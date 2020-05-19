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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 55 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ ادى طلب الدكتورة بترا خوري عبر تغريدة سحب اسمها من التداول إلى مركز محافظ بيروت إلى انقاذ العلاقة ‏بين بعبدا والسرايا بعد توتر اثر تنكر الرئيس دياب لاتفاق بين رئيس الجمهورية والمطران عوده واعتبار انه ليس ‏طرفا فيه‎.

 

ـ تُسجَّل حالة إرباك لدى القطاع السياحي في ظل العثرات التي تواجهه استعداداً لموسم الصيف، على مستوى ‏الدولار وصولاً إلى المتغيرات الدولية في قطاع الطيران والسياحة وحالة البطالة والفقر في لبنان‎.

 

ـ يقول نائب مخضرم إنّ موقف دولة خليجية داعم ومؤيد لقرار الحكومة الألمانية للعقوبات على "حزب الله" عبر ‏بيان رسمي، مؤشر واضح إلى مقاطعة دولته الحكومة اللبنانية وعدم تقديم الدعم لها‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

استغربت مصادر دبلوماسيّة قيام سفراء دول عربية بجولات على شخصيات لا صفة رسمية لها فيما يقاطع ‏هؤلاء رئيس الحكومة، وسألت إذا كانت السفيرة الأميركية لا تفعل ذلك فلحساب مَن يتصرفون بهذه الطريقة؟ ‏وهل يجرؤون عليها في غير لبنان وألفباء التكليف الدبلوماسي هو تمثيل دولة لدى دولة؟‎

 

ـ كواليس‎

قالت مصادر عربية في بغداد إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مهتم بتشغيل أنبوب النفط العراقي عبر سورية ‏ولبنان الى المتوسط لوضع حد للعمولات الهائلة التي يتقاسمها المستفيدون عبر مبيعات النفط من منفذ البصرة وإنه ‏واثق من قدرته على الفوز بالمشروع‎.‎

 

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ تلقى مسؤول في مؤسسة غير حكومية لوما كبيرا لتسرب مضمون إحدى الدراسات التي طلب وضعها لقياس ‏مزاج الرأي العام متعهداً بكلفتها معتبراً ما جرى بأنه غير أخلاقي‎.

 

ـ يردد مرجع كبير أمام حلقة ضيقة من معارفه أنه لن يوقع على مرسوم في أحد الأسلاك الأساسية في الدولة قبل ‏أن ينهي "الموّال اللي براسو‎".

 

ـ تردّد أوساط مرجعية روحية أمام زوارها أن أمراء الحرب لا يمكنهم إرساء السلم ولا يعول عليهم في بناء دولة‎.‎

 

 

صحيفة اللواء‎

ـ قال خبير دولي، في مجال الخبرة المالية، ان مجلس الإدارة الجديد، الذي سيُعين في الكهرباء، يحمل في طيّاته ‏مؤشرات حقيقية، حول النية في إصلاح القطاع أم لا‎..

 

ـ تقل عن مرجع نيابي استعداده للسير في كل ما يخدم المساعدة على توفير الأموال اللازمة لإعادة الثقة إلى الانتظام ‏العام، محلياً ودولياً‎..

 

ـ فوجئت شخصيات مالية وإدارية رفيعة ومصرفية، بتوقيف موظف كبير في مصرف لبنان، وما تزال تشكك في ‏ما يخرج من تسريبات حول اعترافات أو مشاركة في أفعال جرمية؟

 

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ استغربت مصادر سياسية سلوك وزير الاقتصاد راوول نعمة، الذي يبادر إلى "الحرد" فيحمل ملفه ويغادر ‏الاجتماع في كل مرة تسير مناقشة موضوع ما بشكل تتعارض فيه آراء المشاركين مع رأيه‎.

 

ـ يعبّر مؤيدو النائب مصطفى علي حسين في سهل عكار عن امتعاضهم من مصادرة رأيه من قبل زميله نائب ‏‏"التيار الوطني الحر" أسعد درغام، ويتردد أنّ حسين إذا أراد أي طلب من أي وزارة فعليه المرور بدرغام أولاً، ‏وقد كان واضحاً هذا السلوك التهميشي في المؤتمر الصحافي الأخير المتعلق بالتعيينات من خلال استئثار درغام ‏بكلمة مطوّلة مقابل إفساحه في المجال أمام كلمة مقتضبة فقط لحسين‎.

 

ـ يتردد ان تياراً بارزاً فرض على بعض نوابه وعلى رؤساء بلديات محسوبة عليه المساهمة في تمويل حملة ‏شتول زراعية‎.‎

‎.‎

‎ ‎

‎‎صحيفة الأنباء

‎*‎نسخة موسّعة‎

تبيّن أن تصريحاً لنائب حالي كان نسخة موسّعة عن تغريدة نائب آخر، وقد انتهيا ‏بالعبارة نفسها

‎.‎

‎*‎غضب النائب‎

أثار خبرٌ نشره موقع إعلامي غضبَ نائبٍ حالي لكونه كشف بوضوح سبب الأزمة ‏المفتعلة مع موظف كبير‎.

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