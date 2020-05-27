- "التباعد" السياسي يتمدد... و"التوتر العالي" في الكهرباء
- إحتواء "عاصفة" قبلان... ومجلس وزراء "مُكهرب" الجمعة
- أسرار وخفايا لبنانية
- بهذه الشروط يستطيع "الحزب" تغيير النظام
- قانون العفو... لن يمر
- هل يطلب المفتي إسقاط السلاح الطائفي؟
- العلامات التجارية تتهاوى والمحلات تختفي
- "خريطة طريق" بري: فرصة الإنقاذ الأخيرة
- المصارف تُفاجئ المودعين... ماذا يجري؟
- لماذا قرّر عون وباسيل رفع بطاقة الفدرالية من جديد؟
- سفينة الشحن "الكويت" تجلب اصابات كورونا جديدة لأستراليا
- أستراليا.. عمره 30 عاما: وفاة أصغر ضحية لفيروس كورونا
- الكابيتال كونترول... "عفا الله عمّن نهب"!
- كباش الصيغة في 3 قوانين أمام المجلس.. وفي ردّ مرسوم سلعاتا
- ملاحظات على مشروع «كابيتال كونترول»: تمييز ضدّ المقيمين... وخدمة شركات التأمين!
- "أرنب" الشيخ قبلان
- هل ”يُلدع” اللبنانيون من ”جحر” المصارف مرتين؟
- لبنان بلا مساعدات: صندوق النقد يرفض خطة الحكومة
- لأ. مش سنفريان!
- معركة توزيع الخسائر بدأت: الفقراء سيدفعون الثمن
- قانون العفو يقرّ غداً: العملاء و"الإرهاب" والمخدرات..
- حزب الله بلسان قبلان للمرشّحين الرئاسيين: كرسي بعبدا ثمنها مؤتمر تأسيسي
- لبنان: توتر بين ابن المفتي وصهر الرئيس
- لماذا القلق على بيروت؟
- لبنان المأزوم يتأرجح بين مشروعي الفدرلة والإقصاء
- المسيحيون ينتفضون... لا عفو من دون"المُبعدين" و"المحكومين"
- "دير عمار 2"... مسوّدة مبهمة
- أنطوان مسرّة عن كلمة قبلان: جهل كامل لمفهوم الميثاق
- رئيس "أمراض الرئة" في "الحريري": كورونا باتت أضعف في لبنان
- دياب على الحياد... و"اللقاء التشاوري" يُسجّل ملاحظاته
- "أمل" تُحذّر من "الشعبوية"... و"حزب الله" يرفض "المقايضة"
- واشنطن تُحْيي ملفّ ترسيم الحدود... من «معبر» باسيل
- الحكومة بعد الوباء: الانهيار بلا قفازات ولا أقنعة
- ألان بيفاني يُزعجهم
- يجب أن يكون هدف المقاومة تحويل كل الصواريخ إلى دقيقة
- لبنان يشارك في حصار سوريا
- شروط إسرائيليّة للمساعدات الدوليّة: الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة تغري تل أبيب
- «أنوار المصيلح» في مواجهة بشير أبو زيد
- أردوغان والوهم.. والانتقام من مرحلة
- أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس: سنتحرّك في بيروت
- بري مستاء من طروحات «قبلان».. و«الصحة»: كورونا الثانية آتية
- لبنان بين «قانون قيصر» و«الإنزال» الإيراني في فنزويلا
- جلسة تشريعية غداً نجمها العفو العام.. وخلاف حول الفارين لإسرائيل
- توقعات الأبراج ليوم May 27, 2020
- المُقاومة اللبنانيّة بقِيادة السيّد نصر الله تَحتفِل بالذّكرى العِشرين لتحرير جنوب لبنان.. لماذا كان هذا النّصر مِحوريًّا غيّر كُلّ المُعادلات في المِنطقة؟ وهل سيتكرّر قريبًا في الجبهة الشماليّة والشرقيّة؟ وما هي أبرز دروسه المُستَخلصة؟ وبماذا اعترف الجِنرال أشكنازي آخِر الضبّاط المنُسَحِبين؟
