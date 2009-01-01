- مؤخرة مايلي سايرس الحارة!
- أستراليا: إدانة زوجين بتصدير آلاف من علب حليب الأطفال المسروقة إلى الصين
- لقاح لكورونا يثبت فاعلية أولية.. واستعداد لتجربته على 600 شخص
- لبنانية خرجت لتشتري احتياجات للبيت بإنجلترا فقتلوها
- دفعة معنوية فرنسية للحكومة: "سيدر" ينتظركم بشرط الإصلاح
- قاموس السياسة اللبنانية: عبارات التلاعب والمكر
- "التهدئة" حاجة الجميع وعنوان السياسة الراهنة في لبنان
- ملاحظات ثقافية: مفاهيمنا للنقد بعيدة عن جوهر الثقافة
- السخرية المغلّفة في قصة راوية بربارة "محاولة إقناع"
- رحم العذاب
- حفتر يخسر “الوطية”.. قوات حكومة الوفاق تعلن سيطرتها على القاعدة الاستراتيجية غرب طرابلس
- مدونة صينية "تفضح ووهان": هذا ما أبلغونا به عن كورونا
- أستراليا: أحدث ضحايا أزمة كورونا.. حتى الأسماك أصيبت بالاكتئاب
- "البلد مفتوح" على الاشتباك مع المصارف إنهاء العام الدراسي يفجّر الأزمة التربوية
- أستراليا: كوينزلاند قد لا تفتح حدودها مع الولايات قبل سبتمبر أيلول القادم
- جلسة حكومية في بعبدا غداً قد لا تلامس التعيينات وفتح جزئي مرهون بالرقابة الذاتية
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة التهريب
- قبل مخاطر صندوق النقد.. "دود الخَل منّو وفِي"!
- لماذا هوية الرئيس المقبل محسومة؟
- لعبة شراء الوقت بدأت تستهوي دياب
- رياشي: كيف يمكن تحميل الخسائر لدولة مُفلسة؟
- ترمب وشي وأعراض الوباء
- أستراليا: امرأتان من نيو ساوث ويلز تواجهان عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة الاحتيال على سنترلينك
- 8 آذار تدير "تفليسـة العهد"... وكلمة السرّ "السوق المشرقية"
- حكومة المائة يوم: إخفاق في الأسعار والدولار والكهرباء!
- باسيل يُدافع عن نفسه: لسنا جزءاً من منظومة النفط
- أميركا والسعودية وإسرائيل مع انهيار لبنان؟ لماذا وأين فرنسا؟
- خصوم متفرّقون وضعفاء: لا جبهة ضدّ العهد
- نصرالله وباسيل ومخطط "السوق المشرقية".. بمحاذاة إسرائيل
- دياب مُصرّ على ضخّ الدولارات... لإنقاذ نظام الأسد؟
- باسيل يوزع رسائله في اتجاه الخصم والحليف
- لبنان وسوريا نفق مظلم واحد… “الواو الكافرة” إذ تهدد الاقتصادين
- محافظة بيروت... إلى محافظ جبل لبنان بالتكليف
- من الأخطاء الكبرى على طريق "صندوق النقد": استبعاد مصرف لبنان
- الخامنئي: صلح الحسن أم ثورة الحسين؟
- مزرعة مصرف لبنان: تهريب دولارات أيام العطلة!
- من يسرق الكنوز من بحر لبنان؟
- الخلاف بين «الأحمدين» يستعر: الحريري لا يتدخّل
- أمر العمليات صدر: الدعم المالي رهن إقفال الحدود مع سوريا
- أبعِدوا سلامة عن المفاوضات
- هل يقاطع الوزراء الأرثوذكس جلسة التعيينات؟
- إنهاء العام الدراسي وإلغاء الشهادات الرسمية: وزير التربية يوقف ابتزاز الأقساط؟
- "القوات": تبريرات باسيل تصطدم بواقع الكهرباء الكارثي
- أستراليا: إغلاق 12 مطعماً للوجبات السريعة على خلفية إصابات بكورونا
- أستراليا تحصل على دعم 62 دولة لفتح تحقيق في أصول نشأة كورونا في الصين
- تقرير للبنتاغون: الصين ستهزم الولايات المتحدة إذا نشبت الحرب
- عندما يتكلم باسيل عن ملابسات الكهرباء..
