- "الأهالي" سلاح حزب الله في جنوب لبنان
- «العفو العام» على جدول «النواب» اليوم.. وجلسة حكومية «مكهربة» غداً
- لبنان: تأنيب أممي لأداء الحكومة ودياب في أرض الـ 1701
- بالفيديو: عشرات الآلاف من كمامات كورونا تغطي شواطئ مدينة سيدني
- باسيل يتجرأ على حزب الله لأول مرة.. فهل يضحي بالتحالف معه خوفاً من أمريكا أم يبتزه للوصول للغنيمة الكبرى؟
- روسيا تبدأ تصنيع أول "قاذفة شبح" استراتيجية
- روسيا.. أول خطوة على طريق صناعة "المقاتلة الفضائية"
- البؤرة الجديدة لفيروس كورونا.. أكثر من ألف وفاة في البرازيل خلال 24 ساعة
- “لا أستطيع التنفس، لا تقتلوني”.. فيديو يوثق مقتل رجل أمريكي أسود على يد الشرطة أثناء اعتقاله
- "أكبر خطوة للأمام منذ بدء الأزمة".. بريطانيا تقر ريمديسيفير كعلاج لكورونا
- "التباعد" السياسي يتمدد... و"التوتر العالي" في الكهرباء
- إحتواء "عاصفة" قبلان... ومجلس وزراء "مُكهرب" الجمعة
- أسرار وخفايا لبنانية
- بهذه الشروط يستطيع "الحزب" تغيير النظام
- قانون العفو... لن يمر
- هل يطلب المفتي إسقاط السلاح الطائفي؟
- العلامات التجارية تتهاوى والمحلات تختفي
- "خريطة طريق" بري: فرصة الإنقاذ الأخيرة
- المصارف تُفاجئ المودعين... ماذا يجري؟
- لماذا قرّر عون وباسيل رفع بطاقة الفدرالية من جديد؟
- سفينة الشحن "الكويت" تجلب اصابات كورونا جديدة لأستراليا
- أستراليا.. عمره 30 عاما: وفاة أصغر ضحية لفيروس كورونا
- الكابيتال كونترول... "عفا الله عمّن نهب"!
- كباش الصيغة في 3 قوانين أمام المجلس.. وفي ردّ مرسوم سلعاتا
- ملاحظات على مشروع «كابيتال كونترول»: تمييز ضدّ المقيمين... وخدمة شركات التأمين!
- "أرنب" الشيخ قبلان
- هل ”يُلدع” اللبنانيون من ”جحر” المصارف مرتين؟
- لبنان بلا مساعدات: صندوق النقد يرفض خطة الحكومة
- لأ. مش سنفريان!
- معركة توزيع الخسائر بدأت: الفقراء سيدفعون الثمن
- قانون العفو يقرّ غداً: العملاء و"الإرهاب" والمخدرات..
- حزب الله بلسان قبلان للمرشّحين الرئاسيين: كرسي بعبدا ثمنها مؤتمر تأسيسي
- لبنان: توتر بين ابن المفتي وصهر الرئيس
- لماذا القلق على بيروت؟
- لبنان المأزوم يتأرجح بين مشروعي الفدرلة والإقصاء
- المسيحيون ينتفضون... لا عفو من دون"المُبعدين" و"المحكومين"
- "دير عمار 2"... مسوّدة مبهمة
- أنطوان مسرّة عن كلمة قبلان: جهل كامل لمفهوم الميثاق
- رئيس "أمراض الرئة" في "الحريري": كورونا باتت أضعف في لبنان
- دياب على الحياد... و"اللقاء التشاوري" يُسجّل ملاحظاته
- "أمل" تُحذّر من "الشعبوية"... و"حزب الله" يرفض "المقايضة"
- واشنطن تُحْيي ملفّ ترسيم الحدود... من «معبر» باسيل
- الحكومة بعد الوباء: الانهيار بلا قفازات ولا أقنعة
- ألان بيفاني يُزعجهم
- يجب أن يكون هدف المقاومة تحويل كل الصواريخ إلى دقيقة
- لبنان يشارك في حصار سوريا
- شروط إسرائيليّة للمساعدات الدوليّة: الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة تغري تل أبيب
- «أنوار المصيلح» في مواجهة بشير أبو زيد
- أردوغان والوهم.. والانتقام من مرحلة
- أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس: سنتحرّك في بيروت
-
باسيل يتجرأ على حزب الله لأول مرة.. ...الكاتب:
-
بهذه الشروط يستطيع "الحزب" تغيير النظام ...الكاتب:
-
قانون العفو... لن يمر ...الكاتب:
-
