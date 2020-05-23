- لماذا يزدهر اليوم هذا الكذب على الفلسطينيّين وباسم فلسطين؟
- أيام باسيل ونصرالله الصعبة: التطبيع مع الأسد وإرضاء أميركا
- طبخة باسيل وبرّي لإحياء مشروع كابيتال كونترول: فات الأوان
- في مستشفى رفيق الحريري... لا عيد لمن صنعوا لنا العيد هذا العام
- نتنياهو: من يهددون بـ «إبادتنا» هم أنفسهم في خطر مماثل
- «كورونا» يتقدم ويعيد احتمالية «الإقفال العام».. وانفراجة بين دياب ومحيطه
- لبنان: هل ينجح «المركزي» باستراتيجية «الدولار المدعوم» لمواد أساسية؟
- قرار بحجز ممتلكات النائب حبيش بدعوى رفعتها قاضية مقربة من عون
- الجعجعة لترامب والطّحن للصين.. كيف بدأت العُملة الرقميّة الصينيّة في إطاحة الدولار من عرشه والتّأسيس لنظامٍ ماليٍّ جديد؟ وأين نجح الزعيم الصيني وفَشِل الأمريكي؟ ولماذا كانت ميركل أبرز الناجحين في اختِبار كورونا للزّعامات العالميّة؟
- بسبب خلافها مع أستراليا.. هل تلجأ الصين للغاز القطري؟
- بيلا حديد في بيكيني مثير!
- التسويات المالية مجددا بديل "البرامج الورقية"؟
- الكابيتال كونترول على طاولة الصندوق... والمصارف لحل عادل
- أسرار وخفايا لبنانية
- بين الدولة والمنهبة!
- بين مشروع هدّام وحالة هذيان
- من أين سيأتي «المركزي» بالدولارات لدعم الليرة؟
- الحكومة: «الحشيشة» نفط لبنان!
- إن كرَّر دياب «ما خَلّونا نشتغل» عليه أن يسمّي؟!
- لقاء باسيل- صفا: الفروقات لا تعني الافتراق
- هبطت الفوائد في العالم.. ماذا عن فوائد دين لبنان؟
- أستراليا: مثول السائق المسؤول عن حادث "حجاب هاوس" أمام المحكمة
- "كورونا" يُربك الحكومة: البلد لم يعد يحتمل الإقفال!
- مؤشرات الإنفجار تسابق خطط الاستقرار.. وبري: اللهم إني بلغت!
- متى سيتبرّأ زياد أسود من باسيل؟
- باسيل وحزب الله: الفيدرالية مقابل شرعية "الدويلة" المهيمنة
- الحكومة في 100 يوم: نكثت 97 % من الوعود
- هل يستقبل نصرالله رئيس "التيار الوطني" قريباً؟
- رياض سلامة من "معاند"... إلى Poker face
- كورونا يرتفع "هستيرياً": إلى الكارثة.. ومناعة القطيع؟... البزري: الوزارت كلّها مقصّرة
- "القوات" والأميركيون... هل من جديد؟
- يوم خبط غازي كنعان يديه على الطاولة
- عشرون عاماً على تحرير الأرض... متى تتحرّر الدولة؟
- حكومة صندوق النقد في مواجهة الذات
- دياب ــ سلامة: تطبيع أم مصالحة أم مساكنة؟
- بري: دعوات الفيدرالية تكملة لصفقة القرن
- نصرالله: المستسلمون لإسرائيل جائعون وموقفنا من فلسطين لن يتغيّر
- العمالة لم تسقط بمرور 20 عاماً على التحرير
- أوراق من العقل العسكري للمقاومة في مسيرة التحرير
- بري يُحذّر من الفدرالية: لقانون انتخابي خارج القيد الطائفي
- علماء في أستراليا يختبرون أسرع إنترنت في العالم
- بري ينحاز إلى حزب الله في الحملة المتبادلة مع العونيين
- مع "حزب الله" وضدّ العونيين
- توقعات الأبراج ليوم May 23, 2020
- موت الطبقة الوسطى في لبنان
- نصر الله: الاحتجاجات الشعبية رهان إسرائيل لإسقاط المقاومة
- سقوط طائرة ركاب باكستانية تقل 99 على منطقة سكنية مزدحمة في كراتشي
- ثلاثة مخاطر كورونية ينذر تفلتها بالكارثة الحتمية!
- أستراليا تخفض تكاليف برنامج إعانات الأجور بنحو 39 مليار دولار
- أستراليا تمدد حظر دخول السفن السياحية إلى مياهها لمدة 3 أشهر
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
كورونا يرتفع "هستيرياً": إلى الكارثة.. ومناعة القطيع؟... ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
أيام باسيل ونصرالله الصعبة: التطبيع مع الأسد وإرضاء أميركا
ثلاثة إيقاعات تنتظم عليها التطورات السياسية في لبنان. جميعها ترتبط بشكل أو بآخر بالملف السوري. الأول، البحث المفتوح في إعادة تطبيع العلاقات الرسمية مع سوريا. والثاني، التحضير لعقد لقاء بين أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، ورئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، لترتيب العلاقات وتحديد الأولويات. والثالث، استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وسط شروط دولية، لا سيما منها الأميركية، يفترض بلبنان الالتزام بها. ونقطة الإرتكاز أو الوصل بين كل هذه الملفات، هي التطورات السورية.
