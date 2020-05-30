- احتجاجات في بيروت ضد سلاح حزب الله.. ومطالب بتطبيق الـ «1701»
- باسيل ينبش مداميك "اتفاق الطائف" تحت سلعاتا
- فنّ لبناني اسمه تحويل الانتصار إلى هزيمة
- كرسي البطريرك صفير "عراب ثورة الأرز" والحمل الثقيل الذي تركه
- "قانون قيصر" لخنق الأسد ومطاردة حزب الله
- حبيش و"جنون العونية": غادة عون أقوى من الدولة وكورونا
- لا اجتهاد في العمالة..والقانون هو الذي يدين او يبرّئ لا مَن يموُّلون من ايران!
- فيديو جديد يُظهر معاناة أكبر للأمريكي فلويد.. أكثر من ضابط شاركوا بتعذيبه حتى الوفاة
- توسعت إلى مدن عدة.. شرارة احتجاجات قتيل الشرطة الأميركية تصل للبيت الأبيض
- زوجة الشرطي المتهم بقتل فلويد تطلب الطلاق بعد القبض عليه
- بالفيديو: ماغي فرح تتوقّع الأسوأ في النصف الثاني من 2020... مجاعة وزلازل وموت أحد المسؤولين!
- سلعاتا تعيد الحكومة الى "بيت الطاعة"
- مفاوضات الصندوق: «سجال أرقام».. والتحذيرات الدولية تتوالى: عجّلوا بالإصلاحات
- أسرار وخفايا لبنانية
- لا تقبلوا بقانون يوهمكم بالشفافية
- العفو الطائفي
- 17 عاماً على تجاهل مطلب جبيل وكــسروان.. هل يتحقّق «الحُلم»؟
- إستقالة دياب بين «المزح والجد»؟!
- أستراليا.. "يوم تاريخي": الحكومة تقرر رد كل الديون التي جمعها برنامج التحصيل الإلكتروني للسنترلينك
- نبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز.. موجة واسعة من الغضب والاستنكار بسوريا وخارجها
- تحدث عن ارتباطها بالصين.. ترامب ينهي علاقة واشنطن بمنظمة الصحة العالمية
- باسيل أخضع دياب..."سلعاتا حتماً"!
- الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم الأهلي وحرية التعبير!
- مخرج شكليّ لقضية سلعاتا وتأجيل التعيينات
- نصر الله: نريد رئيساً للجمهورية يشبه حسان دياب
- الحكومة اللبنانية تتراجع أمام باسيل وتوافق على معمل كهرباء للمسيحيين
- لبنان: لا نريد عفواً عاماً للسجناء… العدالة فقط!
- ماذا سمع نصرالله من رياشي عن الفيدرالية؟
- صمود المفتي دريان أسقط التمديد للشعار بالإجماع
- إجراءات التسليم في قطاع الخلوي... حبر على ورق!
- التعيينات الإدارية تلتحق بسابقاتها: تطيير يعرّي الحكومة
- اللجنة الوزارية لسد بسري: «تضليل» وعودة إلى المربع الأول!
- بدء تحرير الأملاك البحرية المحتلّة؟
- شهر على قرار استرداد الخلوي: لا تقدّم
- طلاب طبّ «اللبنانية»: أعيدوا إلينا مستشفى بيروت الحكوميّ
- معتقلو الإمارات يواجهون خطر الموت: هل تتحرّك الدولة اللبنانية؟
- الكنيسة والكتل المسيحية... "ولّى زمن التخوين"
- أمريكا على أبواب ثورة ضِدّ العُنصريّة المُتصاعِدة ومقتل المُواطن الأسود جورج فلويد خنقًا قد يكون المُفجِّر.. لماذا نتّهم ترامب وسِياساته بالمسؤوليّة وتوفير الحاضِنة لها؟ وهل تَفكُّك أمريكا بات وشيكًا؟
- توقعات الأبراج ليوم May 30, 2020
- أكثر من ألف وفاة جديدة في كل من الولايات المتحدة والبرازيل ورفع العزل مستمر في أوروبا
- بومبيو: ترامب سيتحدث عن تجسس الطلاب الصينيين في مؤتمره الصحافي الجمعة
- بلا ندم.. شركة أسترالية تفجر موقعا تراثيا عمره آلاف السنين
- العفو رهينة الانقسام ورفع "مفخخ" للسرية المصرفية!
