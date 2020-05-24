- قائد «الانقلاب الكبير»
- أستراليا: دعوات لتجنب الزحام في المواصلات العامة مع بدء عودة الطلاب للمدارس
- ... هل بدأ «الرقص فوق جثة» النظام السياسي في لبنان؟
- مفتي لبنان لدياب في خطبة العيد: لا نقبل تهميش رئاسة الحكومة
- «الكورونا» في إقليم الخروب.. عزل القرى أفضل وسائل المكافحة
- لهذه الأسباب .. ستسقط حكومة دياب
- حزب الله والعونيون: إفلات الغرائز الطائفية بشيوخها ومطارنتها
- فيول مغشوش أو غير مطابق للمواصفات: الجواب عند سوناطراك
- لا نريد أن نصلّي في القدس... نريد كهرباء لبشير
- ريتا أورا بـ"بيكيني" مثير!
- رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يمثل للمحاكمة في تهم فساد
- ولاية غرب أستراليا تستعد لأسوأ عاصفة منذ 10 سنوات
- لماذا يزدهر اليوم هذا الكذب على الفلسطينيّين وباسم فلسطين؟
- أيام باسيل ونصرالله الصعبة: التطبيع مع الأسد وإرضاء أميركا
- طبخة باسيل وبرّي لإحياء مشروع كابيتال كونترول: فات الأوان
- في مستشفى رفيق الحريري... لا عيد لمن صنعوا لنا العيد هذا العام
- نتنياهو: من يهددون بـ «إبادتنا» هم أنفسهم في خطر مماثل
- «كورونا» يتقدم ويعيد احتمالية «الإقفال العام».. وانفراجة بين دياب ومحيطه
- لبنان: هل ينجح «المركزي» باستراتيجية «الدولار المدعوم» لمواد أساسية؟
- قرار بحجز ممتلكات النائب حبيش بدعوى رفعتها قاضية مقربة من عون
- توقعات الأبراج ليوم May 24, 2020
- الجعجعة لترامب والطّحن للصين.. كيف بدأت العُملة الرقميّة الصينيّة في إطاحة الدولار من عرشه والتّأسيس لنظامٍ ماليٍّ جديد؟ وأين نجح الزعيم الصيني وفَشِل الأمريكي؟ ولماذا كانت ميركل أبرز الناجحين في اختِبار كورونا للزّعامات العالميّة؟
- بسبب خلافها مع أستراليا.. هل تلجأ الصين للغاز القطري؟
- بيلا حديد في بيكيني مثير!
- التسويات المالية مجددا بديل "البرامج الورقية"؟
- الكابيتال كونترول على طاولة الصندوق... والمصارف لحل عادل
- أسرار وخفايا لبنانية
- بين الدولة والمنهبة!
- بين مشروع هدّام وحالة هذيان
- من أين سيأتي «المركزي» بالدولارات لدعم الليرة؟
- الحكومة: «الحشيشة» نفط لبنان!
- إن كرَّر دياب «ما خَلّونا نشتغل» عليه أن يسمّي؟!
- لقاء باسيل- صفا: الفروقات لا تعني الافتراق
- هبطت الفوائد في العالم.. ماذا عن فوائد دين لبنان؟
- أستراليا: مثول السائق المسؤول عن حادث "حجاب هاوس" أمام المحكمة
- "كورونا" يُربك الحكومة: البلد لم يعد يحتمل الإقفال!
- مؤشرات الإنفجار تسابق خطط الاستقرار.. وبري: اللهم إني بلغت!
- متى سيتبرّأ زياد أسود من باسيل؟
- باسيل وحزب الله: الفيدرالية مقابل شرعية "الدويلة" المهيمنة
- الحكومة في 100 يوم: نكثت 97 % من الوعود
- هل يستقبل نصرالله رئيس "التيار الوطني" قريباً؟
- رياض سلامة من "معاند"... إلى Poker face
- كورونا يرتفع "هستيرياً": إلى الكارثة.. ومناعة القطيع؟... البزري: الوزارت كلّها مقصّرة
- "القوات" والأميركيون... هل من جديد؟
- يوم خبط غازي كنعان يديه على الطاولة
- عشرون عاماً على تحرير الأرض... متى تتحرّر الدولة؟
- حكومة صندوق النقد في مواجهة الذات
- دياب ــ سلامة: تطبيع أم مصالحة أم مساكنة؟
- بري: دعوات الفيدرالية تكملة لصفقة القرن
- نصرالله: المستسلمون لإسرائيل جائعون وموقفنا من فلسطين لن يتغيّر
-
لهذه الأسباب .. ستسقط حكومة دياب ...الكاتب:
-
-
-
-
أيام باسيل ونصرالله الصعبة: التطبيع مع الأسد ...الكاتب:
-
طبخة باسيل وبرّي لإحياء مشروع كابيتال كونترول: ...الكاتب:
-
في مستشفى رفيق الحريري... لا عيد لمن ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
كورونا يرتفع "هستيرياً": إلى الكارثة.. ومناعة القطيع؟... ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
«الكورونا» في إقليم الخروب.. عزل القرى أفضل وسائل المكافحة
تحولت بلدة مزبود الشوفية، إلى شبه منطقة عسكرية، بفعل الإجراءات والتدابير الصارمة، التي تتخذها قوى الأمن الداخلي بعزلها عن محيطها بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 17، حيث أقفلت المحلات والمؤسسات، وخلت شوارعها من الحركة، إلا من سيارات قوى الأمن، التي تجوبها وتسير الدوريات، لمراقبة عمليات حجر المصابين التي أجبرتهم على البقاء في منازلهم، لتمضية فترة حجرهم، وتستمر لـ 14 يوما.
