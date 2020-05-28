- 300 مليار ليرة للتعليم الخاص: ممنوع انهيار «الكارتيل»!
- هدف «نيابي» في مرمى «التيار».. والاحتجاجات تعود إلى الشارع
- لبنان المُحاصَر بالأزمات يلهو بـ... «حروب صغيرة»
- حزب الله والمتاجرة بالقدس
- باسيل يدمّر مكتب لبنان السياحي بباريس.. بصفقة مليوني يورو
- "الدولة النموذج" في مواجهة كورونا تنتكس وتتراجع عن قراراتها
- الطائرات الروسية وفرنسا تحذّر من السيناريو السوري
- أستراليا: إجراءات احتواء فيروس كورونا في صالونات التجميل قبل إعادة فتحها الأسبوع المقبل
- أستراليا: النقاط الرئيسية من خطاب سكوت موريسون إلى نادي الصحافة الوطني حول العلاقات والمهارات الصناعية
- كيف يمكن أن تتعافى أستراليا اقتصاديا بعد تجاوز أزمة كورونا؟
- موريسون: ستبقى أستراليا ذات اقتصاد منفتح لكن لن نتاجر أبدًا بقيمنا أو مستقبلنا
- اضطرابات أهل السلطة تحاصر المفاوضات المالية
- المجلس والحكومة من اشتباك الى اشتباك وسلــعاتا والعفو على «الحلبة»
- أسرار وخفايا لبنانية
- توتير إسرائيلي لقطع التواصل الأميركي - الإيراني
- الشيعةُ ينضَمّون إلى سائرِ اللبنانيّين
- دياب في الجنوب متفقّداً «اليونيفيل»... لماذا الآن؟!
- أيّ تغيير للنظام يسعى إليه "التيار"؟
- الجيش حاسم: لا نمزح
- «لاسا» ... «حزب الله» يفرض واقعاً عقارياً
- مأزق «الكابيتال كونترول»: غير قابل للتنفيذ؟
- ذهب فنزويلا لن ينقذ إيران!
- انتهى الحجْر ولم ينته الخطر
- انقسام طائفي حول العفو!
- الحكومة تجاري المصارف... هوّة "الأرقام" تضيق
- جلسة «الفيتوات»: إسقاط شمول العملاء بقانون العفو والكابيتال كونترول بقرار الصندوق
- الأملاك البحرية: وزيرا العدل والأشغال يمنعان الاسترداد!
- نهاية زواج متعة... بين عقلين انقلابيين
- فحص الفيول: ثلاث نتائج متضاربة
- أزمة العونية: كيف تجمع "الفدرلة" و"السوق المشرقية"؟
- فشل المفاوضات مع "الصندوق"... يُغلق الباب أمام إغلاق الحدود؟
- تفاهم على أربعة مواقع إدارية... ومبادرة لإعــادة إحياء معمل سلعاتا
- رسائل نصر الله تُحيي العلاقة مع التيار... لكنها لا تبدّد الغيوم
- أهالي الموقوفين الإسلاميين في البقاع: الظلم واضح
- كلفة الإيجارات في بيروت تستمرّ بالتحليق والحكومة تهمل الحقّ بالسّكن
- دولار المواد الغذائية بـ3200 ليرة: رساميل التجّار من جيوب الناس
- عقار «أبو الفضل» نزاع جديد | لاسا: حلحلة بعد التصعيد؟
- مجموعات في «الانتفاضة»: نحو مشروع سياسي مشترك
- التمديد للشعّار أمر واقع... وميقاتي معارضٌ وحيد
- الأمم المتحدة غائبة عن السمع: 16 إصابة بين النازحين السوريين في مجدل عنجر
- توقعات الأبراج ليوم May 28, 2020
- "الأهالي" سلاح حزب الله في جنوب لبنان
- «العفو العام» على جدول «النواب» اليوم.. وجلسة حكومية «مكهربة» غداً
- لبنان: تأنيب أممي لأداء الحكومة ودياب في أرض الـ 1701
