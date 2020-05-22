- أستراليا تنزل إلى مجاري الصرف الصحي لتقفي أي أثر لفيروس كورونا
- أستراليا: تارغت يعلن إغلاق 75 متجرا وتحويل عدد آخر إلى Kmart
- مصور الفقراء يخشى إبادة شعوب الأمازون بعد كورونا
- حكومة دياب... 100 يوم من "اللّت والعجن"
- مخاطر الجوع: تفاهم دياب وسلامة على لجم الدولار والأسعار
- اقتراح لـ«الكابيتال كونترول»... بعد تهريب الدولارات
- انقلاب باسيل: رئاسة وسلعاتا.. وقانون قيصر
- لبنان يدفع ثمن الحرب السورية: متغيرات كبيرة تأميماً وتقسيماً
- "قاضية القصر": بطولة على حساب باسيل!
- جردة المئة يوم من عمر الحكومة: السفينة تغرق
- حسان دياب: 100 يوم من التخبّط والعزلة
- منصّة مصرف لبنان للدولار: هل عطّلها "حزب الله" بمازن حمدان؟
- الهدنة الجنبلاطية... وخط الزلازل من دمشق إلى بيروت
- محاضر التحقيق مع مازن حمدان: الحاكم وصلني بالصرّافين! سلامة يعترف: كنتُ أعلم!
- الطائف والدولة المدنية بين باسيل وقاسم
- أيّ مستقبل للمساهمات الأجنبية في المصارف؟
- اعتصامات في «الطاقة» و«الاتصالات»
- خطة الـ 1200 مليار ليرة تعود إلى الهيئة العامة
- أستراليا.. "شرير وخسيس": السجن لمخطط الهجوم الإرهابي في ملبورن ليلة رأس السنة
- أستراليا: المتهم بقتل زوجته في سيدني كان قد صدر بحقه "أمر عنف منزلي"
- الشهادة الجديدة لـ"قيصر": معارضون يبتزّونني
- في طرابلس: ما لـ"كورونا" بميتٍ إيلامُ
- يا نادين اغفري لهم
- تطورات في قضية رجل الأعمال السوري.. قرار بمنع رامي مخلوف من السفر
- توقعات الأبراج ليوم May 22, 2020
- دياب في مئوية أيام حكومته الأولى: أنجزنا 97% من الالتزامات
- لبنان: دياب في «مئة يوم على حكومته» يصوّب على الداخل ويستنْجد بـ... الخارج
- ما هي المُعطيات الأربع التي دفعت السيّد خامنئي للمُطالبة باستِئصال النظام الصهيوني؟ ولماذا كانت إيران البادئة بإشعال فتيل الحرب “السيبرانيّة” واستهداف بُنى تحتيّة إسرائيليّة؟ ولماذا سيكون الاحتفال بيوم القدس مختلفا هذا العام؟
- ترامب يتّهم الصين بـ"عمليّة قتل جماعيّة عالميّة"!
- ثروة الأسد قيد التحقيق
- دياب يفنّد إنجازات حكومته.. السلطة في واد والشعب في آخر!
- الدولة اللبنانية تحجز إحتياطيا على أملاك النائب هادي حبيش
- 63 إصابة بكورونا والعدد الإجمالي 1024!
- انتكاسة النفط والغاز الكبيرة في لبنان
- بالفيديو: دعاء زوال إسرائيل
- أستراليا.. بالفيديو: إصابة 12 شخصا في غرب سيدني بعد اقتحام سيارة محل ملابس للمحجبات
- ساعةَ يُسَلَّمُ فيها الشرقُ
- مراجعة باردة لتقسيم الوطن العربي: العدو الاسرائيلي يحكم تخاذل العرب.. تحت الغطاء الاميركي!
