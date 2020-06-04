- سوريا.. الدفاعات الجوية ترد على غارات إسرائيلية
- الحكومة اللبنانية تمدد التعبئة شهراً..والحشد مستمر لـ«انتفاضة» الغد
- لبنان داخل «مثلث تعبئة» سياسي... شعبي وصحي
- محسن ابراهيم: مقاوِمٌ لم يطلب السلطة
- لبنان ودروس حرب 1967
- أردوغان والسراج يحتَفِلان في أنقرة باستِعادة السيطرة الكاملة على طرابلس.. وحفتر ينتظر في القاهرة طوق النّجاة.. ووفد من “الوفاق” في موسكو حامِلًا صفقةً مُغريةً لبوتين.. هل تتقدّم قوّاتها شرقًا وجنوبًا للسّيطرة على آبار النفط؟ وما أسباب القلق الفِرنسي؟
- محسن إبراهيم في نسخته الصامتة التي قدّمها لنا
- حسناء وعارضة أزياء يمنية تنهار من البكاء بعد ضياع جهد 3 سنوات!
- أستراليا.. خطة HOMEBUILDER لحكومة موريسون: مَن المؤهلون للحصول على 25 ألف دولار
- أستراليا: خطة "هوم بيلدر" الحكومية تمنح 25 ألف دولار لبناء المنازل أو ترميمها
- أستراليا: موريسون يعلن عن تفاصيل منحة بناء المنازل وتجديدها بقيمة 25,000 دولار
- مفاجآت كورونا.. مسؤول استخبارات يؤكد أن مصدر الفيروس مختبر صيني.. ومنظمة الصحة استندت إلى بيانات معيبة
- حكومة الوفاق تعلن "استعادة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس بالكامل"
- تشريح جثة جورج فلويد يكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد
- "قيصر" يخيّم على "المعابر"... و17 حزيران "البداية"!
- "الهيمنة" تسعِّر المواجهة بين بعبدا و"بيت الوسط"
- «سجال الصلاحيات» يشلّ القرارات.. و«الثنائي»: يطالب الحكومة تجاهل «قيصر»
- مساعدات الصندوق مرهونة بـ 4 شروط والصــرّافون «منضبطون»
- تباين أميركي ــ روسي حول اليونيفيل ولبنان يحسم موقفه: تمديد بلا تعديل
- أسرار وخفايا لبنانية
- تفاصيل خطط باسيل للاستيلاء على التلزيمات والموارد المالية
- فـــائـــضُ الـــفـــدرالـــيّـــاتِ الـــلـــبنـــانـــيّـــة
- الحزب يهدي "التيار"... من كيس لبنان
- دياب «قيصر الحكومة» هل يُسقِطـــه «الحزب»؟
- غادة عون «تفشّ خلقها» بالواتساب... والصحافة!
- حزب الله يناقش قانون "قيصر": آخر أوراق أميركا ضدّنا
- إستدراج عروض لتسوية رئاسية جديدة؟
- شوارع أميركا تُلهم شوارع لبنان
- حزب الله: معابرنا ثلاثة للسلاح والمال.. وأجهزة لبنانية – سورية ترعى التهريب
- المفتي قبلان يمثّل نفسه.. والدعوات لإلغاء الطائف قنابل صوتية
- هذه حكومتكم فاذبحوها!
- حكومة تعمل على «المازوت» وتحلم بـ «التغويز»
- تعديل المادة /56/ ومسار الحكومة
- زينة عكر تمهّد لتعديل حكومي وتعرض على المعارضة المشاركة
- الحكومة تتمسّك بثلاثية عمل "اليونيفيل"... التمويل والعديد والمهام
- جلسة "سوريالية" في لجنة الإعلام تؤكد "التخبّط" في الخلوي!
- الإثراء غير المشروع بين الإرادة السياسية والإشتباك الدستوري
- الصرّافون في اليوم الأول: حركة خجولة
- ضبط المعابر غير الشرعية: الأجهزة لا تنفّذ قرارات الحكومة؟
- بلى... بديل صندوق النقد مـوجود!
- حزب الله وضمّ الضفة: هاجس السلاح يتمدّد
- الخلوي: ألفا لـ«التيار» وتاتش لـ«أمل»!
