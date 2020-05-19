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مجلة فرنسية: هكذا ينوي “الحزب” الاستيلاء على السلطة في لبنان دون إطلاق طلقة واحدة!

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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مجلة فرنسية: هكذا ينوي “الحزب” الاستيلاء على السلطة في لبنان دون إطلاق طلقة واحدة!

إعتبر جان كريستوف كامباديليس نائب سابق وعضو لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية في حديث ‏لمجلة " ‏la revue politique et parlementaire‏"، أنها لمفارقة غريبة أن تسمح فرنسا لـ"حزب الله" ‏بالاستيلاء على البنوك اللبنانية وبالتالي الاستيلاء على السلطة في بيروت، وهي التي تفاعلت ‏بسرعة خلال تقدم الجهاديين في باماكو.

 

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وقال: "لا أحد، على الأقل ليس فرنسا، يجد خطأ في حقيقة في أن يكون ثمن استقرار لبنان ‏إعادة هيكلة مصرفية. وكأن ذلك هو موضوع ما يجري في بيروت. لكن هل نحن على يقين من ‏الاستقرار المستقبلي؟". ‏

 

أضاف أن ""حزب الله" يستغل الأزمة السياسية الإسرائيلية التي لا تنتهي، والصراع على السلطة ‏على رأس الدولة العراقية، والتوترات بين تركيا أردوغان وقوة الأسد المتلاشية، وحتى الانفصال ‏الكردي، والتركيز الأميركي على إيران، وبالطبع، إدارة الكواكب لـ ‏Covid-19‎‏. ولكن عندما ‏سيستيقظ الجميع، سيكون الأوان قد فات. سيكون لحزب الله دولة... ولن يتخلى عن فريسته".‏

 

ورأى أنه "بهذه الطريقة ينوي "حزب الله" الاستيلاء على السلطة بشكل نهائي باسم الثورة من ‏دون تنظيم تظاهرة أو إطلاق طلقة واحدة".‏

 

ولفت الى أن "خطة إعادة الهيكلة المصرفية بسيطة كتابياً، إلاّ أن الهدف الأبعد هو مصادرة ‏البنوك. وهنا يقع الانقلاب: إنشاء "خمسة تراخيص جديدة للمصارف التجارية الجديدة" يديرها ‏المقربون من السلطة الجديدة.‏

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