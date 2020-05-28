- اضطرابات أهل السلطة تحاصر المفاوضات المالية
- المجلس والحكومة من اشتباك الى اشتباك وسلــعاتا والعفو على «الحلبة»
- أسرار وخفايا لبنانية
- توتير إسرائيلي لقطع التواصل الأميركي - الإيراني
- دياب في الجنوب متفقّداً «اليونيفيل»... لماذا الآن؟!
- أيّ تغيير للنظام يسعى إليه "التيار"؟
- الجيش حاسم: لا نمزح
- «لاسا» ... «حزب الله» يفرض واقعاً عقارياً
- مأزق «الكابيتال كونترول»: غير قابل للتنفيذ؟
- ذهب فنزويلا لن ينقذ إيران!
- انتهى الحجْر ولم ينته الخطر
- انقسام طائفي حول العفو!
- الحكومة تجاري المصارف... هوّة "الأرقام" تضيق
- جلسة «الفيتوات»: إسقاط شمول العملاء بقانون العفو والكابيتال كونترول بقرار الصندوق
- الأملاك البحرية: وزيرا العدل والأشغال يمنعان الاسترداد!
- نهاية زواج متعة... بين عقلين انقلابيين
- فحص الفيول: ثلاث نتائج متضاربة
- أزمة العونية: كيف تجمع "الفدرلة" و"السوق المشرقية"؟
- فشل المفاوضات مع "الصندوق"... يُغلق الباب أمام إغلاق الحدود؟
- تفاهم على أربعة مواقع إدارية... ومبادرة لإعــادة إحياء معمل سلعاتا
- رسائل نصر الله تُحيي العلاقة مع التيار... لكنها لا تبدّد الغيوم
- أهالي الموقوفين الإسلاميين في البقاع: الظلم واضح
- كلفة الإيجارات في بيروت تستمرّ بالتحليق والحكومة تهمل الحقّ بالسّكن
- دولار المواد الغذائية بـ3200 ليرة: رساميل التجّار من جيوب الناس
- عقار «أبو الفضل» نزاع جديد | لاسا: حلحلة بعد التصعيد؟
- مجموعات في «الانتفاضة»: نحو مشروع سياسي مشترك
- التمديد للشعّار أمر واقع... وميقاتي معارضٌ وحيد
- الأمم المتحدة غائبة عن السمع: 16 إصابة بين النازحين السوريين في مجدل عنجر
- توقعات الأبراج ليوم May 28, 2020
- "الأهالي" سلاح حزب الله في جنوب لبنان
- «العفو العام» على جدول «النواب» اليوم.. وجلسة حكومية «مكهربة» غداً
- لبنان: تأنيب أممي لأداء الحكومة ودياب في أرض الـ 1701
- بالفيديو: عشرات الآلاف من كمامات كورونا تغطي شواطئ مدينة سيدني
- باسيل يتجرأ على حزب الله لأول مرة.. فهل يضحي بالتحالف معه خوفاً من أمريكا أم يبتزه للوصول للغنيمة الكبرى؟
- دياب في الجنوب.. وحزب الله من الهرمل إلى لاسا
- هل يذلّ الحريري طرابلس ويفرض التمديد لمفتيها؟
- روسيا تبدأ تصنيع أول "قاذفة شبح" استراتيجية
- روسيا.. أول خطوة على طريق صناعة "المقاتلة الفضائية"
- البؤرة الجديدة لفيروس كورونا.. أكثر من ألف وفاة في البرازيل خلال 24 ساعة
- “لا أستطيع التنفس، لا تقتلوني”.. فيديو يوثق مقتل رجل أمريكي أسود على يد الشرطة أثناء اعتقاله
- "أكبر خطوة للأمام منذ بدء الأزمة".. بريطانيا تقر ريمديسيفير كعلاج لكورونا
- "التباعد" السياسي يتمدد... و"التوتر العالي" في الكهرباء
- إحتواء "عاصفة" قبلان... ومجلس وزراء "مُكهرب" الجمعة
- أسرار وخفايا لبنانية
- بهذه الشروط يستطيع "الحزب" تغيير النظام
- قانون العفو... لن يمر
- هل يطلب المفتي إسقاط السلاح الطائفي؟
- العلامات التجارية تتهاوى والمحلات تختفي
- "خريطة طريق" بري: فرصة الإنقاذ الأخيرة
- المصارف تُفاجئ المودعين... ماذا يجري؟
-
دياب في الجنوب متفقّداً «اليونيفيل»... لماذا الآن؟! ...الكاتب:
-
أيّ تغيير للنظام يسعى إليه "التيار"؟ ...الكاتب:
-
الجيش حاسم: لا نمزح ...الكاتب:
-
«لاسا» ... «حزب الله» يفرض واقعاً عقارياً ...الكاتب:
-
مأزق «الكابيتال كونترول»: غير قابل للتنفيذ؟ ...الكاتب:
-
الأملاك البحرية: وزيرا العدل والأشغال يمنعان الاسترداد! ...الكاتب:
