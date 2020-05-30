- بالفيديو: ماغي فرح تتوقّع الأسوأ في النصف الثاني من 2020... مجاعة وزلازل وموت أحد المسؤولين!
- سلعاتا تعيد الحكومة الى "بيت الطاعة"
- مفاوضات الصندوق: «سجال أرقام».. والتحذيرات الدولية تتوالى: عجّلوا بالإصلاحات
- أسرار وخفايا لبنانية
- لا تقبلوا بقانون يوهمكم بالشفافية
- العفو الطائفي
- 17 عاماً على تجاهل مطلب جبيل وكــسروان.. هل يتحقّق «الحُلم»؟
- إستقالة دياب بين «المزح والجد»؟!
- أستراليا.. "يوم تاريخي": الحكومة تقرر رد كل الديون التي جمعها برنامج التحصيل الإلكتروني للسنترلينك
- نبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز.. موجة واسعة من الغضب والاستنكار بسوريا وخارجها
- تحدث عن ارتباطها بالصين.. ترامب ينهي علاقة واشنطن بمنظمة الصحة العالمية
- باسيل أخضع دياب..."سلعاتا حتماً"!
- الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم الأهلي وحرية التعبير!
- مخرج شكليّ لقضية سلعاتا وتأجيل التعيينات
- نصر الله: نريد رئيساً للجمهورية يشبه حسان دياب
- الحكومة اللبنانية تتراجع أمام باسيل وتوافق على معمل كهرباء للمسيحيين
- لبنان: لا نريد عفواً عاماً للسجناء… العدالة فقط!
- ماذا سمع نصرالله من رياشي عن الفيدرالية؟
- صمود المفتي دريان أسقط التمديد للشعار بالإجماع
- إجراءات التسليم في قطاع الخلوي... حبر على ورق!
- التعيينات الإدارية تلتحق بسابقاتها: تطيير يعرّي الحكومة
- اللجنة الوزارية لسد بسري: «تضليل» وعودة إلى المربع الأول!
- بدء تحرير الأملاك البحرية المحتلّة؟
- شهر على قرار استرداد الخلوي: لا تقدّم
- طلاب طبّ «اللبنانية»: أعيدوا إلينا مستشفى بيروت الحكوميّ
- معتقلو الإمارات يواجهون خطر الموت: هل تتحرّك الدولة اللبنانية؟
- الكنيسة والكتل المسيحية... "ولّى زمن التخوين"
- أمريكا على أبواب ثورة ضِدّ العُنصريّة المُتصاعِدة ومقتل المُواطن الأسود جورج فلويد خنقًا قد يكون المُفجِّر.. لماذا نتّهم ترامب وسِياساته بالمسؤوليّة وتوفير الحاضِنة لها؟ وهل تَفكُّك أمريكا بات وشيكًا؟
- توقعات الأبراج ليوم May 30, 2020
- أكثر من ألف وفاة جديدة في كل من الولايات المتحدة والبرازيل ورفع العزل مستمر في أوروبا
- بومبيو: ترامب سيتحدث عن تجسس الطلاب الصينيين في مؤتمره الصحافي الجمعة
- بلا ندم.. شركة أسترالية تفجر موقعا تراثيا عمره آلاف السنين
- العفو رهينة الانقسام ورفع "مفخخ" للسرية المصرفية!
- سجالات حول «العفو» طيّرت الجلسة... ودفعة تعيينــــات في مجلس الوزراء اليوم
- أسرار وخفايا لبنانية
- لماذا مواجهة باسيل بمثابة حياة أو موت؟
- إسرائيل تضبط ساعتها: بين تموز وتشرين
- في المجلس... «مطرقة العفو» لم تقل كلمتها الاخيرة
- عون: غادة ليست قاضية القصر
- حكمٌ يسقطُ صعوداً
- الصرّافون يستعدّون للعودة... ألف سؤال وسؤال
- ميردوخ يعجل بنهاية الصحافة الورقية بوقف 100 صحيفة في أستراليا
- أستراليا: هل تجبر بولين هانسون حكومة كوينزلاند على فتح حدودها؟
- آردرن تعلن عن موعد "واقعي" لعودة السفر بين نيوزيلندا وأستراليا
- مزيد من الأستراليين يدعمون الطاقة النووية لمواجهة التغير المناخي
- أستراليا: إغلاق مدرسة في ملبورن بعد تأكيد إصابة طالب بكورونا
- الإنقسام يسقط العفو ويؤجج الخلافات ويحرّك الشارع!