- أستراليا تحجز سفينة نقل مواشٍ كويتية بسبب كورونا
- بالفيديو: هدم 8 مداخن عملاقة في محطة كهرباء تعمل بالفحم في أستراليا
- أستراليا: جهاز الاستخبارات "آزيو" يسعى إلى توسيع صلاحياته وتخفيض سن الاستجواب إلى 14 عاماً
- أستراليا: إغلاق مدرسة ثانية في سيدني بعد تأكيد إصابة أحد طلابها بكورونا
- نفوق التمساح “زحل” عن 84 عاماً.. نجا من قصف برلين في الحرب العالمية الثانية وارتبط اسمه بهتلر
-
-
-
-
-
-
-
-
"أرنب" الشيخ قبلان ...الكاتب:
-
هل ”يُلدع” اللبنانيون من ”جحر” المصارف مرتين؟ ...الكاتب:
-
لأ. مش سنفريان! ...الكاتب:
-
معركة توزيع الخسائر بدأت: الفقراء سيدفعون الثمن ...الكاتب:
-
قانون العفو يقرّ غداً: العملاء و"الإرهاب" والمخدرات.. ...الكاتب:
-
حزب الله بلسان قبلان للمرشّحين الرئاسيين: كرسي ...الكاتب:
-
لبنان: توتر بين ابن المفتي وصهر الرئيس ...الكاتب:
-
لماذا القلق على بيروت؟ ...الكاتب:
-
لبنان المأزوم يتأرجح بين مشروعي الفدرلة والإقصاء ...الكاتب:
-
المسيحيون ينتفضون... لا عفو من دون"المُبعدين" و"المحكومين" ...الكاتب:
-
"دير عمار 2"... مسوّدة مبهمة ...الكاتب:
-
أنطوان مسرّة عن كلمة قبلان: جهل كامل ...الكاتب:
-
دياب على الحياد... و"اللقاء التشاوري" يُسجّل ملاحظاته ...الكاتب:
-
"أمل" تُحذّر من "الشعبوية"... و"حزب الله" يرفض ...الكاتب:
-
واشنطن تُحْيي ملفّ ترسيم الحدود... من «معبر» ...الكاتب:
-
الحكومة بعد الوباء: الانهيار بلا قفازات ولا ...الكاتب:
-
ألان بيفاني يُزعجهم ...الكاتب:
-
يجب أن يكون هدف المقاومة تحويل كل ...الكاتب:
-
لبنان يشارك في حصار سوريا ...الكاتب:
-
شروط إسرائيليّة للمساعدات الدوليّة: الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة ...الكاتب:
-
أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس: سنتحرّك في ...الكاتب:
-
لبنانيو إسرائيل.. متراس الخلاف بين العونيين وحزب ...الكاتب:
-
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ على رغم ابلاغ احد الناشطين في الحوار ان اتصالات ستجري مع بكركي لتوضيح موقف المفتي احمد قبلان الا ان البطرركية المارونية لم تتلق اتصالا في هذا الشأن ما ينبىء بحركة غير مفهومة داخل الساحة الشيعية.
ـ قال مصدر تربوي ان المدارس الرسمية غير قادرة على استيعاب النزوح من المدارس الخاصة في مناطق عدة بعد هجمة العام الماضي وامتلاء اكثرها باعداد وفيرة.
ـ عُلم أنّ لقاءات واتصالات تجري بين رئيس حزب يميني وأبرز الناشطين في حراك ثورة 17 تشرين، من أجل التنسيق للتحركات المقبلة في الشارع.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر رئاسية أن سقف الخطوة الإصلاحية الطموحة التي يمكن العمل لتحقيقها ودونها صعوبات كبيرة هي إنجاز قانون إنتخابات يعتمد المجلسين ويمنح مجلس الشيوخ صلاحيات حقيقية ويجري إنتخابات المجلس النيابي على أساس قانون النسبية ويعتمد المحافظات الخمس كدوائر خارج القيد الطائفي.