- دياب يعلن إعادة فتح لبنان وفق خطة مرحلية اعتباراً من اليوم
- لبنان يَمْضي إلى التطاحُن السياسي داخل الحفرة المالية
-
قاموس السياسة اللبنانية: عبارات التلاعب والمكر ...الكاتب:
-
"التهدئة" حاجة الجميع وعنوان السياسة الراهنة في ...الكاتب:
-
دولة التهريب ...الكاتب:
-
قبل مخاطر صندوق النقد.. "دود الخَل منّو ...الكاتب:
-
لماذا هوية الرئيس المقبل محسومة؟ ...الكاتب:
-
لعبة شراء الوقت بدأت تستهوي دياب ...الكاتب:
-
رياشي: كيف يمكن تحميل الخسائر لدولة مُفلسة؟ ...الكاتب:
-
أميركا والسعودية وإسرائيل مع انهيار لبنان؟ لماذا ...الكاتب:
-
خصوم متفرّقون وضعفاء: لا جبهة ضدّ العهد ...الكاتب:
-
نصرالله وباسيل ومخطط "السوق المشرقية".. بمحاذاة إسرائيل ...الكاتب:
-
دياب مُصرّ على ضخّ الدولارات... لإنقاذ نظام ...الكاتب:
-
باسيل يوزع رسائله في اتجاه الخصم والحليف ...الكاتب:
-
لبنان وسوريا نفق مظلم واحد… “الواو الكافرة” ...الكاتب:
-
محافظة بيروت... إلى محافظ جبل لبنان بالتكليف ...الكاتب:
-
من الأخطاء الكبرى على طريق "صندوق النقد": ...الكاتب:
-
الخامنئي: صلح الحسن أم ثورة الحسين؟ ...الكاتب:
-
مزرعة مصرف لبنان: تهريب دولارات أيام العطلة! ...الكاتب:
-
من يسرق الكنوز من بحر لبنان؟ ...الكاتب:
-
الخلاف بين «الأحمدين» يستعر: الحريري لا يتدخّل ...الكاتب:
-
أمر العمليات صدر: الدعم المالي رهن إقفال ...الكاتب:
-
أبعِدوا سلامة عن المفاوضات ...الكاتب:
-
عندما يتكلم باسيل عن ملابسات الكهرباء.. ...الكاتب:
-
هل يدير صندوق النقد الدولي ظهره للبنان ...الكاتب:
-
الخروج من العقم اللبناني… باستقالة الحكومة ...الكاتب:
-
نصرالله يضغط للعلاقة بالنظام مقابل صندوق النقد... ...الكاتب:
-
-
-
-
-
"التهدئة" حاجة الجميع وعنوان السياسة الراهنة في لبنان
لا أحد يريد فتح معارك جديدة، والدخول في مواجهات سياسية في هذه المرحلة من المآزق اللبنانية. فالكواليس السياسية تضجّ برغبة الجميع في التهدئة وحاجتهم إلى استمرارها.
حزب الله وفرنسا
كان مسار التهدئة قد بدأ بزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى قصر بعبدا، ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون. وتشير المعلومات إلى أن حزب الله يطلب من حلفائه التهدئة وعدم الدخول في التجاذبات. وعندما صعّد سليمان فرنجية موقفه ضد رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل، عتب عليه حزب الله. واختار باسيل الردّ على فرنجية بلا تعنيف، بناء على طلب الحزب إياه أيضاً، والذي - حسب معلومات - نصحه بتحسين علاقاته مع القوى السياسية كلها، والتوقف عن خلق العداوات.
ونصائح التهدئة جزء من صدى فرنسي لا يزال مهتماً بلبنان، استناداً إلى العلاقة الفرنسية مع القوى اللبنانية على اختلافها، في الوقت الذي انعقد اجتماع لسفراء مجموعة الدعم الدولية في السرايا الكبيرة، بحثاً عن إمكان حصول لبنان على جزء من مساعدات مؤتمر سيدر، مشروطة بإنجاز الحكومة الإصلاحات، وإسراعها في الخطوات الإجرائية المطلوبة.
خطوط جنبلاط المفتوحة
في مثل هذه الحال، يمثل وليد جنبلاط مؤشراً على اتجاه الريح. فهو انفتح على الأطراف جميعاً: من زيارته بعبدا، بعد مبادرة عون تجاهه، إلى زيارته الرئيس سعد الحريري. ثم زيارته النادرة إلى وزارة الدفاع للقاء قائد الجيش جوزيف عون.
وعلاقة جنبلاط بسليمان فرنجية مفتوحة. كما خطوطه المفتوحة دائماً مع عين التينة ومع حزب الله. فلجنبلاط في مثل هذه الحالات "سلاح سياسي" اسمه غازي العريضي، الذي استكمل لقاء بعبدا بلقاء عقده مع عون صباح اليوم الإثنين 18 أيار الجاري، في إطار استمرار التنسيق. وتشير مصادر متابعة إلى أن اللقاء كان جيداً، وركز على أمن الجبل والمصالحة، والتنسيق لمواجهة ما يتهدد لبنان من مخاطر، بعيداً من الصراعات السياسية الآنية الضيقة، والتي قد تؤدي إلى انهيار الكيان على الجميع.
