- عقد الفيول: سريّة مزمنة تغلّف الغش
- عون يطالب المجتمع الدولي بـ43 مليار دولار
- تشريع وتعيينات بعد العيد.. والمصارف تردّ على «الخطة» بخطة
- أسرار وخفايا لبنانية
- إقالة رئيس الجمهورية ممكنة؟
- «القوات»: ماذا بعد عون؟
- «حزب الله» لن يعطي باسيل وعداً رئاسياً
- في المئوية الأولى: دياب يطلب أسبــاباً تخفيفية.. ولكن؟!
- مقاومة «مستقبلية» لفرض مرحلة انتقالية
- «مشهد» الأسواق سيكون مختلفاً بعد 4 أشهر
- عالم كبير يصدم الجميع بشأن "لقاح كورونا"
- أستراليا.. 21 مليون دولار: نيو ساوث ويلز تجمع أعلى مبلغ من غرامات السير منذ 7 سنوات
- أستراليا: السجن 30 عاما لأحد أفراد عائلة إبراهيم لإدانته بتهريب مخدرات
- أستراليا: اقتراحات بمنحة 50,000 دولار لدعم شراء المنازل المبنية حديثا
- أستراليا: إغلاق مدرسة جراء كورونا والسلطات تنصح الأهالي "بالتعايش مع الوضع"
- شنكر وإيران والإرهاب
- توكل كرمان و”فايسبوك” والأنظمة…
- إيران والهتاف بالموت لإسرائيل.. الموت للعرب فقط
- باسيل يبتزّ "حزب الله"... "سلّم سلاحك"!
- تحرك استباقي لبناني في دمشق لتجنب عقوبات «قيصر»
- «سابقة» قانون العفو: أهلاً بالعمـلاء!
- إعلام استقصائي وقضاء نزيه وكشف الفاسدين بعضهم لبعض
- خلاف بين باسيل وحزب الله: سلعاتا أولاً
- خطّة وقحة لجمعية المصارف: أملاك الدولة لشطب خسائرنا
- كهرباء مقطوعة بين عون ودياب.. وبرّي "ينقذ" سلامة مجدداً
- أين لبنان بعد 20 عاماً من انسحاب إسرائيل؟
- #بعلبك_تحت_الاحتلال منطق لغة الدويلة
- لبنان المأزوم على عتبة ثورة جياع
- بين الحكومة والمصارف: خلاف على الأرقام... وعلى العلاج
- زينة عكر: خطأ في الشكل وآخر في المضمون
- هل يرث "المصرف البريدي" ليبان بوست؟
- هيكلة القطاع المصرفي: الحكومة تكرّس "المثالثة"
- اتحاد عائلات بيروت (2/2): طائرة الحاسبيني خارج السرب وآل المصري معتكفون
- الانهيار التعليمي للسنة الجديدة: 75 ألف طالب من دون مقعد دراسي
- بري مقتنع بدور سلامة في الحلّ... وهذا ما دار بينهما!
- بشرّي تُطوّق "كورونا"... صفر إصابات بعد 10 أيام!
- تطاحن "عوني - عوني" على اتحاد الجومة: "المناصب بتفرّق"
- أصحاب المولدات: تعديل التعرفة أو «الإضراب»!
- لماذا انهارت الليرة وأين يتَّجه سعر الصرف؟
- كارتيل المدارس: إدفع... تنجح!
- ماذا بعد تمديد مطمر الجديدة 3 أشهر؟
- غالبيتها أبقت على أسعارها وفق سعر الصرف الرسمي: «بلفة» أول أيار تزيد أرباح شركات التأمين
- الاشتباه في مصرف يُهرِّب الدولارات
- عيتاني يرفض مضاعفة قيمة المساعدات الاجتماعية للبيارتة؟
- جردة حساب الـ 100 يوم لحكومة دياب وتوجه لتمديد التعبئة
- لبنان «يُلاعِب» المجتمع الدولي في التفاوض على... إنقاذه
- لبنان: توقيف جنديين بعد تداول فيديو يظهر اعتداءهما على طبيب داخل مستشفى
- توقعات الأبراج ليوم May 21, 2020
- أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بريجكليان تهنئ الطائفة الأسلامية في استراليا بعيد الفطر السعيد
- رياض سلامة: ديما صادق “نالت من هيبة الدولة”!
