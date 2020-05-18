أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ بلغ عدد صفحات التقرير الذي يدين محافظ بيروت زياد شبيب 80 صفحة الا ان مراجعته اظهرت انه فارغ ‏المحتوى وانه اعد بايعاز سياسي الامر الذي رأى فيه وزير الداخلية احراجا له‎.

ـ يتوقَّع أن تُطلَق في الساعات المقبلة مواقف تصعيدية وتتوالى بعض المؤتمرات الصحافية لمرجعيات سياسية ‏وحزبية، قبل انطلاق عطلة عيد الفطر‎.

ـ كلّف زعيم وسطي مستشاره السياسي التواصل مع رئيس الحكومة حول كل الملفات، على الرغم من القطيعة بين ‏الطرفين، وعُلم أنّ أساس التشاور سيكون حول التعيينات وتقديم أصحاب الكفاءة وإن كانوا من خارج إطار حزبه ‏والمقربين منه‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

لفتت مصادر سياسية إلى أن رئيس تيار سياسي كبير حكمت علاقته بمرجع نيابي كبير توترات مستمرّة تعمّد ‏للمرة الأولى في مؤتمر صحافي الإشارة إلى التفاهم مع هذا المرجع في قضية حساسة وتجنّب تسمية أي من ‏خصومه الذين غمز من مواقفهم بينما حيّد بعضهم بطريقة ضمنية متحدثاً عن مدّ اليد للجميع‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر أوروبية إن الشكل الذي ستنتهي عليه قضية المشتقات النفطية الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا في ظل ‏ممانعة أميركية شديدة ترجمتها تهديدات ونشر سفن حربية ستقرّر شكل العلاقات المقبل في القضايا الإقليمية التي ‏تشكل خطوط التماس في المنطقة في الخليج واليمن والعراق وسورية ولبنان‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ عُلم أن رئيس بلدية في قضاء جبيل يمتنع عن توزيع كميات كبيرة من الطحين تلقاها كهبة لتوزيعها على سكان ‏البلدة التابعة لهذه البلدية‎.

ـ تردّد أن سيدة تربطها صلة قرابة بمرجع سياسي تبحث في إمكان الإستقالة من المسؤولية التي تشغلها حاليا‎.

ـ نُقل عن أكثر من مسؤول في مؤسسة غير مدنية بأنه يستبعد أن يكون له عمل في الفترة المقبلة كما كان متوقعا لو ‏بقي الفريق السابق في موقعه‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ يُبدي قطب سياسي في مجالسه الخاصة تشاؤماً من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في لبنان، وتداعياتها ‏السلبية على عدد من القيادات التي تصدرت المشهد السياسي منذ انتهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق الطائف‎!

ـ استغربت أوساط نقابية الحملة السياسية المفتعلة التي تعرّض لها نقيب المحامين من التيار الوطني، واعتبرتها ‏اعترافاً بشرعية الرصيد النقابي والوطني الذي يحظى به النقيب محلم خلف، عشية الاستحقاق الرئاسي المقبل‎!

ـ أدّت المواقف الأخيرة لرئيس الحكومة إلى تجميد مساعي ترطيب الأجواء مع نادي رؤساء الحكومات السابقين ‏وتهدئة أجواء التوتر بين الطرفين‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تتهم أوساط مصرفية مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني بأنه يُظهر من خلال مواقفه في المفاوضات مع صندوق ‏النقد الدولي رغبةً بالتسلط على المصارف، ولا يخلو الحديث في المجالس الخاصة من الإشارة إلى طموح بيفاني ‏بموقع حاكم مصرف لبنان‎.

ـ أبلغ أكثر من سفير رئيس الحكومة بضرورة إصدار التشكيلات القضائية فوراً، وللغاية نفسها شدد سفراء أمام ‏وزيرة العدل على وجوب إصدار هذه التشكيلات لانعكاس ذلك على موقف المجتمع الدولي تجاه لبنان‎.

ـ خل مرجع روحي في مدينة صيدا للمرة الأولى على خط معالجة أزمة مستفحلة بين جمعية عريقة وموظفيها ‏بعدما لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر عدة‎.‎

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صحيفة الأنباء

‎*‎الخلافات قائمة‎

لا تزال الخلافات قائمة بقوة بين أفرقاء الحكم حيال التعيينات الادارية المطروحة، ‏إضافة لعودة الحديث عن التعيينات المالية، وذلك رغم مساعي شخصية غير سياسية

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‎*‎ملف عالق‎

يُتوقع أن يتناول لقاءٌ مرتقب بين مرجع رسمي وشخصية سياسية، ملفاً عالقاً كان ‏يُفترض بتّه أواخر الصيف الماضي‎.