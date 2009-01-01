- في وزارة الطاقة... وزير أو "تجمع وزراء سابقين"؟
- النظام السوري "يطارد" دولارات مصرف لبنان
- التشكيلات القضائية... بانتظار الرئيس المقبل!
- العريضي في بعبدا ولقاء يجمعه مع "حزب الله" قريباً
- المشنوق ينعي "البهائية"... تمريرة أم هدف؟
- محاسن العمر ضحية مستشفى القبيات... وشقيقتها تروي قصتها
- المَقاصّة المحليّة بالدولار: ماذا لو أوقفتها واشنطن؟
- «الاستراتيجيّة الوطنية لمكافحة الفساد»: لجانٌ ترث لجاناً
- «المجلس الوطني» بلا مراسيم تطبيقية منذ 15 عاماً: القانون لا يحمي المستهلكين
- مساعدات فقراء بيروت: ديوان المحاسبة يُعرقل؟
- اتحاد المؤسسات يهوّل: قرار الوزير سيقفل المدارس!
- ترحيل العمال الأجانب: من يضمن الحقوق؟
- «سوناطراك» تُهدّد بالتوقف عن تزويد لبنان بالفيول!
- تعيين محافظ بيروت: القرار للطائفة
- المعابر غير المشروعة والرئاسة المارونية
- لبنان يُلاعب «كورونا» في... مخاطَرة كبرى
- جلسة اختبار «التماسك الحكومي» اليوم.. وترقب لمفاوضات «صندوق النقد»
- عسكر على الصحافيين
- مؤخرة مايلي سايرس الحارة!
- بالفيديو: الديماغوجي
- أستراليا: إدانة زوجين بتصدير آلاف من علب حليب الأطفال المسروقة إلى الصين
- لقاح لكورونا يثبت فاعلية أولية.. واستعداد لتجربته على 600 شخص
- لبنانية خرجت لتشتري احتياجات للبيت بإنجلترا فقتلوها
- دفعة معنوية فرنسية للحكومة: "سيدر" ينتظركم بشرط الإصلاح
- قاموس السياسة اللبنانية: عبارات التلاعب والمكر
- "التهدئة" حاجة الجميع وعنوان السياسة الراهنة في لبنان
- ملاحظات ثقافية: مفاهيمنا للنقد بعيدة عن جوهر الثقافة
- السخرية المغلّفة في قصة راوية بربارة "محاولة إقناع"
- رحم العذاب
- حفتر يخسر “الوطية”.. قوات حكومة الوفاق تعلن سيطرتها على القاعدة الاستراتيجية غرب طرابلس
- مدونة صينية "تفضح ووهان": هذا ما أبلغونا به عن كورونا
- أستراليا: أحدث ضحايا أزمة كورونا.. حتى الأسماك أصيبت بالاكتئاب
- "البلد مفتوح" على الاشتباك مع المصارف إنهاء العام الدراسي يفجّر الأزمة التربوية
- أستراليا: كوينزلاند قد لا تفتح حدودها مع الولايات قبل سبتمبر أيلول القادم
- جلسة حكومية في بعبدا غداً قد لا تلامس التعيينات وفتح جزئي مرهون بالرقابة الذاتية
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة التهريب
- قبل مخاطر صندوق النقد.. "دود الخَل منّو وفِي"!
- لماذا هوية الرئيس المقبل محسومة؟
- لعبة شراء الوقت بدأت تستهوي دياب
- رياشي: كيف يمكن تحميل الخسائر لدولة مُفلسة؟
- ترمب وشي وأعراض الوباء
- أستراليا: امرأتان من نيو ساوث ويلز تواجهان عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة الاحتيال على سنترلينك
- 8 آذار تدير "تفليسـة العهد"... وكلمة السرّ "السوق المشرقية"
- حكومة المائة يوم: إخفاق في الأسعار والدولار والكهرباء!
