إحتواء "عاصفة" قبلان... ومجلس وزراء "مُكهرب" الجمعة

طغت المواقف التي أعلنها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد ‏قبلان، الداعية الى تغيير صيغة 1943 والنظام الذي انبثق من "إتفاق ‏الطائف"، على اهتمام مختلف الاوساط السياسية خلال عطلة عيد ‏الفطر، وأثارت ردود فعل على مستويات كثيرة ينتظر ان تتوالى ‏فصولاً في قابل الايام، في الوقت الذي ستشهد البلاد جلسة تشريعية ‏غداً ستثير بعض الضجيج السياسي بفِعل بعض مشاريع القوانين ‏المُدرجة على جدول أعمالها، مثل قانون العفو العام، فيما يتوقع أن ‏يشتعل مجلس الوزراء كهربائيّاً بعد غد الجمعة، حيث سيعاود رئيس ‏الجمهورية ميشال عون فتح ملف معمل سلعاتا لتوليد الطاقة ‏الكهربائية الذي كان المجلس قد أسقطه في الآونة الاخيرة خلافاً لرغبة ‏وزراء "التيار الوطني الحر" المتحمّسين له.‏

كأنه مكتوب على هذا البلد وأهله ان يبقوا رهينة العقد والازمات، حيث ‏أطلقت فجأة طروحات شديدة الخطورة من شأنها أن تمسّ بنية ‏النظام اللبناني، وصولاً الى نسف "إتفاق الطائف" نهائياً.‏

وفيما أثار موقف قبلان بلبلة في الوسط السياسي، وخصوصاً على ‏المستوى الشيعي، اكدت اوساط عين التينة لـ"الجمهورية" انّ "موقف ‏رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبّر عنه في خطابه الاخير، وكلامه ‏واضح وليقرأ الخطاب جيداً. المطلوب إنقاذ البلد، وليذهب الجميع الى ‏تحمّل مسؤولياتهم في هذه المرحلة".‏

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الجميّل

وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ"الجمهورية": "اذا ‏كان كلام الشيخ احمد قبلان في هذه المرحلة يهدف الى تحويل ‏الانظار عن الاسباب الحقيقية للانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي، ‏المتمثّلة بالتسوية وفشل المنظومة السياسية والحزبية التي ‏تحاصَصت السلطة والمناصب والصفقات وتغاضَت عن الاصلاح ‏ومكافحة الفساد ووقف الهدر والسرقات وضبط المالية العامة والوفاء ‏بالالتزامات الدولية وإعادة لبنان الى موقعه الطبيعي والتاريخي في ‏قلب العالم الحر، فإنّ هذا الكلام مرفوض.‏

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امّا اذا كان الهدف منه فعلاً هو تطوير النظام، فإنّ الشروط الواقعية ‏والسياسية والدستورية لمثل هذا التطوير واضحة ومعروفة، وهي ‏تتمثّل بقيام سلطة تحظى بثقة الشعب اللبناني، وهو ما يستدعي ‏تلبية المطلب الاساس للثورة المتمثّل بإجراء انتخابات نيابية مبكرة ‏نزيهة وديموقراطية تنتج مجلساً نيابياً يمثّل الشعب اللبناني ‏وتطلعاته وليس مصالح ومحاصصات المنظومة السياسية التي ‏تسببت سياساتها في إيصال لبنان الى الازمات الداخلية والخارجية ‏التي يتخبّط فيها". وأكد "انّ تطوير النظام يتطلب ديموقراطية ونقاشاً ‏وآليات دستورية واضحة، وهو لا يمكن ان يتم بالمزايدات الطائفية ‏والمذهبية وتحت ضغط الجوع والفقر والتهديد والترهيب وتخويف ‏الناس".‏

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‏"القوات"‏

وفي السياق، قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ ‏‏"الأولوية المُلحّة اليوم تكمن في إخراج لبنان من أزمته المالية التي ‏تنذر بمخاطر كبرى في حال لم تنتقل الحكومة من الإنجازات الصورية ‏إلى الخطوات العملية"، ودعت إلى "الابتعاد عن إثارة الملفات ‏الخلافية والانقسامية تجنّباً لتسريع وتيرة الانهيار الشامل، فيما يجب ‏التركيز حصراً على سبل إنقاذ لبنان".‏

وأسِفت المصادر للكلام الصادر عن مرجعية روحية "استسهَلت فيه ‏نسف تاريخ لبنان وصيغته، فيما المرجعيات الروحية يجب ان تشكّل ‏المساحة المشتركة للتلاقي لا التفرقة". وقالت: "انّ الخلاف حول ‏عناوين سياسية معينة لا يجب ان يقود إلى التنكُّر لكل شيء والعودة ‏إلى مربّع ما قبل الصفر بالخلاف حول كل شيء، خصوصاً انّ رفض ‏الاعتراف بالصيغة يعني الدعوة إلى الفوضى".‏

