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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ بلغ عدد صفحات التقرير الذي يدين محافظ بيروت زياد شبيب 80 صفحة الا ان مراجعته اظهرت انه فارغ المحتوى وانه اعد بايعاز سياسي الامر الذي رأى فيه وزير الداخلية احراجا له.
ـ يتوقَّع أن تُطلَق في الساعات المقبلة مواقف تصعيدية وتتوالى بعض المؤتمرات الصحافية لمرجعيات سياسية وحزبية، قبل انطلاق عطلة عيد الفطر.
ـ كلّف زعيم وسطي مستشاره السياسي التواصل مع رئيس الحكومة حول كل الملفات، على الرغم من القطيعة بين الطرفين، وعُلم أنّ أساس التشاور سيكون حول التعيينات وتقديم أصحاب الكفاءة وإن كانوا من خارج إطار حزبه والمقربين منه.
صحيفة البناء
ـ خفايا
لفتت مصادر سياسية إلى أن رئيس تيار سياسي كبير حكمت علاقته بمرجع نيابي كبير توترات مستمرّة تعمّد للمرة الأولى في مؤتمر صحافي الإشارة إلى التفاهم مع هذا المرجع في قضية حساسة وتجنّب تسمية أي من خصومه الذين غمز من مواقفهم بينما حيّد بعضهم بطريقة ضمنية متحدثاً عن مدّ اليد للجميع.
ـ كواليس
قالت مصادر أوروبية إن الشكل الذي ستنتهي عليه قضية المشتقات النفطية الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا في ظل ممانعة أميركية شديدة ترجمتها تهديدات ونشر سفن حربية ستقرّر شكل العلاقات المقبل في القضايا الإقليمية التي تشكل خطوط التماس في المنطقة في الخليج واليمن والعراق وسورية ولبنان.
صحيفة الجمهورية
ـ عُلم أن رئيس بلدية في قضاء جبيل يمتنع عن توزيع كميات كبيرة من الطحين تلقاها كهبة لتوزيعها على سكان البلدة التابعة لهذه البلدية.
ـ تردّد أن سيدة تربطها صلة قرابة بمرجع سياسي تبحث في إمكان الإستقالة من المسؤولية التي تشغلها حاليا.
ـ نُقل عن أكثر من مسؤول في مؤسسة غير مدنية بأنه يستبعد أن يكون له عمل في الفترة المقبلة كما كان متوقعا لو بقي الفريق السابق في موقعه.
صحيفة اللواء
ـ يُبدي قطب سياسي في مجالسه الخاصة تشاؤماً من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في لبنان، وتداعياتها السلبية على عدد من القيادات التي تصدرت المشهد السياسي منذ انتهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق الطائف!
ـ استغربت أوساط نقابية الحملة السياسية المفتعلة التي تعرّض لها نقيب المحامين من التيار الوطني، واعتبرتها اعترافاً بشرعية الرصيد النقابي والوطني الذي يحظى به النقيب محلم خلف، عشية الاستحقاق الرئاسي المقبل!
ـ أدّت المواقف الأخيرة لرئيس الحكومة إلى تجميد مساعي ترطيب الأجواء مع نادي رؤساء الحكومات السابقين وتهدئة أجواء التوتر بين الطرفين!
صحيفة نداء الوطن
ـ تتهم أوساط مصرفية مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني بأنه يُظهر من خلال مواقفه في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي رغبةً بالتسلط على المصارف، ولا يخلو الحديث في المجالس الخاصة من الإشارة إلى طموح بيفاني بموقع حاكم مصرف لبنان.
ـ أبلغ أكثر من سفير رئيس الحكومة بضرورة إصدار التشكيلات القضائية فوراً، وللغاية نفسها شدد سفراء أمام وزيرة العدل على وجوب إصدار هذه التشكيلات لانعكاس ذلك على موقف المجتمع الدولي تجاه لبنان.
ـ خل مرجع روحي في مدينة صيدا للمرة الأولى على خط معالجة أزمة مستفحلة بين جمعية عريقة وموظفيها بعدما لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر عدة.
.
صحيفة الأنباء
*الخلافات قائمة
لا تزال الخلافات قائمة بقوة بين أفرقاء الحكم حيال التعيينات الادارية المطروحة، إضافة لعودة الحديث عن التعيينات المالية، وذلك رغم مساعي شخصية غير سياسية
.
*ملف عالق
يُتوقع أن يتناول لقاءٌ مرتقب بين مرجع رسمي وشخصية سياسية، ملفاً عالقاً كان يُفترض بتّه أواخر الصيف الماضي.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
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