«القوات»: ماذا بعد عون؟
أوصل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع العماد ميشال عون حليف «حزب الله» الى كرسي رئاسة الجمهورية، وشارك في التسوية الرئاسية عام 2016، وهي «تسوية المحاصصة». لكن تحرّكه السياسي وأفعاله تناقض مواقفه «المتناقضة» أساساً. هذا ما يقوله معارضون وحتى «قواتيون» لا يؤيّدون انتخاب عون رئيساً ومشاركة «القوات» في الحكومات الى جانب قوى الثامن من آذار. ويسألون: «كيف يُعارض جعجع العهد ويرفض إسقاط عون؟ وكيف يعتبر أنّ حكومة الرئيس حسان دياب غير قادرة على العمل والإنجاز بسبب «الثلاثي المرح» الذي يتحكّم بها، أي «حزب الله» وحركة «أمل» و»التيار الوطني الحر»، ولا يسعى الى تغييرها»؟
تعتبر «القوات» أنّ الأولوية الآن هي لمعالجة الأزمة المالية وإخراج لبنان من الواقع الراهن الكارثي. وبما أنّ لبنان لا يتحمّل أيّ هزة أو خضّة، وهو أمام انهيار شامل، وفي ظلّ تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية، وفي ظلّ الأزمتين الصحية والإقتصادية اللتين تسبّب بهما فيروس «كورونا»، وكلّ الأوضاع المعقّدة والمتشابكة، فالأولوية أيضاً، حسب «القوات»، هي لمواجهة الفقر والعوز والجوع وإخراج لبنان من أزمته. لذلك، ما زالت «القوات»، حتى الآن، تعطي فرصةً لـ»حكومة مواجهة التحدّيات» لإخراج لبنان من أزمته.
وعلى الرغم من أنّ جعجع يعتبر أنّ «أداء الحكومة ليس جيّداً، وبقيت خططها ومشاريعها حتى اللحظة «كلاماً بكلام» بعيداً من أيّ أفعال حقيقية وقرارات تنفيذية مُطالبة بها، إلّا أنّ «القوات»، وفي مطلق الحالات، تعتبر أنّ الأزمة المالية تعلو ولا يُعلى عليها، ويجب إخراج لبنان منها سريعاً لتجنيب اللبنانيين الجوع.
أمّا بالنسبة الى «إسقاط» عون، المطلب الذي يرفعه جزء من «ثوار 17 تشرين»، وجهات معارضة عدة، ومنها أحزاب وشخصيات مسيحية كانت من ركائز قوى 14 آذار، مثل حزب «الكتائب اللبنانية» والنائب السابق فارس سعيد..، فلا تجاريه «القوات»، على رغم تأكيد جعجع من القصر الجمهوري أنّ العلاقة مع العهد مقطوعة. إذ إنّ المدخل الأساس لإعادة إنتاج السلطة بكاملها، بالنسبة الى «القوات»، يكمُن في إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، صوّت نواب تكتل «الجمهورية القوية»، في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عُقدت في قصر «الأونيسكو»، مع إقتراح القانون الرامي الى تقصير ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، الذي قدّمته كتلة «الكتائب».
وقد أبلغت «القوات» الى القوى السياسية معارضتها عهد عون وانقطاع العلاقة معه، إلّا أنّها لا تنظر الى أنّ الهدف التغييري الأساس يقتصر على حدود إسقاط رئيس الجمهورية، من دون التفكير في هوية البديل لعون. فهي ترفض أن «يكون الفراغ هو البديل الرئاسي في لحظة كارثية، خصوصاً على المستوى المالي، فضلاً عن أنّ هذه الخطوة قد تشكّل فرصة للبعض للذهاب في اتجاهات وخيارات محدّدة، لا تخدم المرحلة السياسية التي يجب أن يعبر إليها البلد، في ظلّ إمتلاك السلطة نفسها الأكثرية النيابية».
وبالتالي، إنّ أيّ بحث في «إسقاط» عون، يحتّم الإتفاق على كلّ النقاط المتصلة بهذا الفعل، وعلى «ماذا بعد عون؟»، حسب مصادر «القوات»، التي تقول: «يجب التفكير في المرحلة التي ستلي الرئاسة الأولى والحكومة بكلّ تفاصيلها وحيثياتها، وأن تكون هناك خطة متكاملة العناصر، لا أن يكون الهدف محدّداً بـ»الإسقاط» فقط، في لحظة كارثية على البلد والجميع».