- صندوق النقد يؤنّب سلامة: خسائركم 100 مليار دولار
- "ترقيع التشريع" رهن العقد الاستثنائي وآلية التعيين تُحجّم باسيل!
- المقصلة الأميركية تعدم لبنان ولا تمسّ رقبة حزب الله!
-
لا تقبلوا بقانون يوهمكم بالشفافية ...الكاتب:
-
-
-
-
الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم ...الكاتب:
-
نصر الله: نريد رئيساً للجمهورية يشبه حسان ...الكاتب:
-
الحكومة اللبنانية تتراجع أمام باسيل وتوافق على ...الكاتب:
-
لبنان: لا نريد عفواً عاماً للسجناء… العدالة ...الكاتب:
-
ماذا سمع نصرالله من رياشي عن الفيدرالية؟ ...الكاتب:
-
صمود المفتي دريان أسقط التمديد للشعار بالإجماع ...الكاتب:
-
إجراءات التسليم في قطاع الخلوي... حبر على ...الكاتب:
-
التعيينات الإدارية تلتحق بسابقاتها: تطيير يعرّي الحكومة ...الكاتب:
-
اللجنة الوزارية لسد بسري: «تضليل» وعودة إلى ...الكاتب:
-
بدء تحرير الأملاك البحرية المحتلّة؟ ...الكاتب:
-
شهر على قرار استرداد الخلوي: لا تقدّم ...الكاتب:
-
معتقلو الإمارات يواجهون خطر الموت: هل تتحرّك ...الكاتب:
-
الكنيسة والكتل المسيحية... "ولّى زمن التخوين" ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الراديكاليتان الشيعية والمسيحية ضدّ الميثاق الوطني والدستور ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
لا تقبلوا بقانون يوهمكم بالشفافية
قانون الحق بالوصول الى المعلومات الذي تمّ إقراره في لبنان، يوهم المواطن بوجود الشفافية فيما العكس هو الصحيح وهذا خطير جداً، والأفضل ان لا يكون هناك قانون من ان يكون هناك قانون مشوّه.
الروحية الأساسية للشفافية هو الّا يضطر المواطن الى طلب الإطلاع على المعلومة او البيانات، بل ان تكون المعلومات متوافرة ومتاحة على المواقع الالكترونية.
لقد استبشرنا خيراً حين بدأ التحضير لقانون الحق في الوصول الى المعلومات، ولكن اكتشفنا لاحقاً انّ القانون تمّ تشويهه ليصبح غير فاعل وفيه ثغرات تسمح بالهدر والنهب، اما أبرز الثغرات فهي:
- عدم إدراج الرواتب والمعاشات وتوابعها، وهذا أكبر باب للهدر والفساد. انّ الشعب اللبناني هو الذي يدفع تلك المعاشات وبالتالي يملك حقاً مقدساً في الاطلاع عليها .
- استثناء المبالغ التي تقلّ عن مبلغ معيّن من حق الإطلاع او النشر، مما يفتح باباً للهدر، حيث يمكن تقسيم اي مبلغ الى مبالغ تتوافى مع الاستثناء. فالشفافية، تقضي بعدم استثناء اي مبلغ مهما كان حجمه، ويحق للمواطن الإطلاع على طريقة صرف كل قرش .
من هنا نطالب السلطة بإلغاء القانون القديم والعمل على إقرار قانون جديد للشفافية، وتحديداً القانون الذي تقدّمت به النائب بولا يعقوبيان «قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة»، والذي يُجبر الإدارة على إعتماد سياسة البيانات المفتوحة، اي ان تجعل كافة بياناتها الادارية مُتاحة للعموم عبر مواقعها الالكترونية (في المرحلة الاولى) أو على بوابة منفصلة للبيانات المفتوحة (في مرحلة لاحقة). فيُصبح الدخول الى المعلومات والملفات والبيانات تلقائياً، لا يحتاج الى اي طلب. هذه هي روحية الشفافية المطلقة، التي تجعل مراقبة المواطن للعمل والقرارات التي تتخذها السلطة تلقائياً من دون تعقيدات القانون السابق، التي تستثني معلومات وتعقّد طريقة العمل والاطلاع.
ونود في هذا السياق ان نعطي مثالاً لتوضيح اهمية الشفافية في مراقبة عمل الدولة. اذا افترضنا انّه يتمّ التخطيط لإنشاء طريق بين قريتين، تكون المراحل كالآتي:
- اولاً، إعداد البلديتين المعنيتين دراسة طوبوغرافية ومخطط اولي للطريق، تتضمن التصوّر الأولي والجدوى الاقتصادية والعقارات التي يمرّ بها هذا الطريق، وتُرفع الى وزير الأشغال. هذه الدراسة الاولية يجب ان تكون متاحة للجميع مع كل التخطيطات والخرائط.