- سجالات حول «العفو» طيّرت الجلسة... ودفعة تعيينــــات في مجلس الوزراء اليوم
- أسرار وخفايا لبنانية
- لماذا مواجهة باسيل بمثابة حياة أو موت؟
- إسرائيل تضبط ساعتها: بين تموز وتشرين
- في المجلس... «مطرقة العفو» لم تقل كلمتها الاخيرة
- عون: غادة ليست قاضية القصر
- حكمٌ يسقطُ صعوداً
-
باسيل ينبش مداميك "اتفاق الطائف" تحت سلعاتا ...الكاتب:
-
فنّ لبناني اسمه تحويل الانتصار إلى هزيمة ...الكاتب:
-
كرسي البطريرك صفير "عراب ثورة الأرز" والحمل ...الكاتب:
-
حبيش و"جنون العونية": غادة عون أقوى من ...الكاتب:
-
"قانون قيصر" لخنق الأسد ومطاردة حزب الله ...الكاتب:
-
لا تقبلوا بقانون يوهمكم بالشفافية ...الكاتب:
-
العفو الطائفي ...الكاتب:
-
17 عاماً على تجاهل مطلب جبيل وكــسروان.. ...الكاتب:
-
إستقالة دياب بين «المزح والجد»؟! ...الكاتب:
-
الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم ...الكاتب:
-
نصر الله: نريد رئيساً للجمهورية يشبه حسان ...الكاتب:
-
الحكومة اللبنانية تتراجع أمام باسيل وتوافق على ...الكاتب:
-
لبنان: لا نريد عفواً عاماً للسجناء… العدالة ...الكاتب:
-
ماذا سمع نصرالله من رياشي عن الفيدرالية؟ ...الكاتب:
-
صمود المفتي دريان أسقط التمديد للشعار بالإجماع ...الكاتب:
-
إجراءات التسليم في قطاع الخلوي... حبر على ...الكاتب:
-
التعيينات الإدارية تلتحق بسابقاتها: تطيير يعرّي الحكومة ...الكاتب:
-
اللجنة الوزارية لسد بسري: «تضليل» وعودة إلى ...الكاتب:
-
بدء تحرير الأملاك البحرية المحتلّة؟ ...الكاتب:
-
شهر على قرار استرداد الخلوي: لا تقدّم ...الكاتب:
-
معتقلو الإمارات يواجهون خطر الموت: هل تتحرّك ...الكاتب:
-
الكنيسة والكتل المسيحية... "ولّى زمن التخوين" ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الراديكاليتان الشيعية والمسيحية ضدّ الميثاق الوطني والدستور ...الكاتب:
-
"قانون قيصر" لخنق الأسد ومطاردة حزب الله
حددت الولايات المتحدة الأميركية السابع عشر من حزيران، موعداً لبدء المرحلة الأولى من تطبيق مندرجات "قانون قيصر". وبحسب المعطيات يطبق القانون على أربع مراحل، تتحدد مواعيدها وفق ما تقرره الإدارة الأميركية، أي عند الحاجة السياسية إليه.
القانون الأقسى
يندرج القانون - وهو أقسى من العقوبات على النظام السوري ومن يتعاون معه - في خانة الضغط لإجبار نظام الأسد على التنازل، ودفع داعميه إلى التراجع. وللمرة الأولى يصدر قانون بهذا الحجم من اتساع نوعية الأشخاص والشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة التي يشملها برنامج العقوبات.
المرحلة الأولى من القانون، تشمل فرض عقوبات على النظام السوري ومؤسساته والمسؤولين فيه، سواء كانوا عسكريين أم أمنيين. ويطال كل المتعاونين معهم. ستكون تداعيات القانون قاسية جداً على النظام السوري، وعلى سوريا ككل. وسيفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية. بهدف خلخلة البنية الحاضنة للنظام والمؤيدة له، والتي ستشعر بسيف العقوبات على عنقها. فتندفع إلى الانفضاض عن النظام. وإذا ما ربط هذا القانون بما يجري بين آل الأسد وآل مخلوف، فيفترض أن ينعكس على البيئة العلوية التي ستشهد المزيد من الإنقسامات.
شركات روسية وصينية
قسوة القانون، لا يقتصر على سوريا، بل تطال كل الدول أو الأشخاص أو الشركات والمؤسسات التي توفر الدعم للنظام السوري. أي كل شركة عاملة في سوريا، أو لديها استثمارات، أو تطمح لإعادة الإعمار. والشركات هذه افتتحت مراكز، وتتحضر للدخول في مشاريع ستطالها العقوبات. وهذا يعني أنها ستطال شركات روسية وصينية، وإدراجها على لائحة العقوبات الخاضعة لمقتضيات سياسية. ومن خلال هذا القانون، تقول الولايات المتحدة إنه لا يمكن الوصول إلى حلّ للأزمة السورية بدونها، ولا يمكن الشروع في مشاريع إعادة الإعمار قبل التوافق معها على المرحلة السياسية.
