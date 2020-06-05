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كلام خَطِر يتردَّد... ...الكاتب:
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دولة لبنان المتحللة: هل سيضطر حزب الله ...الكاتب:
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وزيرة العدل تجمع ما "قسّمته".. وعون لن ...الكاتب:
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حوار رمضاني طويل بين برّي ونصر الله: ...الكاتب:
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الثورة تستعيد روحها في 6/6 أمام تحدّيين: ...الكاتب:
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غداً... رسالة الشعب الى "المنظومة" والرئاسات ...الكاتب:
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إجتماع بعبدا ينتزع إعتراف مصرف لبنان بخسائره ...الكاتب:
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ثوّار طرابلس يحشدون لـ"السبت الكبير": توقيف ربيع ...الكاتب:
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إصرار رئاسي على "توحيد الأرقام"... بعيداً من ...الكاتب:
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الفرزلي: أتمنّى تشكيل حكومة جديدة... لكن الظرف ...الكاتب:
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محسن ابراهيم ...الكاتب:
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«ثوار» يلتحقون بالكتائب وشركاه: لإسقاط السلاح وانتخابات ...الكاتب:
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صندوق النقد: ركاكة لبنانية في توقيت دولي ...الكاتب:
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لبنانيّون يحرّضون صندوق النقد على الوصاية: طرد ...الكاتب:
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محسن ابراهيم: مقاوِمٌ لم يطلب السلطة ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
لفت البيان الذي اصدرته السفارة البريطانية عن مساعدات للبنان في موضوع الكورونا بلغت مليوني دولار وسجل سياسيون ان الحكومة اللبنانية لم تصدر بيانا شكرت فيه بريطانيا ودولا اخرى عدة قدمت مساعدات كبيرة على هذا المستوى.
كشفت مصادر ان ملف الفيول المغشوش فتح على سبيل اظهار التجاوب مع ملف التدقيق في الكهرباء والاتصالات والجمارك كما اشارت الى ذلك السفيرة الاميركية دوروثي شيا وعدم الاكتفاء بالتدقيق في مصرف لبنان وتفاديا للدخول الفعلي في ملف الكهرباء.
يسعى عدد من المرجعيات السياسية والحزبية، إلى طلب مواعيد منذ اليوم في بعض العواصم الأوروبية وفي موسكو، للاستطلاع بعد المتغيرات الأخيرة، حيث ان الاستحقاق الرئاسي لن يكون بعيداً عن حراكهم.
الجمهورية
لاحظت أوساط إقتصادية أن بعض المصارف بدأت بدمج فروعها ضمن إطار عملية تقليص المصاريف وستبلغ زبائنها بالموضوع في الأيّام المقبلة
تؤكد أوساط دبلوماسية أن حركة السفراء المكثفة في لبنان لا أهداف لها سوى أنهم يطلعون على مواقف القوى السياسية وإعداد التقارير الى دولهم.
تمّ التفاهم على سلسلة من التدابير لمواكبة حدث متوقع هذا الاسبوع وخُصصت له قدرات كبيرة وأكثر من إستثنائية.
اللواء
يعكف مجلس الشعب في دولة قريبة على مناقشة دستور جديد، ينطلق من صيغ الفدرالية وتجربتي العراق ولبنان؟
وصف مصدر مراقب ما تضمنته تصريحات نائب "مثير للجدل" بأنها بمثابة إطلاق النار على مستقبله السياسي..
تبدو بعض الوزارات، وكأنها تعمل على طريقة "سيرى فعين الله (ترعاك)"، للتخفيف من النقمة المترتبة عن بعض الموظفين الصغار من التحكم بمعاملات المواطنين!
نداء الوطن
يُبدي وزير الخارجية انزعاجاً من وزيرة في الحكومة على خلفية تدخلها في طرح ملف لا يدخل ضمن اختصاص وزارتها.
يتردد أنّ تعيينات مجلسي الإدارة في شركتي الخلوي شهدت خلال الساعات الأخيرة تغييرات كثيرة.
يتجه بعض المصروفين من قطاع حيوي إلى القضاء للإدعاء على الجهات المسؤولة عن صرفهم.
الأنباء
عددٌ كبير ممّن تم تداول أسمائهم، نفوا أن يكونوا قاموا بالتوقيع على عريضة تتعلّق بالتحرك المقرر يوم السبت.
يخشى مرجع سياسي أن تتحوّل المفاوضات مع صندوق الدولي إلى عملية تفاوض من أجل التفاوض فقط.
البناء
لاحظت أوساط مصرفية اتجاه بعض حاملي المدخرات بالدولار للتفكير بالبيع مع ثبات اتجاه سعر صرف الدولار نحو الأدنى ووجود هامش ربح يقارب الثمانمئة ليرة يفصل السعر عن الـ 3200 ليرة المعلن عنها كهدف نهائي لتثبيت السعر. وتوقعت المصادر أن تتم عمليات التخلي عن الدولار المنزلي إذا تواصل الهبوط التدريجيّ للدولار في أسواق الصرف.
قالت مصادر نفطيّة إن لدى إيران فائضاً في إنتاج المشتقات النفطية يعادل خمسمئة مليون ليتر يومياً سيدفعها إلى تسيير ناقلاتها بين الحلفاء لبيعها مقابل سلع محلية يتم تبادلها بالمشتقات. وتوقعت المصادر أن تشكل الصين وفنزويلا وسورية وجهات دائمة لناقلات المشتقات النفطية الإيرانية رغم العقوبات الأميركية.
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سيدني - استراليا
- تهويل على الانتفاضة بشارع "المقاومة"
- لجنة «قانون قيصر» تجتمع الإثنين.. ودعوات الى تشديد الأمن
- أسرار وخفايا لبنانية
- الرئيس حسّان دياب والشاعر حسّان بن ثابت
- إفلاس و«كورونا» و«قانون قيصر».. الى أين المفر؟
- اجتماعات بعبدا... "فالج لا تعالج"
- السلطة تحدّد ضوابط تحرك السبت: 5 ممنوعات!
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