هل يطلب المفتي إسقاط السلاح الطائفي؟ ...الكاتب:
-
العلامات التجارية تتهاوى والمحلات تختفي ...الكاتب:
-
"خريطة طريق" بري: فرصة الإنقاذ الأخيرة ...الكاتب:
-
المصارف تُفاجئ المودعين... ماذا يجري؟ ...الكاتب:
-
لماذا قرّر عون وباسيل رفع بطاقة الفدرالية ...الكاتب:
-
"أرنب" الشيخ قبلان ...الكاتب:
-
هل ”يُلدع” اللبنانيون من ”جحر” المصارف مرتين؟ ...الكاتب:
-
لأ. مش سنفريان! ...الكاتب:
-
معركة توزيع الخسائر بدأت: الفقراء سيدفعون الثمن ...الكاتب:
-
قانون العفو يقرّ غداً: العملاء و"الإرهاب" والمخدرات.. ...الكاتب:
-
حزب الله بلسان قبلان للمرشّحين الرئاسيين: كرسي ...الكاتب:
-
لبنان: توتر بين ابن المفتي وصهر الرئيس ...الكاتب:
-
لماذا القلق على بيروت؟ ...الكاتب:
-
لبنان المأزوم يتأرجح بين مشروعي الفدرلة والإقصاء ...الكاتب:
-
المسيحيون ينتفضون... لا عفو من دون"المُبعدين" و"المحكومين" ...الكاتب:
-
"دير عمار 2"... مسوّدة مبهمة ...الكاتب:
-
أنطوان مسرّة عن كلمة قبلان: جهل كامل ...الكاتب:
-
دياب على الحياد... و"اللقاء التشاوري" يُسجّل ملاحظاته ...الكاتب:
-
"أمل" تُحذّر من "الشعبوية"... و"حزب الله" يرفض ...الكاتب:
-
واشنطن تُحْيي ملفّ ترسيم الحدود... من «معبر» ...الكاتب:
-
الحكومة بعد الوباء: الانهيار بلا قفازات ولا ...الكاتب:
-
ألان بيفاني يُزعجهم ...الكاتب:
-
يجب أن يكون هدف المقاومة تحويل كل ...الكاتب:
-
لبنان يشارك في حصار سوريا ...الكاتب:
-
شروط إسرائيليّة للمساعدات الدوليّة: الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة ...الكاتب:
-
أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس: سنتحرّك في ...الكاتب:
-
لبنانيو إسرائيل.. متراس الخلاف بين العونيين وحزب ...الكاتب:
لبنان: تأنيب أممي لأداء الحكومة ودياب في أرض الـ 1701
«... لا يمكن للبلد أو الشعب تَحمُّل أكثر». عبارة أطلقها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش.
ورغم أن كوبيش، الذي يكاد أن يتحوّل «الناظر» الدولي للواقع اللبناني، أطلق موقفه من بوابة التحذير من سلوكٍ «يُضعِف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي» مُنْتَقِداً «الأرقامَ المختلفة التي قدّمتها كل من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر المالية بالإضافة الى عدم إحراز تَقَدُّم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء»، فإن «التوبيخَ» الأممي الجديد، سرعان ما صارتْ له مبرّراتٌ أكبر مع تطوراتٍ تدافعتْ على مساريْن متداخليْن وعززت الخشية من سيناريوهات قاتمة ترتسم في «الأفق المقفل».
في هذا الإطار، وفيما كان «كورونا» يواصل حصْدَ الإصابات التي سجّلت أمس 21 حالة (16 لمقيمين و5 لعائدين في عملية الإجلاء) رفعتْ العدد الإجمالي إلى 1161 (بينها 692 حالة شفاء و26 وفاة)، مضى المشهدُ السياسي نحو حقل اضطراباتٍ بدأت تثير غباراً كثيفاً حول «قطبها المخفية»، وهو ما عبّر عنه أمران:
* الأول استمرار الالتباسات المحيطة بخلفيات وضْع النظام السياسي على الطاولة في هذا التوقيت، من خلال خروج طروحاتٍ قديمة - جديدة حول الفيديرالية أو صيغ منقّحة بعنوان اللامركزية الإدارية والمالية، وصولاً إلى نسْف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان مرتكزات ميثاق 1943 وجمهورية الطائف.
