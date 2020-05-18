باسيل يُدافع عن نفسه: لسنا جزءاً من منظومة النفط

تستمر القوى السياسية الرئيسية في البلد، بتصوير الأزمة كما لو أنّها مشكلة أفراد أو بضعة «ملفّات فساد»، وبالتالي حلّها يتمّ بـ«مبادرات فردية» أو إجراءات بسيطة تنال رضى الشعب من دون أن تُزيل العلّة نهائياً. في حين أنّ الأزمة بنيوية، وإذا كان هناك نية حقيقية لمُعالجتها بعيداً عن الكلام العلني، يجب الخروج عن الكتاب، واتّخاذ إجراءات جريئة تفكّ تبعية الاقتصاد اللبناني لقوى محلية وخارجية، وتؤدّي إلى أن يدفع من استفاد طيلة السنوات الماضية ثمن الخسارة اليوم، وتلعب الدولة دورها فتضع سياسات اجتماعية - اقتصادية تحمي الطبقات الشعبية وتُفعّل دورة العمل، بعيداً عن شعارات أنّه على «الناس تبديل نمط حياتهم»، أو بإعادة تطبيق السياسات القديمة التي أدّت إلى تفاقم المشكلة. ولكن، لا يبدو أنّ من يملك القرار قرّر تبديل طريقة إدارته بعد. مؤتمر رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل ظهر اليوم يصبّ في هذا الإطار.

هدف المؤتمر الرئيسي الردّ على الهجمة السياسية التي يتعرّض لها «التيار»، وتحديداً باسيل، في مختلف الملفّات وآخرها الفيول المغشوش والكهرباء والجدل حول جدوى أو عدم جدوى إنشاء معمل سلعاتا، موجّهاً رسالة عتب إلى «الأصدقاء»، بأنّ يصرح علناً «لتركنا نتخبّط وحدنا في المعركة دون أن يلتفتوا إلينا، ويبقى لنا كلام وعتب معهم في السرّ». في ما يلي أبرز ما ورد في المؤتمر.



الخطة المالية - الاقتصادية:

- فيها نقاط قوة عدّة، منها اعتراف رسمي بالخسائر. يجب أن ننتهي من قول إنّ «الودائع مضمونة». الحقيقة أنّ قسماً من الودائع لم يعد موجوداً، وعلى الدولة العمل لإعادة تكوينها واستعادتها.

- تتضمّن الجرأة بالقيام بإصلاحات بنيوية والذهاب نحو صندوق النقد من دون عِقد، وكسر المحرّمات باستعادة الأموال المنهوبة وسلسلة الاستدانة مع كلفتها المرتفعة ووقف سياسة الفوائد المرتفعة.

- أدعو إلى تصفير الفوائد على القطاعات المنتجة، أو إقرار القانون الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي لضبط الفوائد، ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بكلفة عالية، واعتماد سعر صرف حقيقي وموحّد.

- لسنا مع سياسة تخسير المصارف كلّ شيء، لأنّ الناس سيخسرون من موجوداتهم. لا يجوز المسّ بحرية الاقتصاد.

- الدولة صاحبة المسؤولية الأولى لأنّها ساهمت أو تورّطت عبر رجالاتها.

- لا يمكن إقفال الخسارة من المصارف والموجودات فقط إذا لم نستخدم موجودات الدولة، ولكن من دون أن نخسرها. تُسدّ الفجوة الكبيرة من خلال احتساب أصول الدولة ومقدراتها بصندوق سيادي ائتماني استثماري.

- حجّة عدم القدرة على ضبط المعابر يُسوّق لها من هو متورّط بها. على الحكومة أن تأخذ القرار، إمّا بالضبط أو بإلغاء الجمرك والتعويض عنه بضرائب.

- بانتظار الدولة، نحن كشعب نقدر أن نُغيّر نمط حياتنا عبر المبادرات الفردية في الزراعة والسياحة الداخلية، وإشراك المنتشرين.



الفساد:

وجّهنا كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان حول الأموال المحوّلة من دون جواب مقنع. وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية من دون استجابة، ونزلنا إلى الشارع أمام مصرف لبنان والمتحف وقدّمنا إخباراً لمدّعي عام التمييز للتحرّك، فجاوب بأنّ الإجابة بالأسماء والأرقام ستُعتبر عملاً سياسياً لصالح فريق ضدّ آخر.

- تقدّمنا أخيراً بقانون لاستعادة الأموال المحوّلة، لأنّ تحويلها بشكل استنسابي بدون مساواة بين المودعين هو عمل غير شرعي وتجب تسويته باستعادة هذه الأموال إلى الاحتياطي النقدي للبلد لاستمرارية تأمين حاجاته الأساسية.

- ماذا أفعل إذا كلّما تكلّمت عن الفساد يعتبرون أنفسهم معنيين؟ واحد يتحدّث عن الطائفة، وواحد عن خنق الزعامة، وواحد يقول إنّنا نُريد سجنه. يبدو أنّهم يعرفون أنفسهم ولذلك يردّون بالهستيريا. نُدرك كم تُكلفنا هذه القصة من اغتيال سياسي ولن نستكين. المواجهة مع منظومة: الفساد منظّم وأقوى منا.

