المحاكم النقابية.. هاجس جديد لإعلاميي لبنان!

- مؤخرة مايلي سايرس الحارة!
- أستراليا: إدانة زوجين بتصدير آلاف من علب حليب الأطفال المسروقة إلى الصين
- لقاح لكورونا يثبت فاعلية أولية.. واستعداد لتجربته على 600 شخص
- لبنانية خرجت لتشتري احتياجات للبيت بإنجلترا فقتلوها
- دفعة معنوية فرنسية للحكومة: "سيدر" ينتظركم بشرط الإصلاح
- قاموس السياسة اللبنانية: عبارات التلاعب والمكر
- "التهدئة" حاجة الجميع وعنوان السياسة الراهنة في لبنان
- ملاحظات ثقافية: مفاهيمنا للنقد بعيدة عن جوهر الثقافة
- السخرية المغلّفة في قصة راوية بربارة "محاولة إقناع"
- رحم العذاب
- حفتر يخسر “الوطية”.. قوات حكومة الوفاق تعلن سيطرتها على القاعدة الاستراتيجية غرب طرابلس
- مدونة صينية "تفضح ووهان": هذا ما أبلغونا به عن كورونا
- أستراليا: أحدث ضحايا أزمة كورونا.. حتى الأسماك أصيبت بالاكتئاب
- "البلد مفتوح" على الاشتباك مع المصارف إنهاء العام الدراسي يفجّر الأزمة التربوية
- أستراليا: كوينزلاند قد لا تفتح حدودها مع الولايات قبل سبتمبر أيلول القادم
- جلسة حكومية في بعبدا غداً قد لا تلامس التعيينات وفتح جزئي مرهون بالرقابة الذاتية
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة التهريب
- قبل مخاطر صندوق النقد.. "دود الخَل منّو وفِي"!
- لماذا هوية الرئيس المقبل محسومة؟
- لعبة شراء الوقت بدأت تستهوي دياب
- رياشي: كيف يمكن تحميل الخسائر لدولة مُفلسة؟
- ترمب وشي وأعراض الوباء
- أستراليا: امرأتان من نيو ساوث ويلز تواجهان عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة الاحتيال على سنترلينك
- 8 آذار تدير "تفليسـة العهد"... وكلمة السرّ "السوق المشرقية"
- حكومة المائة يوم: إخفاق في الأسعار والدولار والكهرباء!
- باسيل يُدافع عن نفسه: لسنا جزءاً من منظومة النفط
- أميركا والسعودية وإسرائيل مع انهيار لبنان؟ لماذا وأين فرنسا؟
- خصوم متفرّقون وضعفاء: لا جبهة ضدّ العهد
- نصرالله وباسيل ومخطط "السوق المشرقية".. بمحاذاة إسرائيل
- دياب مُصرّ على ضخّ الدولارات... لإنقاذ نظام الأسد؟
- باسيل يوزع رسائله في اتجاه الخصم والحليف
- لبنان وسوريا نفق مظلم واحد… “الواو الكافرة” إذ تهدد الاقتصادين
- محافظة بيروت... إلى محافظ جبل لبنان بالتكليف
- من الأخطاء الكبرى على طريق "صندوق النقد": استبعاد مصرف لبنان
- الخامنئي: صلح الحسن أم ثورة الحسين؟
- مزرعة مصرف لبنان: تهريب دولارات أيام العطلة!
- من يسرق الكنوز من بحر لبنان؟
- الخلاف بين «الأحمدين» يستعر: الحريري لا يتدخّل
- أمر العمليات صدر: الدعم المالي رهن إقفال الحدود مع سوريا
- أبعِدوا سلامة عن المفاوضات
- هل يقاطع الوزراء الأرثوذكس جلسة التعيينات؟
- إنهاء العام الدراسي وإلغاء الشهادات الرسمية: وزير التربية يوقف ابتزاز الأقساط؟
- "القوات": تبريرات باسيل تصطدم بواقع الكهرباء الكارثي
- أستراليا: إغلاق 12 مطعماً للوجبات السريعة على خلفية إصابات بكورونا
- أستراليا تحصل على دعم 62 دولة لفتح تحقيق في أصول نشأة كورونا في الصين
- تقرير للبنتاغون: الصين ستهزم الولايات المتحدة إذا نشبت الحرب
- عندما يتكلم باسيل عن ملابسات الكهرباء..
