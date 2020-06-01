أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ يقول أحد النواب البارزين إنّ رئيساً سابقاً للحكومة دخل معركة مفتوحة مع رئيس تيار سياسي بارز، ولن ‏يتراجع عن مهاجمة هذا التيار أو السكوت على أي موقف يصدر منه بعد اليوم‎.

ـ يقول وزير سابق ان الرسائل الصدامية التي يرسلها النائب جبران باسيل الى "حزب الله" هدفها دفع الاخير الى ‏حسم موقفه الرئاسي من اليوم لتموضع المرشحين وفق مصالحهم‎.

ـ يظهر تخوف مستمر من العودة الى ازمة النفايات ليس في المتن الشمالي وكسروان فقط وانما في كل لبنان لان ‏الحكومة الحالية لن تكون افضل من سابقاتها في توفير الحلول لهذه الازمة المزمنة‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

توقعت مصادر مالية أن يتم تأمين تمويل الاستيراد الصناعي والاستهلاكي من مصادر غير الطلب على الدولار ‏في السوق، وذلك عبر منصّات يديرها مصرف لبنان، وذلك خلال شهر حزيران ليثبت سعر الصرف في السوق ‏على الـ 3200 ليرة مطلع شهر تموز. وتوقّعت المصادر أن يقدم الناس الذين يحفظون دولاراتهم في بيوتهم إلى ‏بيعها على سعر أعلى خلال شهر حزيران‎.

ـ كواليس‎

تحدّثت مصادر صحافيّة عربيّة في واشنطن عن تنسيق بين المؤتمر الوطني الذي كان يقود حركة الاحتجاج ضد ‏التمييز العنصري والجماعات التي تمثل المسلمين الأميركيين وهيئات نسائية وقيادات لاتينية مع قيادة حملة بيرني ‏ساندرز لتشكيل نوع من القيادة للحركة الاحتجاجية التي تشهدها العديد من الولايات والمدن الأميركية لرسم سقف ‏سياسي لها‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ يقول نواب حزب عريق إن أحد التيارات السياسية يعمد الى طرح مشاريع قوانين وينسب الطروحات الإصالحية ‏لنفسه فيما الحزب المذكور طرحها منذ سنوات‎.

ـ أكدت مصادر قضائية أنها ماضية في الإجراءات القانونية بشأن ملف حساس فتح حديثا وأثار بلبلة بعد سنين ‏طويلة بسبب انعكاس تداعياته على الكارتيل السياسي الحاكم‎.

ـ رفضت إحدى الشخصيات التي طالتها الإجراءات الأخيرة في ملف حيوي إستقبال مسؤولين سابقين حتى من ‏أجل توضيح المواقف واشترطت بيانا واضحا بتبنّي مسؤوليتهما عما يحصل في الملف‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ انتقد نائب بارز في تيار سياسي تطوّر العلاقة بين مرجع حكومي ومسؤول كبير غير مدني، في غمرة الحديث ‏عن تحالفات مستجدة حول الاستحقاق الرئاسي المقبل‎!

ـ جمع نائب كسرواني معارض ملفاً متكاملاً عن مشروع محطة سلعاتا والأطراف السياسية والحزبية المستفيدة ‏منه، مع تبيان حصة كل طرف‎!

ـ يدور نزاع صامت بين وزير ومدير عام وزارته يتحمّل العديد من الموظفين أعباء تداعياته الإدارية والمالية، ‏وعدم قبض رواتبهم منذ عدة أشهر‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يتردد أنّ مجلسي الإدارة الموقتين لقطاع الخلوي سيولدان خلال الساعات المقبلة ويتألف كل منهما من ثلاثة ‏أعضاء سيصار إلى اعتماد توزيع طائفي ومذهبي في اختيارهم‎.

ـ وزير سابق وناشط في شؤون الثورة حالياً يتفاخر بقيادته سيارة متواضعة بينما لا تزال في عهدته سيارة تابعة ‏للدولة مع مُرافق خاص منذ أن كان وزيراً‎.

ـ تبيّن أنّ الآلية التي أقرّت في التعيينات الإدارية لا تسري على تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان لكونه ليس ‏مؤسسة عامة‎.‎

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.‎صحيفة الأنباء

‎*‎استياء بالغ‎

نُقل عن عدد من سفراء الدول المانحة استياءهم البالغ من خطوة حصلت الأسبوع ‏الماضي، من شأنها ضرب أي مصداقية للإصلاح‎

‎*‎مزيد من التأزم‎

لم تنتهِ ذيول خلافٍ حصل بشأن قرارٍ اتخذته الحكومة، رغم الإعلان عن مخرجٍ منمّق ‏شكلاً له، فالمسألة مرشّحة لمزيد من التأزم‎.