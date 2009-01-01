- الشرق الأوسط.. في انتظار العاصفة
- الإغلاق بين التمديد والتخفيف اليوم..ولبنان مستعد لتعويم الليرة
- غزوة الحشرات: مفيدة تبشر بعودة الفصول الأربعة.. وعمرها أسبوع
- دراسة أميركية: إسرائيل ستشن حرباً مدمّرة حال حصول «حزب الله» على صواريخ دقيقة
- لبنان «ينزح» إلى المواجهة الإيرانية مع المجتمع الدولي
- لماذا الجامعة الأميركيّة في بيروت؟
- "صندوق عون": خطة القبض على أصول الدولة ومليارات المودعين
- سليمان فرنجية زعيم ماروني يمثل كابوسا لعون وباسيل وآخرين كثر
- تهريب المحروقات سرّع انهيارنا (2): شروط "الصندوق" وفيتو "الحزب"
- حشرات صغيرة وكبيرة تنتشر في بيروت وعدة مناطق
- فيروس كورونا: هل بنت الصين "سورا عظيما" لمنع التحقيق في كيفية الوباء؟
- حبشي يتابع إخبار "الكهرباء" بكتاب وملحق ومستندات جديدة: المسار القضائي على السكّة الصحيحة وعلى الحكومة حزم أمرها
- هل يكون دياب وحكومته ضحية حزب الله والتطبيع مع سوريا؟
- الصحة: 11 حالة جديدة بكورونا
- مادة مضادة لفيروس كورونا.. تحمي الأسطح لمدة 3 شهور
- مقهى يمنع دخول رئيسة وزراء نيويلندا بسبب "قواعد التباعد"
- انكشاف حكومي امام استحقاقات المفاوضات المالية
- الكهرباء وهيكلة المصارف وتحرير الليرة وتعديل الموازنة
- رغم الضغوط الصينية: الاتحاد الأوروبي يدعم أستراليا في التحقيق في وباء كورونا
- لبنان: الجوع يسابق صندوق النقد؟
- لا إصلاح اقتصادياً قبل الإصلاح الوطني
- معبر "رسمي" بين "حزب الله" وسوريا!
- الخارجون عن القانون يحكمون... لبنان
- هل يمرّ قانون استرجاع الأموال المهرّبة بعد 17 تشرين؟
- دعوة «جريئة» لنصرالله لضمّ لبنان إلى «الممانعة»!؟
- العثور على «غاز متنقّل» في البلوك 4 والخطوة المقبلة للتفتيش عن الخزّان
- مصر.. إمبراطور العالم السفلي "نخنوخ" يتحدى كورونا ويعلن عن زواجه من سيدة أعمال لبنانية
- خطة الكهرباء... من باسيل وإلى باسيل تعود!
- سلامة يُشارك بالمفاوضات مع الصندوق.. وسعر الصرف على الطاولة
- وزني يعلن الاستعداد لـ«تحرير» الليرة: استسلام مسبق لصندوق النقد | غطاء أميركي لسلامة!
- الحريري يريد التمديد للشعار.. وميقاتي يهدّد بمقاطعة "نادي الرؤساء"
- قطاع الخلوي: اختيار مجلسي الادارة على محكّ الساعات الأخيرة
- بين أحقاد الماضي وتخبّط الحاضر... أين "الكتائب"؟
- "حزب الله" والمعابر إلى الشرعية
- تهريب الطحين: لماذا لا تعلن الجمارك أرقام آذار ونيسان وأيّار؟
- «الموجة الثانية آتية لا محالة» | عدّاد كورونا: الخوف من المخالطين لا من الإصابات
- الخلوي في أحضان الدولة: المحاصصة ممـنوعة
- باريس عن سلامة: متى سيتخلّصون من هذا الرجل؟
- علي إبراهيم: أنا القاضي والمتّهم أنا!