وفي حين تعاطى البعض مع كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في إطلالته التلفزيونية ليل الثلاثاء، حول أنه «إذا أجمع اللبنانيون على إعطائنا فرصة لحكم البلد فسنردّ عليها بالقول: مشكورون، لا نريد حكم البلد» على أنها تقطع الطريق على تفسيراتٍ أعطيتْ لكلام قبلان بوصْفه إشارة انطلاق مسار الارتداد المعلن على نظام الطائف في اتجاه نظامٍ يترجم فائض قوة المكّون الشيعي، فإن أوساطاً سياسية لم تُسقِط من الحساب إمكان أن يكون «تكبير الحجر» بإعلان «موت» الطائف والدعوة إلى صيغة متفلّتة من ضوابطه، هو في إطار التصويب على هدف «حقيقي» آخَر هو إشعال فتيل تعديل نظام الطائف تحت مسمى تطويره الذي يتلاقى فيه علناً «حزب الله» مع «التيار الوطني الحر»، وإن كان الأخير ذهب في اتجاهٍ «تصغيري» (لا مركزية إدارية ومالية) فيما الحزب يحبّذ خيارات «ماكرو» تلائم حجمه الداخلي والإقليمي المتكئ على وهْج السلاح.
وفي هذا السياق، استوقف الأوساط كلام نصرالله عن أن «دعوته لمؤتمر تأسيسي، كانت لتطوير اتفاق الطائف، ولكن قامت القيامة»، مؤكداً أن «البلد بحاجة إلى تطوير، ولكن ليس على قاعدة، انسفوا وبعدها يكون البناء»، وان «نسف النظام الحالي كلياً غير منطقي ولكن يمكن الجلوس والبحث في تطوير الطائف».
* والثاني، لم يكن عابراً تولي الرئيس ميشال عون دعْم موقف «التيار الوطني الحر» عبر ردّه قرار مجلس الوزراء حول خطة الكهرباء طالباً من الحكومة إعادة النظر فيه، وسط رصْد دقيق لجلسة مجلس الوزراء غداً.
وإذ رأت الأوساط السياسية أن التباينات الحكومية حول ملف الكهرباء ستنعكس سلباً على صورة لبنان أمام صندوق النقد، استوقفها بلورة نصرالله مناخه التشكيكي بالمفاوضات بتأكيده «لم نذهب إلى صندوق النقد ولكن فتحنا الباب بحيث إذا أرادت الحكومة أن تذهب فلتذهب وتكون أمام التجربة (...)»، مكرراً دعوة الحكومة «للذهاب شرقاً والحكومة العراقية جاهزة لاتفاقات مع لبنان حول تصريف الإنتاج ولذلك يجب إعادة العلاقات مع سورية (...) وهناك مَن يرفض بغية الذهاب الى صندوق النقد الدولي كي يملي الأميركي شروطه لإذلال لبنان».
في موازاة ذلك، كان رئيس الحكومة حسان دياب يطّل من مقر قوة «اليونيفيل» في الناقورة (في الذكرى 42 على إنشائها) على مهمتها والقرار 1701، رافضاً المساس بمهمّتها، ومؤكداً ان «لبنان متمسك بتطبيق هذا القرار، ونطالب الأمم المتحدة بفرض تطبيقه على العدو الإسرائيلي»، لافتاً إلى ان «الحاجة لليونيفيل لا تزال ضرورية وملحة في ظل المحاولات الإسرائيلية لزعزعة الاستقرار».
وجاء موقف دياب غداة إعلان نصرالله على وهج إشكالات متجددة بين أهالي عددٍ من بلدات الجنوب و«اليونيفيل» أنه «درجت العادة عند الأميركي والإسرائيلي لدى كل تمديد لليونيفيل أن يهددوا بوقف التمويل، وتغيير مهمة هذه القوات، ولكن هذا موضوع سيادي»، مضيفاً: «إذا أردتم إنقاص العدد، أو إذا أرادوا الذهاب، فلا يعنينا الأمر، من دون أن يعني ذلك أننا لا نرغب بعلاقة جيدة معهم، ولكننا نراقب تغيير مهمة هذه القوات».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "الأهالي" سلاح حزب الله في جنوب لبنان
- «العفو العام» على جدول «النواب» اليوم.. وجلسة حكومية «مكهربة» غداً
- لبنان: تأنيب أممي لأداء الحكومة ودياب في أرض الـ 1701
- باسيل يتجرأ على حزب الله لأول مرة.. فهل يضحي بالتحالف معه خوفاً من أمريكا أم يبتزه للوصول للغنيمة الكبرى؟
- "التباعد" السياسي يتمدد... و"التوتر العالي" في الكهرباء
- إحتواء "عاصفة" قبلان... ومجلس وزراء "مُكهرب" الجمعة
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل يطلب المفتي إسقاط السلاح الطائفي؟
- العلامات التجارية تتهاوى والمحلات تختفي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)