- محسن إبراهيم
- حدث في مثل هذا اليوم June 4, 2020
- "خطبتني لزوجها لإشباع رغباته الجنسية"
- تمديد التعبئة اليوم..وتصاعد التحشيد «الثوري» لاحتجاجات السبت
- مصير الحكومة اللبنانية على «كفّ قيصر»
- «نداء الثورة».. وقَّعه 566 ناشطاً ومثقفاً ويدعو لتوحيد القوى للإطاحة بالطبقة الحاكمة
- منظمة العمل الشيوعي تنعي قائدها محسن ابراهيم
- أميركا… والانقسام العمودي المستمر
-
محسن ابراهيم: مقاوِمٌ لم يطلب السلطة ...الكاتب:
-
لبنان ودروس حرب 1967 ...الكاتب:
-
محسن إبراهيم في نسخته الصامتة التي قدّمها ...الكاتب:
-
تفاصيل خطط باسيل للاستيلاء على التلزيمات والموارد ...الكاتب:
-
فـــائـــضُ الـــفـــدرالـــيّـــاتِ الـــلـــبنـــانـــيّـــة ...الكاتب:
-
الحزب يهدي "التيار"... من كيس لبنان ...الكاتب:
-
دياب «قيصر الحكومة» هل يُسقِطـــه «الحزب»؟ ...الكاتب:
-
غادة عون «تفشّ خلقها» بالواتساب... والصحافة! ...الكاتب:
-
حزب الله يناقش قانون "قيصر": آخر أوراق ...الكاتب:
-
إستدراج عروض لتسوية رئاسية جديدة؟ ...الكاتب:
-
شوارع أميركا تُلهم شوارع لبنان ...الكاتب:
-
حزب الله: معابرنا ثلاثة للسلاح والمال.. وأجهزة ...الكاتب:
-
المفتي قبلان يمثّل نفسه.. والدعوات لإلغاء الطائف ...الكاتب:
-
هذه حكومتكم فاذبحوها! ...الكاتب:
-
حكومة تعمل على «المازوت» وتحلم بـ «التغويز» ...الكاتب:
-
تعديل المادة /56/ ومسار الحكومة ...الكاتب:
-
زينة عكر تمهّد لتعديل حكومي وتعرض على ...الكاتب:
-
الحكومة تتمسّك بثلاثية عمل "اليونيفيل"... التمويل والعديد ...الكاتب:
-
جلسة "سوريالية" في لجنة الإعلام تؤكد "التخبّط" ...الكاتب:
-
الإثراء غير المشروع بين الإرادة السياسية والإشتباك ...الكاتب:
-
الصرّافون في اليوم الأول: حركة خجولة ...الكاتب:
-
ضبط المعابر غير الشرعية: الأجهزة لا تنفّذ ...الكاتب:
-
بلى... بديل صندوق النقد مـوجود! ...الكاتب:
-
حزب الله وضمّ الضفة: هاجس السلاح يتمدّد ...الكاتب:
-
الخلوي: ألفا لـ«التيار» وتاتش لـ«أمل»! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
سلعاتا.. والخطة.. وشروط التمويل وكلمة الاستملاك ...الكاتب:
لبنان ودروس حرب 1967
لماذا استلحق لبنان نفسه لدخول عصر الهزيمة من بوابة اتفاق القاهرة في 1969… وصولا إلى اعتماد شعار "الشعب والجيش والمقاومة" الذي بات حزب الله يسميه الثلاثية الماسية؟
كان يمكن للخامس من حزيران – يونيو 1967 أن يكون ذكرى عربية أخرى مؤلمة لولا أن آثار حرب الأيّام الستّة ما زالت تتحكّم بالشرق الأوسط إلى اليوم. لا تزال الضفة الغربية محتلّة، هي والقدس الشرقية. لا تزال إسرائيل في الجولان. يبدو أنّها باقية هناك إلى ما لا نهاية.
الأكيد أنّه جاء ما يطغى على هزيمة 1967 وطعمها عندما سقط العراق في ربيع العام 2003. ما حصل في العراق في 2003 يفوق بكثير، من ناحية الأهمّية والنتائج، ما حصل في 1967. هذا عائد إلى سبب في غاية البساطة. يتمثّل هذا السبب في أن العراق كان أحد الأعمدة الأساسية التي قام عليها النظام الإقليمي والتوازن في المنطقة.