- باسيل يُدافع عن نفسه: لسنا جزءاً من منظومة النفط
- أميركا والسعودية وإسرائيل مع انهيار لبنان؟ لماذا وأين فرنسا؟
- خصوم متفرّقون وضعفاء: لا جبهة ضدّ العهد
- نصرالله وباسيل ومخطط "السوق المشرقية".. بمحاذاة إسرائيل
- دياب مُصرّ على ضخّ الدولارات... لإنقاذ نظام الأسد؟
-
خفايا ما يحصل بين معوّض وباسيل! ...الكاتب:
-
في وزارة الطاقة... وزير أو "تجمع وزراء ...الكاتب:
-
النظام السوري "يطارد" دولارات مصرف لبنان ...الكاتب:
-
التشكيلات القضائية... بانتظار الرئيس المقبل! ...الكاتب:
-
العريضي في بعبدا ولقاء يجمعه مع "حزب ...الكاتب:
-
المشنوق ينعي "البهائية"... تمريرة أم هدف؟ ...الكاتب:
-
محاسن العمر ضحية مستشفى القبيات... وشقيقتها تروي ...الكاتب:
-
المَقاصّة المحليّة بالدولار: ماذا لو أوقفتها واشنطن؟ ...الكاتب:
-
«الاستراتيجيّة الوطنية لمكافحة الفساد»: لجانٌ ترث لجاناً ...الكاتب:
-
«المجلس الوطني» بلا مراسيم تطبيقية منذ 15 ...الكاتب:
-
اتحاد المؤسسات يهوّل: قرار الوزير سيقفل المدارس! ...الكاتب:
-
ترحيل العمال الأجانب: من يضمن الحقوق؟ ...الكاتب:
-
«سوناطراك» تُهدّد بالتوقف عن تزويد لبنان بالفيول! ...الكاتب:
-
المعابر غير المشروعة والرئاسة المارونية ...الكاتب:
-
عسكر على الصحافيين ...الكاتب:
-
بالفيديو: الديماغوجي ...الكاتب:
-
قاموس السياسة اللبنانية: عبارات التلاعب والمكر ...الكاتب:
-
"التهدئة" حاجة الجميع وعنوان السياسة الراهنة في ...الكاتب:
-
دولة التهريب ...الكاتب:
-
قبل مخاطر صندوق النقد.. "دود الخَل منّو ...الكاتب:
-
لماذا هوية الرئيس المقبل محسومة؟ ...الكاتب:
-
لعبة شراء الوقت بدأت تستهوي دياب ...الكاتب:
-
رياشي: كيف يمكن تحميل الخسائر لدولة مُفلسة؟ ...الكاتب:
-
-
-
نصرالله وباسيل ومخطط "السوق المشرقية".. بمحاذاة إسرائيل ...الكاتب:
-
-
-
-
العريضي في بعبدا ولقاء يجمعه مع "حزب الله" قريباً
عندما يولّى "الرفيق" غازي العريضي مهمة ما من قبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط دون الرفاق الآخرين، فإن الأمر يكون في غاية العناية والأهمية لدى البيك. فالمستشار السياسي السابق لرئيس الحزب صاحب جولات وصولات وله طول باع في العلاقات المحلية والإقليمية. أنيط به الكثير من المهمات والقضايا الصعبة، وتكليفه متابعة العلاقة في هذه الظروف الصعبة مع رئيس الجمهورية ينم عن مدى إهتمام جنبلاط بتيسير الأمور وإنجاحها وتدوير الزوايا. إذ ان العريضي اللبق بالكلام والمتحدث المنبري بدا الصامت الأكبر وهو الذي ابتعد طوعاً عن تولي المهام الرسمية الوزارية والنيابية، واكتفى بالمراقبة لما يفعله الرفاق الذين بدوا اكثر قرباً ومسافة من رئيس "اللقاء الديموقراطي" تيمور جنبلاط. تميّزه علاقته الممتازة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والجيدة مع "حزب الله". له دور بين الأدوارالكثيرة والمتنوعة، ولكنه المقدم بين متساويين.
خلال زيارته الاخيرة الى قصر بعبدا إتفق رئيس "الإشتراكي" جنبلاط مع رئيس الجمهورية ميشال عون على وقف الإشتباك السياسي وأبلغه ان العريضي سيتولى ادارة العلاقة السياسية بين الطرفين بدل ان تدار بالواسطة من قبل مقربين. راق الطرح لعون الذي يبدي ارتياحاً الى تكليف العريضي دون غيره. وبهذا المعنى يمكن القول ان زيارة الوزير السابق الى بعبدا أدرجت في سياق المهمة الموكلة اليه من جنبلاط رسمياً، وقد تركز البحث خلالها على أمور ثلاثة هي: الحفاظ على التهدئة السياسية، الحفاظ على اجواء المصالحة في الجبل وعدم العودة الى التصعيد السياسي والمذهبي والطائفي، والنقطة الثالثة والأهم ربما، وهي التنسيق والمساعدة في كل الملفات المتعلقة بالخطة الإقتصادية. ما يعني ضمناً وقف الكيديات السياسية والاجواء المشحونة التي سادت في الماضي، او بتعبير أدق وقف التهجم السياسي على خطة الحكومة وعملها.