ورأت مصادر "القوات" أنه "إذا كان هناك من شكوى حول الصيغة ‏فمردّها إلى رفض الالتزام بالمندرجات السيادية لاتفاق الطائف في ان ‏يكون السلاح في يَد الجيش اللبناني وحده، والقرار الاستراتيجي في يد ‏الدولة وحدها، خصوصاً انّ أحد الأسباب الرئيسية للانهيار الحاصل هو ‏تغييب الدولة وضَرب كل علاقات لبنان الخارجية".‏

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الـ"كابيتال كونترول" مؤجّل

وفيما كانت التوقعات تشير الى احتمال إقرار قانون الـ"كابيتال ‏كونترول" في جلسة الخميس التشريعية، كشف النائب ياسين جابر انّ ‏المشروع لن يمر غداً، وأنه سيُحال الى لجنة المال النيابية لدرسه ‏وإدخال التعديلات الضرورية عليه.‏

وقال جابر لـ"الجمهورية" انّ "اقتراح القانون الحالي الذي تمّ تقديمه ‏بصفة المعجّل المكرّر يتضمّن ثغرات عدّة، وقد يحتاج تعديله، بعد ‏التشاور مع الخبراء، الى أسبوعين او ثلاثة لإتمامه". واعتبر "انّ القانون ‏يحتاج الى "شَدشدة" من ناحية فرض بعض الضوابط التي تُلزم ‏المصارف تطبيقه، حيث انّ المشروع الحالي، على سبيل المثال، يتيح ‏لأيّ عميل اللجوء الى لجنة الرقابة على المصارف في حال رفض ‏المصرف إتمام اي عملية تحويل الى الخارج، على ان تبتّ لجنة الرقابة ‏خلال 3 ايام بطلب العميل، "إلّا انّ القانون الحالي لا يعطي لجنة ‏الرقابة أي صلاحية لإلزام المصرف تطبيق قرارها، وبالتالي ليس هناك ‏ضمانات لالتزام المصرف تطبيق قرارات لجنة الرقابة".‏

وأشار جابر الى "بعض الثغرات الأخرى في القانون، كإتاحة التحويلات ‏الى الخارج لغرض التجارة من دون تحديد أي انواع تجارة تعتبر ‏ضرورية، وتحديد سقوف للتحويلات الى الخارج من دون التأكد من ‏توافر السيولة لدى المصارف، وعدم وضوح طريقة التعامل مع الـ ‏fresh money، بالاضافة الى نقاط عدة تحتاج الى دراسة معمّقة ‏واعادة صياغة".‏

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سوق الدولار

الى ذلك، يفترض أن يباشر مصرف لبنان اليوم استكمال التحضيرات ‏للبدء في تنفيذ خططه لدعم استيراد سلة من المواد الغذائية ‏الاساسية من خلال تأمين الدولارات للمستوردين على سعر 3200 ليرة.‏

كذلك يترقّب المتابعون للحركة المالية الاجراءات التي سيتخذها ‏مصرف لبنان تنفيذاً لقرار التدخّل في سوق الصرافة للحدّ من تفلّت ‏اسعار الدولار. وتشير المعلومات الى احتمال إطلاق المنصّة التي ‏سبق وأعلن عنها مصرف لبنان لمتابعة حركة السوق، وشراء وبيع ‏الدولار، خلال الاسبوع الجاري، من دون أن يتّضح اذا كانت ملفّات ‏الصرّافين الموقوفين قد انتهت، وستعمد مؤسسات الصرافة الى اعادة ‏فتح ابوابها.‏

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مع الصندوق

في غضون ذلك، تستأنف اليوم المفاوضات مع صندوق النقد ‏الدولي، في حضور حاكم مصرف لبنان، من خلال جولة جديدة ستعقد، ‏كما العادة، عن بُعد. وقد أظهر سير المفاوضات حتى الآن انها قد ‏تكون طويلة، بسبب بعض التضارب في الارقام والخطط، بين ‏الحكومة ومصرف لبنان. وقد تلقّت وجهة نظر مصرف لبنان دعماً ‏معنوياً بعد صدور الخطة الانقاذية التي أنجَزتها المصارف، والتي تبدو ‏أقرب الى خطته، منها الى الخطة الحكومية.‏

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وفيما أكدت مصادر الوفد اللبناني الى المفاوضات مع صندوق النقد ‏انّ هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماع سابق الجمعة الماضي حول ‏‏"الكابيتال كونترول"، قال وزير المال غازي وزنة لـ"الجمهورية" انّ ‏‏"المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تجري بروح إيجابية، ونأمل في ‏ان نصل في وقت ليس ببعيد الى ما نأمله من خواتيم ايجابية".‏

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التعيينات المالية

الى ذلك، علمت "الجمهورية" ان لا تعيينات مالية في جلسة مجلس ‏الوزراء المقررة الثانية بعد ظهر بعد غد الجمعة في القصر الجمهوري، ‏وقالت مصادر معنية لـ"الجمهورية" انّ هذه التعيينات قد تتم على ‏الأرجح في جلسه مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري في ‏بعبدا الاسبوع المقبل.‏

