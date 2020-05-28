أسرار وخفايا لبنانية

النهار

أشاد مسؤول دولي أمام مرجع نيابي بعمل لجنة المال والموازنة النيابية، معتبراً أن جديتها تعطي أملاً بنقاش ‏حقيقي مع صندوق النقد الدولي‎.‎

سأل وزير سابق عما اذا كانت الاعتداءات في لاسا حلقة في مسلسل الخلافات المستجدة والتي عبر عنها اكثر من ‏مرجع سياسي وديني من دون وضوح خلفياتها الحالية‎.‎

يدور صراع حول تعيين رئيس جديد لهيئة الرقابة على شركات التأمين وتسعى جهات متضررة الى حرق اسماء ‏مرشحة لتولي المنصب عبر بث شائعات حولها‎..‎

نداء الوطن

تؤكد مصادر سياسية رفيعة أنّ الجلسة التشريعية اليوم على محك حنكة رئيس مجلس النواب في ‏ضبط إيقاعها "وإلا قد تتفلت الأمور إلى حد الصدام‎".‎

أشاد مسؤول دولي أمام مرجع نيابي بعمل لجنة المال والموازنة النيابية، معتبراً أن جديتها تعطي ‏أملاً بنقاش حقيقي مع صندوق النقد الدولي‎.‎

يتردد في مجالس وزراء معنيين أنّ مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي قد تستمر لنحو ‏شهرين‎.‎

الأنباء

‎*‎تمرير الأجندات‎

يتم التحضير من جهات محددة لإستغلال عودة الاحتجاجات للشارع تحت عناوين ‏مطلبية، لتمرير أجندات سياسية‎.‎

‎ ‎

‎*‎يستعيد الخلاف‎

مسؤول سابق يواظب على استعادة خلاف حصل في عهده، لتبرير موقفه من ملف ‏يشكّل حديث الساعة‎.

‎

البناء‎

خفايا‎

تسعى جهات أمنية ودبلوماسية للربط بين مخاوف رئيس مجلس النواب من مشروع للفدرالية دفعه للتحذير من ذلك ‏علنا وبين محاولات تصوير كلام المفتي الجعفري عن نهاية الصيغة كتعبير عن توجه لثنائي أمل وحزب الله ‏للتشكيك بفرص بقاء لبنان الموحد وبين تضخيم سياسي مبالغ فيه لملف قديم عنوانه نزاع طائفي على ملكية ‏الأراضي في بلدة لاسا في منطقة جبيل‎.‎

الجمهورية‎

وعد مرجع غير إداري في اتصال هاتفي شخصية طالتها قرارات اتخذت أخيرًا بتوضيح الحقائق وإن اقتضى ‏نشر ما هو محظور‎.‎

قال وزير معني بالتدابير وإجراءات تخفيف التعبئة العامة عندما سئل عن كل من يضع كمامة فأجاب: "بيطلعلو ‏سوشل ديستانس ببلاش‎".‎

يؤكد حزب مسيحي أن ما صدر عن مسؤوليه تجاه موضوع شائك ومطروح حاليًا أنه اجتهاد شخصي ولا يعبّر ‏عن موقف الحزب‎.‎

اللواء‎

على الرغم من التشديد على متانة التحالف بين طرفين حليفين، فإن الوقائع تكشف عن تبادل رسائل سياسية، ‏أبرزها ما يتعلق بالموقف من ملف العملاء‎..

ما يزال نائب متني يقتنص الفرصة للغمز من قناة مسؤول كبير غير مدني، على خلفية تجربة لم ترقَ له

يجري تنسيق، بعيد عن الأضواء بين كتلتين كبيرتين، للتفاهم على إمكانية تمرير بعض اقتراحات القوانين.