ـ كواليس
لم تتلق دوائر ملكية خليجية جوابا أميركيا رسميا حول كيفية الرد على الذين يعتبرون الإنكفاء الأميركي أمام ناقلات النفط الإيرانية نحو فنزويلا تسليما بعالمية القوة الإيرانية وإنهاء لزمن الحصار عبر بديل هو مبادلة المشتقات النفطية بالذهب خصوصا أن الخليج يشكل خط التماس الأول بوجه إيران وستنعكس عليه كل المعادلات الجديدة.
صحيفة الجمهورية
ـ تساءلت مصادر متابعة عن جدوى رفع قيمة تعويض الودائع في مؤسسة ضمان الودائع من 5 ملايين ليرة الى 75 مليون ليرة، ما دامت الدولة لم تسدد التزاماتها المالية للمؤسسة، بحيث لا تتوافر السيولة الكافية لتنفيذ قرار رفع سقف التعويض.
ـ لم تنجح محاولات إسترجاع بعض المستشارين السابقين لمرجع حزبي رغم الإغراءات التي طرحت في ظل فقدان الثقة.
ـ جمّد أحد الدبلوماسيين حركته في بيروت الى أجل غير مسمى لأسباب أمنية وصحية وجمّد استقبالاته أيصا.
صحيفة اللواء
ـ رفض مرجع كبير بصورة مطلقة البحث بأي صيغة لإدخال تعديلات وزارية، بما في ذلك الأسباب أو الاعتبارات، فإما الحكومة كما هي أو لا حكومة..
ـ لا تبدي مصادر مالية تفاؤلاً بإمكان حصول تقدّم ملموس في ما خص تدخل مصرف لبنان في سوق القطع..
ـ تنشغل قوى غير مدنية برصد خلفيات الأخبار غير المسندة، والإشاعات، التي تتناول أوضاعاً خطيرة، صحية ونقدية وتربوية..
صحيفة نداء الوطن
ـ تردد أنّ أحد المستشفيات الجنوبية يفرض على كل زواره شراء الكمامة بـ2000 ليرة من داخل الكافيتريا الخاصة به، ما دفع أبناء المنطقة للتساؤل عن مدى مشروعية تجارة الكمامات داخل المستشفى، وعن غياب مراقبي وزارة الصحة.
ـ لوحظ خلال اجتماع عقده حزب ممانع أنه عمّم على كوادره وجوب عدم تبني كلام المفتي أحمد قبلان عن تغيير صيغة النظام اللبناني.
ـ يتساءل بعض المتابعين عن أسباب تكتم السلطات القضائية المعنية عن نتائج الفحوصات التي أجريت في ملف الفيول المغشوش.
صحيفة الأنباء
التحرك بعد الخلاف
لوحظ أنّ تحركاً طال مؤخراً وزارة معنية بقطاع أساسي لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، وقد حصل ذلك بعد أن خرج للعلن الخلاف بين تيار سياسي وحزب فاعل.
*تراجع عن الالتزام
تراجع أحد المعنيين عن التزامٍ كان تعهٍد بتنفيذه أمام مراجع رسمية، وطلب إمهاله مزيداً من الوقت.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "التباعد" السياسي يتمدد... و"التوتر العالي" في الكهرباء
- إحتواء "عاصفة" قبلان... ومجلس وزراء "مُكهرب" الجمعة
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل يطلب المفتي إسقاط السلاح الطائفي؟
- العلامات التجارية تتهاوى والمحلات تختفي
- المصارف تُفاجئ المودعين... ماذا يجري؟
- لماذا قرّر عون وباسيل رفع بطاقة الفدرالية من جديد؟
- الكابيتال كونترول... "عفا الله عمّن نهب"!
- كباش الصيغة في 3 قوانين أمام المجلس.. وفي ردّ مرسوم سلعاتا
- ملاحظات على مشروع «كابيتال كونترول»: تمييز ضدّ المقيمين... وخدمة شركات التأمين!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)