- دياب يعلن إعادة فتح لبنان وفق خطة مرحلية اعتباراً من اليوم
- لبنان يَمْضي إلى التطاحُن السياسي داخل الحفرة المالية
-
قاموس السياسة اللبنانية: عبارات التلاعب والمكر ...الكاتب:
-
"التهدئة" حاجة الجميع وعنوان السياسة الراهنة في ...الكاتب:
-
دولة التهريب ...الكاتب:
-
قبل مخاطر صندوق النقد.. "دود الخَل منّو ...الكاتب:
-
لماذا هوية الرئيس المقبل محسومة؟ ...الكاتب:
-
لعبة شراء الوقت بدأت تستهوي دياب ...الكاتب:
-
رياشي: كيف يمكن تحميل الخسائر لدولة مُفلسة؟ ...الكاتب:
-
أميركا والسعودية وإسرائيل مع انهيار لبنان؟ لماذا ...الكاتب:
-
خصوم متفرّقون وضعفاء: لا جبهة ضدّ العهد ...الكاتب:
-
نصرالله وباسيل ومخطط "السوق المشرقية".. بمحاذاة إسرائيل ...الكاتب:
-
دياب مُصرّ على ضخّ الدولارات... لإنقاذ نظام ...الكاتب:
-
باسيل يوزع رسائله في اتجاه الخصم والحليف ...الكاتب:
-
لبنان وسوريا نفق مظلم واحد… “الواو الكافرة” ...الكاتب:
-
محافظة بيروت... إلى محافظ جبل لبنان بالتكليف ...الكاتب:
-
من الأخطاء الكبرى على طريق "صندوق النقد": ...الكاتب:
-
الخامنئي: صلح الحسن أم ثورة الحسين؟ ...الكاتب:
-
مزرعة مصرف لبنان: تهريب دولارات أيام العطلة! ...الكاتب:
-
من يسرق الكنوز من بحر لبنان؟ ...الكاتب:
-
الخلاف بين «الأحمدين» يستعر: الحريري لا يتدخّل ...الكاتب:
-
أمر العمليات صدر: الدعم المالي رهن إقفال ...الكاتب:
-
أبعِدوا سلامة عن المفاوضات ...الكاتب:
-
عندما يتكلم باسيل عن ملابسات الكهرباء.. ...الكاتب:
-
هل يدير صندوق النقد الدولي ظهره للبنان ...الكاتب:
-
الخروج من العقم اللبناني… باستقالة الحكومة ...الكاتب:
-
نصرالله يضغط للعلاقة بالنظام مقابل صندوق النقد... ...الكاتب:
-
-
-
-
-
المحاكم النقابية.. هاجس جديد لإعلاميي لبنان!
سحبت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، فحوى التصريح الذي أدلت به في زيارتها الى نقابة محرري الصحافة، اليوم الجمعة، حول سجن الصحافيين، فطمأنت، عملياً، إلى أن النموذج السوري في التعاطي مع الصحافيين لن يكون قائماً.
لكن هذا التراجع، لا يبدّد المخاوف من تعميم النموذج المصري، أي نقابة تضم جميع الإعلاميين، تُمنح سلطة الرقابة والمحاسبة على مضمون عمل الصحافيين.
ومع أن نقيب المحررين، جوزيف القصيفي، كرر موقفه الرافض لـ"مثول أي زميلة وزميل في حال ملاحقة أي منهم لمخالفة نشر، إلا أمام محكمة المطبوعات، وأن يتولى التحقيق معهم القضاة وليس الضابطة العدلية"، إلا أن التصريح نفسه يحمل في طياته مخاوف من التفاف على هذا الموقف في المستقبل.
