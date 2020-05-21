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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
يُنقل أنّ معظم تجار السلاح باعوا في الآونة الأخيرة كميات كبيرة من أسلحة خفيفة ومتوسطة مع ذخيرتها إلى إحدى المناطق اللبنانية التي تشهد حالة توتر دائم مع قياداتها ومعاناة اجتماعية واقتصادية....
يقول أحد المعنيين في قطاع سياحي وخدماتي، أنّه وبعد دراسة كل السيناريوات لإعادة فتح البلد تدريجاً، فإنّ ما توصل إليه معنيون هو استمرار الإقفال في ظل تفليسة الممولين والقطاع والمصارف.
زارت الدكتورة بترا خوري امس المطران الياس عودة بعيدا من الاعلام بناء لنصيحة تلقتها.
لا تزال محال تجارية مقفلة بسبب حيرة اصحابها وضياعهم في طريقة التسعير التي ستكون معتمدة....
الجمهورية
تتريّث إحدى الوزيرات في اتخاذ سلسلة من التدابير تنفيذاً لما طرأ من تقليص في موازنتها والتي تحتمل أن تفسَّر على أكثر من محمل وعلى خلفيات حساسة.
إستغرب أحد الوزراء كيف أن بعض الشخصيات التي تزوره تطلب خدمات شخصية وكأن شيئاً لم يكن.
برّر زعيم سياسي اللجوء إلى سلسلة مواقفه الإنتقادية الأخيرة من الحالة الراهنة بأن "السيف بلغ الرقاب"، ولا بدّ من إدارتها وإعادة تصويبها في الإتجاه الصحيح.
اللواء
فوجئ خبير مالي دولي كيف ان خطة اقتصادية مالية تعد في بلد، بهدف انقاذه من أزمة من نوع ما يجري في لبنان، من دون التنسيق أو التعاون مع المؤسسات المصرفية والسلطات النقدية؟!
اقتصرت احتفالات يوم القدس، بكلمات وجهت في وقت واحد من قيادات محسوبة على محور معروف، على خلفية التدابير المتعلقة بكورونا..
يضع قطب نيابي مسيحي، بصورة دائمة، في أجواء لقاءات تعقد، مرجعية بارزة، في إطار التنسيق بعد محاولات الهيمنة على الحصص المسيحية، من قبل تيّار معروف.
نداء الوطن
استياء فلسطيني من آلية صرف المساعدات الإغاثية من قبل "الأونروا"، إذ تبين أنها غير منظمة وشابها الكثير من الأخطاء فضلاً عن اعتماد آلية فيها الكثير من عدم المساواة وسوء التوزيع.
مسؤول فرنسي زار بيروت سراً على متن طائرة عسكرية وهدف الزيارة كان الاطلاع عن قرب على خطة الحكومة.
تردد أن سبب زيارة اللواء عباس ابراهيم إلى سوريا هو رفض السلطات السورية فتح الحدود مع لبنان لتأمين مرور العائدين من الأراضي اللبنانية.
الأنباء
أصر اللقاء الديمقراطي في جلسة مناقشة خطة الحكومة الإقتصادية في اللجنة المكلفة بذلك، على وجود الاتحاد العمالي العام وممثلي صغار المودعين والشرائح العاملة، الى جانب الهيئات الاقتصادية والمصارف ومصرف لبنان.
أكد مرجع سياسي أن محاولات الاقتطاع من أموال المودعين لا تزال مستمرة وقائمة عبر طرق ملتوية ومخفية، وذلك بالرغم من النفي العلني من المعنيين.
البناء
تقول مصادر دبلوماسية إن حرب الاستنزاف الدائرة بين كل من ثنائي تركيا وقطر وحلف السعودية والإمارات ومصر والتي صارت ليبيا مسرحها الرئيسي تدور في الفضاء الأميركي السياسي ما منح روسيا وإيران وسورية فرصة تنفس في المراقبة والاستثمار، خصوصاً مع تقرّب خليجي من سورية وانسحاب عسكري تركي نحو ليبيا من إدلب.
قالت مصادر حكومية إن التشاور اللبناني السوري العراقي على بناء منصة تعاون اقتصادي وأمني قطعت شوطاً مهماً وإن بين بنودها تجارة الترانزيت وملف النفط والمشتقات النفطية والتهريب وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب وتطوير التبادل التجاري بالعملات الوطنية وسيتوّج بلقاء ثلاثي تستضيفه بغداد.
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سيدني - استراليا
- عقد الفيول: سريّة مزمنة تغلّف الغش
- عون يطالب المجتمع الدولي بـ43 مليار دولار
- تشريع وتعيينات بعد العيد.. والمصارف تردّ على «الخطة» بخطة
- أسرار وخفايا لبنانية
- إقالة رئيس الجمهورية ممكنة؟
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