ونظرا لخطورة الوضع وخشية تفاقم الأوضاع وتفلتها نحو الأسوأ، وضعت قوى الأمن عناصر منها على مداخل الأبنية حيث مكان إقامة الإصابات، لمراقبتها على مدار الساعة، والتشدد في تطبيق الحجر، ومنعتهم من القيام بأي تحرك خارج منازلهم، خشية اختلاطهم مع الآخرين ونقل العدوى، فيما منعت الحواجز التي أقيمت على المداخل، الزائر، وسمحت فقط للمقيمين وأبناء البلدة، للضرورات القصوى.
هذه التدابير والإجراءات أشاعت الارتياح وبردت الأجواء، لكنها لم تبدد المخاوف لدى أبناء البلدة، حيث يخيم على سكان مزبود البالغ عددهم أكثر من 5000 نسمة، القلق.
نائبا المنطقة، بلال عبدالله ومحمد الحجار اللذان يواكبان بشكل دقيق وبالتفصيل إجراء الفحوصات الطبية في مختلف قرى وبلدات المنطقة، وقد تابعا طوال نهار أمسى الأول الجمعة عملية فحص 255 حالة من بلدات الإقليم الجنوبية، وشملت بلدات المطلة ومزرعة الضهر وحصروت والزعرورية والجيلية وجون والمغيرية ودلهون، وأمس في مزبود، حيث شملت الفحوصات 214 حالة.
وقال عبدالله: «اليوم نضع كل جهدنا في بلدة مزبود لوجود 15 إصابة فيها، 9 منهم مرتبطين بإصابات شحيم، لعامل القربى، مع تسجيل 6 إصابات جديدة».
وأضاف «بعد أخذ الفحوصات من المخالطين في مزبود ستتوضح لنا نسبة انتشار هذا الفيروس لتطبيق فترة الحجر، والتي ستمتد لفترة أسبوعين»، مؤكدا: المهم ألا يحتك أي مصاب أو مخالط بالناس، وهذه ليست مهمة سهلة بحسب تجربتنا في برجا وشحيم، لأنه يبقى هناك تفلت لبعض المصابين والمخالطين، لذا المهم اتخاذ إجراءات قاسية وحجر كامل للمصابين والمخالطين.
من جهته قال الحجار: «إن الفحوصات التي أجريت في مزبود، على نطاق واسع، توجب علينا إعادة التأكيد على ضرورة الحجر ثم الحجر ثم الحجر، هذا الفيروس هو عدو مجهول وإذا لم نعرف كيفية التعاطي معه بذكاء ودراية وحكمة فهو سيتمكن منا».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ... هل بدأ «الرقص فوق جثة» النظام السياسي في لبنان؟
- مفتي لبنان لدياب في خطبة العيد: لا نقبل تهميش رئاسة الحكومة
- «الكورونا» في إقليم الخروب.. عزل القرى أفضل وسائل المكافحة
- لهذه الأسباب .. ستسقط حكومة دياب
- فيول مغشوش أو غير مطابق للمواصفات: الجواب عند سوناطراك
- لا نريد أن نصلّي في القدس... نريد كهرباء لبشير
- طبخة باسيل وبرّي لإحياء مشروع كابيتال كونترول: فات الأوان
- في مستشفى رفيق الحريري... لا عيد لمن صنعوا لنا العيد هذا العام
- «كورونا» يتقدم ويعيد احتمالية «الإقفال العام».. وانفراجة بين دياب ومحيطه
- لبنان: هل ينجح «المركزي» باستراتيجية «الدولار المدعوم» لمواد أساسية؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)