لبنان وآل الأسد
في الكواليس السياسية، كلام كثير عن ضرورة تطبيع العلاقة مع سوريا. كان نصر الله وباسيل قد اندفعا إليه. وكان موقف الرئيس نبيه برّي واضحاً بشأنه. وحسب ما تكشف المعطيات، فإن هذا الملف يمثل أولوية من أولويات النظام السوري. ويحظى باهتمام مباشر من قبل بشار وماهر الأسد، اللذين لا يريدان أي تواصل مع لبنان بالشكل الذي كان قائم سابقاً، ويصرّان على بناء علاقات من دولة إلى دولة بشكل رسمي وعلني. ولذلك، بدأ نقاش من نوع التحضير لزيارة رسمية إلى سوريا من خلال وفد وزاري.
دفعت هذه المواقف الأميركيين إلى فتح عيونهم أكثر تجاه هذا التطور. والموضوع يشكل أولوية الأولويات بالنسبة إلى الأميركيين. وهم يرفضون أي زيارة رسمية لبنانية إلى سوريا.. وإلا ستكون تبعاتها صعبة، مع اقتراب تنفيذ "قانون قيصر"، والذي لن يكون لبنان بعيداً من تبعاته وتداعياته. لذلك، ترددت أسئلة أميركية كثيرة حول مضمون كلمة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حول تحسين العلاقة مع سوريا. فكان الجواب بأن برّي يتحدث ضمن سياق واسع التوجهات، ويتعلق بتحسين علاقات لبنان بكل الدول العربية ومن بينها سوريا. وتم توجيه الأميركيين بوجوب سؤال رئيس الحكومة حسان دياب عن موقفه، طالما أن هناك تنسيقاً معه.
المعابر وترسيم الحدود
ترددت بعض المعلومات عن حماسة حكومية حول ترتيب زيارة إلى سوريا، وإن لم يقم دياب بالزيارة بنفسه. فمن خلال تشكيل وفد وزاري رسمي، هنا ستبدو المعادلة الأميركية المعلنة واضحة، وستصب في السياق نفسه للحملة المفتوحة على التهريب عبر المعابر غير الشرعية. بمعنى أنه طالما لبنان يخنق نفسه اقتصادياً ومالياً بفعل التهريب إلى سوريا، وتقديم الخدمات للنظام السوري، فإن اللغة الأميركية نفسها ستتكرر على الصعيد السياسي.
جزء من النقاشات بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله، ترتبط بهذا الملف، وأبعاد أخرى لا يمكن فصلها عنه، من مكافحة التهريب عبر المعابر، إلى البدء مجدداً بمفاوضات ترسيم الحدود، عبر الوساطة الأميركية، لتخفيف بعض الضغوط على لبنان. وليس بعيداً، تبقى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي الأساس المرتبط بالنقطتين السابقتين. ولا بد من تقسيم الشروط الدولية إلى قسمين، شروط إصلاحية، وشروط سياسية.
في الشروط الإصلاحية والسياسية
الشروط الإصلاحية معروفة، ولا تتوانى السفيرة الأميركية في بيروت عن ذكرها وتحديدها. فالشرط الأول، هو إنجاز الإصلاح في خطة الكهرباء، والتي ينظر الأميركيون باستغراب حول احتمال تعطيل خطة الكهرباء بسبب مشروع سلعاتا. ما يعني عودة المفاوضات إلى نقطة الصفر، بحال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول خطة الكهرباء. الشرط الثاني والأهم، يتعلق بوقف التهريب بكل أشكاله عبر المعابر الحدودية. والتأكد من إقفالها نهائياً. وهذه مسألة ترتبط بحزب الله بشكل مباشر، والذي قد تكون تسويتها إقفال معابر التهريب هذه، مقابل الاحتفاظ بمعابره العسكرية الخاصة، على طريقة المناورات السياسية المعهودة. الشرط الثالث، يهدف إلى تسريح آلاف الموظفين من مؤسسات الدولة. وهم يشكلون العبء الأكبر عليها. والرابع، هو تحرير سعر صرف الليرة.
لا تنفصل هذه الشروط عن شروط سياسية، أولها ترسيم الحدود الجنوبية، وتقديم تنازلات من قبل حزب الله في مسألة الصواريخ الدقيقة. يعني ذلك أن الأيام اللبنانية بالغة الصعوبة ستستمر. وهي ستتطور على إيقاع تطورات الملف السوري، الحافل بمتغيرات جذرية لن تنأى بنفسها عن لبنان.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
منير الربيع
صحافي لبناني
- أيام باسيل ونصرالله الصعبة: التطبيع مع الأسد وإرضاء أميركا
- باسيل وحزب الله: الفيدرالية مقابل شرعية "الدويلة" المهيمنة
- لبنان يدفع ثمن الحرب السورية: متغيرات كبيرة تأميماً وتقسيماً
- كهرباء مقطوعة بين عون ودياب.. وبرّي "ينقذ" سلامة مجدداً
- "قانون قيصر" لخنق سوريا ولبنان وطريق طهران - بيروت
- النظام السوري "يطارد" دولارات مصرف لبنان
- "التهدئة" حاجة الجميع وعنوان السياسة الراهنة في لبنان
- نصرالله وباسيل ومخطط "السوق المشرقية".. بمحاذاة إسرائيل
- دياب "التكنوقراطي".. اختصاصي خسارة المعارك
- هل يخضع دياب لتوصية نصرالله ويزور الأسد؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)