- ثانياً، درس وزارة الاشغال المشروع وارسال مهندس يكشف على صحة المخطط، ويقدّم تقييماً بذلك، تمهيداً للموافقة على المشروع او رفضه. هذا التقييم ايضاً يجب ان يكون علنياً ومتاحاً للإطلاع على اسباب الرفض او قبول المشروع .
- ثالثاً، بعد موافقة وزير الاشغال يُحال المرسوم على رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ويصبح بعد امضائه مرسوماً جمهورياً.
- رابعاً، بعد صدور المرسوم الجمهوري تُعيَّن لجنة استملاك لتخمين قيمة التعويضات، وتقرير هذه اللجنة يجب ان يكون متاحاً وعلنياً، لتُعرف قيمة المبالغ المدفوعة للتعويضات كونها مالاً عاماً.
- خامساً، يقوم مهندس من وزارة الاشغال بالكشف واعداد تصوّر اولي لكلفة المشروع، وذلك عبر تحديد عدد جدران الدعم، نوعية التربة، الطول والعرض الخ. وهذا التقرير يجب ان يكون متاحاً وعلنياً ليخضع للتقييم من كل من عنده خبرة لتحديد دقّة الكلفة المطروحة.
- سادساً، بالاعتماد على الكلفة المقدّرة، يتقرّر اجراء استدراج عروض داخل الوزارة، اذا كانت الكلفة اقل من 100 مليون ل.ل، او تُحال على دائرة المناقصات اذا كانت الكلفة أكثر من 100 مليون ل.ل، هذه الطريقة المعتمدة حالياً، وهي تناقض الشفافية. فيجب ان لا يكون هناك تصنيف بحسب حجم المبلغ. ونستكمل النقاط المتبقية، لنستعرض كيف يجب ان تكون المراحلن اذا طُبقت الشفافية المطلقة.
- سابعاً، وضع مسودة دفتر شروط وجعلها علنية ليتمكن من يرغب بوضع ملاحظات عليها.
- ثامناً، عندما يُقرّ دفتر الشروط يكون علنياً وواضحاً، مع الاكلاف والشروط المطلوبة، ويمكن للجميع الاطلاع عليه.
- تاسعاً، تتقدّم الشركات المهتمة، بعد الاطلاع على دفتر الشروط العلني والمُتاح، وتدفع رسم اشتراك لدخول المناقصة، ويتمّ نشر كل عروض الشركات التي دخلت المناقصة.
- أخيراً، تنشر الوزارة من ربح في المناقصة، ولماذا كانت له الافضلية، والعرض الذي تقدّم به مرفقاً بوقت التنفيذ. فيحق للمواطن اللبناني مراقبة حسن تنفيذ شروط العرض.
انّ تنفيذ ذلك لا يحتاج الى مجهود اضافي، المطلوب ان تكون هذه المستندات، الموجودة اصلاً في الادارة، علنية ومتاحة على المواقع الالكترونية، ليطلع عليها المواطن ساعة يشاء.
هكذا تساهم الشفافية في السيطرة على صفقات المشاريع وعلى الهدر والنهب او حتى على القرارات الخاطئة، في ما يتعلق بالتخطيط أو بسوء تنفيذ المشاريع من المتعهد، وما أكثرها.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا.. "يوم تاريخي": الحكومة تقرر رد كل الديون التي جمعها برنامج التحصيل الإلكتروني للسنترلينك
- نبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز.. موجة واسعة من الغضب والاستنكار بسوريا وخارجها
- باسيل أخضع دياب..."سلعاتا حتماً"!
- تحدث عن ارتباطها بالصين.. ترامب ينهي علاقة واشنطن بمنظمة الصحة العالمية
- توقعات الأبراج ليوم May 30, 2020
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- سلعاتا تعيد الحكومة الى "بيت الطاعة"
- مفاوضات الصندوق: «سجال أرقام».. والتحذيرات الدولية تتوالى: عجّلوا بالإصلاحات
- أسرار وخفايا لبنانية
- لا تقبلوا بقانون يوهمكم بالشفافية
- العفو الطائفي
- إستقالة دياب بين «المزح والجد»؟!
- باسيل أخضع دياب..."سلعاتا حتماً"!
- الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم الأهلي وحرية التعبير!
- مخرج شكليّ لقضية سلعاتا وتأجيل التعيينات
- نصر الله: نريد رئيساً للجمهورية يشبه حسان دياب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)