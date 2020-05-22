أسرار وخفايا لبنانية

النهار

لاحظ نواب في الاجتماعات الأخيرة للجنة المال والموازنة ان نواب كتلة التنمية والتحرير لم يدلوا باي ملاحظات او تعليقات على الخطة المالية للحكومة.

يقول احد المتابعين لحراك فريق سياسي ان اثارة موضوع النازحين في قصر بعبدا أخيرا وما سبقه من مواقف لحزب الله تصب في خانة المعركة المفتوحة لاستعجال التطبيع مع دمشق وتأمين الزيارة الأولى رئيس الحكومة لسوريا.

لوحظ ان موجة الاصداء الواسعة التي اثارتها تصريحات النائب ايلي زياد اسود مساء الأربعاء استتبعت فورا غداتها بتوزيع خبر عن لقاء بين الوزير السابق جبران باسيل والمسؤول البارز في حزب الله وفيق صفا.

استغرب معنيون ان تسمح الحكومة بفتح المسابح وقطاعات أخرى فيما تقرر عدم اجراء الامتحانات الرسمية بكل ما يحمله ذلك من تداعيات مؤذية وسلبية.

الجمهورية

خلفت إجراءات غير مدنية حالاً من البلبلة في قطاع كبير ولجأ البعض الى إخفاء وثائقه وأتلف ما لا تحتاجه المعاملات الرسمية.

قال نائب إن التفاوض الذي يجري بين الطرف اللبناني والجهات الدولية المانحة هو حوار طرشان من طرف واحد إذ إن الخارج يصرخ عالياً مطالباً بالإصلاحات والمعنيون في لبنان لا يسمعون.

سئل قاضٍٍ معني بالتحقيقات مع المتلاعبين بسعر صرف الليرة عن هذا الملف فأجاب: تخبيص بتخبيص.

اللواء

نصحت جهات دولية لبنان، بعدم استعجال التطبيع مع دولة قريبة، على خلفية انتظار التطورات الاقليمية والدولية المتعلقة بمصير النظام فيها!

يُبدي قطب وسطي، في مجلس خاص استغرابه لتفاوت الأرقام الرسمية بين مصدر ومصدر، وانعكاس ذلك على سمعة الدولة في لبنان.

تسود الأسواق التجارية حالة من انعدام الوزن، لجهة التسعير بالليرة اللبنانية، ثم القسمة على ألفين للإحتساب بالدولار، الأمر الذي "يدوبل الأسعار" في كلا الاحتمالين.

نداء الوطن

تحدثت أوساط عن اتصالات مكوكية بعيدة من الاضواء بين القوى السياسية الاساسية من أجل الوصول الى توافق حول العفو، لتمريره بأوسع غطاء وطني على قاعدة ان تستفيد منه معظم المكونات ويكون مدخلاً لمعالجة قضايا تمّت مقاربتها بشكل استنسابي في زمن الاحتلال السوري.

يتساءل المراقبون كيف تقول إحدى الشركتين المشغلتين للخلوي انها مسؤولة عن ادارة القطاع خلال الفترة الانتقالية بينما قرار الحكومة واضح بالاسترداد على عكس الشركة الثانية التي بدأت اجراءات التسليم.

يتردد أن اجتماعات مكثفة تحصل بين مجموعات مدنية معارضة استعداداً للمرحلة المقبلة والتي قد تشهد انفجاراً شعبيا

البناء

قالت مصادر سياسية بارزة إن ترتيبات سبقت اللقاء المفصليّ الذي جمع بين رئيس الحكومة وحاكم المصرف بتوصيف اللقاء بجلسة مصارحة وتفاهم للتأسيس للفوز بالمرحلة بعنوانين سعر الصرف ومفاوضات صندوق النقد الدولي. وقالت المصادر إن اللقاء ترجم المطلوب ووضع أسساً ستحكم الشهر المقبل بتحسن واضح في الأسواق والمفاوضات.

كشفت مصادر أردنيّة عن تلقي رئيس الحكومة الأردنيّة رسالة من نظيره العراقي يستمزج رأيه بإقامة سوق مشتركة تضمّ العراق وسورية والأردن ولبنان وتوضع لها ضوابط تبادليّة جمركيّة خاصة وتسهيلات لتبادل الطاقة الكهربائيّة والنفط وصيغة لتسعير بيني للعملات يتيح تنقل المواطنين واستعمال عملتهم الوطنية. وقالت المصادر إن الأردن متحمّس للمشروع.