- بالفيديو: عشرات الآلاف من كمامات كورونا تغطي شواطئ مدينة سيدني
- باسيل يتجرأ على حزب الله لأول مرة.. فهل يضحي بالتحالف معه خوفاً من أمريكا أم يبتزه للوصول للغنيمة الكبرى؟
- دياب في الجنوب.. وحزب الله من الهرمل إلى لاسا
- هل يذلّ الحريري طرابلس ويفرض التمديد لمفتيها؟
- روسيا تبدأ تصنيع أول "قاذفة شبح" استراتيجية
- روسيا.. أول خطوة على طريق صناعة "المقاتلة الفضائية"
-
300 مليار ليرة للتعليم الخاص: ممنوع انهيار ...الكاتب:
-
باسيل يدمّر مكتب لبنان السياحي بباريس.. بصفقة ...الكاتب:
-
الشيعةُ ينضَمّون إلى سائرِ اللبنانيّين ...الكاتب:
-
دياب في الجنوب متفقّداً «اليونيفيل»... لماذا الآن؟! ...الكاتب:
-
أيّ تغيير للنظام يسعى إليه "التيار"؟ ...الكاتب:
-
الجيش حاسم: لا نمزح ...الكاتب:
-
«لاسا» ... «حزب الله» يفرض واقعاً عقارياً ...الكاتب:
-
مأزق «الكابيتال كونترول»: غير قابل للتنفيذ؟ ...الكاتب:
-
الأملاك البحرية: وزيرا العدل والأشغال يمنعان الاسترداد! ...الكاتب:
-
نهاية زواج متعة... بين عقلين انقلابيين ...الكاتب:
-
فحص الفيول: ثلاث نتائج متضاربة ...الكاتب:
-
أزمة العونية: كيف تجمع "الفدرلة" و"السوق المشرقية"؟ ...الكاتب:
-
فشل المفاوضات مع "الصندوق"... يُغلق الباب أمام ...الكاتب:
-
تفاهم على أربعة مواقع إدارية... ومبادرة لإعــادة ...الكاتب:
-
رسائل نصر الله تُحيي العلاقة مع التيار... ...الكاتب:
-
كلفة الإيجارات في بيروت تستمرّ بالتحليق والحكومة ...الكاتب:
-
دولار المواد الغذائية بـ3200 ليرة: رساميل التجّار ...الكاتب:
-
عقار «أبو الفضل» نزاع جديد | لاسا: ...الكاتب:
-
مجموعات في «الانتفاضة»: نحو مشروع سياسي مشترك ...الكاتب:
-
التمديد للشعّار أمر واقع... وميقاتي معارضٌ وحيد ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
لبنان المُحاصَر بالأزمات يلهو بـ... «حروب صغيرة»
شينكر يتطلّع لفرض عقوبات على قوى داعمة للحكومة ومتحالفة مع «حزب الله»
تتعمّق في لبنان معالم مشهدٍ يثير ذهول الخارج وتبدو معه البلاد أشبه بسفينة مثقوبة يتسابق مَن على متنها على استدراج المزيد من «الأحمال الثقيلة» التي تُسَرِّعُ في غرقٍ، مالي وسياسي، صارتْ تطفو على سطحه مخاوف من أن يكون أطراف في الداخل والخارج بدأوا «يستثمرون» فيه.
ففي حين يستجدي لبنان دعْم المجتمع الدولي لانتشاله من الهاوية المالية التي وَقَعَ فيها بفعل سوء الإدارة التقنية والفساد، كما نتيجة الواقع الجيو - سياسي وارتهان البلاد لمحورٍ إقليمي في وجه محيطه العربي والشرعية الدولية، إذ بالأطراف الوزانة فيه لا تتواني عن تحريك صفائح سياسية وطائفية ساخنة في إطار منازلات غالبيّتها على طريقة «المعارك الصغيرة»، فيما يشي بعضها مثل استحضار ملف النظام وتطويره بخفايا يصعب فصْلها عن الجذور العميقة للصراع المفتوح في لبنان منذ 2005 والموصول بصواعق المنطقة وحرب النفوذ فيها.