- ما بديل العدوّ من عجز الحرب الكبرى؟
- 200 ألف ليرة لم تعد تسُدّ «جوعة»: مساعدات فقراء بيروت عالقة بين الديوان والبلدية
- وزير التربية يتّجه لتعليق العام الدراسي؟
- خطّة سلامة والمصارف البديلة بأيدٍ صهيونية
- هل تخضع وزارة البيئة لـ«كارتيل الإسمنت»؟
- بين الحكومة والحاكم وجمعية المصارف... هل يفسد الاختلاف المفاوضات مع صندوق النقد؟
- "خطّة عبد الصمد" للإعلام... مسودة تهدّد بالقمع
- الصين تقر: دمّرنا عينات من كورونا بداية تفشي المرض
- تصاعد ضغوط حزب الله على حاكم مصرف لبنان بسبب هبوط الليرة السورية
- دياب "التكنوقراطي".. اختصاصي خسارة المعارك
- مازن حمدان: متورّط جديد أم كبش فداء لحماية الحاكم؟
-
دراسة أميركية: إسرائيل ستشن حرباً مدمّرة حال ...الكاتب:
-
لماذا الجامعة الأميركيّة في بيروت؟ ...الكاتب:
-
"صندوق عون": خطة القبض على أصول الدولة ...الكاتب:
-
سليمان فرنجية زعيم ماروني يمثل كابوسا لعون ...الكاتب:
-
تهريب المحروقات سرّع انهيارنا (2): شروط "الصندوق" ...الكاتب:
-
لبنان: الجوع يسابق صندوق النقد؟ ...الكاتب:
-
لا إصلاح اقتصادياً قبل الإصلاح الوطني ...الكاتب:
-
معبر "رسمي" بين "حزب الله" وسوريا! ...الكاتب:
-
الخارجون عن القانون يحكمون... لبنان ...الكاتب:
-
هل يمرّ قانون استرجاع الأموال المهرّبة بعد ...الكاتب:
-
دعوة «جريئة» لنصرالله لضمّ لبنان إلى «الممانعة»!؟ ...الكاتب:
-
العثور على «غاز متنقّل» في البلوك 4 ...الكاتب:
-
الحريري يريد التمديد للشعار.. وميقاتي يهدّد بمقاطعة ...الكاتب:
-
قطاع الخلوي: اختيار مجلسي الادارة على محكّ ...الكاتب:
-
بين أحقاد الماضي وتخبّط الحاضر... أين "الكتائب"؟ ...الكاتب:
-
"حزب الله" والمعابر إلى الشرعية ...الكاتب:
-
تهريب الطحين: لماذا لا تعلن الجمارك أرقام ...الكاتب:
-
«الموجة الثانية آتية لا محالة» | عدّاد ...الكاتب:
-
الخلوي في أحضان الدولة: المحاصصة ممـنوعة ...الكاتب:
-
باريس عن سلامة: متى سيتخلّصون من هذا ...الكاتب:
-
علي إبراهيم: أنا القاضي والمتّهم أنا! ...الكاتب:
-
ما بديل العدوّ من عجز الحرب الكبرى؟ ...الكاتب:
-
200 ألف ليرة لم تعد تسُدّ «جوعة»: ...الكاتب:
-
وزير التربية يتّجه لتعليق العام الدراسي؟ ...الكاتب:
-
خطّة سلامة والمصارف البديلة بأيدٍ صهيونية ...الكاتب:
-
هل تخضع وزارة البيئة لـ«كارتيل الإسمنت»؟ ...الكاتب:
-
بين الحكومة والحاكم وجمعية المصارف... هل يفسد ...الكاتب:
-
-
-
لماذا الجامعة الأميركيّة في بيروت؟
حين شاع الخبر القائل إنّ الجامعة الأميركيّة في بيروت تعاني أزمة ماليّة، أحسّ لبنانيّون كثيرون بصدمة تصيب وعيهم بعد الصدمة التي أصابت أملهم. مردّ ذلك أنّ تلك الجامعة، ولأسباب بعضها فعلي وبعضها وهميّ، بدت منيعة على الأزمات.