كان العريضي رافق جنبلاط إلى اليرزة، وهو سيكون عرّاب العلاقة مع قيادة الجيش، في دور مشابه لإدارة العلاقات السياسية التي كان يضطّلع بها مع قائد الجيش ميشال سليمان بعد العام 2005، وصولاً إلى انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية. وزيارات العريضي إلى عين التينة لا تتوقف. تواصله دائم مع بري للتنسيق، لا سيما في حالات الغموض والضياع أو الارتباك، عند جلسة الثقة للحكومة، أو غيرها. كان العريضي هو الذي يقود التواصل مع بري للوصول إلى تفاهم، وعدم التصعيد، طالما لا بديل ولا رؤية واضحة.
أعمال العريضي
ويحضر العريضي في اللحظات الحرجة. في المعارك وفي حالات التفاوض. فهو المروحة السياسية المتعددة الاتجاهات على جبهات مختلفة، منذ ما قبل العام 2005 وما بعده. وجنبلاطياً يوصف بقائد المعارك الرابحة: من قبرشمون إلى المفاوضات مع حزب الله، بعد الخلاف الذي اتخذ طابعاً شخصياً بين جنبلاط ونصر الله، على خلفية معمل فتوش، وفي المعركة الأخيرة التي خاضها جنبلاط ضد محاولات استهدافه سياسياً داخل الجبل.
وعندما أثير موضوع الأموال الموهوبة - بما أن الأموال المنهوبة غير مثبتة قضائياً - دخل العريضي في معركة جديدة، فطرح سؤالاً على حزب الله: هل هو جاهز لمساءلة يقدم عليها باسيل وعون وفريقهما حول الأموال التي يحصل عليها الحزب من الداخل أو من الخارج؟ وقد استشهد بخطاب للأمين العام السيد حسن نصر الله، يقول فيه إن مال الحزب ودعمه ومساعداته ورواتبه كلها تأتي من إيران.
وطرح العريضي يومها معادلة أن كل القوى اللبنانية تحصل على دعم خارجي، وهذا لا علاقة له بمالية الدولة. عون نفسه وباسيل حصلا على دعم خارجي. لذا لا يمكن لهذه المعركة أن تكون رابحة للعهد.
وجهة سياسية جديدة
أما التحقيقات حول مالية الدولة فمفتوحة، ويجب أن يتبناها القضاء. وأرست هذه الأمور تغيراً جوهرياً في المعادلة. وهي التي دفعت العهد والحكومة إلى وقف شن المعارك والحروب. طبعاً، قد لا تدوم هذه التهدئة. فالواقع اللبناني معروف. ولكن من الواضح الآن أن ثمة وجهة سياسية جديدة ستتحكم باليوميات اللبنانية. سمة هذه الوجهة الهدوء، الذي يمهد لعقد لقاءات متعددة بين القوى السياسية المختلفة. وستكون قنوات التواصل مفتوحة، بأشكال مباشرة أو غير مباشرة، لتمرير المرحلة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا: امرأتان من نيو ساوث ويلز تواجهان عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة الاحتيال على سنترلينك
- عارضة الأزياء الأسترالية "ستيفاني كلير سميث" تكشف عن "المستور" في سيدني!
- أستراليا: إغلاق 12 مطعماً للوجبات السريعة على خلفية إصابات بكورونا
- أستراليا: كوينزلاند قد لا تفتح حدودها مع الولايات قبل سبتمبر أيلول القادم
- أميركا والسعودية وإسرائيل مع انهيار لبنان؟ لماذا وأين فرنسا؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
منير الربيع
صحافي لبناني
- "التهدئة" حاجة الجميع وعنوان السياسة الراهنة في لبنان
- نصرالله وباسيل ومخطط "السوق المشرقية".. بمحاذاة إسرائيل
- دياب "التكنوقراطي".. اختصاصي خسارة المعارك
- هل يخضع دياب لتوصية نصرالله ويزور الأسد؟
- الحكومة المفلسة بمواجهة ضغوط أميركا على حزب الله وإيران
- تحت رحمة صندوق النقد: مقاولات السياسيين ومعابر حزب الله
- سنّة لبنان كأشقّائهم في المنطقة: لا قادة ولا سياسة
- استراتيجية أميركية جديدة في المنطقة: إسرائيل آمنة وإيران منضبطة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)