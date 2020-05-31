- اللبنانيون ينتفضون من جديد ضد سلاح ميليشيات حزب الله
- معادلة «التظاهرة بتظاهرة مضادة» تعود إلى الشارع اللبناني
- احتجاجات في بيروت ضد سلاح حزب الله.. ومطالب بتطبيق الـ «1701»
- باسيل ينبش مداميك "اتفاق الطائف" تحت سلعاتا
- فنّ لبناني اسمه تحويل الانتصار إلى هزيمة
- كرسي البطريرك صفير "عراب ثورة الأرز" والحمل الثقيل الذي تركه
- تحرير 2000 في ضوء الوضع اللبناني الراهن
- توقعات الأبراج ليوم May 31, 2020
- "قانون قيصر" لخنق الأسد ومطاردة حزب الله
- حبيش و"جنون العونية": غادة عون أقوى من الدولة وكورونا
- لا اجتهاد في العمالة..والقانون هو الذي يدين او يبرّئ لا مَن يموُّلون من ايران!
- فيديو جديد يُظهر معاناة أكبر للأمريكي فلويد.. أكثر من ضابط شاركوا بتعذيبه حتى الوفاة
- توسعت إلى مدن عدة.. شرارة احتجاجات قتيل الشرطة الأميركية تصل للبيت الأبيض
- زوجة الشرطي المتهم بقتل فلويد تطلب الطلاق بعد القبض عليه
- بالفيديو: ماغي فرح تتوقّع الأسوأ في النصف الثاني من 2020... مجاعة وزلازل وموت أحد المسؤولين!
- سلعاتا تعيد الحكومة الى "بيت الطاعة"
- مفاوضات الصندوق: «سجال أرقام».. والتحذيرات الدولية تتوالى: عجّلوا بالإصلاحات
- أسرار وخفايا لبنانية
- لا تقبلوا بقانون يوهمكم بالشفافية
- العفو الطائفي
- 17 عاماً على تجاهل مطلب جبيل وكــسروان.. هل يتحقّق «الحُلم»؟
- إستقالة دياب بين «المزح والجد»؟!
- أستراليا.. "يوم تاريخي": الحكومة تقرر رد كل الديون التي جمعها برنامج التحصيل الإلكتروني للسنترلينك
- نبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز.. موجة واسعة من الغضب والاستنكار بسوريا وخارجها
- تحدث عن ارتباطها بالصين.. ترامب ينهي علاقة واشنطن بمنظمة الصحة العالمية
- باسيل أخضع دياب..."سلعاتا حتماً"!
- الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم الأهلي وحرية التعبير!
- مخرج شكليّ لقضية سلعاتا وتأجيل التعيينات
- نصر الله: نريد رئيساً للجمهورية يشبه حسان دياب
- الحكومة اللبنانية تتراجع أمام باسيل وتوافق على معمل كهرباء للمسيحيين
- لبنان: لا نريد عفواً عاماً للسجناء… العدالة فقط!
- ماذا سمع نصرالله من رياشي عن الفيدرالية؟
- صمود المفتي دريان أسقط التمديد للشعار بالإجماع
- إجراءات التسليم في قطاع الخلوي... حبر على ورق!
- التعيينات الإدارية تلتحق بسابقاتها: تطيير يعرّي الحكومة
- اللجنة الوزارية لسد بسري: «تضليل» وعودة إلى المربع الأول!