- نتعاون مع الرئيس نبيه برّي لإقرار قانون الكابيتال كونترول فيكون محصوراً بمنع التحويل إلى الخارج.



التعيينات المالية:

- بدل الاختلاف على تعيين موقع مثل محافظ بيروت، يجب التركيز الآن على إنهاء التعيينات المالية في مصرف لبنان.

- كيف لنا أن نُعالج أزمة النقد والمصارف والمصرف المركزي فيما الشواغر تطال نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي، فكيف نغيّر السياسة النقديّة، ولا نجري التغييرات اللازمة في المراكز النقديّة والماليّة؟



الفيول المغشوش:

- يجب التمييز بين فيول خارج المواصفات وهذا يحصل، وفيول مغشوش وهذا ما نحن بصدده، أي أنّ هناك تزويراً إمّا بنتائج المختبر أو بالعيّنات وهنا يتحمّل مسؤولية جنائيّة كل متورّط.

- سنُتابع القضية إلى النهاية، وأول أمر يجب أن يتحقّق قرار من الحكومة بعدم تجديد العقود وإجراء مناقصة جديدة ورفض أي ذريعة لعدم إجرائها.

- هناك سياسيون يتباهون ويبنّون زعاماتهم على أنّهم يحمون الزعران والفاسدين، ونحن من الصنف الآخر الذي يتباهى أنّه لا يحمي فاسدين بل يقدّمهم بفخر للقضاء.

- لا يُحاول أحد أن يضغط علينا أو يتوسّط لدينا. بالعدالة لا تنجح التسويات. لم نكن ولن نكون يوماً جزءاً من منظومة النفط.

- لا يحاول أحد أن يُحوّل الموضوع إلى انحياز قاضٍ إلى جانبنا، فالذي يرى أنّ غادة عون هي قاضية القصر الجمهوري، وهي ليست كذلك، فليطلب تنحّيها عن الملف، لأن أيّ قاضٍ سيأتي لن يستطيع تغيير الوقائع والحقائق.

- المنظومة ستُسقِط من يواجهها وهي أسقطت سابقاً خطة الكهرباء لأنّها تريد أن تبقى مستفيدة من توريد الفيول إلى المعامل وإلى المولّدات الخاصة.



استخراج النفط

- النفط والغاز ثروتان وطنيّتان والتفكير باستخراجهما بدأ قبلنا بكثير ولكن نحن نفّذنا، لكن النفط ليس للتيّار ولا الشركات موجودة بمقرّه ولا نحن «اخترعنا خبرية».

- أهم شركات النفط العالمية Total وENI وNovateck لم يأتِ إلى لبنان «لسواد عيون» التيّار الوطني الحر، ولا هي دفعت حتّى الآن ما يزيد على المئة مليون دولار استثمار «كرمالنا» لو أنّ لا حظوظ لديها بتحصيل مردود.



الكهرباء:

- رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قال في المجلس النيابي إنّ مشكلة الكهرباء الوحيدة هي أنّه «منعنا تنفيذ الخطة سنة 2010 بسبب النكد والمزايدة»، واليوم عادوا إلى المناكدة وبدأوا يقولون إنّ الخسارة هي 40 و50 و60 و65 مليار دولار وأنّها هي سبب الدين العام والانهيار!

- الحقيقة هي أنّ عجز الكهرباء سببه أنّ الحكومة سنة 1994 قرّرت تثبيت سعر كيلواط الكهرباء على أساس 20$ لسعر برميل البترول، ولمّا ارتفع سعر البترول قرّرت عدم رفع سعر الكهرباء ودعم الخسارة وهكذا استمرّ الوضع، ونحن كنّا ضدّ ذلك.

- سبب رفض سلعاتا من البعض أصبح بسبب مناقصة محطّة الغاز، لأن الشركة التي فازت بأفضل سعر قدّمت كما ينصّ دفتر الشروط على إنشاء ثلاث محطّات في الزهراني وسلعاتا ودير عمار، وهذه الشركة QP مع ENI، لا تريد أن يكون لديها عملاء في لبنان.

- هم يريدون تخسير هذه الشركة وتربيح شركة أخرى قدّمت فقط على محطتين، والسبيل الوحيد لإنجاحها هو بإلغاء محطة من الثلاث لتصبح اثنتين... فكيف نلغي محطّة الغاز؟ بإلغاء معمل الكهرباء! ليبقى اثنتان، لماذا؟ لأن هذه الشركة متحالفة مع عميل محلّي ينتمي إلى نفس منظومة النفط المعروفة.



العلاقة مع سوريا:

- عندما نتكلّم عن ضرورة الانفتاح على سوريا، فلا خلفيّة لذلك سوى حسن الجوار، لأنّ الأزمة السورية كانت أحد أهم أسباب اختناق اقتصادنا وعلينا إعادة فتحه باتجاه عمقنا العربي من خلالها وفتح أبواب التصدير.

- عندما نتكلّم عن السوق المشرقي، فليس بخلفيّة عنصريّة، بل لأن المشرق هو مجالنا الحيوي وهو الرئة لاقتصادنا وهو فضاؤنا الثقافي القريب.