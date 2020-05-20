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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ يتخوف رئيس حزب عريق من ان استعادة الاموال المنهوبة مثل ملف الموظفين والمتعاقدين خلافا للقانون "حكي ‏بحكي‎".

 

ـ يقول أحد النواب إنّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ستنكشف على نحو أكبر بعد فتح مطارات دول الخليج ‏وأوروبا وعودة اللبنانيين من بعض دول الاغتراب والخليج على خلفية فقدان وظائفهم ما سيشكل أزمة إضافية لا ‏يستهان بها‎.

 

ـ ما زال رئيس حزب مسيحي عريق ملتزماً الحجر المنزلي، ويلتقي أحياناً أركان حزبه ومساعديه، ويبدي مخاوفه ‏من خسارة لبنان قطاع الخدمات الذي كان أساس اقتصاده‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ إمتنع قطب بارز من الظهور على إحدى الشاشات العربية لئلا تُفهم إطلالته خطأ ولا تحتمل أي تأويل سياسي في ‏هذا الوقت‎.

 

ـ علّق مرجع غير سياسي على مضمون تقارير حكومية أسست لخلافات كبيرة مع قطاع حيوي بالقول: ‏‏"الحسابات المالية لا تقاس بالسياسة بل بالأرقام‎".

 

ـ تبين أن قطبا سياسيا أجرى سلسلة إتصالات بمرجعيات متعددة قبل إطلالته لتحييد بعض الرموز التي يمكن أن ‏تعتبر أن كلامه كان موجها ضدها‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ لا يستبعد مصدر مطلع على أجواء صندوق النقد الدولي، قرضاً رمزياً، لا يتعدى المليار أو المليارين، كمرحلة ‏أولى اختبارية، بعد استكمال المفاوضات‎.

 

ـ نُصحت قيادة حزبية، بالنأي عن التطرق إلى الملف المالي والنقدي، نظراً لحساسية وتعقيدات التجاذبات الدولية، ‏حول هذا الملف‎.

 

ـ تجري معالجة الملف التربوي وفقاً لحسابات، يختلط فيها الشخصي بالربحي، من دون الالتفات إلى الاعتبار ‏الأكاديمي أو شمولية الوضع الناجم عن فايروس كورونا‎.‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ لاحظت مصادر وزارية أن وزير المال يقف حائراً ما بين تفهمه لوجهة نظر المصارف انطلاقاً من خلفيته ‏المصرفية وما بين موقفه كوزير محكوم بالتوجهات السياسية‎.

 

ـ سألت مصادر سياسية أين أصبحت معالجة الوزير دميانوس قطار لملف النفايات وما المستجد فيه‎.

 

ـ تستغرب أوساط قانونية عدم مبادرة القضاء المختص حتى الآن إلى الاستعانة بخبراء فنيين لحسم الجدل حول ‏الخلاف الحاصل بشأن ملف الفيول المغشوش‎.‎

‎ ‎

صحيفة الأنباء

‎*‎عدم التعاون‎

يصر نائب حالي على عدم تقديم أي تعاون في ملف مطروح امام القضاء، رغم تقديمه ‏التزامات سابقا بذلك‎.‎

 

‎*‎ملاحظات أساسية‎

يحوي تقرير أعدته مصلحة رسمية حول مشروع حيوي يثير جدلاً، الكثير من ‏الملاحظات الأساسية التي يجب التوقف عندها

‎‎ ‎

صحيفة البناء

خغايا

قالت‎ ‎مصادر‎ ‎حكومية‎ ‎إن‎ ‎التشاور‎ ‎اللبناني‎ ‎السوري‎ ‎العراقي‎ ‎على‎ ‎بناء‎ ‎منصة‎ ‎تعاون‎ ‎اقتصادي‎ ‎وأمني‎ ‎قطعت‎ ‎شوطاً‎ ‎مهماً‎ ‎وإن‎ ‎بين‎ ‎بنودها‎ ‎تجارة‎ ‎الترانزيت‎ ‎وملف‎ ‎النفط‎ ‎والمشتقات‎ ‎النفطية‎ ‎والتهريب‎ ‎وتبادل‎ ‎المعلومات‎ ‎في‎ ‎مكافحة‎ ‎الإرهاب‎ ‎وتطوير‎ ‎التبادل‎ ‎التجاري‎ ‎بالعملات‎ ‎الوطنية‎ ‎وسيتوّج‎ ‎بلقاء‎ ‎ثلاثي‎ ‎تستضيفه‎ ‎بغداد‎. ‎

 

كواليس

رأت‎ ‎مصادر‎ ‎دبلوماسية‎ ‎أن‎ ‎قدرة‎ ‎تركيا‎ ‎على‎ ‎حماية‎ ‎ما‎ ‎حققته‎ ‎في‎ ‎ليبيا‎ ‎دون‎ ‎تحمّل‎ ‎تبعات‎ ‎داخلية‎ ‎لإرسال‎ ‎وحدات‎ ‎من‎ ‎الجيش‎ ‎التركي‎ ‎يستدعي‎ ‎نقل‎ ‎كل‎ ‎الوجود‎ ‎العسكري‎ ‎للجماعات‎ ‎المسلحة‎ ‎في‎ ‎سورية‎ ‎نحو‎ ‎ليبيا‎. ‎وقالت‎ ‎إن‎ ‎تركيا‎ ‎أرادت‎ ‎استعمال‎ ‎ورقة‎ ‎القوة‎ ‎التي‎ ‎خسرت‎ ‎الحرب‎ ‎بسببها‎ ‎في‎ ‎سورية‎ ‎لتربح‎ ‎دوراً‎ ‎في‎ ‎ليبيا‎ ‎وهي‎ ‎عنوان‎ ‎الشرعية‎ ‎الدستورية‎.

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