- بدء تحرير الأملاك البحرية المحتلّة؟
- شهر على قرار استرداد الخلوي: لا تقدّم
- طلاب طبّ «اللبنانية»: أعيدوا إلينا مستشفى بيروت الحكوميّ
- معتقلو الإمارات يواجهون خطر الموت: هل تتحرّك الدولة اللبنانية؟
- الكنيسة والكتل المسيحية... "ولّى زمن التخوين"
- أمريكا على أبواب ثورة ضِدّ العُنصريّة المُتصاعِدة ومقتل المُواطن الأسود جورج فلويد خنقًا قد يكون المُفجِّر.. لماذا نتّهم ترامب وسِياساته بالمسؤوليّة وتوفير الحاضِنة لها؟ وهل تَفكُّك أمريكا بات وشيكًا؟
- توقعات الأبراج ليوم May 30, 2020
- أكثر من ألف وفاة جديدة في كل من الولايات المتحدة والبرازيل ورفع العزل مستمر في أوروبا
- بومبيو: ترامب سيتحدث عن تجسس الطلاب الصينيين في مؤتمره الصحافي الجمعة
- بلا ندم.. شركة أسترالية تفجر موقعا تراثيا عمره آلاف السنين
- العفو رهينة الانقسام ورفع "مفخخ" للسرية المصرفية!
- سجالات حول «العفو» طيّرت الجلسة... ودفعة تعيينــــات في مجلس الوزراء اليوم
- أسرار وخفايا لبنانية
- لماذا مواجهة باسيل بمثابة حياة أو موت؟
-
-
-
-
تحرير 2000 في ضوء الوضع اللبناني الراهن ...الكاتب:
-
حبيش و"جنون العونية": غادة عون أقوى من ...الكاتب:
-
"قانون قيصر" لخنق الأسد ومطاردة حزب الله ...الكاتب:
-
لا تقبلوا بقانون يوهمكم بالشفافية ...الكاتب:
-
العفو الطائفي ...الكاتب:
-
17 عاماً على تجاهل مطلب جبيل وكــسروان.. ...الكاتب:
-
إستقالة دياب بين «المزح والجد»؟! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
التعيينات الإدارية تلتحق بسابقاتها: تطيير يعرّي الحكومة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الراديكاليتان الشيعية والمسيحية ضدّ الميثاق الوطني والدستور ...الكاتب:
اللبنانيون ينتفضون من جديد ضد سلاح ميليشيات حزب الله
احتجاجات أمام قصر العدل ببيروت تطالب بحصر السلاح بيد الدولة بالتزامن مع دعوات لتنفيذ اعتصام مؤيّد لشرعية سلاح حزب الله.
تُضاعف الاحتجاجات المناهضة لحزب الله، والتي اندلعت السبت أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت، الضغوط المسلطة عليه حيث يسعى اللبنانيون إلى إرغام السلطات على نزع السلاح من الحزب وحصره بيد الدولة، وذلك تزامنا مع تكثيف الولايات المتحدة حملتها ضد ميليشيات الحزب.
بيروت - نفّذ العشرات من الناشطين اللبنانيين، السبت، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت للمطالبة بنزع سلاح حزب الله وتجميع كل الأسلحة بيد الجيش اللبناني.
ووسط انتشار أمني مكثف رفع المتظاهرون شعارات مناوئة لحزب الله، وذلك في الوقفة التي تم تنظيمها تحت عنوان “لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة”.
كما طالب المحتجون بتطبيق القرارين الدوليين 1701 و1559، الصادرين عن مجلس الأمن بشأن لبنان.
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “لا للسلاح الأسود”، و”قرار الحرب فقط من جيشنا اللبناني”.
وتزامنت هذه الاحتجاجات مع دعوات لتنفيذ اعتصام مؤيّد لشرعية سلاح حزب الله.
وعمدت عناصر الجيش وقوى الأمن إلى إغلاق منطقة قصر العدل، وفصلها عن محيطها، منعا للتصادم مع الاعتصام الثاني الذي دعا إليه ناشطون لمساندة الحزب ضد الدعوات التي تستهدف منعه من امتلاك السلاح.
ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات تعمق أزمة حزب الله الذي تحاصره الولايات المتحدة وتحاول سد كل المنافذ أمامه.
وتمت الدعوة إلى هذه الاحتجاجات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة المسؤولين الذين تعاقبوا على السلطة، بما في ذلك حزب الله.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوات تُعد امتحانا عسيرا لرئيس الوزراء اللبناني حسن دياب، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بلاده ما جعلها في حاجة إلى المانحين الدوليين الذين يعارضون امتلاك حزب الله أسلحة.