يوم الأربعاء الماضي، عقد رئيس الجامعة الأميركيّة في بيروت فضلو خوري ندوة دعا إليها عدداً من الصحافيين اللبنانيين. الغرض كان شرح الأوضاع الماليّة الراهنة التي تعانيها الجامعة وطمأنة الرأي العامّ، من خلال الإعلاميين، إلى أنّها سوف تستمرّ «153 سنة أخرى». ذاك أنّ شائعات تردّدت هنا وهناك، بعضها بريء وبعضها مُغرض، بأنّ الجامعة سوف تغلق أبوابها.
والحال أنّ فضلو خوري نجح في مهمّة الطمأنة. إلاّ أنّ ذلك لا ينفي استمرار بعض الهواجس الأبعد التي تتعلّق بمستقبل الجامعة الأميركيّة في بيروت. أربعة من تلك الهواجس نافرة جدّاً:
فأوّلاً، هي تعريفاً جامعة أميركيّة في زمن تنتشر فيه، لسبب ولا سبب، موجة العداء لأميركا. صحيح أنّ الثمانينات ليست، على الأرجح، في وارد التكرار، لكنّ تذكّرها قد يكون مفيداً لإدراك طبيعة المرحلة. حينذاك ترافقت ولادة القوّة المسلّحة والمزهوّة بإخراجها القوّات متعدّدة الجنسيّة من لبنان مع انتهاك الجامعة الأميركيّة وقتل أو خطف بعض أساتذتها (من يذكر اغتيال مالكولم كير في مطالع 1984؟).
يوم الأربعاء الماضي، فيما كان خوري والإعلاميّون مجتمعين، كان الأمين العام لـ«حزب الله» يلقي خطاباً آخر من مكان يُرجّح أن لا يبعد أكثر من كيلومترين.
وثانياً، هي جامعة خاصّة تجتذب أبناء الطبقات الميسورة عموماً، في زمن يتّسم بانهيار اقتصادي ليست الجامعة نفسها بمنأى عن آثاره، وبإفقار يتزايد ضحاياه. هذا ما يضعها في عين الشعبويّة الرائجة والمرشّحة لمزيد من الرواج.
وثالثاً، هي مصدر لقيمٍ (التفكير الحرّ، الفرديّة...) لم تعد، للأسف، مرغوبة في المنطقة. التعصّبات على أنواعها تستولي اليوم على الأفق. للتذكير بحجم الفجوة: جاء في كلمة دانيال بلس، رئيس الجامعة، لدى تدشينه «كوليدج هول» عام 1871: «هذه الكلّيّة هي لكلّ شروط البشر وطبقاتهم، بمعزل عن أي اعتبار للّون والقوميّة والعِرق أو الدين. المرء، أكان أبيض أو أسود أو أصفر، مسيحيّاً أو يهوديّاً أو مسلماً أو غير مؤمن بدين توحيديّ، يستطيع أن يدخل إلى هذه المؤسّسة ويستفيد من كلّ مزاياها، [يستطيع ذلك] لثلاث سنوات أو أربع أو ثمانٍ، ثمّ يمضي في طريقه».
وأخيراً، كانت الجامعة الأميركيّة الجسر الثاني، إلى جانب قناة السويس، في ربط المنطقة مبكراً بالعالم: القناة التي بدأ العمل بها في 1859 دُشّنت في 1869. فيما نشأت الجامعة (وكان اسمها «الكليّة السورية الإنجيليّة») في 1866. الانكفاء عن العالم هو اليوم صفة لا تخطئ من صفات المنطقة (هذا من دون أن نتحدّث عن آثار كورونا المحتملة في دعم اتّجاهات العزلة).
