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تفاهم مار مخايل: هل يسقط على عتبة قصر بعبدا؟
لم يعد من مجال للتهرّب من السؤال الاساسي في الوقت الراهن: ماذا بقي من "تفاهم مارمخايل" بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" في ظل حجم التباينات "المتسارعة" في فترة زمنية قصيرة؟
صحيح ان أي تفاهم سياسي لا يجب ان يؤدي الى "ذوبان" موقّعيه بعضهم ببعض، بإعتبار أن لكل طرف الحرية في مقاربة المواضيع المطروحة على بساط البحث مع "الإتّفاق" على العناوين الاسراتيجية العريضة، لكن ما حصل في الأسابيع الأخيرة من تباين في وجهات النظر بين ميرنا الشالوحي والضاحية الجنوبية أعاد تسليط الضوء على تفاهم مارمخايل ومدى صموده السياسي، مع العلم انه التفاهم الوحيد الذي لا يزال قائماً بين فريقين سياسيين بالمقارنة مع العلاقات والاتّفاقات السياسية السابقة لعل أبرزها "تفاهم معراب" الذي إنتهى بضربة "التباين" العميق بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
وصحيح أيضاً أن الإختلاف في وجهات النظر بين التيار والحزب ليس بالأمر الجديد وغالباً ما كان يُعاد "تصويب" بوصلته في إتّجاه حارة حريك من خلال لقاءات وإتصالات متبادلة بين الطرفين، غير أن "حجم" التباين في فترة زمنية قصيرة امر لافت لا بد من التوقّف عنده وقراءة أبعاده، خصوصاً أن تفاهم مار مخايل أثمر وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.
لا شك ان ورقة التفاهم بين التيار البرتقالي والحزب الاصفر أنتجت "ربحاً" متساوياً بينهما. فالحزب أخذ من التفاهم ما يناسبه، خصوصا الغطاء المسيحي من أكبر تيار في الشارع المسيحي والوطني، بحيث شكّل أفضل مظلة محلية واقية أمّن من خلالها "الغطاء" لحرب تموز 2006 في تلك المرحلة، وتقديراً للمظلة المسيحية ومكافأة للتيار، تمسّك الحزب بترشيح العماد ميشال عون للرئاسة ورفض المساومة وأي ترشيح أخر حتى حليفة التقليدي رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.
لكن يبدو أن المتغيّرات التي طرأت على المشهد الداخلي والمدفوعة برياح التغيير في المنطقة والعالم قد تُطيح هذا التفاهم، لاسيما من بوّابة القصر الجمهوري على حدّ إعتبار أوساط سياسية معارضة.
فبرأيها "أن الخلافات حول ملفات صغيرة مثل معمل سلعاتا مثلاً الذي صوّت ضده الحزب في الحكومة او موضوع الُمُبعدين الى إسرائيل الذي أثير في جلسة مجلس النواب الخميس من باب قانون العفو العام وما بينهما من أصوات داخل التيار تحدّثت تارةً عن معادلة السلاح والجوع وطوراً عن الغطاء المسيحي للحزب، ليس سوى تفاصيل في القضية الكبرى وهي الاستحقاق الرئاسي في العام 2022".
وقالت لـ"المركزية" "لقد تبيّن من خلال العلاقة بين كوادر الحزب والتيار ان هناك تباينا واضحا الى درجة "الخلاف الخفي" حول الاستحقاق الرئاسي بعدما تبين لباسيل ان موقف الضاحية غير واضح في مسألة دعم ترشحه للرئاسة". فالحزب وفق الاوساط السياسية المعارضة أبلغ باسيل ان من السابق لأوانه طرح موضوع رئاسة الجمهورية والعهد في منتصف ولايته. فهذا غير جائز".
عدم حسم الحزب موقفه من الاستحقاق الرئاسي المقبل وإعطاء باسيل جواباً واضحاً سيكون له تداعيات على ورقة التفاهم تضيف الاوساط، وعلى العلاقات بين التيار والحزب، لا سيما في مجلس الوزراء خصوصا إنّ إستمرّت الضاحية وميرنا الشالوحي بتكرار "المعزوفة" نفسها بأن التفاهم بينهما استراتيجي وان الخلاف حول اليوميات وبعض الملفات والمواضيع لا يؤثّر على التحالف الاستراتيجي.
ودعت الاوساط الى "ترقّب التطورات المتلاحقة في المنطقة والتي لن يكون لبنان وإستطراداً "تفاهم مار مخايل" بمنأى عنها".
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