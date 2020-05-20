- أستراليا: نيو ساوث ويلز ترفع القيود عن السفر الترفيهي خلال أسبوعين
- أستراليا: إصابات بكورونا تغلق 4 دور للمسنين و"المخاوف عظيمة"
- الحكومة... 100 يوم من التخبّط وباسيل يفرض "سلعاتا" على دياب
- «الخلافات النائمة» تكبح إندفاعة التعيينات.. وتبقي المواجهة مع الكورونا مفتوحة!
- الحكومة ترضَخ لتهديد «سوناطراك»: الحلّ دبلوماسي؟
- لماذا يريد باسيل إقراراً بأن الودائع "راحت"؟
- "قانون قيصر" لخنق سوريا ولبنان وطريق طهران - بيروت
- ما هي القطب المخفية في قضية معمل سلعاتا؟
- عقد "سوناطراك" باقٍ حتى انتهائه... فقط!
- الرفاعي والنجار: عون يخالف الدستور والقانون بعدم توقيع التشكيلات القضائية
- الحوّاط والتهريب... "وراك وراك" حتى إقفال المعابر
- عاصفة ثلاثية تضرب اتحاد العائلات.. فوزي زيدان يكشف المستور: كل ما جرى احتيال باحتيال (2/1)
- خليفة عن كورونا: لا فائدة من الإقفال التام... عراجي: إهمال اللبنانيين يتسبّب بتفشّي الوباء
- لغط في جديدة القيطع حول نتائج 17 حالة والأهالي يرفضون العزل
- لماذا لا يخوض حزب الله معركة إسقاط سلامة؟
- العتمة إحدى نتائج الانهيار أيضاً
- أطلِقوا سراح مازن حمدان
- انقسام المجموعات
- اعتداء عسكريّ على طبيب
- المفاوضات مع «الصندوق»: الحاكم «يسمّع» تعاميمه
- مساعدات بلدية بيروت: أخيراً «فُرجت»!
- نفوذ سياسي وديني خارج الرقابة | «كارتيل المدارس»: الأمر لنا!
- التلاميذ رهينة المدارس... حتى دفع الأقساط!
- توقعات الأبراج ليوم May 20, 2020
- مفاوضات لبنان «طويلة» مع «صندوق النقد».. مشاريع + إصلاحات فتمويل
- ... مَن «يقتاد» لبنان إلى «أحضان» كورونا؟
- في سوريا… مشكلة ثروة ضخمة وتحكّم بطائفة
- استِفزازٌ إثيوبيٌّ جديدٌ لمِصر.. وإصرارٌ على المُضيّ قدمًا في ملء خزّانات السد دون اتّفاق.. كيف سيكون الرّد المِصريّ؟ وما هو تفسير صمت القِيادة المِصريّة؟ ولماذا انقلب الموقف السوداني 180 درجةً فجأةً ورفض حمدوك عرضًا إثيوبيًّا مُغريًا؟
- جلسة الحكومة: سلعاتا يفجّر الخلاف بين عون ودياب
- ديما صادق : “أنا مستدعاة للتحقيق ولا أعرف ما هي “جنايتي”
- مجلة فرنسية: هكذا ينوي “الحزب” الاستيلاء على السلطة في لبنان دون إطلاق طلقة واحدة!
- واشنطن بوست: النيران الصديقة على بارجة إيران ليست صديقة
- أستراليا: تعليمات للحافلات في سيدني بعدم محاولة تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي
- "سيدر" ومشاريعه وراء قاطرة صندوق النقد الدولي
- إصلاحات وتعيينات.. و«سيدر» يُطمئن: الأموال جاهزة
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل يدخل «حزب الله» في المقايضة؟
- هل يسبق «الفيتو» الأميركي موافقة صندوق النقد.. وهل من صفقة؟
- هل تُجرى مصالحة مسيحية تحت سقف بعبدا أو بكركي؟
- على «حكومة التحدّيات» ان تستعد لمزيد منها!
- أستراليا: توقعات بإرتفاع حالات الانتحار إلى 50% بسبب تدهور الوضع الاقتصادي
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تقرر عودة جميع الطلاب إلى الفصول الأسبوع المقبل
- حكومة دياب على "المشرحة" الدولية... الطريق إلى "سيدر" تمرّ بصندوق النقد
- أزمة الإقتراض المالي: شركاء سيدر ينصحون بتسريع الاتفاق مع الصندوق
- أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بريجكليان تهنئ الطائفة الأسلامية في استراليا بعيد الفطر السعيد
- عودة «سيدر»... بشروط صندوق النقد
- لبنان دولة محكومة لا مصلحة لحكّامها في بقائها!
