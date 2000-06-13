63 إصابة بكورونا والعدد الإجمالي 1024!

تخّطى عداد "كورونا الألف حالة مع تسجيل 63 إصابة جديدة وهو رقم مرتفع مقارنةً مع ذلك المسجّل منذ أواخر شهر شباط الفائت، تاريخ الإعلان عن أوّل إصابة محلّية. واللافت أن الإصابات انقسمت بين 36 محلّية و27 في صفوف الوافدين من الخارج. ويعيد هذا الارتفاع فرضية العودة إلى الإغلاق التام والتراجع عن إجراءات رفع التعبئة تدريجياً، لا سيما إذا شهدت الأيام المقبلة استقراراً في الأعداد اليومية.

"التقرير اليومي": وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 63 حالة كورونا جديدة، وجاء في التقرير:

9 إصابات في مزبود: صدرت النتائج الأولية، عن مستشفى رفيق الحريري في بيروت، للفحوص المخبرية لأكثر من 100 شخص في محلة رأس ابو علي في بلدة مزبود، وأظهرت تسجيل 9 اصابات جديدة، يبدو انها اقتصرت على عائلة الإصابتين السابقتين من آل فواز المقيمين في مزبود، وهم من سكان شحيم. وأكدت مصادر طبية ومعنية بالموضوع ان النتيجة اولية، بانتظار النتائج الرسمية مساءً وان الإصابات ضمن الحلقة العائلية الضيقة مبدئياً من دون انتشار.

3 إصابات في مشتى حسن: وفي بلدة مشتى حسن الحدودية، تولى الصليب الأحمر ليلاً نقل 3 مصابين بفيروس "كورونا" المستجد من عائلة واحدة الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي، بإشراف محافظ عكار عماد اللبكي ومن رئيس طبابة محافظة عكار حسن شديد، بالإضافة الى فتى عمره 14 سنة من العائلة نفسها لإجراء اختبار الـ PCR له كونه مخالطا.

وأصبح عدد الحالات المثبتة إصابتها في البلدة 4، بعد أن سجلت إصابة سيدة قبل يومين وتم نقلها الى احد المستشفيات للمعالجة.

وبناء عليه، أوفدت وزارة الصحة فريقا طبيا وتمريضيا الى البلدة برئاسة شديد، بالتنسيق مع البلدية والاجهزة الامنية المعنية لأخذ عينات PCR عشوائية وخصوصا للمحتمل اختلاطهم بمصابين بشكل مباشر ومحيطهم .

وكانت دورية من مكتب القبيات في مديرية أمن الدولة في محافظة عكار عملت ليلاً على إقفال المقاهي والمحال التجارية في البلدة التي شهدت اكتظاظا كبيرا وبشكل مخالف لقرار التعبئة العامة وخطة الطوارئ الصحية.

نتائج سلبية في عنقون: من جهتها، أعلنت بلدية عنقون في بيان أن "نتائج فحوص الـ pcr التي أجريت من قبلها بالتعاون مع وزارة الصحة بتاريخ 17/5/2020 اتت جميعها سلبية. وطلبت من سكانها التزام الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل الحفاظ على سلامتهم".

بشمزين: كذلك، أعلنت بلدية بشمزين في بيان ان "جميع الوافدين إلى البلدة بين تاريخ 23 نيسان و5 أيار قد خضعوا جميعهم إلى فحص الPCR فور انتهاء مدة حجرهم وأتت نتائجهم كلها سلبية".

إصابة امرأة في الوردانية: كما أعلنت بلدية الوردانية في اقليم الخروب عن "تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلدة للسيدة ز.ب. القادمة من الكويت بتاريخ 2020/05/08، والتي كانت خلال الفترة السابقة ملتزمة بالحجر في منزلها الكائن في بلدة الوردانية".

وطلبت البلدية في بيان، ممن "خالطها او خالط أحد اقربائها الساكنين معها في نفس الحي خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم في بيوتهم والتواصل مع خلية الأزمة في الوردانية على الأرقام التالية: رقم البلدية : 07973200، رقم الطوارئ: 79142546، رقم مسؤول اللجنة الصحية السيد رامي عبده: 81659293. والمسؤولية تقتضي منا جميعا التعاون مع البلدية في الإجراءات التي ستتخذها بالتعاون مع وزارة الصحة لحماية منطقتنا وتطويق انتشار الوباء".

وساحل الزهراني: بدوره، أعلن اتحاد بلديات ساحل الزهراني ان نتائج الفحوص التي اجريت في اطار مكافحة فيروس كورونا جاءت سلبية، وكان الاتحاد أجرى فحوصا عشوائية للمواطنين في بلدات البيسارية والبابلية والسكسكية وانصارية.

واعلن رئيس الاتحاد علي مطر أن "الوضع يسير في الاتجاه الصحيح، وهو مؤشر جيد ولكنه لا يبرر ان يتراخى المواطنون"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالاجراءات المعتمدة للوقاية، كي لا تتدهور الامور نتيجة عدم اللامبالاة وخصوصاً أن الفيروس لم يختف بعد ولم يوجد له لقاح، وما زال يشكل خطراً".

وشكر مطر الهيئات التي تتعاون مع الاتحاد ومكتب الصحة والطبيب نضال حطيط ورؤساء البلديات وعيادة LAU ولجنة ادارة الكوارث في الاتحاد التي تتابع كل التفاصيل منذ بدء الازمة.

وفي الدكوانة: أعلنت لجنة الطوارئ في بلدية الدكوانة - مار روكز - ضهر الحصين ان "نتيجة الفحوص المخبرية PCR التي اجراها المختبر النقال المتخصص التابع للجامعة اللبنانية الاميركية LAU، لحوالى 30 شخصاً بطريقة عشوائية، جاءت كلها سلبية من دون تسجيل اي اصابة بفيروس "كورونا".

وأشارت في بيان إلى ان "الاشخاص الذين اجريت لهم هذه الفحوصات، تم انتقاؤهم من العاملين في السوبرماركت، ومحطات الوقود وشرطة البلدية وفرق الاشغال وعدد من السكان".

فحوص في إقليم الخروب غداً: أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي والجنوبي في بيان، تحديد مواعيد إجراء فحوص pcr التي تجريها الفرق المتخصصة في مستشفى سبلين الحكومي بالتعاون مع مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بإشراف وزارة الصحة ليوم غد، في عدد من قرى إقليم الخروب على الشكل التالي:

9,00 حصروت.

10,00 الزعرورية.

11,30 بسابا.

13,00 جون.

14,30 المغيرية.

15,30 دلهون.

وأشارت الى ان الفحوص ستكون محصورة بالأسماء التي حددتها خلايا الأزمة في البلدات المذكورة.