- عقد الفيول: سريّة مزمنة تغلّف الغش
- عون يطالب المجتمع الدولي بـ43 مليار دولار
- تشريع وتعيينات بعد العيد.. والمصارف تردّ على «الخطة» بخطة
- أسرار وخفايا لبنانية
- إقالة رئيس الجمهورية ممكنة؟
- «القوات»: ماذا بعد عون؟
- «حزب الله» لن يعطي باسيل وعداً رئاسياً
- في المئوية الأولى: دياب يطلب أسبــاباً تخفيفية.. ولكن؟!
- مقاومة «مستقبلية» لفرض مرحلة انتقالية
- «مشهد» الأسواق سيكون مختلفاً بعد 4 أشهر
- عالم كبير يصدم الجميع بشأن "لقاح كورونا"
- أستراليا.. 21 مليون دولار: نيو ساوث ويلز تجمع أعلى مبلغ من غرامات السير منذ 7 سنوات
حكومة دياب... 100 يوم من "اللّت والعجن"
التشكيلات القضائية إلى بعبدا الأسبوع المقبل... وعون لن يتخلّى عن "ذراع العهد"
بينما تتشقق أرضية حكومته تحت وطأة "الخبيط واللبيط" الدائر بين مكوناتها وصولاً إلى اهتزاز العلاقة بين الراعيين الرسميين لتشكيلته الوزارية، "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، على خلفية التصريح المريب للنائب زياد أسود حول سلاح الحزب ولم تتنكر مرجعيته لأحقية الجدلية التي أثارها من دون أن تتبناه رسمياً حسبما بدا من تسريبات "ميرنا الشالوحي" مكتفيةً بالإشارة إلى أنّ الاتصالات مع قيادة الحزب مستمرة و"آخرها أمس الأول" عقب كلام أسود، وفي حين أنّ الأرض تتزلزل تحت أقدام المواطنين ومختلف القطاعات مخلفةً شروخاً اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية لا تعد ولا تحصى، أطل رئيس الحكومة حسان دياب مزهواً أمس بمئويته الأولى من "دارته" في السراي الكبير متحدثاً عن "إنجازات" بعضها خلّبية ومعظمهما مقتبسة في عناوينها ومضامينها من خطط وأوراق الحكومات السابقة... لتكون خلاصة الكلام تتويجاً لمسيرة 100 يوم من "اللّت والعجن" سيما وأنّ دياب بدا بين مقال صحيفة "واشنطن بوست" عن أزمة الرغيف والمجاعة في لبنان، وبين التباهي في السراي بتحقيق 97% من الإنجازات التي وعد بها اللبنانيين أشبه بحاكم من صنف حكام الشرق المنفصمين عن الواقع... ولعلها القيمة المضافة في "البورتفوليو" المطلوب من قبل أركان الدويلة المتحكمة بالدولة وبتشكيلتها في هذه المرحلة!
أما في مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فقد استؤنفت "المناقشات البناءة" حسبما وصفها المتحدث باسم الصندوق أمس مع الجانب اللبناني وتميزت بجلسة "استجواب" لوزير الطاقة ريمون غجر حول ملف الكهرباء وفق تعبير أوساطه ربطاً باستفسار الوفد الدولي المفاوض عن كل جوانب الملف والخطط المستقبلية لوقف الهدر الحاصل فيه، في وقت أسفرت الوساطة التي طلبها رئيس الحكومة من رئيس جمعية المصارف سليم صفير لجمعه مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن زيارة الأخير السراي واجتماعه بدياب والتوصل إلى صيغة دعم بالعملة الصعبة لتمويل استيراد السلع الأساسية سترتكز في جوهرها على ملايين الدولارات التي يتم الاستيلاء عليها شهرياً من التحويلات النقدية الالكترونية من الخارج إلى اللبنانيين وإرغامهم على استلامها بالليرة اللبنانية لصالح تجيير الدولارات المستحقة لهم إلى المصرف المركزي لإعادة ضخها في الأسواق والحسابات المصرفية الخاصة بعملية الاستيراد.