- في تفنيد "أكاذيب" باسيل: أنت "سلطة" ولستَ "معارضة"
- جبران باسيل يبتزّ حزب الله واللبنانيين: إمّا معي وإما التقسيم
- خفايا ما يحصل بين معوّض وباسيل!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
محاسن العمر ضحية مستشفى القبيات... وشقيقتها تروي ...الكاتب:
-
المَقاصّة المحليّة بالدولار: ماذا لو أوقفتها واشنطن؟ ...الكاتب:
الحكومة... 100 يوم من التخبّط وباسيل يفرض "سلعاتا" على دياب
الطريق إلى صندوق النقد يمرّ بـ"المعابر"
كل الدروب أمام الحكومة باتت تؤدي إلى صندوق النقد الدولي، وكل كلام خارج هذا المفهوم أضحى كلاماً فارغاً من أي مضمون يجافي الحقائق ويتنكّر للوقائع... لم تعد كل أرانب السلطة تجدي نفعاً بعدما بلغ حبل التحايل واللف والدوران مداه الأقصى، ليصل بحكومة 8 آذار إلى نقطة اللاعودة حيث وجدت نفسها أمام حائط مسدود، لا منفذ منه سوى نافذة أمل وحيدة مقفلة بأغلال وأصفاد لا يملك مفاتيحها إلا صندوق النقد. فالانهيار وقع، ولبنان أصبح معلقاً بحبال الهواء تتقاذفه رياح السقوط المدوي نحو الهاوية، فإما يُترك يصارع الموت ليلقى مصيره المحتوم إن هو بقي مكابراً مستكبراً يحارب طواحين الهواء، تحت كليشيهات التفليسة الممجوجة من قبيل "العهد القوي" و"الإنجازات التاريخية"، أو يسارع إلى سحب زناد مظلة صندوق النقد لتأمين هبوط آمن على أرضية الأزمة، بعيداً من الارتطام بحقول ألغام محور "الممانعة" وصواعق مصالحه "المشرقية"، التي تتهدد اللبنانيين بتفجير ركائز مقومات نظامهم الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.
خلاصة الأمر حسبما تلخصها مصادر ديبلوماسية غربية لـ"نداء الوطن" أنّ كل مشاريع الدعم الدولي والعربي من "سيدر" وغير "سيدر" لم تعد في متناول الخزينة اللبنانية، وكل وعود المانحين ستطير في الهواء ما لم تحظَ الحكومة بمظلة صندوق النقد، هذا ما أكده الناظم الفرنسي لـ"سيدر" في اجتماع السراي أمس الأول، وهذا ما يردده من خلفه كل المسؤولين في عواصم دول القرار، لافتةً في الوقت نفسه إلى أنه "حتى طريق الصندوق نفسها لن تكون معبّدة ما لم تمر حكماً بإقفال المعابر غير الشرعية مع سوريا".
وفي هذا السياق، تكشف المصادر نقلاً عن دوائر مطلعة في واشنطن أنّ الإدارة الأميركية تواكب عن كثب مسار التفاوض الجاري بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، وهي تضع "خطين أحمرين" تحت عبارة إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب عبر الحدود مع سوريا، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تتساهل إزاء محاولات مدّ النظام السوري بأي نوع من أنواع الدعم عبر لبنان، فضلاً عن كون المجتمع الدولي يرى في ضبط المعابر أحد أهم ركائز الإصلاح المطلوب من جانب الحكومة اللبنانية، إلى جانب التشدد في وجوب إقرار سلة إصلاحات بنيوية جذرية تطال استقلالية القضاء وملف الطاقة وتحديداً قطاع الكهرباء ووقف الهدر والفساد.