يمكن القول إذاً إنّ الجامعة لم تكن غريبة عن محيطها، ولا كان محيطها غريباً عنها، كما الحال اليوم. وربّما جاز لنا أن نذهب أبعد، فنقول إنّ الأزمة الراهنة للجامعة الأميركيّة مجرّد تعبير قاسٍ عن المشكلة الأعمق المشار إليها أعلاه. فإلى متى تستطيع هذه الجزيرة الخضراء الصمود في محيط، لبناني وعربيّ، عاصف وقد يزداد عصفاً؟
الزميل يوسف بزّي صاغ التحدّي على النحو التالي: «التنازل المطلوب من الجامعة، هو أن تتخلى تقريباً عن هويتها، وأن تخسر مثلاً قدرتها على خلق بوتقة من طلاب متعددي الجنسيات، وتخسر جاذبيتها كفضاء محفّز على الحريات الفردية والعامة، لتنعزل عن المدينة وكأنها ناد خاص.
وهذا على عكس الميل الظاهر لدى الجامعة إلى التفاعل مع حال لبنان والمنطقة، خصوصاً مع تجدد الحيوية الطلابية فيها وانتعاش دوائر النقاش السائدة في قاعاتها، وحتى خارج أسوارها. وقد توضح الأمر أكثر في لحظة انتفاضة تشرين 2019. لتتأكد مفاعيل حضور الجامعتين العريقتين، الأميركية واليسوعية، في صوغ مزاج عام وخطاب سياسي مغاير، وفي إبراز ذاك الطموح المشروع نحو لبنان أفضل أو مشرق عربي أفضل».
لسائل أن يسأل: لماذا مستقبل الجامعة الأميركيّة مهمّ؟ الجواب بسيط: لأنّها نقلت مجموعة من القيم الجديدة إلى المنطقة، وعملت على إنتاج طاقم من المتعلّمين توزّعوا على مشارق الأرض ومغاربها، خصوصاً الأرض العربيّة. لكنْ فوق ذلك، وقبله، لأنّها كانت صاحبة الإسهام الضخم في جعل بيروت مدينة كوزموبوليتيّة، وفي جعل حي رأس بيروت تحديداً أوّل حي في الشرق الأوسط لا يشكّله نظام القرابة: هذا الحي الذي أقامت فيه الجامعة هو الذي عاش في مبانيه الهندي والبريطاني والبحريني والفلسطيني والسوداني والأميركي والعراقي إلى جانب البيروتي والهابط من أريافه إلى بيروت بوصفه فرداً لا بوصفه حمولة.
فتعافي لبنان بالتالي من تعافي الجامعة بقدر ما أنّ تعافي الجامعة من تعافي لبنان. هذا ما يجعل القلق مشروعاً، إن لم يكن واجباً. العلاج علاج لبنان إنْ لم يكن المنطقة ككلّ.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- مودة الأدهم.. من "يوتيوب" و"تيك توك" إلى السجون المصرية
- مصر.. إمبراطور العالم السفلي "نخنوخ" يتحدى كورونا ويعلن عن زواجه من سيدة أعمال لبنانية
- رغم الضغوط الصينية: الاتحاد الأوروبي يدعم أستراليا في التحقيق في وباء كورونا
- ريهانا ومؤخرتها الرائعة في جلسة تصوير مثيرة لمجموعة اللانجري الجديدة لـ"SAVAGE X FENTY" الصيفية!
- فيروس كورونا: هل بنت الصين "سورا عظيما" لمنع التحقيق في كيفية الوباء؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
حازم صاغية
كاتب ومحلل سياسي لبناني
- لماذا الجامعة الأميركيّة في بيروت؟
- في أنّ حسّان دياب هو إميل لحّود السنّي
- الاستقطاب الطائفيّ ينقضّ على اللبنانيّين وثورتهم
- عن نهاية للحرب اللبنانية لم تكتمل
- عبد الحليم خدام أو صاحب «الملف»...
- «حزب الله» وأصدقاؤه
- استحالة التفكير بالثورة كأنّ «حزب الله» غير موجود
- لماذا ينبغي ألا يلتقي حزبا الكتائب والشيوعيّ؟
- مطلوب: مدحت باشا لبنانيّ
- لبنان: ما يميّز يومنا عن فترة 1998 - 2005
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)