وفي الغضون، يبدو أنّ سؤال القيمين على صندوق النقد عن الإصلاحات القضائية انطلاقاً من الاستفسار عن مصير التشكيلات القضائية والسبب وراء عرقلة ولادتها، "حشر" دوائر السلطة فمنحت الضوء الأخضر لإعادة تحريك عجلة هذا الملف، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" أنّ التشيكلات ستصل الأسبوع المقبل إلى قصر بعبدا ليتم وضعها في عهدة رئيس الجمهورية بعد نيلها التواقيع اللازمة من وزيري العدل والمالية ورئيس الحكومة. وأوضحت المصادر أنه بعد تقسيم وزيرة العدل ماري كلود نجم المرسوم الى مرسومين وإرسال التشكيلات المتعلقة بالقضاء العسكري إلى وزيرة الدفاع زينة عكر، تم التوصل إلى صيغة تقضي بإعادة عكر المرسوم الى مجلس القضاء الأعلى مع طلب خفض العدد المحدد بالكادر العسكري إلى 12 بدلا من 18، مشيرةً إلى أنّ هذه الصيغة ستحظى بقبول مجلس القضاء باعتبارها لا تتعارض مع الأصول القانونية المرعية في التشكيلات لا سيما وأنّ العدد المحدد في الملاك هو 12 فعلياً والقضاة الستة الإضافيون إنما تم ضمهم إلى لائحة التشكيلات تحسباً للحاجة إلى أعداد إضافية في المحكمة العسكرية.
وعليه نقلت المصادر أنّ مجلس القضاء الأعلى سيعمد إلى شطب 6 أسماء من التشكيلات العسكرية والإبقاء على 12 اسماً من دون أن يقبل بتدخل أي جهة سياسية في تعديل الأسماء التي يختارها لملء المواقع القضائية، على أن يُرسل المرسوم مجدداً إلى وزيرة العدل بحيث سيُعاد دمج المرسومين (العدلي والعسكري) في مرسوم واحد بحسب الأصول ويُرسل الى وزير المال ورئيس الحكومة للتوقيع عليه تمهيداً لرفعه إلى رئاسة الجمهورية. وهنا عبرت المصادر عن توجس لا يزال يحيط بالملف جراء استمرار "عقدة القاضية غادة عون على حالها"، موضحةً أنّ دوائر القصر الجمهوري لا تزال تلوّح بعدم إقدام رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم التشكيلات القضائية قبل التوصل إلى تسوية معينة بشأن المركز القضائي المنوي إسناده إلى القاضية عون، مع إمكانية الإصرار على إبقائها في موقعها الحالي حيث يبدي رئيس الجمهورية حماسةً لاستمرارها في عملية فتح الملفات ومتابعتها باعتبارها "ذراع العهد" القضائية، وهنا بيت القصيد في عدم تحديد رئيس الجمهورية موعداً حتى الآن لاستقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود تأكيداً على أنه لن يرضى بالتخلي عن القاضية عون.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حكومة دياب... 100 يوم من "اللّت والعجن"
- مخاطر الجوع: تفاهم دياب وسلامة على لجم الدولار والأسعار
- اقتراح لـ«الكابيتال كونترول»... بعد تهريب الدولارات
- انقلاب باسيل: رئاسة وسلعاتا.. وقانون قيصر
- جردة المئة يوم من عمر الحكومة: السفينة تغرق
- حسان دياب: 100 يوم من التخبّط والعزلة
- منصّة مصرف لبنان للدولار: هل عطّلها "حزب الله" بمازن حمدان؟
- محاضر التحقيق مع مازن حمدان: الحاكم وصلني بالصرّافين! سلامة يعترف: كنتُ أعلم!
- أيّ مستقبل للمساهمات الأجنبية في المصارف؟
- اعتصامات في «الطاقة» و«الاتصالات»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)