإصلاح السياسي
- المخيمات الفلسطينية... تُعزل لتُحمى؟
- "صلاة المعابر" لضمائر المستكبِرين
- لماذا أثار نصرالله موضوع العلاقات اللبنانية - السورية؟
- الحريري ينتظر في بيروت ما لم يصله في الرياض وباريس
- مرامل ومقالع الليطاني: 3 مليارات دولار أرباح المتعدّين
- لبنان والفيول المغشوش: كيف فرضت “سوناطراك” شريكاً ثالثاً؟”
- صندوق النقد الدولي في الاجتماع الأوّل: حرّروا سعر الصرف
- غجر: الشركات المصنّعة لا تزال مهتمّة... والتوقيع قريباً
- معامل الكهرباء: مذكّرة تفاهم لاختبار الجدّية
- محافظ بيروت: خلاف دياب وعودة مستمر
- حانات لبنان مهدّدة بالإقفال... المواطنون سيعتادون السهر في المنزل
- أسواق طرابلس نتيجة الإقفال لأربعة أيام: "جُمعة العيد طارت"
- احتمال تمديد الإقفال إلى ما بعد الاثنين: لا خطط جاهزة للحجر القسري على العائدين
- نفايات النبطية... عود على بدء: العجز متعمّد؟
- مجلس الوزراء يُسقِط «سلعاتا» بالتصويت
- فرنجية: معلوماتي ليست من السفير الفرنسي
- ترامب ينعى عصر العولمة ويتحدث عن امكانية قطع كل علاقة مع بكين
- فهمي: تأخير تبليغنا بلوائح العائدين فلّت الوضع
- تحذير من فقدان السيطرة على «الوباء».. والحدود الفالتة «مكانك راوح»
- الحدود اللبنانية محور مواجهة «بلا حدود» مع المجتمع الدولي؟
- توقعات الأبراج ليوم May 15, 2020
- الإطاحة بكمال حايك.. خطوة استباقية لإخفاء فضائح أعظم
- أستراليا: توقعات بعدم عودة السفر الدولي إلى طبيعته قبل 2023
-
دياب "التكنوقراطي".. اختصاصي خسارة المعارك ...الكاتب:
-
مازن حمدان: متورّط جديد أم كبش فداء ...الكاتب:
-
أهلاً بكم في مفاوضات العصا والجزرة! ...الكاتب:
-
نهبوا البلد… صحتين! ...الكاتب:
-
“حزب الله” لن يترك فرنجية وحيدا ...الكاتب:
-
كفى تمويهاً ...الكاتب:
-
القوى تحشد... عون يدعو الى الصلاة.. فهل ...الكاتب:
-
«حزب الله» أمام خيارين ...الكاتب:
-
فرنجية: كرامتي قبل الرئاسة ...الكاتب:
-
الخيل والليل: والمتنبي وليد جنبلاط ...الكاتب:
-
هل يخضع دياب لتوصية نصرالله ويزور الأسد؟ ...الكاتب:
-
تهريب المحروقات سرّع انهيارنا المالي(1): 5 مليار ...الكاتب:
-
لبنان في الطريق المسدود… ...الكاتب:
-
بمناسبة الذكرى المئوية لقيام الدولة اللبنانية مشروع ...الكاتب:
-
المخيمات الفلسطينية... تُعزل لتُحمى؟ ...الكاتب:
-
"صلاة المعابر" لضمائر المستكبِرين ...الكاتب:
-
لماذا أثار نصرالله موضوع العلاقات اللبنانية - ...الكاتب:
-
الحريري ينتظر في بيروت ما لم يصله ...الكاتب:
-
مرامل ومقالع الليطاني: 3 مليارات دولار أرباح ...الكاتب:
-
لبنان والفيول المغشوش: كيف فرضت “سوناطراك” شريكاً ...الكاتب:
-
صندوق النقد الدولي في الاجتماع الأوّل: حرّروا ...الكاتب:
-
غجر: الشركات المصنّعة لا تزال مهتمّة... والتوقيع ...الكاتب:
-
معامل الكهرباء: مذكّرة تفاهم لاختبار الجدّية ...الكاتب:
-
محافظ بيروت: خلاف دياب وعودة مستمر ...الكاتب:
-
حانات لبنان مهدّدة بالإقفال... المواطنون سيعتادون السهر ...الكاتب:
-
أسواق طرابلس نتيجة الإقفال لأربعة أيام: "جُمعة ...الكاتب:
-
-
انجازات السلطة في الأمن: بادر وماينهوف وقاتل ...الكاتب:
-
"قانون إثراء غير مشروع" صدر عام 1953... ...الكاتب:
-
صرخة القضاء ...الكاتب:
مازن حمدان: متورّط جديد أم كبش فداء لحماية الحاكم؟
أصبحت عبارة "التلاعب بسعر الصرف"، عامل جذب لانتباه كافة المواطنين. وهي تهمة كفيلة بتحويل الملامة من المسبِّبين الحقيقيين للأزمة، إلى مسؤولين من درجات أدنى، هُم في الواقع موظّفون لدى "الكبار".