وتنقل المصادر تأكيدات جازمة بأنّ واشنطن لن تمنح "الضوء الأخضر" لمساعدة لبنان عبر صندوق النقد، طالما أنها لم تتيقّن من أنّ ذلك لن يصب في خانة الالتفاف على العقوبات التي تفرضها على "حزب الله" وإيران، وهنا تبرز المعابر غير الشرعية لتشكل نقطة محورية في هذا المجال لكونها تخضع للمعادلة نفسها، التي تنطلق منها سياسة العقوبات الأميركية الهادفة إلى تطويق نفوذ الحزب وإيران والنظام السوري مالياً واقتصادياً، لافتةً الانتباه إلى أنه في هذا السياق أتى مشروع قانون السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي يمنع الإدارة الاميركية من مد يد العون إلى أي حكومة لبنانية خاضعة لسيطرة "حزب الله" أو تأثيره.
وأمام هذا الواقع وهذا السقف العالي من الشروط التي تفرضها آلية الاستعانة بصندوق النقد الدولي، تقف حكومة حسان دياب اليوم لتحتفل بمئة يوم من التخبط والتردد والضياع في توجهاتها إزاء سبل معالجة الأزمة، حتى أنّ خطتها المالية والاقتصادية خضعت للتشريح على طاولة صندوق النقد من زاوية كونها لا تعبر عن وجهة نظر وطنية موحدة، بل هي مجرد واحدة من عدة أوراق وأرقام مطروحة في المفاوضات، سيما وأنّ القيمين على الصندوق لاحظوا وجود جملة تصورات ومسودات لبنانية متناقضة في ما بينها، وفق ما أفادت أوساط مواكبة لعملية التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد، كاشفةً لـ"نداء الوطن" أنّ الوفد المفاوض من جانب الصندوق الدولي ينتظر بلورة اقتراحات يُعدّها خبراء اقتصاديون مستقلون من خارج الحكومة، كما يترقب تسلّم تصور القطاع المصرفي اللبناني. وعُلم في هذا السياق أنّ جمعية المصارف كلفت شركة فرنسية (GSA) إعداد وتقديم خطة المصارف ورؤيتها الانقاذية والتي بطبيعة الحال ستكون متناقضة في بنود أساسية لها مع ورقة الحكومة.
وعلى المقلب السياسي من عمل الحكومة، وفي سياق مؤكد لما كانت قد أشارت إليه مصادر مطلعة على موقف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لـ"نداء الوطن"، غداة إسقاط أولوية معمل سلعاتا بالتصويت في مجلس الوزراء، من أنه لن يتراجع عن إصراره على ربط إنشاء المعامل في الزهراني ودير عمار بالمضي قدماً وبشكل متزامن في بناء معمل سلعاتا لإنتاج الطاقة، برزت أمس إعادة فرض باسيل توجهه هذا على رئيس الحكومة عبر إعراب وزير الطاقة ريمون غجر عن تصميم وزارته على تزامن الإنشاءات بين معملي الزهراني وسلعاتا. وبحسب المعطيات المتوافرة لـ"نداء الوطن" فإنّ هذا الموضوع أثار حفيظة دياب، سيما وأنه تلمس من ورائه انقلاباً على قرار مجلس الوزراء من جانب باسيل بغطاء من رئيس الجمهورية ميشال عون، مهدداً بأنّ مصير الحكومة سيكون على المحك في حال إعادة طرح موضوع تم بتّه في جلسة السراي برئاسته الأسبوع الفائت على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا، فتولى "حزب الله" الدخول على خط التهدئة منعاً لانفجار أرضية الحكومة وتقرر سحب فتيل الملف من التداول في جلسة الأمس.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الحكومة... 100 يوم من التخبّط وباسيل يفرض "سلعاتا" على دياب
- «الخلافات النائمة» تكبح إندفاعة التعيينات.. وتبقي المواجهة مع الكورونا مفتوحة!
- الحكومة ترضَخ لتهديد «سوناطراك»: الحلّ دبلوماسي؟
- لماذا يريد باسيل إقراراً بأن الودائع "راحت"؟
- ما هي القطب المخفية في قضية معمل سلعاتا؟
- الرفاعي والنجار: عون يخالف الدستور والقانون بعدم توقيع التشكيلات القضائية
- عاصفة ثلاثية تضرب اتحاد العائلات.. فوزي زيدان يكشف المستور: كل ما جرى احتيال باحتيال (2/1)
- خليفة عن كورونا: لا فائدة من الإقفال التام... عراجي: إهمال اللبنانيين يتسبّب بتفشّي الوباء
- لغط في جديدة القيطع حول نتائج 17 حالة والأهالي يرفضون العزل
- أطلِقوا سراح مازن حمدان
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)