-
نهاية زواج متعة... بين عقلين انقلابيين ...الكاتب:
-
فحص الفيول: ثلاث نتائج متضاربة ...الكاتب:
-
أزمة العونية: كيف تجمع "الفدرلة" و"السوق المشرقية"؟ ...الكاتب:
-
فشل المفاوضات مع "الصندوق"... يُغلق الباب أمام ...الكاتب:
-
تفاهم على أربعة مواقع إدارية... ومبادرة لإعــادة ...الكاتب:
-
رسائل نصر الله تُحيي العلاقة مع التيار... ...الكاتب:
-
كلفة الإيجارات في بيروت تستمرّ بالتحليق والحكومة ...الكاتب:
-
دولار المواد الغذائية بـ3200 ليرة: رساميل التجّار ...الكاتب:
-
عقار «أبو الفضل» نزاع جديد | لاسا: ...الكاتب:
-
مجموعات في «الانتفاضة»: نحو مشروع سياسي مشترك ...الكاتب:
-
التمديد للشعّار أمر واقع... وميقاتي معارضٌ وحيد ...الكاتب:
-
الأمم المتحدة غائبة عن السمع: 16 إصابة ...الكاتب:
-
باسيل يتجرأ على حزب الله لأول مرة.. ...الكاتب:
-
دياب في الجنوب.. وحزب الله من الهرمل ...الكاتب:
-
هل يذلّ الحريري طرابلس ويفرض التمديد لمفتيها؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
أيّ تغيير للنظام يسعى إليه "التيار"؟
عادت طروحات قديمة - جديدة عن شكل الدولة ونوع النظام في لبنان، لتطفو على سطح السجالات السياسية، جزء منها جدّي انطلاقاً من نظرة واقعية عملية وجزء آخر منها لا يعدو كونه رسائل سياسية في إطار اللعبة المحاصصاتية الداخلية المعتادة. وفي إطار التغيير ضمن النظام، يدأبَ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على الدعوة بوضوح الى تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. لكن البعض يعتبر أنّ باسيل يخرق "اتفاق الطائف" بمطالبته باللامركزية المالية، فيما أنّ وثيقة "الوفاق الوطني" تنصّ على اللامركزية الإدارية فقط.
قال باسيل في المؤتمر الصحافي الأخير الذي عقده في 17 أيار الجاري إنّ "مشكلة البلد الأكبر هي الطائفية التي تحمي الفساد، وضرورة معالجة أزمة النظام السياسي، لأنّ ما يمنعنا فعلاً من تحقيق ما نريد هو هذا النظام السياسي الذي يحتاج الى إجماع في كل شأن تحت طائلة فقدان الوحدة الوطنية واندلاع الفتنة".
ورأى أنّه "يجب استغلال الفرصة الآن لتطوير هذا النظام انطلاقاً من الدستور ومن "اتفاق الطائف"، من دون الرهان على تغيير موازين القوى، بل بالاتكال على التوافق الوطني، وذلك باعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، وبالانتقال الى دولة المواطنة المدنية عبر اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية، وتأليف مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية وفق ما ينصّ عليه الدستور وحسب برنامج محدّد ومتّفق عليه".
الدستور اللبناني المُعدّل بعد "اتفاق الطائف" عام 1990، لم ينصّ على اللامركزية الإدارية، بل تقول الفقرة "ز" من مقدمة الدستور إنّ "الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام"، فيما أنّ اللامركزية الإدارية الموسّعة وردت في "اتفاق الطائف" ضمن باب "الإصلاحات السياسية".
"التيار" يربط اللامركزية الإدارية المالية بتحقيق الإنماء المتوازن الذي نصّ عليه الدستور، ويعتبر أن "لا معنى لأيّ كلام عن لا مركزية إدارية إذا لم يكن مصحوباً بلامركزية مالية موسّعة، أي بإعطاء الوحدات اللامركزية إمكانياتها المالية، وأن تكون الإدارة اللامركزية مُنتخبة وتخضع للمحاسبة وقادرة على تكوين خياراتها الإقتصادية المحلية. إذ كيف تتمكّن اللامركزية من تحقيق الإنماء المتوازن في المناطق ومن خفض الهدر والسرقات، إذا بقي النظام المالي نظاماً مركزياً يتحكّم فيه أقطاب الأحزاب والطوائف، ويستخدمونه لاستمرار النظام الزبائني؟".
