- أستراليا: "جانجو" ينقذ حوتاً من الشباك ليواجه غرامة بعشرات آلآف الدولارات
- بالفيديو.. جنود لبنانيون يعتدون على طبيب أثناء عمله
- لا يستغنين عن طقوسه مهما كلف الأمر.. نساء يخرقن الحظر ويتحايلن على القانون من أجل الاسترخاء في “الحمام المغربي”
- رصد 40 مليار دولار.. غيتس يُسابق الزمن لإيجاد لقاح كورونا قبل ترامب، ويدافع عن “الصحة العالمية”
- تخبط حكومي يسابق التفلت واحتفالية للمئة يوم!
- الصندوق ينتظر توافق الحكومة والحاكم ..واحتواء دبلوماسي لأزمة «سوناطراك»
- أسرار وخفايا لبنانية
- الطائفية - المذهبية أزمة لا حلّ لها الآن... والفساد؟
- «إشتباك ناعم» أميركي - فرنسي في لبنان!
- أين لبنان الذي كان؟
- لبنان والمنطقة.. متغيّرات واحتمالات صعبة
- هل فرنجية وباسيل في خطر؟
- مستشار وزير السياحة: للمسابح أن تحدّد السعر... "المواطن عجبو بفوت ما عجبو ما بفوت"
- فضيحة تُهدِّد التغذية بالكهرباء: مافيا تسحب المازوت وتهرّبه
- الرئيس عباس يعلن الانسحاب من اتفاقيات السلام الموقعة مع واشنطن وإسرائيل
- أستراليا: نيو ساوث ويلز ترفع القيود عن السفر الترفيهي خلال أسبوعين
- أستراليا: إصابات بكورونا تغلق 4 دور للمسنين و"المخاوف عظيمة"
- الحكومة... 100 يوم من التخبّط وباسيل يفرض "سلعاتا" على دياب
- «الخلافات النائمة» تكبح إندفاعة التعيينات.. وتبقي المواجهة مع الكورونا مفتوحة!
- الحكومة ترضَخ لتهديد «سوناطراك»: الحلّ دبلوماسي؟
- لماذا يريد باسيل إقراراً بأن الودائع "راحت"؟
- "قانون قيصر" لخنق سوريا ولبنان وطريق طهران - بيروت
- ما هي القطب المخفية في قضية معمل سلعاتا؟
- عقد "سوناطراك" باقٍ حتى انتهائه... فقط!
- الرفاعي والنجار: عون يخالف الدستور والقانون بعدم توقيع التشكيلات القضائية
- الحوّاط والتهريب... "وراك وراك" حتى إقفال المعابر
- عاصفة ثلاثية تضرب اتحاد العائلات.. فوزي زيدان يكشف المستور: كل ما جرى احتيال باحتيال (2/1)
- خليفة عن كورونا: لا فائدة من الإقفال التام... عراجي: إهمال اللبنانيين يتسبّب بتفشّي الوباء
- لغط في جديدة القيطع حول نتائج 17 حالة والأهالي يرفضون العزل
- لماذا لا يخوض حزب الله معركة إسقاط سلامة؟
- العتمة إحدى نتائج الانهيار أيضاً
- أطلِقوا سراح مازن حمدان
- انقسام المجموعات
- اعتداء عسكريّ على طبيب
- المفاوضات مع «الصندوق»: الحاكم «يسمّع» تعاميمه
- مساعدات بلدية بيروت: أخيراً «فُرجت»!
- نفوذ سياسي وديني خارج الرقابة | «كارتيل المدارس»: الأمر لنا!
- التلاميذ رهينة المدارس... حتى دفع الأقساط!
- توقعات الأبراج ليوم May 20, 2020
- مفاوضات لبنان «طويلة» مع «صندوق النقد».. مشاريع + إصلاحات فتمويل
- ... مَن «يقتاد» لبنان إلى «أحضان» كورونا؟
- في سوريا… مشكلة ثروة ضخمة وتحكّم بطائفة
- استِفزازٌ إثيوبيٌّ جديدٌ لمِصر.. وإصرارٌ على المُضيّ قدمًا في ملء خزّانات السد دون اتّفاق.. كيف سيكون الرّد المِصريّ؟ وما هو تفسير صمت القِيادة المِصريّة؟ ولماذا انقلب الموقف السوداني 180 درجةً فجأةً ورفض حمدوك عرضًا إثيوبيًّا مُغريًا؟
- جلسة الحكومة: سلعاتا يفجّر الخلاف بين عون ودياب
- ديما صادق : “أنا مستدعاة للتحقيق ولا أعرف ما هي “جنايتي”
- مجلة فرنسية: هكذا ينوي “الحزب” الاستيلاء على السلطة في لبنان دون إطلاق طلقة واحدة!