سقط العراق وسقطت معه المنطقة. هذا ليس دفاعا عن نظام عراقي لم يكن على علم بما يدور في المنطقة والعالم، بل هو أمر مرتبط بالواقع السياسي والجغرافي وتسليم الولايات المتحدة العراق على صحن من فضّة إلى “الجمهورية الإسلامية” في إيران.
حصلت عملية التسليم مع العلم المسبق بالمشروع التوسّعي ذي الطابع المذهبي الذي تؤمن به إيران والذي يشكّل خط الدفاع الأوّل عن نظامها القائم على الهروب المستمرّ إلى خارج الحدود، خصوصا في اتجاه المحيط العربي.
في هذا الإطار العام، تحلّ اليوم بالذات الذكرى الـ53 لحرب 1967. كانت الذكرى ذكرى حرب خاطفة تسبّب بها النظام البعثي في سوريا حيث كان الضابط العلوي صلاح جديد الرجل القوي، وحيث كان الضابط العلوي الآخر حافظ الأسد وزيرا للدفاع.
كان في مصر جمال عبدالناصر، الضابط ذو الثقافة المتواضعة، الذي لم يقدّر خطورة دخول مغامرة التصعيد مع إسرائيل بتأثير من النظام السوري. كانت تحكم سوريا مجموعة من المتهوّرين باستثناء حافظ الأسد الذي كانت لديه حسابات خاصة به استطاع تصفيتها مع خصومه في 16 تشرين الثاني – نوفمبر من العام 1970.
أمّا الأردن، حيث كان الملك حسين، فقد وجد العاهل الأردني نفسه مغلوبا على أمره. لم يجد أمامه من خيار آخر سوى خيار الدخول في حرب كان يعرف أنّها خاسرة سلفا. بين خوض الحرب والبقاء متفرّجا، مع كلّ ما في ذلك من مخاطر على العرش الهاشمي بسبب الموجة الناصرية التي أسقطت الهاشميين في العراق في العام 1958، اختار الملك حسين الحرب. اختارها من دون أن يكون مقتنعا بها. خسر الضفّة الغربية والقدس الشرقية.
كان لبنان البلد الوحيد الذي لديه حدود مع فلسطين وقرّر عدم دخول الحرب. امتلك رئيس الجمهورية شارل حلو، الرجل المثقّف، ما يكفي من الحكمة كي يقف في وجه المزايدات والمزايدين داخل لبنان وفي محيطه. أنقذ لبنان من دون أن ينقذه. لم يخسر لبنان أيّ أرض.
تعلّم الآخرون الذين خسروا أرضهم من الحرب، فيما لم يتعلّم لبنان الذي حافظ على أرضه شيئا. على العكس من ذلك، استمرّت حرب 1967 من خلال لبنان الذي لم ينج أيضا من الحرب الأميركية على العراق وذيولها التي أدت بين ما أدّت إليه إلى اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط – فبراير 2005 كخطوة على طريق الوصول بالبلد إلى ما وصل إليه في السنة 2020.
استطاعت مصر في عهد أنور السادات استعادة أرضها المحتلة في 1967. رأى النظام الأقلّوي السوري أن احتفاظ إسرائيل بالجولان أكثر فائدة له من استعادته. أمّا الأردن، فقد اكتشف باكرا أن إسرائيل لا تنوي التخلي يوما عن القدس وأنّها تريد الاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من الضفّة الغربية. ساعدها في ذلك إلى حد كبير قرار القمّة العربية للعام 1974 الذي جعل من منظمة التحرير الفلسطينية “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”.
