أسرار وخفايا لبنانية

أسرار النهار

فوجئ مواطنون بأحد مستشفيات المتن مقفلاً والغبار يغطي مداخله خصوصاً بعد اعلان نائب في منطقتهم أنه فتح المستشفى على نفقته الخاصة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

تحاول جهات للضغط نحو تفريغ عدد من الأساتذة في الجامعة اللبنانية ، في ظل غياب مجلس الجامعة ، وعدم إنتظام آلية لإختيار الاسماء، بعضها جديد، والبعضُ الآخر قديم ، مما يُنذرُ بأزمةٍ جديدة في التعيينات.

قال مرجع سياسي في مجلسه، إنّه يتوقّع المزيد من الأزمات الاقتصادية والإجتماعية، وعلى هذا الأساس تهمه حاليا معالجة الوضع في منطقته من خلال حال خطة طوارئ تداركاً للأسوأ.

يكشف أحد النواب البارزين، أنّ الرسائل الخليجية للعهد وللحكومة ستتوالى تباعاً خلال المرحلة الراهنة عبر زيارات لمرجعيات سياسية وحكومية سابقة.

أسرار الجمهورية

نبّه موفد أممي الى أن المفاوضات التي تسبق التمديد للقوات الدولية هذه المرة تختلف في شكلها ومضمونها عن المرّات السابقة لأسباب لبنانية داخلية.

توقع أحد الوزراء أن يزداد نفور الطبقة السياسية من الحكومة الحالية مع انقضاء مئة يوم على نيلها الثقة.

لاحظت أوساط سياسية أن جهة نافذة مصممة على استهداف تيار بارز من خلال كوادره خصوصاً بعد انتهاء التسوية التي كانت قائمة.

أسرار اللواء

وصفت مواقف قيادات معنية من مسألة إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا بأنها تدخل في باب "تبرئة الذمة"، لا أكثر ولا أقل.

تزايدت الرهانات، في الساعات الماضية على إمكان هبوط محدود لسعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية، ولكن من دون الاستناد إلى أسس قوية؟!

استغربت مصادر دبلوماسية صديقة، كيف لم يتمكن لبنان بعد من الحصول، على الأقل، على دعم صندوق النقد له، في قضية مكافحة كورونا، على غرار ما حصل مع دول في المنطقة، كمصر والأردن.

خفايا نداء الوطن

عُلم أنّ صاحب شركة نفطية ذُكر اسمه خلال التحقيقات في ملف تزوير نتائج اختبارات الفيول لكن لم يتمّ استدعاؤه إلى التحقيق كونه مقرباً من رئيس تيار بارز.

حاولت مرجعية روحية جسّ النبض لإجراء لقاء تهدئة بين عدد من القيادات المتخاصمة فأتى الجواب سلبياً من معظمهم.

ردّدت أوساط سياسية أنّ "حزب الله" قد يتجه في ضوء التطورات إلى الانسحاب من متابعة الملفات الداخلية وتسليم دفة إدارتها كلياً إلى الرئيس نبيه بري نيابةً عن الثنائي الشيعي

البناء

ـ خفايا

أبدت مصادر مالية خشيتها من تأثير أي تعثر ولو مؤقت في خطة الكهرباء ناتج عن محاصصة التعيينات أو محطات الإنتاج إلى تغيير في المناخ الدولي الإيجابي في مفاوضات صندوق النقد الدولي ومسار مؤتمر سيدر. وقالت المصادر إنه إذا حدث ذلك فستكون نهاية التعامل الخارجي مع الحكومة كتعبير عن مرحلة جديدة.

ـ كواليس

قالت مصادر أممية إن الوضع في ليبيا سيغير الجغرافيا السياسية والعسكرية في شمال أفريقيا حيث اندفاعة تركية تستند إلى تنظيم الأخوان المسلمين تهزّ ثبات الخرائط منذ إخراج الأخوان من الحكم في مصر وتونس. ودعت المصادر إلى مراقبة الأوضاع الجزائريّة والمصريّة والتونسيّة بعناية.

الانباء

*عودة نائب

عاد نائب عن قضاء بعبدا للظهور الإعلامي منذ أسبوع، بعد غيابه بشكل لافت وغير مبرر منذ سنة وأكثر.

*مصلحة نفعية

تستخدم إحدى الشركات العاملة في تشغيل قطاع الكهرباء صلة الملكية العائلية مع وسيلة إعلامية بقصد الضغط في الملف لمصلحة نفعية.