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جبران باسيل يبتزّ حزب الله واللبنانيين: إمّا ...الكاتب:
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خفايا ما يحصل بين معوّض وباسيل! ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ يتخوف رئيس حزب عريق من ان استعادة الاموال المنهوبة مثل ملف الموظفين والمتعاقدين خلافا للقانون "حكي بحكي".
ـ يقول أحد النواب إنّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ستنكشف على نحو أكبر بعد فتح مطارات دول الخليج وأوروبا وعودة اللبنانيين من بعض دول الاغتراب والخليج على خلفية فقدان وظائفهم ما سيشكل أزمة إضافية لا يستهان بها.
ـ ما زال رئيس حزب مسيحي عريق ملتزماً الحجر المنزلي، ويلتقي أحياناً أركان حزبه ومساعديه، ويبدي مخاوفه من خسارة لبنان قطاع الخدمات الذي كان أساس اقتصاده.
صحيفة الجمهورية
ـ إمتنع قطب بارز من الظهور على إحدى الشاشات العربية لئلا تُفهم إطلالته خطأ ولا تحتمل أي تأويل سياسي في هذا الوقت.
ـ علّق مرجع غير سياسي على مضمون تقارير حكومية أسست لخلافات كبيرة مع قطاع حيوي بالقول: "الحسابات المالية لا تقاس بالسياسة بل بالأرقام".
ـ تبين أن قطبا سياسيا أجرى سلسلة إتصالات بمرجعيات متعددة قبل إطلالته لتحييد بعض الرموز التي يمكن أن تعتبر أن كلامه كان موجها ضدها.
صحيفة اللواء
ـ لا يستبعد مصدر مطلع على أجواء صندوق النقد الدولي، قرضاً رمزياً، لا يتعدى المليار أو المليارين، كمرحلة أولى اختبارية، بعد استكمال المفاوضات.
ـ نُصحت قيادة حزبية، بالنأي عن التطرق إلى الملف المالي والنقدي، نظراً لحساسية وتعقيدات التجاذبات الدولية، حول هذا الملف.
ـ تجري معالجة الملف التربوي وفقاً لحسابات، يختلط فيها الشخصي بالربحي، من دون الالتفات إلى الاعتبار الأكاديمي أو شمولية الوضع الناجم عن فايروس كورونا.
صحيفة نداء الوطن
ـ لاحظت مصادر وزارية أن وزير المال يقف حائراً ما بين تفهمه لوجهة نظر المصارف انطلاقاً من خلفيته المصرفية وما بين موقفه كوزير محكوم بالتوجهات السياسية.
ـ سألت مصادر سياسية أين أصبحت معالجة الوزير دميانوس قطار لملف النفايات وما المستجد فيه.
ـ تستغرب أوساط قانونية عدم مبادرة القضاء المختص حتى الآن إلى الاستعانة بخبراء فنيين لحسم الجدل حول الخلاف الحاصل بشأن ملف الفيول المغشوش.
صحيفة الأنباء
*عدم التعاون
يصر نائب حالي على عدم تقديم أي تعاون في ملف مطروح امام القضاء، رغم تقديمه التزامات سابقا بذلك.
*ملاحظات أساسية
يحوي تقرير أعدته مصلحة رسمية حول مشروع حيوي يثير جدلاً، الكثير من الملاحظات الأساسية التي يجب التوقف عندها
صحيفة البناء
خغايا
قالت مصادر حكومية إن التشاور اللبناني السوري العراقي على بناء منصة تعاون اقتصادي وأمني قطعت شوطاً مهماً وإن بين بنودها تجارة الترانزيت وملف النفط والمشتقات النفطية والتهريب وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب وتطوير التبادل التجاري بالعملات الوطنية وسيتوّج بلقاء ثلاثي تستضيفه بغداد.
كواليس
رأت مصادر دبلوماسية أن قدرة تركيا على حماية ما حققته في ليبيا دون تحمّل تبعات داخلية لإرسال وحدات من الجيش التركي يستدعي نقل كل الوجود العسكري للجماعات المسلحة في سورية نحو ليبيا. وقالت إن تركيا أرادت استعمال ورقة القوة التي خسرت الحرب بسببها في سورية لتربح دوراً في ليبيا وهي عنوان الشرعية الدستورية.
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