ويفترض بالقانون أن يؤسس لمفاوضات جدية مع القوى الداعمة للنظام، لإجباره وإجبارها على تقديم تنازلات لم يكن متوافقاً على تقديمها من قبل، سواء في ما يتعلق بالدستور الجديد أو بالانتخابات، أو بكل المسار السياسي الذي يفترض أن ينطلق.
لإسقاط الاندفاعة اللبنانية
ويأتي القانون متزامناً مع تصعيد الضغوط الأميركية ضد ايران وحلفائها في المنطقة. ولبنان لن يكون بعيداً عن تداعياته ومندرجاته، ولا عن تأثيره. خصوصاً أن هناك شركات كثيرة وقوى سياسية متعددة كانت قد استعجلت الذهاب إلى سوريا وحجز، مواقع لها في إعادة الإعمار. والذهاب اللبناني المبكر إلى سوريا، واندفاعه بعملية دعائية قادها النظام وحلفاؤه، على قاعدة أنه انتصر وحان وقت الإعمار ولا بد للبنان من أن يستفيد منه، سيسقطها القانون.
وبحسب ما تكشف مصادر أميركية متابعة لتطبيق "قانون قيصر"، يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من القانون، بين شهري تموز وآب المقبلين. وهذه المرحلة مخصصة لفرض عقوبات على كل من يتعاون مع النظام السوري، عسكرياً، مالياً، وإستثمارياً، كمجموعة فاغنر الروسية مثلاً، وحزب الله، وكل الألوية المتحالفة مع إيران. وتخصص هذه المرحلة لفرض عقوبات على الدول المجاورة التي تتعاون مع النظام السوري. ويشمل الشركات أو الشخصيات اللبنانية التي تتعاون مع النظام السوري.
العسكرية والاقتصادية
وتكشف المعلومات، أن الإعداد الحالي للقانون يتولاه فريق يعدُّ لائحة شاملة بأسماء الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات أو الفرق العسكرية التي تدعم النظام السوري، أو لديها استثمارات في سوريا. وذلك بغية وضعها على لائحة العقوبات في الأشهر المقبلة. لذلك، تشير المعطيات إلى انسحابات كبيرة لشركات كانت قد افتتحت فروعاً أو مكاتب لها في سوريا. ومن بينها شركات هندسية لبنانية، وشركات لصناعة الإسمنت، وقطاعات أخرى.
هناك خوف لبناني من تداعيات قانون قيصر، الذي سينعكس على الوضع اللبناني مباشرة، ويؤدي إلى مزيد من الانهيار. وهو لا ينفصل أبداً عن سياق الضغط السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان، ويشهد اللبنانيون تداعياته الاقتصادية بشكل جليّ. خصوصاً أن آلية فرض العقوبات قابلة للتطوير والتعديل، لدى توفر معطيات جديدة حول شركات أو أشخاص يقدمون الدعم للنظام السوري. وبحسب ما تكشف المعلومات هناك مشاركة لبنانية في الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يدعمون النظام السوري أو يتعاونون معه. وهناك تجديد مستمر للمعطيات في هذا الشأن. وستشمل العقوبات الكثير من المؤسسات اللبنانية والشخصيات على نحو مفاجئ.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا.. "يوم تاريخي": الحكومة تقرر رد كل الديون التي جمعها برنامج التحصيل الإلكتروني للسنترلينك
- نبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز.. موجة واسعة من الغضب والاستنكار بسوريا وخارجها
- بالفيديو: ماغي فرح تتوقّع الأسوأ في النصف الثاني من 2020... مجاعة وزلازل وموت أحد المسؤولين!
- ريتا أورا بـ"بيكيني" مثير!
- لا اجتهاد في العمالة..والقانون هو الذي يدين او يبرّئ لا مَن يموُّلون من ايران!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
منير الربيع
صحافي لبناني
- "قانون قيصر" لخنق الأسد ومطاردة حزب الله
- المقصلة الأميركية تعدم لبنان ولا تمسّ رقبة حزب الله!
- دياب في الجنوب.. وحزب الله من الهرمل إلى لاسا
- لبنان بلا مساعدات: صندوق النقد يرفض خطة الحكومة
- لبنانيو إسرائيل.. متراس الخلاف بين العونيين وحزب الل
- حزب الله والعونيون: إفلات الغرائز الطائفية بشيوخها ومطارنتها
- أيام باسيل ونصرالله الصعبة: التطبيع مع الأسد وإرضاء أميركا
- باسيل وحزب الله: الفيدرالية مقابل شرعية "الدويلة" المهيمنة
- لبنان يدفع ثمن الحرب السورية: متغيرات كبيرة تأميماً وتقسيماً
- كهرباء مقطوعة بين عون ودياب.. وبرّي "ينقذ" سلامة مجدداً
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)