ولم يكن أدلّ على هذا الواقع السوريالي من نصْب خطوط توتر سياسي داخل «البيت الحكومي» فوق مسارِ المفاوضات البالغة الدقة مع صندوق النقد الدولي لتوفير تمويلٍ لبرنامجِ التعافي المالي والاقتصادي، في موازاة طغيانِ الأبعاد الطائفية على أكثر من ملفٍ جرى على تخوم بعضها نبْش دفاتر الحرب الأهلية ونكء جراحها بـ «لغةٍ حربية» تهديدية برسْم الحاضر والمستقبل، وكل ذلك فيما فيروس كورونا المستجد ما زال أبعد من أن يرفع «الراية البيضاء» رغم ترنُّح عدّاد إصاباته صعوداً وهبوطاً، علماً انه حصد أمس 7 حالات جديدة (4 لمقيمين و3 لوافدين) رفعتْ العددَ الإجمالي إلى 1168 (بينها 699 حالة شفاء و26 وفاة).
وفي هذا الإطار، اتجهت الأنظار أمس إلى الجلسة التشريعية للبرلمان وسياقها الذي جاء مدجّجاً بالخلاصات متعددة البُعد، وذلك عشية التئام مجلس الوزراء على وقع كباشٍ معلَن داخل الاتئلاف الحاكم وتحديداً بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ومعه المكوّنات الحكومية (حزب الله وأمل وتيار المردة) التي كانت صوّتت ضدّ إدراج معمل سلعاتا ضمن خطة الكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء (التفاوض مع الشركات الراغبة في إنشاء معامل لإنتاج الكهرباء)، وهو ما دفع عون لرفْد تَمَسُّك «التيار الوطني الحر» بالتلازُم بين «مثلث» معامل الزهراني ودير عمار وسلعاتا، عبر ردّ القرار طالباً من الحكومة إعادة النظر فيه، مستنداً إلى صلاحيته الدستورية.
ولم تحمل الجلسة التشريعية التي التأمت للمرة الثانية في «زمن كورونا» في قصر الاونيسكو مؤشراتٍ لسكْب مياه باردة على «المحَاور الساخنة» حكومياً، ولا سيما في ضوء ما خلص إليه إقرار اقتراح القانون المتعلّق بآلية التعيينات لموظّفي الفئة الأولى في الإدارات العامة، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة وما تضمّنه من «كفّ يد» للوزير المختص، لجهة تكريس التباعُد بين أطراف الائتلاف الحاكم خصوصاً أن «التيار الحر» غرّد وحيداً خارج سرب هذا القانون الذي يستعدّ للطعن به، معتبراً إياه مخالفاً للدستور.
وجاء إقرارَ هذا القانون ليطرح علامات استفهام حول ارتداداته على عمل الحكومة خصوصاً ملف التعيينات التي أصابتْها أساساً تشظيات «الخلاف الكهربائي» والتي تُعتبر ولا سيما في شق التعيينات المالية والكهربائية التي يترقّبها المجتمع الدولي من «علامات» جدّية الحكومة في وعود الإصلاح وملاقاة مرحلة التفاوض مع صندوق النقد
بـ «صفوف مكتملة»، ذلك أن عون كان اعتبر صراحة قبل نحو أسبوعين تعليقاً على آلية التعيينات التي كان أحالها مجلس الوزراء على لجنة لمناقشتها أن هذه مخالفة للدستور، و«هناك مادة دستورية تعطي (الوزير) المختَصّ حق اقتراح الاسماء التي يريدها».
ولم تستبعد دوائر سياسية أن يُفْضي القانون المتعلق بآلية التعيينات إلى رفْع منسوب الأجواء المضطربة داخل مجلس الوزراء اليوم بعدما كانت اتصالات الساعات الماضية ركّزت على محاولة إيجاد مخرج لنزْع فتائل ردّ عون القرار المتعلق بخطة الكهرباء، وذلك على قاعدة تفادي معاودة طرْح الموضوع على التصويت وسط إصرار القوى الرافضة لمعمل سلعاتا على موقفها، وفي ظل انطباعٍ كان ساد بأن «التيار الحر» يسعى أقلّه إلى انتزاعِ ضمانة بأن المعمل جزء من الخطة ولو أرجئ بدء تنفيذه لما بعد معمليْ دير عمار والزهراني.
