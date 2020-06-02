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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 33 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ عُلم أنّ مستشار زعيم سياسي، بصدد استكمال جولاته على مرجعيات سياسية وروحية وأحزاب ونقل رسائل ‏تشدد على استقرار البلد ووجهة نظر الزعيم المذكور حيال ما يجري على كل المستويات‎.

- يشير المطلعون على الشأن الرياضي إلى أنّ الموسم انتهى، وثمة صعوبة للإعداد والتحضير للموسم المقبل، على ‏خلفية الإفلاس المالي للأندية والجمعيات وتعذُّر وجود داعمين من جهات سياسية كما كان يحصل في الماضي‎.

ـ ردد مرجع ان المتظاهرين كما السلطة في لبنان أرقى بدرجات من المحتجين والأجهزة الأمنية في الولايات ‏المتحدة الاميركية‎.

ـ تبين ان مديرة مكتب وزير سابق ونائب حالي لا تزال تتقاضى راتبا بالدولار لانها مسجلة على لوائح المؤسسات ‏الدولية فيما تحصل زميلة لها على راتب 6 آلاف دولار وهي تعيش في الخارج منذ اكثر من سبعة أشهر‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

اعتبرت مصادر سياسية مخضرمة أن الطريقة التي تم فيها تداول قانون قيصر الخاص بالعقوبات الأميركيّة على ‏سورية في اجتماع للحكومة اللبنانية ينمّ عن عدم خبرة في أصول العمل الحكوميّ ومفهوم السيادة عند الدول حيث ‏تقتضي الأصول في حال نية دراسة القانون وتأثيره على لبنان أن تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع رئيسي ‏الجمهورية والحكومة توزيع ملخّص للقانون مرفقة بمقدّمة تعبر عن موقف مقترح للحكومة وتستعرض بعض ‏المحاذير التي تجب مناقشتها. فالحكومة ليست صفاً دراسياً والسيادة تبدأ من الشكليّات‎.

ـ كواليس‎

قال مصدر في محور المقاومة على اطلاع بالتطورات في المنطقة إن المرحلة المقبلة سيبقى عنوانها التراجع ‏الأميركي رغم كل الحقن المعنوية التي تحاول قوانين العقوبات ضخها لأن توازناً دولياً جديداً نشأ ولم يعد ممكناً ‏إسقاط مفاعيله وعنوانه أن الحضور الأميركي لم يعد قادراً على ملء الفراغات الكثيرة التي تعبر عنها الأزمات ‏المفتوحة، والعالم لا يستطيع العيش معها وإن إيران قادرة على التعايش أكثر من سواها وملء الكثير من الفراغات‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ تجدد مسلسل الإستقالات في فريق مستشاري مرجع كبير على خلفية رفضه إدارة الأُذن الى فريق دون آخر رغم ‏اقتناعه مسبقا بمضمون رأيه‎.

ـ إشتكى وزير من تحوير بعض مداولات مجلس الوزراء عبر تسريبات غير دقيقة‎.

ـ صارح مرجع بارز مسؤولا كبيرا فقال له: إنك أخطات في التعبير حين تحدثت للبنانيين منذ فترة عما تحقق ‏وهذا يفرض عليك إعادة النظر في بعض مستشاريك‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ نقل عن موظف بارز في صندوق النقد الدولي أن الخطة التي وضعتها جمعية تقنية، أكثر قابلية للتعامل معها من ‏قبل الصندوق‎.

ـ يلاحظ وزراء محايدون أن المرجعيات إياها، ما تزال هي التي تبت في القضايا الرئيسية مع الجهات والمؤسسات ‏المعنية، داخلياً وخارجياً‎!

ـ سعت شخصية حقوقية لممارسة ضغوطات معنوية على لبنان، مستفيدة من فرصة الأزمة النقدية الخانقة في البلد‎.‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ مرجعية مسيحية أكدت أمام زوارها أن علاقتها بحزب بارز ستبقى في دائرة البرودة "طالما هذا الحزب ما زال ‏يبدّي مصالح خارجية على مصالح اللبنانيين ويغطي إشكالات متنقلة في الداخل‎".

ـ وزير سيادي أبدى استغرابه لمواقف شعبوية من قانون "قيصر"، تصدر عن حزب يُعرف بهدوئه على طاولة ‏مجلس الوزراء، ما يبشّر بصدامات مقبلة بين الوزراء‎.

ـ مدعٍ عام جزم في مجلس خاص أنه يفضّل الاستقالة من منصبه إذا طلُب منه اتخاذ إجراء بحق نائب على خلفية ‏سجاله مع إحدى القضاة‎.‎

 

‎صحيفة الأنباء

‎*‎البنود المهمة‎

توقعت مصادر أن لا يتم إدراج البنود المهمة على جدول الأعمال الحكومي في السرايا ‏وطرحها في جلسات بعبدا، لكي لا يتكرر ما حصل في ملف التصويت على سلعاتا

‎.‎

‎*‎الابتزاز يؤجل الملف‎

تتوالى محاولات الابتزاز السياسي في ملف مطروح ما يجعل البت به يتأجل تكراراً‎.

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