مراد ليس وحيداً
لم يعد نقيب الصرافين محمود مراد وحيداً في خانة المسؤولين عن رفع سعر الدولار. فسرعان ما دخل على الخط، مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان، مازن حمدان، المتهم بالتلاعب بسعر الصرف بفعل بيعه دولارات لصرّافين من الفئتين "أ" و"ب"، وفق سعر 3200 ليرة. وهو سعر يسمح للصرّافين بتحقيق أرباح طائلة بعد بيع الدولار بحسب سعر السوق السوداء، والذي وصل إلى نحو 4300 ليرة. بفعل ما تقدَّم، استجوَبَ المدعي العام المالي، القاضي علي ابراهيم، حمدان، وأصدر لاحقاً أمراً بتوقيفه.
سرق حمدان الأضواء من مراد، لكونه مديراً في المصرف المركزي، أي أن "غلطة الشاطر بألف". إلاّ أن الشاطر لم يُترَك وحيداً، فانبرى المصرف المركزي للدفاع عن أحد مدرائه من خلال تبرير عمليات بيع وشراء الدولار. فأكدت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان، عبر بيان، أن ما يُتَّهَم به حمدان، ليس سوى عمليات بيع للدولار، لم يتعدَّ مجموع ما بيع خلالها "مبلغ 12 مليون و705 آلاف دولار. من أصلها 470 ألف دولار بيعت إلى صرافين من فئة "ب". أما مجموع ما اشتراه المركزي من دولارات فكان 11 مليون و300 ألف دولار". وهذه العمليات تمّت خلال شهر فقط، وتحديداً "خلال الفترة الممتدة من 8/4/2020 إلى 5/5/2020. ولم تتم عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ".
لا تلاعب في السوق
أخرج المركزي عملياته من دائرة التلاعب بسعر صرف الدولار، نافياً أن تكون العمليات التي قام بها حمدان، تلاعباً في السوق. فالمبالغ المذكورة "ليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة". كما أن الدولار الذي حصل عليه المركزي عبر عمليات البيع سيستعمل "لتمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية". على أن تلك العمليات، ستستمر.
أيضاً، تنفي مصادر في المصرف المركزي وجود تلاعب في السوق. وتضع المصادر ما قام به حمدان، في زاوية "تأدية وظيفة طُلِبَت من مصرف لبنان. فالجميع طلب من المصرف المركزي التدخل لخلق استقرار في سعر الصرف، والاستقرار يأتي عبر عمليات لا تلغي الصرّافين. كما أن التدخّل لا يعني وقف ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مفاجىء، بل قد يرفع السعر لفترة وجيزة قبل البدء بانخفاضه بعد توفير الدولار وخفض الطلب عليه في السوق. وهذا ما بدأ مصرف لبنان بتنفيذه"، وفق ما تقوله المصادر في حديث لـ"المدن". وتلفت المصادر النظر إلى أن "تقلّب الأسعار حاصل منذ نحو 9 أشهر، وعمليات مصرف لبنان حصلت خلال شهر، أي انها حكماً غير مسؤولة عن التلاعب بسعر الصرف. وما حصل مع حمدان يختلف كلياً عمّا قام به نقيب الصرّافين، الذي ثبت للقضاء تورطه في التلاعب بالسوق. فهو شغَّلَ صرافين لصالحه، وهدَفَ لرفع سعر الصرف إلى 5000 ليرة من خلال المضاربة وسحب الدولار من السوق".