- واشنطن بوست: النيران الصديقة على بارجة إيران ليست صديقة
- أستراليا: تعليمات للحافلات في سيدني بعدم محاولة تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي
- "سيدر" ومشاريعه وراء قاطرة صندوق النقد الدولي
- إصلاحات وتعيينات.. و«سيدر» يُطمئن: الأموال جاهزة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
لبنان دولة محكومة لا مصلحة لحكّامها في ...الكاتب:
-
في تفنيد "أكاذيب" باسيل: أنت "سلطة" ولستَ ...الكاتب:
-
جبران باسيل يبتزّ حزب الله واللبنانيين: إمّا ...الكاتب:
-
خفايا ما يحصل بين معوّض وباسيل! ...الكاتب:
بالفيديو.. جنود لبنانيون يعتدون على طبيب أثناء عمله
أظهر تسجيل مصور اعتداء جنود لبنانيين على طبيب داخل إحدى المستشفيات في مدينة طرابلس شمالي البلاد، مما أثار ردود فعل واسعة، أدت إلى اتخاذ وزارة الدفاع إجراءات بحق الجنود.
وتعرض الطبيب لؤي شبلي، الذي يعمل في قسم الطوارئ بمستشفى دار الشفاء في طرابلس، للضرب على يد جنديين في الجيش اللبناني أثناء قيامه بعمله داخل المستشفى.
ويبدو في التسجيل مجموعة من الجنود وهم يحيطون بالطبيب ويصرخون في وجهه، قبل أن يُقدم اثنان منهم على توجيه اللكمات له في وجهه، وسط جو مشحون بالتوتر.
وكان الجنود يريدون التحقيق مع شخص أصيب بالرصاص، غير أن الطبيب رفض ذلك، لأن حالة المصاب الصحية كانت غير مستقرة، ولا تسمح بإجراء تحقيق معه.
وأثار الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، غضب الشارع اللبناني، وتصاعدت الدعوات إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق العسكريين اللذين اعتديا على الطبيب.
وتعليقا على الحادث، قالت وزيرة الدفاع البنانية زينة عكر: "نحن لا نقبل أبدا أن يُعتدى على كرامة أي مواطن، فكيف على كرامة طبيب في وقت خدمته في مستشفى".
وطالبت الوزيرة عكر بـ"اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة لحفظ كرامة الطبيب والمستشفى، وعدم تكرار مثل هذه الحوادث تحت أي ظرف".
وسارعت قيادة الجيش اللبناني إلى إصدار بيان تأسفت فيه عما حصل، مؤكدة أن "ما قام به هؤلاء العسكريَّين هو عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها".
وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيانها إلى أنها "اتخذت على الفور إجراءات مسلكية بحق العسكريَّين اللذَين أقدما على التعرض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة".
وأكدت على "احترامها الشديد للجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية"، معربة عن رفضها للتعرض للطواقم الطبية "تحت أي سبب أو ذريعة".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- لا يستغنين عن طقوسه مهما كلف الأمر.. نساء يخرقن الحظر ويتحايلن على القانون من أجل الاسترخاء في “الحمام المغربي”
- أستراليا: نيو ساوث ويلز ترفع القيود عن السفر الترفيهي خلال أسبوعين
- أستراليا: إصابات بكورونا تغلق 4 دور للمسنين و"المخاوف عظيمة"
- رصد 40 مليار دولار.. غيتس يُسابق الزمن لإيجاد لقاح كورونا قبل ترامب، ويدافع عن “الصحة العالمية”
- مؤخرة مايلي سايرس الحارة!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- بالفيديو.. جنود لبنانيون يعتدون على طبيب أثناء عمله
- تخبط حكومي يسابق التفلت واحتفالية للمئة يوم!
- الصندوق ينتظر توافق الحكومة والحاكم ..واحتواء دبلوماسي لأزمة «سوناطراك»
- أسرار وخفايا لبنانية
- مستشار وزير السياحة: للمسابح أن تحدّد السعر... "المواطن عجبو بفوت ما عجبو ما بفوت"
- فضيحة تُهدِّد التغذية بالكهرباء: مافيا تسحب المازوت وتهرّبه
- الحكومة... 100 يوم من التخبّط وباسيل يفرض "سلعاتا" على دياب
- «الخلافات النائمة» تكبح إندفاعة التعيينات.. وتبقي المواجهة مع الكورونا مفتوحة!
- الحكومة ترضَخ لتهديد «سوناطراك»: الحلّ دبلوماسي؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)