ولم تحجب «القلاقل» السياسية اتساع دائرة التوترات التي تتخذ منحى طائفياً يشي بانزلاقاتٍ قد يصعب ضبْطها. فإلى جانب «الطَبَقة» الطائفية في «استدراج العروض» حول النظام السياسي الذي ارتسم في الأيام الماضية، طغى البُعد نفسه على اقتراح قانون العفو الذي أُدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية للبرلمان أمس، والذي فاحتْ منه رائحةُ «توازنٍ طائفي» أريد إرساؤه على طريقة «6 و6 مكرر» التقليدية، ما استدعى اتصالات مكوكية استمرّت حتى خلال انعقاد الجلسة لمحاولة الوصول إلى توافق عليه يضمن إمراره «ميثاقياً» بعد إشارات الـ «فيتو» المسيحي بوجْهه ما لم يشمل المُبعدين الى إسرائيل (ويُسقِط خفْض العقوبة على غير المشمولين بالعفو ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة) وبما يُلاقي «ركيزتيْه» الأخرييْن القائمتيْن على إيجاد حلّ لتجار المخدرات في البقاع والسجناء الاسلاميين.
وكاد هذا الملف الذي تَرافَقَ مع حملةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي توعّدت نواباً ومؤيّدين للعفو عن المُبعَدين «العملاء» بعنوان «حقّن رصاصة»، أن يحجبَ الأنظار عن قانون رفع السرية المصرفية الذي أقرّ وخصوصاً لجهة ما اعتبرتْه الدوائر السياسية بُعداً خطيراً شكّله بشموله (الى جانب أي شخص يؤدي وظيفة عامة أكان معينا او منتخبا) رؤساء الجمعيات التي تتعاطى نشاطاً سياسياً ورؤساء مجالس إدارة وسائل الإعلام، كما عن إقرار مشروع قانون فتح اعتماد بـ 1200 مليار ليرة لدعم شبكة الأمان الاجتماعي والتحفيز وفق رؤية الحكومة، علماً أن الجلسة كان مدرجاً عليها أيضاً اقتراح قانون «وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)» الذي أرجئ بتّه لزوم ضمان مراعاته سقوف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وفي موازاة ذلك، كان مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد شينكر يطلّ مجدداً في مقابلة مع «فرانس 24» على الواقع اللبناني والمفاوضات مع الـ IMF، مذكّراً بأن «الحكومة اللبنانية هي حكومة تحالف مع حزب الله، وحزب الله المعروف أنه ضد الإصلاحات هو جزء من الحكومة، ونحن ننتظر التزامها بالإصلاح، وعندئذ يمكننا ان نرى إمكانية دعم لبنان مع الصندوق النقد الدولي»، كاشفاً «اننا نتطلع الى فرض عقوبات على قوى سياسية داعمة لهذه الحكومة وهي قوى متحالفة مع حزب الله، وأشخاص شاركوا في قتل مئات الآلاف من السوريين في لبنان وسورية ونعمل على حزمة من العقوبات ونأمل أن يتم تنفيذ جزء منها قريباً».
سامي الجميل: يقال حقنا رصاصة!
قال النائب سامي الجميل في مداخلة له داخل الجلسة التشريعية: «نتعرض لحملة تشهير ويقال حقنا رصاصة، وهناك مجموعة تقوم بالتشهير بنا وبتهديدنا عبر التواصل الاجتماعي ودولة القانون لم تعد موجودة».
فردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري: «مجلس النواب وأعضاء المجلس كرامتهم من كرامتي ومن كرامة المجلس ولا أحد يمكن أن يضبط مواقع التواصل الاجتماعي بدءاً من (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب إلى كل الدنيا».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- قانون تعليق المهل يشمل مهلة صرف المعلّمين
- 300 مليار ليرة للتعليم الخاص: ممنوع انهيار «الكارتيل»!
- هدف «نيابي» في مرمى «التيار».. والاحتجاجات تعود إلى الشارع
- لبنان المُحاصَر بالأزمات يلهو بـ... «حروب صغيرة»
- حزب الله والمتاجرة بالقدس
- باسيل يدمّر مكتب لبنان السياحي بباريس.. بصفقة مليوني يورو
- اضطرابات أهل السلطة تحاصر المفاوضات المالية
- المجلس والحكومة من اشتباك الى اشتباك وسلــعاتا والعفو على «الحلبة»
- أسرار وخفايا لبنانية
- دياب في الجنوب متفقّداً «اليونيفيل»... لماذا الآن؟!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)