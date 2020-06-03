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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ تحدثت معلومات عن فضيحة تتمثل بتكليف جهاز امني باطلاق الموقوفين في موضوع منشآت النفط ومرافقتهم ‏الى اعمالهم للقيام بها يوميا ثم اعادتهم الى التوقيف مساء لعدم القدرة على الاستغناء عنهم. وعلم انه سيكون للوزير ‏السابق سليمان فرنجيه موقف غدا الخميس في هذا الاطار‎.

ـ يُنقل عن سياسيين ورؤساء بلديات تربطهم صداقات بخليجيين، أنّ هؤلاء يسألون عن إمكان بيع ممتلكاتهم في ظل ‏الوضع المصرفي والمالي في لبنان، والأكثرية تؤكد أنّها لن تأتي إلى لبنان هذا الصيف على خلفية تداعيات كورونا ‏والظروف السياسية والاقتصادية‎.

ـ يقول أحد النواب في مجالسه "إنّنا أمام ثورة جياع وثورة على المصارف، ويبدو أنّنا متجهون إلى ثورة تعليمية ‏في ظل المعلومات حول توجه مدارس خاصة كثيرة إلى الإقفال وصرف معلّميها‎." ‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر حكومية ان تجربة وزير الإقتصاد في إصدار إجازات الإستيراد ومراقبة الأسعار وضمان ‏إستقرارها بما يناسب سعر 3200 ليرة للدولار ستظهر خلال هذا الشهر وإذا حقق نجاحا فيها سينضم الى وزير ‏الصحة في لائحة الناجحين وإذا حدث العكس سيكون مثل بعض وزراء الأقوال بلا أفعال على لائحة تعديل ‏وزاري لاحق قبل نهاية السنة‎.

 

ـ كواليس‎

قالت مصادر قانونية أن قراءة قانون قيصر الخاص بالعقوبات الجديدة على سورية تظهر ان لا علاقة للتعاون ‏الإقتصادي والتجاري الذي يقيمه لبنان مع سورية أو قد يقيمه لاحقا بأحكام القانون وقالت أن الكلام السياسي يبدو ‏خارج القانون ووظيفته سياسية والتهويل على لبنان بالعقوبات مفتعل كليا‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ رحب أحد رؤساء الكتل النيابية بحضور الترويكا الدبلوماسية الأوروبية في جلسة مجلس النواب الأخيرة ورداً ‏على اعتراض أحد النواب قال: أفضل حضورهم شخصيا وليس من يمثلهم‎.

ـ لوحظت عودة مستشارة سابقة لوزير سابق الى وزارة حساسة بعدما كانت قد تعرّضت لإنتقادات شديدة على ‏أدائها في الحكومة السابقة‎.

ـ حصلت مشادة كلامية حادة تخللها تجريح بين شخصين مرشحين لوظيفة حساسة ما حمل أحد المراجع الى ‏استبعادهما معا‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ طُرحت في أوساط نافذة جملة أسئلة حول مصير المصارف اللبنانية، التي سبق واستحدثت فروعاً لها، في ‏سوريا، بعد نفاذ قانون قيصر؟‎

ـ لا يُخفي وزراء اعتقادهم، أن اللاانتماء الحزبي لمعظمهم، لم يحجب شبح الخلافات السياسية داخل مجلس ‏الوزراء‎.

ـ يسود القلق المتعاقدين في إدارات الدولة حول مصير استحقاقاتهم المالية ومواعيدها‎!‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يتردّد أنّ أحد المستشارين الماليين في الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي متورط بعملية إفلاس ‏احتيالي لشركة كان يملكها منذ فترة وهو شريك لنائب بقاعي عضو في تكتل مسيحي وازن‎.

ـ بعدما لوّح بمقاضاة الجهة التي كشفت عن فتح حسابات له في بنوك أوروبية، آثر أحد المدراء العامين في الدولة ‏إلتزام الهدوء والاكتفاء بإبداء استعداده لرفع السرية المصرفية عن أمواله وأموال زوجته‎.

ـ كد تنسيق ليلي جرى بين الصيفي وتيار سياسي بشأن قانون السرية المصرفية التحسن المطرد في العلاقة بين ‏الطرفين‎.‎

 

صحيفة الأنباء

‎*‎الكباش يتواصل‎

تتواصل اللقاءات والاجتماعات المختلفة من جهات متعددة، وبعضها متضارب، في ‏إطار الكباش الحاصل حول التنظيم المفترض لمجمل قطاع الإعلام‎.‎

 

‎*‎دراسات لويس دوبرتريه‎

دعت جهات بيئية وجيولوجية إلى مراجعة دراسات لويس دوبرتريه، رئيس البعثة ‏الجيولوجية الفرنسية التي عملت في لبنان من 1928 الى 1955، والتي تتضمن أبحاثاً ‏وخرائط جيولوجية، ترد على كل الأسئلة المطروحة في ملف السدود الفاشلة‎.

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