فقد طالب القصيفي "بإقرار مشروع القانون الذي يعدل قانون إنشاء نقابة المحررين، الراقد في إدراج مجلس الوزراء منذ العام 2017، وهو مشروع على درجة عالية من الأهمية لأنه يجيز انتساب الإعلاميين في قطاعي المرئي والمسموع والصحافة الإلكترونية إلى النقابة، بما يوسع قاعدتها، ويجدد خلاياها ويمكّنها من تحصين المنضوين إليها بصورة أفضل".
في الشكل، هو مطلب عصري، لا جدال فيه. لكنه ينطوي على مخاطر يجب التنبه لها، مثل أن تمتلك النقابة سلطة رقابة ومحاسبة للصحافيين المخالفين للقوانين اللبنانيين، أو أولئك الذين يعرضون مصلحة الدولة للخطر.
ويتخوَّف، مبدئياً، من منح هذه الصلاحية للنقابة. وينطلق التوجس من الخوف من منح صلاحية استثنائية للنقابة لتنفيذ عقوبة بحق الصحافيين، يمكن أن تكرر التجربة المصرية لجهة سحب "كارنيه النقابة" (أي إذن مزاولة المهنة) من الصحافيين المخالفين، وبالتالي منعهم من ممارسة العمل الإعلامي. ويعني ذلك منحها سلطة إنشاء مجالس تأديبية في النقابة تشبه المحاكم النقابية، وهو أمر مرفوض بالمبدأ، ويسحب الصلاحية من محاكم المطبوعات ويضعها لدى النقابة. كما ينهي الاقتراح الذي ورد في أروقة "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" للمواقع الالكترونية، القاضي باستبدال الحبس بالغرامات المالية.
ورغم التأكيد المتكرر على أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن سجن الصحافيين، إلا أن منح صلاحيات استثنائية للنقابة، ينطوي على ما هو أخطر. فسحب إجازة العمل، يشبه في العُرف الحقوقي، سحب الجنسية، أو الطرد التعسفي، وهو ما لا يجوز، وهو تدبير مُدان ومرفوض بالتأكيد.
على العموم، كل ما يجري تداوله ما زال في إطار الاقتراحات. وثمة نقطة مضيئة في المعلومات عن اتصال تم بين الوزيرة عبد الصمد، والنائب السابق غسان مخيبر، أبدت فيه رغبتها التعاون معه في صياغة مشروع القانون. فالمشرّع والحقوقي مخيبر، الذي أعدّ مع مؤسسة "مهارات"، اقتراح قانون الإعلام الذي نوقش في لجان مجلس النواب ولا يزال في لجنة الإدارة والعدل، من أبرز المدافعين عن الحريات الإعلامية، ومن أبرز الرافضين لتوسعة صلاحيات نقابة المحررين لتكون "نقابة إلزامية"، تشبه نقابة المحامين أو نقابة المهندسين أو الأطباء.
فمهنة الإعلام من وجهة نظره، لا يمكن أن تُنظم في قانون. كما يرفض، من خلال تجربته السابقة في إعداد قانون الإعلام، أن تنشأ وسائل الإعلام بموجب تراخيص، أو أن تُدفع رسوم لقاء انشائها، رغم دفعه باتجاه أن تُنشأ بموجب "علم وخبر"، وأن يكون للمواقع الالكترونية مدير مسؤول.
والحال ان نقابة المحررين، منذ سنوات، تدفع باتجاه أن تكون "نقابة الزامية" وتضم جميع العاملين، بما يمنع أي شخص من العمل الإعلامي ما لم يكن منتسباً الى النقابة. وقد عارض وزيران للإعلام على الأقل، هما طارق متري ووليد الداعوق في وقت سابق هذا التوجه، ورفضا اقتراحات النقابة لتكون "نقابة الزامية"، وهي واحدة من أسباب الخلاف بين المشرّعين في قانون الإعلام الخاضع للدرس في البرلمان، وبين نقابة المحررين.
وناقشت عبد الصمد، خلال لقائها مع مجلس نقابة المحررين، مشروع قانون إنشاء نقابة محرري الصحافة اللبنانية (الصحافيين) والتعديلات المقترحة عليه، اضافة الى العناوين الرئيسية لخطة وزيرة الإعلام من أجل إعلام جديد وعصري، ومشروع قانون الإعلام الذي تدرسه اللجان النيابية، ومستحقات وحقوق النقابة السنوية المتأخرة.
