أسرار وخفايا لبنانية

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هل يدخل «حزب الله» في المقايضة؟ ...الكاتب:
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هل يسبق «الفيتو» الأميركي موافقة صندوق النقد.. ...الكاتب:
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هل تُجرى مصالحة مسيحية تحت سقف بعبدا ...الكاتب:
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على «حكومة التحدّيات» ان تستعد لمزيد منها! ...الكاتب:
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لبنان دولة محكومة لا مصلحة لحكّامها في ...الكاتب:
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في تفنيد "أكاذيب" باسيل: أنت "سلطة" ولستَ ...الكاتب:
-
جبران باسيل يبتزّ حزب الله واللبنانيين: إمّا ...الكاتب:
-
خفايا ما يحصل بين معوّض وباسيل! ...الكاتب:
-
في وزارة الطاقة... وزير أو "تجمع وزراء ...الكاتب:
-
النظام السوري "يطارد" دولارات مصرف لبنان ...الكاتب:
-
التشكيلات القضائية... بانتظار الرئيس المقبل! ...الكاتب:
-
العريضي في بعبدا ولقاء يجمعه مع "حزب ...الكاتب:
-
المشنوق ينعي "البهائية"... تمريرة أم هدف؟ ...الكاتب:
-
محاسن العمر ضحية مستشفى القبيات... وشقيقتها تروي ...الكاتب:
-
المَقاصّة المحليّة بالدولار: ماذا لو أوقفتها واشنطن؟ ...الكاتب:
-
«الاستراتيجيّة الوطنية لمكافحة الفساد»: لجانٌ ترث لجاناً ...الكاتب:
-
«المجلس الوطني» بلا مراسيم تطبيقية منذ 15 ...الكاتب:
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اتحاد المؤسسات يهوّل: قرار الوزير سيقفل المدارس! ...الكاتب:
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ترحيل العمال الأجانب: من يضمن الحقوق؟ ...الكاتب:
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«سوناطراك» تُهدّد بالتوقف عن تزويد لبنان بالفيول! ...الكاتب:
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المعابر غير المشروعة والرئاسة المارونية ...الكاتب:
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عسكر على الصحافيين ...الكاتب:
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بالفيديو: الديماغوجي ...الكاتب:
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قاموس السياسة اللبنانية: عبارات التلاعب والمكر ...الكاتب:
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"التهدئة" حاجة الجميع وعنوان السياسة الراهنة في ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ ادى طلب الدكتورة بترا خوري عبر تغريدة سحب اسمها من التداول إلى مركز محافظ بيروت إلى انقاذ العلاقة بين بعبدا والسرايا بعد توتر اثر تنكر الرئيس دياب لاتفاق بين رئيس الجمهورية والمطران عوده واعتبار انه ليس طرفا فيه.
ـ تُسجَّل حالة إرباك لدى القطاع السياحي في ظل العثرات التي تواجهه استعداداً لموسم الصيف، على مستوى الدولار وصولاً إلى المتغيرات الدولية في قطاع الطيران والسياحة وحالة البطالة والفقر في لبنان.
ـ يقول نائب مخضرم إنّ موقف دولة خليجية داعم ومؤيد لقرار الحكومة الألمانية للعقوبات على "حزب الله" عبر بيان رسمي، مؤشر واضح إلى مقاطعة دولته الحكومة اللبنانية وعدم تقديم الدعم لها.
صحيفة البناء
ـ خفايا
استغربت مصادر دبلوماسيّة قيام سفراء دول عربية بجولات على شخصيات لا صفة رسمية لها فيما يقاطع هؤلاء رئيس الحكومة، وسألت إذا كانت السفيرة الأميركية لا تفعل ذلك فلحساب مَن يتصرفون بهذه الطريقة؟ وهل يجرؤون عليها في غير لبنان وألفباء التكليف الدبلوماسي هو تمثيل دولة لدى دولة؟
ـ كواليس
قالت مصادر عربية في بغداد إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مهتم بتشغيل أنبوب النفط العراقي عبر سورية ولبنان الى المتوسط لوضع حد للعمولات الهائلة التي يتقاسمها المستفيدون عبر مبيعات النفط من منفذ البصرة وإنه واثق من قدرته على الفوز بالمشروع.
صحيفة الجمهورية
ـ تلقى مسؤول في مؤسسة غير حكومية لوما كبيرا لتسرب مضمون إحدى الدراسات التي طلب وضعها لقياس مزاج الرأي العام متعهداً بكلفتها معتبراً ما جرى بأنه غير أخلاقي.
ـ يردد مرجع كبير أمام حلقة ضيقة من معارفه أنه لن يوقع على مرسوم في أحد الأسلاك الأساسية في الدولة قبل أن ينهي "الموّال اللي براسو".
ـ تردّد أوساط مرجعية روحية أمام زوارها أن أمراء الحرب لا يمكنهم إرساء السلم ولا يعول عليهم في بناء دولة.
صحيفة اللواء
ـ قال خبير دولي، في مجال الخبرة المالية، ان مجلس الإدارة الجديد، الذي سيُعين في الكهرباء، يحمل في طيّاته مؤشرات حقيقية، حول النية في إصلاح القطاع أم لا..
ـ تقل عن مرجع نيابي استعداده للسير في كل ما يخدم المساعدة على توفير الأموال اللازمة لإعادة الثقة إلى الانتظام العام، محلياً ودولياً..
ـ فوجئت شخصيات مالية وإدارية رفيعة ومصرفية، بتوقيف موظف كبير في مصرف لبنان، وما تزال تشكك في ما يخرج من تسريبات حول اعترافات أو مشاركة في أفعال جرمية؟
صحيفة نداء الوطن
ـ استغربت مصادر سياسية سلوك وزير الاقتصاد راوول نعمة، الذي يبادر إلى "الحرد" فيحمل ملفه ويغادر الاجتماع في كل مرة تسير مناقشة موضوع ما بشكل تتعارض فيه آراء المشاركين مع رأيه.
ـ يعبّر مؤيدو النائب مصطفى علي حسين في سهل عكار عن امتعاضهم من مصادرة رأيه من قبل زميله نائب "التيار الوطني الحر" أسعد درغام، ويتردد أنّ حسين إذا أراد أي طلب من أي وزارة فعليه المرور بدرغام أولاً، وقد كان واضحاً هذا السلوك التهميشي في المؤتمر الصحافي الأخير المتعلق بالتعيينات من خلال استئثار درغام بكلمة مطوّلة مقابل إفساحه في المجال أمام كلمة مقتضبة فقط لحسين.
ـ يتردد ان تياراً بارزاً فرض على بعض نوابه وعلى رؤساء بلديات محسوبة عليه المساهمة في تمويل حملة شتول زراعية.
.
صحيفة الأنباء
*نسخة موسّعة
تبيّن أن تصريحاً لنائب حالي كان نسخة موسّعة عن تغريدة نائب آخر، وقد انتهيا بالعبارة نفسها
.
*غضب النائب
أثار خبرٌ نشره موقع إعلامي غضبَ نائبٍ حالي لكونه كشف بوضوح سبب الأزمة المفتعلة مع موظف كبير.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
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