مسؤولية الحاكم
الشرح الذي قدّمته الهيئة الخاصة، يحمل اعترافاً ضمنياً بإجراء المركزي عمليات البيع والشراء، وهذا ما يرفع عنها صفة التلاعب بسعر الصرف، أو وصمها بأنها عمليات غير قانونية، إلا ان كان المركزي يجاهر بسعيه لتدمير الليرة والاقتصاد، وهذا مستبعَد ظاهرياً.
في العمق، فإن تلك العمليات لم يقم بها حمدان وحده. فعلى الأقل، هو ينفّذ تعليمات الحاكم رياض سلامة. ومرة أخرى، لن يكون المركزي ساذجاً ليعترف بالعمليات، وينفي علم الحاكم بها. وبالتالي، فإن التراتبية الوظيفية تنتقل من الحاكم إلى حمدان.
والغريب أن القاضي ابراهيم توقّف عند حمدان، وكأنه أغلق الملف بعد اعتقال "الجاني"، فيما المطلوب اكمال التحقيقات للوصول إلى صاحب القرار بالمباشرة بتلك العمليات، إن كانت تلاعباً في السوق. وفي السياق، ترى المصادر أن "أحداً في مصرف لبنان لا يتنفّس من دون موافقة الحاكم، وليس فقط علمه. ومن الطبيعي أن تكون العمليات التي قام بها مازن حمدان، قد تمّت بموافقة الحاكم".
القضية الأساس لم تعد هوية الشخص المُتهَم بالتلاعب بسعر الصرف. فكل شخصٍ تًكشَف هويته، سواء كان متورطاً أم لا، إنما هو جزء من كل. هو شخص أوكلت إليه مهمة ما، فيما المحرّك الحقيقي ما زال خلف الكواليس، وربما لن تُكشف هويته. فالتلاعب الفعلي في سعر الصرف، كانت وراءه المعارك السياسية التي احتدمت في عز الأزمة الاقتصادية والنقدية، ودبّت الخوف في السوق، وكانت قبل ذلك قد سحبت الدولار منه. وحاكم المصرف المركزي يقبع في صلب المعركة، مشاركاً في تمويل السياسيين في البداية، ومدافعاً عن نفسه ضد السياسيين حين أرادوا التضحية به، وتحميله مسؤولية انخفاض سعر صرف الليرة. والدفاع عن النفس بالنسبة إلى سلامة، لم يخلُ من الوقوف متفرجاً على تدهور الليرة، كعقاب لمن تخلّى عنه. لكن تبعات قراره أضرَّت بالاقتصاد وبمعيشة اللبنانيين.
وفي جميع الأحوال، فإن ما يقوم به المركزي، يخدم تهدئة تقلبات سعر الصرف، وفق ما يستند إليه المصرف المركزي في عملياته. وإن حصل ذلك في المستقبل القريب، سيكون المركزي قد حصل لنفسه على صك براءة شامل. وما عدا ذلك، فالكل مسؤول والكل متورّط.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- تصاعد ضغوط حزب الله على حاكم مصرف لبنان بسبب هبوط الليرة السورية
- مازن حمدان: متورّط جديد أم كبش فداء لحماية الحاكم؟
- الثوار فتحوا ملفات الفساد ونواب على الدرب: اخبارات جديدة!
- 5 حالات جديدة بكورونا في لبنان
- حملة ممنهجة على خلف... والصدارة له
- ملفات "غب الطلب" والتحقيقات تبلغ مصرف لبنان
- توقيف مدير النقد في مصرف لبنان... وتصويت «كهربائي» يخذل «التيار»
- أسرار وخفايا لبنانية
- نهبوا البلد… صحتين!
- كفى تمويهاً
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)