انطلاقاً من هذا التفكير، سبق أن أعلنت «القوات» أنّها مع إجراء إنتخابات نيابية مبكرة، ولم تقدّم إقتراح قانون في هذا الخصوص، لأنّ هناك إقتراح قانون قدّمته «الكتائب». وهي «لا تحاول التذاكي على غرار بعض القوى الصغيرة التي تقدّم إقتراحات قوانين بغية التأكيد أنّها موجودة. وتتعامل بشفافية وبعيداً من أيّ عِقد نفسية أو ذاتية، وتؤيّد الفكرة التي يجب أن تؤيّدها وتعارض الفكرة التي يجب أن تعارضها، بمعزل عمن أيّدها أو قدّمها أو عارضها، بعيداً من الشخصنة التي يتعامل فيها البعض»، حسب المصادر «القواتية» نفسها.
وتعتبر «القوات»، أنّ هناك مصلحة في إجراء هذه الانتخابات لأسباب ثلاثة:
- الأوّل، سبب وطني عام يتعلّق بـ»الثورة». فعندما يحصل أيّ تغيير في المزاج الشعبي وفق أحداث سياسية، يجب إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهذا ما حصل في لبنان منذ 17 تشرين الأوّل 2019، ومن حق الشعب اللبناني أن يعبّر عن نفسه وتوجّهاته في انتخابات مبكرة.
- الثاني، من طبيعة سياسية ـ مالية، لأنّ الأكثرية الحاكمة أوصلت البلد الى الإنهيار، وهذه الأكثرية متمسكة بالسياسات نفسها وباستمرارها في السلطة، انطلاقاً من أنّها تملك الأكثرية النيابية، وبالتالي يجب إجراء انتخابات لتغيير هذه الأكثرية وتأليف حكومة قادرة على إخراج لبنان من كبوته وأزمته المالية، وهي حكومة إختصاصيين مستقلين بعيداً من القوى السياسية.
- الثالث، نجحت «القوات» في الانتخابات النيابية الأخيرة في تكوين كتلة من 15 نائباً، وهي تعتبر أنّها حسب المزاج الشعبي العام، ستحصد مزيداً من المقاعد النيابية في أيّ انتخابات مقبلة. وهي متحمسة لخوض هذه الانتخابات، وبدأت العمل منذ لحظة إقفال صناديق الإقتراع في أيار 2018، و»تعدّ العدّة» تحضيراً للإنتخابات النيابية المقبلة.
لا شك في أنّ «البوانتاج» الذي تجريه «القوات» يخوّلها جسّ النبض الشعبي تجاه حراكها ومواقفها السياسية، إلّا أنّ البعض يعتبر أنّ الإستحقاق الرئاسي المقبل في عام 2022 يُشكّل بوصلة العمل الأساسية لجعجع، الذي مهما رفع سقف المعارضة، يحفظ «طريق الرجعة» مع كلّ القوى السياسية الأساسية في البلد.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا: اقتراحات بمنحة 50,000 دولار لدعم شراء المنازل المبنية حديثا
- أستراليا: السجن 30 عاما لأحد أفراد عائلة إبراهيم لإدانته بتهريب مخدرات
- باسيل يبتزّ "حزب الله"... "سلّم سلاحك"!
- أستراليا.. 21 مليون دولار: نيو ساوث ويلز تجمع أعلى مبلغ من غرامات السير منذ 7 سنوات
- أستراليا: إغلاق مدرسة جراء كورونا والسلطات تنصح الأهالي "بالتعايش مع الوضع"
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
راكيل عتيِّق
صحافية لبنانية
- «القوات»: ماذا بعد عون؟
- هل تُجرى مصالحة مسيحية تحت سقف بعبدا أو بكركي؟
- هل يمرّ قانون استرجاع الأموال المهرّبة بعد 17 تشرين؟
- بين «القوات» و«حزب الله».. علاقة «شرعيّة»
- لهذا لم يُلغِ عون إجتماع بعبدا ولم يلتقِ جعجع
- عون.. هل يفرض نهجه نظاماً رئاسياً؟
- المعارضة التقليدية «تُخلّص» السلــطة
- «حزب الله»: مع «هيركات» لهؤلاء
- بين الحريري وجعجع... جلسة طويلة!
- رسائل إلى الحكومة: «إذا مش التلاتا.. الخميس»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)