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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ على رغم ابلاغ احد الناشطين في الحوار ان اتصالات ستجري مع بكركي لتوضيح موقف المفتي احمد قبلان الا ‏ان البطرركية المارونية لم تتلق اتصالا في هذا الشأن ما ينبىء بحركة غير مفهومة داخل الساحة الشيعية‎.

ـ قال مصدر تربوي ان المدارس الرسمية غير قادرة على استيعاب النزوح من المدارس الخاصة في مناطق عدة بعد ‏هجمة العام الماضي وامتلاء اكثرها باعداد وفيرة‎.

ـ عُلم أنّ لقاءات واتصالات تجري بين رئيس حزب يميني وأبرز الناشطين في حراك ثورة 17 تشرين، من أجل ‏التنسيق للتحركات المقبلة في الشارع‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر رئاسية أن سقف الخطوة الإصلاحية الطموحة التي يمكن العمل لتحقيقها ودونها صعوبات كبيرة هي ‏إنجاز قانون إنتخابات يعتمد المجلسين ويمنح مجلس الشيوخ صلاحيات حقيقية ويجري إنتخابات المجلس النيابي ‏على أساس قانون النسبية ويعتمد المحافظات الخمس كدوائر خارج القيد الطائفي‎.

 

ـ كواليس‎

لم تتلق دوائر ملكية خليجية جوابا أميركيا رسميا حول كيفية الرد على الذين يعتبرون الإنكفاء الأميركي أمام ‏ناقلات النفط الإيرانية نحو فنزويلا تسليما بعالمية القوة الإيرانية وإنهاء لزمن الحصار عبر بديل هو مبادلة ‏المشتقات النفطية بالذهب خصوصا أن الخليج يشكل خط التماس الأول بوجه إيران وستنعكس عليه كل المعادلات ‏الجديدة‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ تساءلت مصادر متابعة عن جدوى رفع قيمة تعويض الودائع في مؤسسة ضمان الودائع من 5 ملايين ليرة الى ‏‏75 مليون ليرة، ما دامت الدولة لم تسدد التزاماتها المالية للمؤسسة، بحيث لا تتوافر السيولة الكافية لتنفيذ قرار رفع ‏سقف التعويض‎.

ـ لم تنجح محاولات إسترجاع بعض المستشارين السابقين لمرجع حزبي رغم الإغراءات التي طرحت في ظل ‏فقدان الثقة‎.

ـ جمّد أحد الدبلوماسيين حركته في بيروت الى أجل غير مسمى لأسباب أمنية وصحية وجمّد استقبالاته أيصا‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ رفض مرجع كبير بصورة مطلقة البحث بأي صيغة لإدخال تعديلات وزارية، بما في ذلك الأسباب أو ‏الاعتبارات، فإما الحكومة كما هي أو لا حكومة‎..

ـ لا تبدي مصادر مالية تفاؤلاً بإمكان حصول تقدّم ملموس في ما خص تدخل مصرف لبنان في سوق القطع‎..

ـ تنشغل قوى غير مدنية برصد خلفيات الأخبار غير المسندة، والإشاعات، التي تتناول أوضاعاً خطيرة، صحية ‏ونقدية وتربوية‎..‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تردد أنّ أحد المستشفيات الجنوبية يفرض على كل زواره شراء الكمامة بـ2000 ليرة من داخل الكافيتريا ‏الخاصة به، ما دفع أبناء المنطقة للتساؤل عن مدى مشروعية تجارة الكمامات داخل المستشفى، وعن غياب ‏مراقبي وزارة الصحة‎.

ـ لوحظ خلال اجتماع عقده حزب ممانع أنه عمّم على كوادره وجوب عدم تبني كلام المفتي أحمد قبلان عن تغيير ‏صيغة النظام اللبناني‎.

ـ يتساءل بعض المتابعين عن أسباب تكتم السلطات القضائية المعنية عن نتائج الفحوصات التي أجريت في ملف ‏الفيول المغشوش‎.‎

 

صحيفة الأنباء

التحرك بعد الخلاف‎

لوحظ أنّ تحركاً طال مؤخراً وزارة معنية بقطاع أساسي لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات ‏الشعبية، وقد حصل ذلك بعد أن خرج للعلن الخلاف بين تيار سياسي وحزب فاعل‎.‎

 

‎*‎تراجع عن الالتزام‎

تراجع أحد المعنيين عن التزامٍ كان تعهٍد بتنفيذه أمام مراجع رسمية، وطلب إمهاله مزيداً ‏من الوقت‎.

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