وسأل القصيفي في الاجتماع: "لماذا يخاط قانون الإعلام في غفلة من المعنيين وأولي الشأن، وكأنه سر من الأسرار". وقال: "نحن غير معنيين بأي أمر يتصل بما يطبخ على مستوى الصحافة والاعلام، من دون أن تكون لنا شراكة فيه ورأي".
بدورها، تطرقت عبد الصمد إلى الإعلاميين والأحكام بحقهم، وأكدت ان "الإعلامي ليس مجرماً وحقوقه مصانة وأن لديه حرية الرأي والتعبير المصانة في الدستور، وبالتالي لدينا إقتراحاتنا في ما يتعلق بهذا الموضوع من ناحية طبيعة العقوبات التي تفرض على الإعلامي، كما البحث في عقوبة السجن التي يجب ألا تكون في إطار موسع، آخذين بالإعتبار بعض الضوابط التي تحمي الدولة وهيبتها وأركانها الأساسيين".
وسرعان ما سحبت هذا التصريح من التداول بتوضيح، قالت فيه: "منعاً لأي التباس، أؤمن بأن حرية الإعلام مقدسة ويجب أن تكون مصانة دوماً، وأؤمن بأن الإعلامي ليس مجرماً ولا يجب أن يُسجن في معرض عمله الإعلامي. ونعمل منذ فترة على وضع تعديلات تمنع محاكمة الإعلاميين أمام المحاكم اللبنانية في ما خلا حالات ضيقة كالقتل أو التعدي على حقوق الآخرين وشرفهم". وأضافت: "هذه من الحالات الضيقة التي عنيتها. وبالتالي أتمنى من الزملاء الذين سارعوا لنشر التأويلات أن يتأكدوا منا أولاً فبابنا مفتوح للجميع"... علماً أن الجنح والجرائم الجنائية لا علاقة لها بممارسة مهنة الإعلام، ولو حدث أن اقترفها إعلامي!
منعاً لأي التباس، أؤمن بأن حرية الإعلام مقدسة ويجب أن تكون مصانة دوما وأؤمن بأن الإعلامي ليس مجرماً ولا يجب أن يُسجن في معرض عمله الإعلامي. ونعمل منذ فترة على وضع تعديلات تمنع محاكمة الإعلاميين أمام المحاكم اللبنانية فيما خلا حالات ضيقة كالقتل أو التعدي على حقوق الآخرين وشرفهم— Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) May 15, 2020
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا: امرأتان من نيو ساوث ويلز تواجهان عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة الاحتيال على سنترلينك
- عارضة الأزياء الأسترالية "ستيفاني كلير سميث" تكشف عن "المستور" في سيدني!
- أستراليا: إغلاق 12 مطعماً للوجبات السريعة على خلفية إصابات بكورونا
- أستراليا: كوينزلاند قد لا تفتح حدودها مع الولايات قبل سبتمبر أيلول القادم
- أميركا والسعودية وإسرائيل مع انهيار لبنان؟ لماذا وأين فرنسا؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- دفعة معنوية فرنسية للحكومة: "سيدر" ينتظركم بشرط الإصلاح
- قاموس السياسة اللبنانية: عبارات التلاعب والمكر
- "البلد مفتوح" على الاشتباك مع المصارف إنهاء العام الدراسي يفجّر الأزمة التربوية
- جلسة حكومية في بعبدا غداً قد لا تلامس التعيينات وفتح جزئي مرهون بالرقابة الذاتية
- أسرار وخفايا لبنانية
- لعبة شراء الوقت بدأت تستهوي دياب
- رياشي: كيف يمكن تحميل الخسائر لدولة مُفلسة؟
- 8 آذار تدير "تفليسـة العهد"... وكلمة السرّ "السوق المشرقية"
- حكومة المائة يوم: إخفاق في الأسعار والدولار والكهرباء!
- باسيل يُدافع عن نفسه: لسنا جزءاً من منظومة النفط
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)