وعن الحديث عن سعي الى إرساء دولة فدرالية في لبنان، يؤكد "التيار" أنّه "ليس مطروحاً الآن أيّ انقلاب على النظام، بل إنّ المطروح لبنانياً وعلى المستويات كلّها، هو تطوير النظام، إذ إنّ مقومات النظام في لبنان، مثلما تمّت ممارستها منذ عقود طويلة ومنذ أكثر من 30 عاماً، تتساقط واحدة تلوَ الأخرى، إمّا بفعل الزمن وإمّا بفعل الممارسات أو بفعل المتغيرات السياسية والإقتصادية".
ويرى "التيار" أنّ "استمرار الوضع على ما هو عليه أصبح مستحيلاً، ويُعتبر انتحاراً"، وهو يطمح الى "تطوير النظام اللبناني ضمن الدستور المنبثق من "اتفاق الطائف"، وضمن البنود الإصلاحية في هذا الإتفاق والتي لم تُطبّق بعد". ويعتبر أنّ النظام اللبناني سقط انطلاقاً من مواقع خَلل عدة فيه، أبرزها:
- انّ النظام المصرفي والمالي الذي كان ثابتاً ومستقراً من ستينات القرن الماضي الى ثمانيناته وكان المحرّك للاقتصاد، بدأ في أوائل التسعينات الدخول في أزمات متلاحقة، نتيجة السياسات المالية والإقتصادية والنقدية والدين وفوائده... وأدّت في الواقع الى أنّ لبنان مديون الآن بما لا يقلّ عن 150 مليار دولار. وهذا النظام المالي والاقتصادي، وهو من أبرز ركائز النظام اللبناني، وصل الى حائط مسدود. وهناك إجماع لدى الجميع أننا لا نستطيع أن نُكمل في هذه السياسة الإقتصادية والمالية والنقدية ولا بهذا الاقتصاد الريعي.
- إنّ الإنماء المتوازن لن يتحقّق في لبنان بأيّ طريقة من الطُرق، مع كلّ الديون المتراكمة، وبالتالي وصلَ نظام لا مركزية الإنماء أيضاً الى حائط مسدود.
- إنّ السلطة لم تتمكّن من إقرار آلية على مستوى مؤسسات الدولة للمراقبة والمحاسبة كما يجب، لا في مجلس النواب ولا في مجلس الوزراء ولا في القضاء، نتيجة أنّ الحكم التوافقي المركزي يُعطّل كل شيء.
ويسأل مسؤولون في "التيار": "إذا كانت هذه المطالب لا تُعتبر إصلاحاً إيجابياً، فما هو الإصلاح الإيجابي؟". وتقول إنّ الرد على هذه المطالب الإصلاحية بأنّها "فدرالية مُشيطنة"، يعني أنّ "من يرفض هذا التغيير وتطوير النظام السياسي والإقتصادي ويصرّ على الآليات التي أوصلتنا الى الحائط المسدود، لا يريد مصلحة لبنان. أمّا الذي يريد مصلحة شعبه فيفكّر مثلنا بوحدة الأرض والشعب وبدولة موحدة على صعيد شعبها وجغرافيتها وسيادتها، وبدولة نظامها السياسي المأزوم يُصبح نظاماً مرناً متطوراً يتمتّع بآليات المحاسبة".
وتؤكد "اننا لا نرى وسيلة لتحقيق هذا التطوير، سوى ثوابت اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة ومجلس الشيوخ والدولة المدنية".
بالنسبة الى "التيار"، "لا شيء مُنزلاً". وينطلق تصوّره من تطوير النظام اللبناني، من المعادلة الآتية: "بعد 30 عاماً من تطبيق "اتفاق الطائف"، هل خرج لبنان من الأزمات أو دخل في أزمات أكثر؟ وهل ذهبت الدولة الى الإنماء المتوازن أو الى الإنهيار الشامل؟".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
راكيل عتيِّق
صحافية لبنانية
- أيّ تغيير للنظام يسعى إليه "التيار"؟
- الحكومة: «الحشيشة» نفط لبنان!
- «القوات»: ماذا بعد عون؟
- هل تُجرى مصالحة مسيحية تحت سقف بعبدا أو بكركي؟
- هل يمرّ قانون استرجاع الأموال المهرّبة بعد 17 تشرين؟
- بين «القوات» و«حزب الله».. علاقة «شرعيّة»
- لهذا لم يُلغِ عون إجتماع بعبدا ولم يلتقِ جعجع
- عون.. هل يفرض نهجه نظاماً رئاسياً؟
- المعارضة التقليدية «تُخلّص» السلــطة
- «حزب الله»: مع «هيركات» لهؤلاء
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)