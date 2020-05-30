أسرار وخفايا لبنانية

النهار

لوحظ أنّ وزير الصحة زار مرجعيتين روحيتين من الطائفة نفسها، وقد شهد اللقاء حشداً سياسياً وروحياً ما ترك تساؤلات حول الهدف من وراء ذلك.

عُلم أنّ نائباً كثّف لقاءاته مع ناشطين من تيار سياسي بارز معتكفين عن ممارسة دورهم، ومع ضباط متقاعدين، بغية القيام بتحرك واسع لتصحيح مسار التيار.

كللت المصالحة بين نائب بارز ووزير سابق حول قالب حلوى على شكل صندوق اقتراع بعد جفاء بسبب خلاف انتخابي حول احد الصناديق.

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن وزيرة في الحكومة لا تملك إجابات واضحة عن مواقف الحكومة من ملفات وقضايا حساسة ومطروحة للبحث.

يعتبر دبلوماسي غربي أن قوى سياسية عدّة تُشيطن طروحات إصلاحية تغييرية في الدولة لأنها مستفيدة من نظام المحاصصة القائم حالياً.

يُحمّل مسؤول روحي بارز أحد الأحزاب العقائدية مسؤولية التوتير في منطقة جبلية حساسة لأهداف بعيدة المدى.

اللواء

استبعد قريب من المفاوضات مع صندوق النقد ظهور نتائج عملية قبل نهاية السنة الجارية.

نقل زوّار قريبون أن العلاقة بين مرجع مالي ومرجع سابق، لم تتأثر سلباً بتداعيات الجلسة الثانية الأخيرة.

يجزم مراقبون أن تصفية حسابات تجري داخل نقاشات مجلس النواب، وداخل جلسات الحكومة أيضاً.

نداء الوطن

لوحظ عودة مستشارة وزير سابق في وزارة سيادية إلى الوزارة بعد أن كانت غادرتها مع تسمية الوزير الجديد، وقد تمت إعادتها اليوم بصفتها مسؤولة عن الشؤون العقارية.

حاول رئيس حزب موالٍ بارز التواصل مع قيادة حزب حليف على خلفية ملف آلية التعيينات ولكن من دون جدوى.

أثنى وزير ممانع سابق على أداء مرجع عسكري رغم العلاقة السيئة التي تجمعهما، مسجلاً لهذا المرجع سرعة الاستجابة لطلب إرسال قوة دعم لحماية الوزير السابق إثر وصول متظاهرين إلى أمام منزله.

الأنباء

بحال لم تنتج الاتصالات الجارية اتفاقاً بشأن مسألة إجرائية تشريعية، فإن وسيلة دستورية بديلة سيتم تحضيرها لإتمام المطلوب.

يحرص مرجع سياسي على التمسك بالتهدئة مع فريق سياسي آخر، رغم خرق هذا الفريق لها بطرق مختلفة.