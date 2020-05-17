لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | "القوات": تبريرات باسيل تصطدم بواقع الكهرباء الكارثي
المصنفة ايضاً في: لبنان

"القوات": تبريرات باسيل تصطدم بواقع الكهرباء الكارثي

آخر تحديث: منذ 36 من الدقائق
المصدر: نداء الوطن اللبنانية
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 65
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
&quot;القوات&quot;: تبريرات باسيل تصطدم بواقع الكهرباء الكارثي

استغربت مصادر "القوات اللبنانية" ان "يحمِّل الوزير جبران باسيل مسؤولية التهريب لبعض الأجهزة بالتواطؤ مع قوى الأمر الواقع، فيما تياره موجود في أعلى هرم في السلطة ولديه أكثرية وزارية، فلماذا لا يتخذ التدابير اللازمة من أجل الاقتصاص من هؤلاء وإقفال المعابر غير الشرعية بدلاً من رفع الصوت لحرف الأنظار عن مسؤولية تياره في ترك الحدود سائبة مسايرة لحليفه؟ ولماذا لا يُتخذ القرار فوراً بإقفال المعابر؟".

 

وقالت المصادر لـ"نداء الوطن" ان "القاصي والداني يعرف بان خسائر الكهرباء في السنوات العشر الاخيرة تفوق الـ25 مليار دولار، وعلى رغم الفشل في إدارة هذا القطاع بقي باسيل مصراً على إبقاء وزارة الطاقة ضمن فريقه، ولم يقبل حتى اللحظة إلا ان يفوِّض وزير الطاقة الحالي، وهو مساعده، مسؤولية التفاوض المباشر من دون مناقصات ولا من يحزنون. فلماذا هذا التفاوض المباشر؟ ولماذا خوض المعارك المتواصلة لتجنب إدارة المناقصات في الدولة؟". واعتبرت أن "كل ما قدمه باسيل من تبريرات يصطدم بواقع الكهرباء الحزين والذي يتحمل تبعات هذا الواقع الكارثي".

 

ورأت ان "التحقيقات في ملف الفيول المغشوش أظهرت لغاية الآن وجود تركيبة تقف خلف ما يحصل بإدارة وزارة الطاقة، فلماذا لا تتواصل التحقيقات حتى النهاية للكشف عن هوية هذه التركيبة ومن يغطيها؟ ومعلوم ان الوزير سيد وزارته، فهل يعقل ألا يصار إلى تحميل المسؤولية لوزراء الطاقة الذين تعاقبوا على هذه الوزارة؟".

 

وتساءلت المصادر: "لماذا لم يشمل التحقيق سوى باخرة واحدة علماً ان هناك ما بين 5 او 6 بواخر في الشهر، ما يعني بين 60 و80 باخرة في السنة، وبالتالي لماذا لا يتوسع التحقيق ليشمل السنوات الأخرى؟ لسبب بسيط لانه كان سيصل حكماً الى وزارء الطاقة المتعاقبين. ومن ثم هل هي مجرد صدفة، ان يبقى قيد التوقيف، بحسب ما تسرّب من التحقيقات، كل من هم من غير جماعة باسيل في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح الآخرين على رغم ان اعترافاتهم لا تختلف عن اعترافات جماعة باسيل؟".

المصدر: نداء الوطن اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)