وتندرج خطوة جنبلاط في سياق عنوان واسع سيعبر عنه العريضي في الآتي من الايام من خلال مروحة اتصالاته ولقاءاته، وهو التهدئة السياسية التي يسعى "حزب الله" الى تكريسها في المرحلة المقبلة. وهو العنوان ذاته الذي جعل سياسة اليد الممدودة تطغى على خطاب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الاخير، وهو ما سيتم تزخيم العمل عليه لا سيما ان باسيل قصد بحديثه عن سياسة اليد الممدوة على المستوى اللبناني الداخلي وليد جنبلاط التي ميزها عن استعداده للتقارب مع القادة المسيحيين رابطاً ذلك بمبادرة بكركي. ووفقاً لمعلومات مصادر موثوق بها فإن تواصلاً حصل في الساعات الماضية بين وزيرين سابقين من كل من "الوطني الحر" والحزب "الاشتراكي" على خلفية توحيد المقاربة للأزمة الإقتصادية الإجتماعية.
وفي أصعب الظروف المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد والشحن السياسي يتقاطع اكثر من فريق، على وجوب أن يسود مبدأ التهدئة التي يطلبها "حزب الله" كما يطلبها العهد كشرط أساسي في مواجهة الضغوط الدولية المتوقعة على لبنان. والعريضي نفسه زار برفقة جنبلاط الأسبوع الماضي قائد الجيش العماد جوزف عون للتأكيد على دعم المؤسسة العسكرية والتضامن معها لكونها الملاذ الوحيد للحفاظ على الامن والاستقرار ورفض محاولة الإساءه اليها. ما يعني ان جنبلاط اليوم مختلف عن الأمس ومتمايز عن الآخرين لعلمه ان البلاد قادمة على مواجهة صعبة ومضنية داخلياً وخارجياً بما لا يحتمل الكثير من المناورة.
ومن الباب الواسع عاد العريضي للعب دوره السياسي كضابط ايقاع علاقات جنبلاط ومهندسها، هو رابط العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا ينقطع عن زيارات التنسيق معه اسبوعياً، ولو بعيداً من الاعلام. وقريباً سيعاود لقاءاته مع "حزب الله" ويلتقي المعاون السياسي الحاج حسين الخليل ورئيس وحدة الارتباط وفيق صفا استكمالاً لمسار التهدئة المتفق عليه واستئنافاً للاجتماعات التي سبق وانعقدت في عين التينة برعاية الرئيس بري، مفتتحاً بذلك عهداً جديداً او فصلاً جديداً من فصول العلاقة بين "الاشتراكي" و"حزب الله".
الرجل المعروف بواقعيته يقف معارضاً سياسة القطيعة والمقاطعة مع أي طرف في اللعبة السياسية، وشعاره السياسي الا تلغي احداً أو تستثني احداً طالما أن المعارك تحصل في الاطار المتعارف عليه للعبة، من دون اللجوء الى شد العصبيات والتوتر. وهذه هي وجهة التعاطي التي ستتقدم على غيرها والتي يبدو ان "الإشتراكي" سيكون لاعباً أساسياً فيها.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- في وزارة الطاقة... وزير أو "تجمع وزراء سابقين"؟
- العريضي في بعبدا ولقاء يجمعه مع "حزب الله" قريباً
- محاسن العمر ضحية مستشفى القبيات... وشقيقتها تروي قصتها
- «المجلس الوطني» بلا مراسيم تطبيقية منذ 15 عاماً: القانون لا يحمي المستهلكين
- مساعدات فقراء بيروت: ديوان المحاسبة يُعرقل؟
- اتحاد المؤسسات يهوّل: قرار الوزير سيقفل المدارس!
- ترحيل العمال الأجانب: من يضمن الحقوق؟
- «سوناطراك» تُهدّد بالتوقف عن تزويد لبنان بالفيول!
- تعيين محافظ بيروت: القرار للطائفة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)