انتزع القرار عمليا من الأردن القدرة على التفاوض من أجل استعادة الضفة الغربية والقدس اللتين كانتا تحت سيادته لدى احتلالهما واللتين ينطبق عليهما قرار مجلس الأمن الرقم 242. تأقلم الأردن مع الوضع الجديد وصولا إلى توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل في العام 1994، بعد 15 عاما من معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية. فعل ذلك من أجل الحصول على اعتراف نهائي بحدود المملكة الأردنية الهاشمية والاحتفاظ بحقوقه في الأرض والمياه…
بعد 53 عاما على حرب الأيام الستّة، لا تزال أسئلة كثيرة من دون أجوبة في وقت تسعى إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفّة الغربية واتخاذ خطوات يمكن أن تسيء مباشرة إلى أمن الأردن. من بين الأسئلة التي لا تزال تحتاج إلى أجوبة لماذا زايد النظام في سوريا على مصر وخلق الأجواء التي هيأت لاحقا للحرب التي لم يكن جمال عبدالناصر يدري أنّه لا يستطيع كسبها؟
كذلك، على الرغم من كلّ الروايات المنشورة والمتداولة والمتناقضة، لماذا لم يبذل الاتحاد السوفياتي جهودا أكبر لكبح النظام السوري وإفهام عبدالناصر، وقتذاك، أنّ مصر غير مؤهّلة لخوض حرب مع إسرائيل؟
كان الاتحاد السوفياتي يعرف تماما ما هي موازين القوى السائدة وكانت لديه معلومات دقيقة عن الجيشين المصري والإسرائيلي. ما الذي منعه من الضغط على ناصر كي يهدأ قليلا بدل السقوط في مزايدات البعث السوري ويسارييه الذين كانوا يعتقدون أن المحافظة على النظام أهمّ بكثير من خسارة الأرض، أي الجولان تحديدا؟
يبقى السؤال الأكبر لماذا استلحق لبنان نفسه لدخول عصر الهزيمة من بوابة اتفاق القاهرة في 1969… وصولا إلى اعتماد شعار “الشعب والجيش والمقاومة” الذي بات “حزب الله” يسمّيه “الثلاثية الماسية”؟
إنّه بالفعل سؤال محيّر. قد يكون الجواب الوحيد عن هذا السؤال غياب القيادة السياسية اللبنانية القادرة على فهم ما يدور في المنطقة والعالم. هذا العجز يفسّر إلى حدّ كبير اللغة الخشبية التي يستخدمها رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب عندما يتحدّثان عن القرار الرقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن صيف العام 2006. نعم، إن إسرائيل تخرق هذا القرار. ولكن ماذا عن لبنان وسلاح “حزب الله” وانتشاره؟ أليس لدى أي مسؤول لبناني الوقت الكافي لقراءة نص القرار 1701 ومعنى وجود القوّة الدولية في جنوب لبنان؟
يطالب لبنان بالتمديد سنة لهذه القوّة ابتداء من 31 آب – أغسطس المقبل في ظل تعقيدات إقليمية ودولية ودعوات إلى إعادة النظر بدور القوّة في ظلّ كلّ ارتكابات “حزب الله” المخالفة للقرار 1701. حسنا، لا يريد لبنان أن يتعلّم من أهمّية مواجهة الحقيقة والواقع ومن دروس حرب 1967. ولكن لماذا هذا الإصرار على أن يضحك على نفسه؟ إنّه بالفعل وضع مبك. وضع من يستخدم غربالا ليحجب نور الشمس!
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- عارضة الأزياء البريطانية لوتي موس بـ"جسد مثير" في لندن!
- "خطبتني لزوجها لإشباع رغباته الجنسية"
- حسناء وعارضة أزياء يمنية تنهار من البكاء بعد ضياع جهد 3 سنوات!
- أستراليا.. خطة HOMEBUILDER لحكومة موريسون: مَن المؤهلون للحصول على 25 ألف دولار
- أستراليا: موريسون يعلن عن تفاصيل منحة بناء المنازل وتجديدها بقيمة 25,000 دولار
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
خير الله خير الله
كاتب وصحافي لبناني مقيم في لندن
- لبنان ودروس حرب 1967
- الحزب يهدي "التيار"... من كيس لبنان
- فنّ لبناني اسمه تحويل الانتصار إلى هزيمة
- بين الأرقام والجوع… والصلاة في القدس
- نهاية زواج متعة... بين عقلين انقلابيين
- مع "حزب الله" وضدّ العونيين
- أين لبنان بعد 20 عاماً من انسحاب إسرائيل؟
- الخروج من العقم اللبناني… باستقالة الحكومة
- لبنان في الطريق المسدود…
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)