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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ عُلم أنّ مستشار زعيم سياسي، بصدد استكمال جولاته على مرجعيات سياسية وروحية وأحزاب ونقل رسائل تشدد على استقرار البلد ووجهة نظر الزعيم المذكور حيال ما يجري على كل المستويات.
- يشير المطلعون على الشأن الرياضي إلى أنّ الموسم انتهى، وثمة صعوبة للإعداد والتحضير للموسم المقبل، على خلفية الإفلاس المالي للأندية والجمعيات وتعذُّر وجود داعمين من جهات سياسية كما كان يحصل في الماضي.
ـ ردد مرجع ان المتظاهرين كما السلطة في لبنان أرقى بدرجات من المحتجين والأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة الاميركية.
ـ تبين ان مديرة مكتب وزير سابق ونائب حالي لا تزال تتقاضى راتبا بالدولار لانها مسجلة على لوائح المؤسسات الدولية فيما تحصل زميلة لها على راتب 6 آلاف دولار وهي تعيش في الخارج منذ اكثر من سبعة أشهر.
صحيفة البناء
ـ خفايا
اعتبرت مصادر سياسية مخضرمة أن الطريقة التي تم فيها تداول قانون قيصر الخاص بالعقوبات الأميركيّة على سورية في اجتماع للحكومة اللبنانية ينمّ عن عدم خبرة في أصول العمل الحكوميّ ومفهوم السيادة عند الدول حيث تقتضي الأصول في حال نية دراسة القانون وتأثيره على لبنان أن تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة توزيع ملخّص للقانون مرفقة بمقدّمة تعبر عن موقف مقترح للحكومة وتستعرض بعض المحاذير التي تجب مناقشتها. فالحكومة ليست صفاً دراسياً والسيادة تبدأ من الشكليّات.
ـ كواليس
قال مصدر في محور المقاومة على اطلاع بالتطورات في المنطقة إن المرحلة المقبلة سيبقى عنوانها التراجع الأميركي رغم كل الحقن المعنوية التي تحاول قوانين العقوبات ضخها لأن توازناً دولياً جديداً نشأ ولم يعد ممكناً إسقاط مفاعيله وعنوانه أن الحضور الأميركي لم يعد قادراً على ملء الفراغات الكثيرة التي تعبر عنها الأزمات المفتوحة، والعالم لا يستطيع العيش معها وإن إيران قادرة على التعايش أكثر من سواها وملء الكثير من الفراغات.
صحيفة الجمهورية
ـ تجدد مسلسل الإستقالات في فريق مستشاري مرجع كبير على خلفية رفضه إدارة الأُذن الى فريق دون آخر رغم اقتناعه مسبقا بمضمون رأيه.
ـ إشتكى وزير من تحوير بعض مداولات مجلس الوزراء عبر تسريبات غير دقيقة.
ـ صارح مرجع بارز مسؤولا كبيرا فقال له: إنك أخطات في التعبير حين تحدثت للبنانيين منذ فترة عما تحقق وهذا يفرض عليك إعادة النظر في بعض مستشاريك.
صحيفة اللواء
ـ نقل عن موظف بارز في صندوق النقد الدولي أن الخطة التي وضعتها جمعية تقنية، أكثر قابلية للتعامل معها من قبل الصندوق.
ـ يلاحظ وزراء محايدون أن المرجعيات إياها، ما تزال هي التي تبت في القضايا الرئيسية مع الجهات والمؤسسات المعنية، داخلياً وخارجياً!
ـ سعت شخصية حقوقية لممارسة ضغوطات معنوية على لبنان، مستفيدة من فرصة الأزمة النقدية الخانقة في البلد.
صحيفة نداء الوطن
ـ مرجعية مسيحية أكدت أمام زوارها أن علاقتها بحزب بارز ستبقى في دائرة البرودة "طالما هذا الحزب ما زال يبدّي مصالح خارجية على مصالح اللبنانيين ويغطي إشكالات متنقلة في الداخل".
ـ وزير سيادي أبدى استغرابه لمواقف شعبوية من قانون "قيصر"، تصدر عن حزب يُعرف بهدوئه على طاولة مجلس الوزراء، ما يبشّر بصدامات مقبلة بين الوزراء.
ـ مدعٍ عام جزم في مجلس خاص أنه يفضّل الاستقالة من منصبه إذا طلُب منه اتخاذ إجراء بحق نائب على خلفية سجاله مع إحدى القضاة.
صحيفة الأنباء
*البنود المهمة
توقعت مصادر أن لا يتم إدراج البنود المهمة على جدول الأعمال الحكومي في السرايا وطرحها في جلسات بعبدا، لكي لا يتكرر ما حصل في ملف التصويت على سلعاتا
.
*الابتزاز يؤجل الملف
تتوالى محاولات الابتزاز السياسي في ملف مطروح ما يجعل البت به يتأجل تكراراً.
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سيدني - استراليا
- هل تقفل "أوجيرو" وتتعطل الاتصالات ؟
- «لجنة التقصّي» تتقدم في الأرقام.. والملفات الــخلافية تُهدِّد الإصلاحات
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