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سلعاتا عائدة

وفي ملف معامل الطاقة ومحطات التغويز واستبعاد البَت بمعمل ‏سلعاتا، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية ‏وَجّه كتاباً الى الحكومة طالباً فيه إعادة النظر بهذا القرار الذي أقرّ ‏بالتصويت في الجلسة التي عقدت في 14 ايار في السرايا الحكومي، ‏مستخدماً صلاحياته الدستورية المنصوص عنها في المادة 56 في ‏الدستور اللبناني.‏

وقالت مصادر عليمة لـ"الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية سيستخدم ‏الصلاحية الدستورية المنصوص عنها في المادة 56 من الدستور، ‏لجهة حَقّه في الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من ‏القرارات التي ?تخذها المجلس خلال 15 ?وماً من تار?خ إ?داعه رئاسة ‏الجمهور?ة.‏

وأضافت انّ ملف معمل سلعاتا لإنتاج الطاقة هو من أبرز ما قالت به ‏خطة الكهرباء منذ العام 1978 وورد في الخطط الأخرى وصولاً الى ‏خطة 2012 و2017، فلماذا يُشطب اليوم؟ وهل توافرت معامل بديلة ‏طوال هذه الفترة ليُستغنى عنه؟ فمعمل سلعاتا حاجة تقنية ومادية، ‏وهو لتعزيز إنتاج الطاقة بما يكفي لضمان التيار الذي يحتاجه البلد.‏

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تعيينات إدارية

ولم يثبت ما إذا كانت ستبتّ خلال الجلسة التعيينات في بعض ‏المواقع الادارية التي شغرت او تلك المهددة بالشغور في محافظة ‏بيروت، حيث من المقرر ان يعيّن القاضي في ديوان المحاسبة مروان ‏عبود خلفاً للمحافظ زياد شبيب الذي أنهى فترة انتدابه في 21 الجاري، ‏وكذلك تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية حلفاً لفاطمة الصايغ ‏عويدات التي تنتهي فترة انتدابها من القضاء في 7 حزيران المقبل.‏

كذلك ستشمل التعيينات المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة، ‏حيث يعيّن غسان نور الدين خلفاً لغسان بيضون المستقيل منذ عامين ‏ويشغل مكانه احمد الموسوي بالوكالة، الذي من المرجّح تعيينه مديراً ‏عاماً لوزارة الاقتصاد خلفاً لعليا عباس التي أحيلت الى التقاعد.‏

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كورونا والكمّامات

وعلى صعيد وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها ‏اليومي أمس تسجيل 21 إصابة جديدة بهذا الوباء، 13 من بلدة مجدل ‏عنجر و6 إصابات من بين الوافدين و2 في صفوف المقيمين، ما رفع ‏العدد الاجمالي للمصابين الى 1140.‏

وقال وزير الداخلية محمد فهمي لـ"الجمهورية" أمس انّ "وزارة الداخلية ‏تصدر تعاميماً بحسب توصيات وزير الصحة الذي هو على تواصل ‏مباشر مع منظمة الصحة العالمية، ولا نيّة للذهاب الى اقفال عام ‏للبلد لأنّ الوضع الاقتصادي سيئ ونحتاج الى أن نتعايَش تدريجاً مع ‏الواقع، والافضل هو التوازي بين الاقتصاد والصحة التي ستعتمد في ‏المرحلة المقبلة على الحماية الشخصية، إلا اذا فقدنا السيطرة لا ‏سمح الله، فعندها يكون كلام آخر لأنّ الجميع يعلم مدى قدرة القطاع ‏الصحي في لبنان ونسبة استيعاب المستشفيات لحالات كورونا.‏





وكشف فهمي انه ابتداء من بعد غد الجمعة "سيبدأ العمل بمحاضر ‏ضبط في حال عدم الالتزام بالكمامات". وقال: "قدّمنا تسهيلات عدة ‏للمواطنين، بحيث أنّ من لا يملك المال لشراء كمامة يستطيع ان ‏يستعين بوسيلة من الاقمشة لتغطية الأنف للحماية الشخصية ‏وحماية المحيط. وسيكون هناك تشدّد كبير في موضوع الكمامة حيث ‏سيبلغ محضر عدم لبسها 50 ألف ليرة. وكمبادرة من وزارة الداخلية، ‏سنوزّع على المواطنين كمية من الكمامات التي تختزنها الوزارة ‏وعددها يتراوح بين 250 الف الى 300 الف كمامة، والغاية من هذه ‏الخطوة هي تشجيع وتعميم ثقافة الالتزام بالكمامة". واضاف فهمي: ‏‏"ستُسيّر قوى الامن الداخلي دوريات على الطرق للتأكد من هذا الامر، ‏وأصبح معروفاً انّ ركاب السيارات العمومية ملزمون بوضع الكمامة، ‏امّا ركاب سيارات النقل الخصوصية إذا كانوا من عائلة واحدة فلا ‏مشكلة، اما اذا كانوا من عائلات مختلفة فسيكونون ملزمين بوضع ‏الكمامة لأنّ هذا الامر يجب ان يتحول ثقافة في المجتمع على ألّا ‏يتعدى عدد الموجودين داخل السيارة الواحدة 3 أشخاص".‏