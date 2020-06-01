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تحرّك قصر العدل يوقظ الحنين... «سلاح «حزب ...الكاتب:
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الجمهورية الثالثة هي الحلّ ...الكاتب:
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ماذا قال بري عن المتظاهرين أمام عين ...الكاتب:
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هل يمكن دفع القروض والعقود بالليرة؟ نزاعات ...الكاتب:
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الصفعة التي صرعت حكومة دياب أمام المجتمع ...الكاتب:
-
إصلاحات "سيدر": التنفيذ أهمّ من التشريع! ...الكاتب:
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الانقلاب على العفو العام: نقضٌ جديد للشراكة ...الكاتب:
-
مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون «قيصر»؟ ...الكاتب:
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ذكرى التحرير: لماذا استغرب نصر الله "غياب ...الكاتب:
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الشيخ ياسر عودة: الشيعة يعيشون في الماضي ...الكاتب:
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خطوة أولى نحو تشجيع الصناعة: مصرف لبنان ...الكاتب:
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"حزب الله" ورياض سلامة "وتطبيع" العلاقة ثالثهما ...الكاتب:
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"الرابطة المارونية" تتحرّك... منعاً لتشرذم المسيحيين! ...الكاتب:
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المفتي محمد إمام: قلب دار الفتوى يحضن ...الكاتب:
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معمل سلعاتا... علامة سلبية في مسيرة الإصلاح! ...الكاتب:
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هل دخلت الحكومة مرحلة السقوط؟ ...الكاتب:
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«المعارضة» تضغط على الحريري... فسقط التمديد للشعّار ...الكاتب:
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أطماع الشركات تقلّص المعروض: لا أزمة بنزين ...الكاتب:
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صحافية وشبيحة: إلقاء القبض على سوبرماركت بالجرم ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ يقول أحد النواب البارزين إنّ رئيساً سابقاً للحكومة دخل معركة مفتوحة مع رئيس تيار سياسي بارز، ولن يتراجع عن مهاجمة هذا التيار أو السكوت على أي موقف يصدر منه بعد اليوم.
ـ يقول وزير سابق ان الرسائل الصدامية التي يرسلها النائب جبران باسيل الى "حزب الله" هدفها دفع الاخير الى حسم موقفه الرئاسي من اليوم لتموضع المرشحين وفق مصالحهم.
ـ يظهر تخوف مستمر من العودة الى ازمة النفايات ليس في المتن الشمالي وكسروان فقط وانما في كل لبنان لان الحكومة الحالية لن تكون افضل من سابقاتها في توفير الحلول لهذه الازمة المزمنة.
صحيفة البناء
ـ خفايا
توقعت مصادر مالية أن يتم تأمين تمويل الاستيراد الصناعي والاستهلاكي من مصادر غير الطلب على الدولار في السوق، وذلك عبر منصّات يديرها مصرف لبنان، وذلك خلال شهر حزيران ليثبت سعر الصرف في السوق على الـ 3200 ليرة مطلع شهر تموز. وتوقّعت المصادر أن يقدم الناس الذين يحفظون دولاراتهم في بيوتهم إلى بيعها على سعر أعلى خلال شهر حزيران.
ـ كواليس
تحدّثت مصادر صحافيّة عربيّة في واشنطن عن تنسيق بين المؤتمر الوطني الذي كان يقود حركة الاحتجاج ضد التمييز العنصري والجماعات التي تمثل المسلمين الأميركيين وهيئات نسائية وقيادات لاتينية مع قيادة حملة بيرني ساندرز لتشكيل نوع من القيادة للحركة الاحتجاجية التي تشهدها العديد من الولايات والمدن الأميركية لرسم سقف سياسي لها.
صحيفة الجمهورية
ـ يقول نواب حزب عريق إن أحد التيارات السياسية يعمد الى طرح مشاريع قوانين وينسب الطروحات الإصالحية لنفسه فيما الحزب المذكور طرحها منذ سنوات.
ـ أكدت مصادر قضائية أنها ماضية في الإجراءات القانونية بشأن ملف حساس فتح حديثا وأثار بلبلة بعد سنين طويلة بسبب انعكاس تداعياته على الكارتيل السياسي الحاكم.
ـ رفضت إحدى الشخصيات التي طالتها الإجراءات الأخيرة في ملف حيوي إستقبال مسؤولين سابقين حتى من أجل توضيح المواقف واشترطت بيانا واضحا بتبنّي مسؤوليتهما عما يحصل في الملف.
صحيفة اللواء
ـ انتقد نائب بارز في تيار سياسي تطوّر العلاقة بين مرجع حكومي ومسؤول كبير غير مدني، في غمرة الحديث عن تحالفات مستجدة حول الاستحقاق الرئاسي المقبل!
ـ جمع نائب كسرواني معارض ملفاً متكاملاً عن مشروع محطة سلعاتا والأطراف السياسية والحزبية المستفيدة منه، مع تبيان حصة كل طرف!
ـ يدور نزاع صامت بين وزير ومدير عام وزارته يتحمّل العديد من الموظفين أعباء تداعياته الإدارية والمالية، وعدم قبض رواتبهم منذ عدة أشهر!
صحيفة نداء الوطن
ـ يتردد أنّ مجلسي الإدارة الموقتين لقطاع الخلوي سيولدان خلال الساعات المقبلة ويتألف كل منهما من ثلاثة أعضاء سيصار إلى اعتماد توزيع طائفي ومذهبي في اختيارهم.
ـ وزير سابق وناشط في شؤون الثورة حالياً يتفاخر بقيادته سيارة متواضعة بينما لا تزال في عهدته سيارة تابعة للدولة مع مُرافق خاص منذ أن كان وزيراً.
ـ تبيّن أنّ الآلية التي أقرّت في التعيينات الإدارية لا تسري على تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان لكونه ليس مؤسسة عامة.
.صحيفة الأنباء
*استياء بالغ
نُقل عن عدد من سفراء الدول المانحة استياءهم البالغ من خطوة حصلت الأسبوع الماضي، من شأنها ضرب أي مصداقية للإصلاح
*مزيد من التأزم
لم تنتهِ ذيول خلافٍ حصل بشأن قرارٍ اتخذته الحكومة، رغم الإعلان عن مخرجٍ منمّق شكلاً له، فالمسألة مرشّحة لمزيد من التأزم.
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- الانتفاضة 2 تنطلق... مُتعثّرة
- إجراءات الحكومة «كورونيّة» لا إصلاحية.. وورشــة ملفات أمام القضاء.. والنمسا تحظّر «الحزب»
- أسرار وخفايا لبنانية
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