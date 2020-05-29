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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
رفض مرجع ديني فكرة عقد قمة روحية مسيحية اسلامية حاليا لان الاجواء غير مؤاتية ونقاط الاختلاف كثيرة وكبيرة بين عدد منهم ولا تبادل رسائل في اتجاه حلحلتها، وقال لسائله "ربما تكون الفكرة مطروحة بعد حين ولكن ليس الان بالتأكيد".
يرى نائب مخضرم أنّ الخوف الأكبر يكمن في بطالة اللبنانيين الذين يعملون في الخليج ودول الاغتراب، باعتبارهم عصب الاقتصاد اللبناني لان الظروف الراهنة مقلقة في هذا الصدد.
بدأت حركة بيع العقارات والشقق تتباطأ في الفترة الاخيرة بسبب التعقيدات المصرفية من جهة، وتراجع العرض والطلب من جهة ثانية، ما سيصيب قطاعا جديدا بالشلل.
الجمهورية
تساءل مراقبون كيف أن مجلس النواب أقرّ أمس آلية تعيين موظفي الفئة الأولى فيما أمام مجلس الوزراء اليوم سلسلة تعيينات غير مطابقة لهذه الآلية.
يقول نائب إن جهات أمنية معنية طالبت بالضغط باتجاه تنفيذ قانون أثير لغط حوله أخيراً لان هناك صعوبة في وقفه.
تقول مرجعية روحية إن زعماء الطائفة لا يلتزمون بإتفاقاتهم ويطلقون مواقف شعبوية تحت حجة إرضاء قاعدتهم الشعبية على رغم الضرر اللاحق بالبلد.
اللواء
كشفت جهات مطلعة على أجواء المفاوضات مع صندوق النقد، أن مشاركة فريق المصرف المركزي، أعطت منحى جديداً لسير التفاوض.
يستبعد مصرفي مخضرم إمكانية حدوث انخفاض كمي حاد في سعر تداول الدولار، بالمقابل عدم تجاوز سقف الـ4000 ليرة لكل دولار.
تدارس الثنائي، على نحو تفصيلي بعد اجتماع الكتل المسيحية ليل أمس الأول، سيناريوهات تتعلق بكيفية عدم تمرير المادة 8 من اقتراح قانون العفو، من دون إغضاب كتلة مؤثرة.
نداء الوطن
يُنتظر أن تعلّق نقابة الصرافين إضرابها بعد لقاء يجمعها برئيس الحكومة خلال الأيام المقبلة للاتفاق على آلية استئناف أعمالها.
وصف مسؤول حزبي ممانع في مجلس خاص السباق الحاصل في البلد على مستوى مكافحة الفساد بـ"حفلة المزايدة الطائفية ليس أكثر".
يُبدي وزير سيادي حذراً شديداً في مقاربة مسألة سعر صرف الليرة ويؤكد أمام زواره أن أي "دعسة ناقصة" في هذه المسألة ستؤدي إلى كارثة اقتصادية كبرى.
الأنباء
بعد اتهامات طالت جهة محددة وبشكل مفاجئ في ملف الفيول المغشوش، بدأت الاتهامات تتلاشى بالطريقة المفاجئة نفسها.
نقل عن مسؤول دولي توقعات إيجابية بشأن النتيجة المرتقبة لمسار تفاوضي رغم الخطوات الصعبة التي يجب تنفيذها.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
- العفو رهينة الانقسام ورفع "مفخخ" للسرية المصرفية!
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- أسرار وخفايا لبنانية
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