وتدفع الأزمة الاقتصادية لبنان نحو حافة الهاوية، وهو ما جعل المناوئين لحزب الله يتهمونه بجر البلاد إلى سياسة المحاور ونهب خزينة الدولة.
ويقول مراقبون إن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها استياء من قبل ما يعرف ببيئة حزب الله من الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، حيث علت صيحات شباب تنادي بتغيير الطبقة السياسية والمسؤولين، وتشكيل حكومة خالية تماما من الأحزاب. إلا أن تلك الاحتجاجات تراجعت لاحقاً بفضل عدة عوامل، منها تشكيل حكومة والطقس وبروز أزمة فايروس كورونا.
وبموازاة الضغوط الداخلية باتت ميليشيات حزب الله في مرمى نيران الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى.
وعلى سبيل المثال أعلنت قبرص السبت أنها ستسلم واشنطن شخصا يشتبه في انتمائه إلى الحزب.
وصادقت المحكمة العليا في قبرص الجمعة، على أمر بتسليم الرجل إلى الولايات المتحدة حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القبرصيّة الرسميّة.
وأشارت الوكالة إلى أنّ المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرارٍ قضائيّ سابق صدَرَ في سبتمبر 2019 ويقضي بتسليم المشتبه به المعروف فقط باسم دياب.
والمشتبه به مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب شبهات بعمليّات غسل أموال تعود إلى أكتوبر 2016. وتُفيد وثائق طلب التسليم بأنّ الرجل يواجه تهماً عدّة تتعلّق بغسل أموال والتآمر بهدف غسل أموال قيمتها أكثر من 100 ألف دولار.
وقالت المحكمة إنّ المشتبه به، بصفته عضواً في حزب الله اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة، تآمرَ مع أفراد في عام 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدّرات.
والقرار 1959 اتُّخِذَ بتاريخ الثاني من سبتمبر سنة 2004 بتأييد تسعة أعضاء وامتناع ستة في مجلس الأمن الدولي عن التصويت، في إطار ما يعرف بالفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي جاء بعنوان “في حل النزاعات سلمياً”، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
ويمتلك حزب الله أسلحة متطورة وصواريخ، وهو أمر تختلف حوله الأطياف السياسية اللبنانية بين من يرى أن تسليح الحزب ضروري لمواجهة إسرائيل، خاصة في الجنوب، وبين من يعتبره غير شرعي ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط.
ويواجه اللبنانيون كما العراقيون منذ العام الماضي نفوذ إيران في بَلَديْهم حيث يعد حزب الله امتدادا لهذا النفوذ ولسياسات إيران وأطماعها.
وواجهت آنذاك السلطات اللبنانية، المتحالفة مع الحزب وممثليه في البرلمان، المحتجين سلميا ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي آلت إليها بلادهم بالقمع.
وأرجأ وباء كورونا هذه الاحتجاجات لكنه لم يلغها وينهي الغضب ضد الحزب، حسب ما يقوله مراقبون.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- اللبنانيون ينتفضون من جديد ضد سلاح ميليشيات حزب الله
- معادلة «التظاهرة بتظاهرة مضادة» تعود إلى الشارع اللبناني
- احتجاجات في بيروت ضد سلاح حزب الله.. ومطالب بتطبيق الـ «1701»
- باسيل ينبش مداميك "اتفاق الطائف" تحت سلعاتا
- كرسي البطريرك صفير "عراب ثورة الأرز" والحمل الثقيل الذي تركه
- حبيش و"جنون العونية": غادة عون أقوى من الدولة وكورونا
- لا اجتهاد في العمالة..والقانون هو الذي يدين او يبرّئ لا مَن يموُّلون من ايران!
- سلعاتا تعيد الحكومة الى "بيت الطاعة"
- مفاوضات الصندوق: «سجال أرقام».. والتحذيرات الدولية تتوالى: عجّلوا بالإصلاحات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)